БАБХ иззе над 2 тона неразрешени препарати за растителна защита

Над 2 тона нерегистрирани продукти за растителна защита откриха инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БДБХ) в Сливен в котелското село Ябланово, съобщиха от агенцията.

Намерените общо 2016 кг/л фунгициди, инсектициди и хербициди са с етикети само на турски език и без разрешение за продажба в България.

Препаратите са открити в жилищен имот в селото, както и в автомобил, паркиран в двора.

Мястото не е регистрирано като склад, което противоречи на изискванията за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита, уточняват от БАБХ.

Цялото количество е иззето и се съхранява от Областната дирекция на МВР – Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.