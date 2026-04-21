БАБХ иззе над 2 тона неразрешени препарати за растителна защита

Над 2 тона нерегистрирани продукти за растителна защита откриха инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БДБХ) в Сливен в котелското село Ябланово, съобщиха от агенцията.
Намерените общо 2016 кг/л фунгициди, инсектициди и хербициди са с етикети само на турски език и без разрешение за продажба в България.
Препаратите са открити в жилищен имот в селото, както и в автомобил, паркиран в двора.
Мястото не е регистрирано като склад, което противоречи на изискванията за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита, уточняват от БАБХ.
Цялото количество е иззето и се съхранява от Областната дирекция на МВР – Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.
6 НЕ АГРО
До коментар #3 от "Така":АПТЕКИТЕ ПРЕДЛАГАТ ТЕЗИ ПЕСТИЦИДИ,
А ГОЛЕМИТЕ ЗЪРНО И ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛИ ГИ ПОЛЗВАТ.
Коментиран от #7
16:02 21.04.2026
7 споко
До коментар #6 от "НЕ АГРО":Не става въпрос за пестициди за масово земеделие, а за такива за домашна употреба. Мързеливите ceляндyри ги ползват да си пръскат дворовете против плевели, щото ги мързи да косят. А те нямат акъл в главата да се сетят че така тровят и себе си и околните. Такива незаконни препарати е обществена тайна, че се предлагат от поне 10г., после се чудим що сме болни, или що доматите в двора не вървят.
Коментиран от #8
16:08 21.04.2026
8 А БАБХ
До коментар #7 от "споко":Дали скоро ще хване нещо по пшеницата от укрия, че там е яко плесен и химия, ама сигурно са им подсказали там да не са много подробни.
16:20 21.04.2026
9 АБЕ ДУМАТИТЕ И КРАСТАВИЦИТЕ
Коментиран от #10
16:24 21.04.2026
10 ВИДЯХ И ТИКВИ ОТ БРАЗИЛИЯ
До коментар #9 от "АБЕ ДУМАТИТЕ И КРАСТАВИЦИТЕ":ПАК БЕЗ ВТИКЕТ НА БЪЛГРСКИ БРАЗИЛИЯ НЕЕ ОТ ЕССР ........ТИЯ ТИКВИ КРИЛА ЛИ ИМАТ.....
16:26 21.04.2026
11 Не е така!
До коментар #4 от "име":Я погледни в аптеки или сгросптеки колко лекарства или препарати са със залепени текстове на български. Ако се вгледаш във веригите колко много колбаси и други са със залепени етикети на български. Може би собственика на тия препарати е работил или подготвял за такава процедура. Ако е имал проблем, как ги е вкарвал през границата?
А е прав колегата, че ние ядем гумени домати, краставици и какво ли не обработвани с такива препарати в Турция, а тук не може по технически причини. Смешно е! И жалко.
16:29 21.04.2026
12 Бай Данчо
До коментар #1 от "И хората":С такива препарати се е пръскало едно време и смъртността е била по ниска хората са карали до сто години! Съвременните препарати действат върху размножителната система на вредителите за това ги водят безвредни за пчели и водни организми, защото не ги тровят директно! Но действието ом е сходно и при пчелите и хората, затова на пролет пчеларите се оплакват че пчелите не им се роят, а инвитро клиниките са пълни с пациенти!
16:57 21.04.2026
15 Е това
В България забраниха един куп препарати за растителна защита с доказана ефективност ! Заместителите са в над 90 процента със същото активно вещество, но ефективност почти никаква ! Като всичко в ЕС най вероятно корупция и пари !
Върха е обаче, че продукцията в съседна Турция се третира със забранените у нас препарати и после се яде в България !?
И после се чудим защо футбола не върви, а ? 😀
17:21 21.04.2026
16 Киро
До коментар #4 от "име":А доматите които ядеш внос от Турция са пръскани с нещо друго, хайде стига с тоя двоен аршин! Колко пъти ходи до Одрин да си купиш евтини турски лекарства?
17:26 21.04.2026
