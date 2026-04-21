БАБХ иззе над 2 тона неразрешени препарати за растителна защита

21 Април, 2026 15:41 1 480 19

Те са открити са в имот край Котел

Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 2 тона нерегистрирани продукти за растителна защита откриха инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БДБХ) в Сливен в котелското село Ябланово, съобщиха от агенцията.

Намерените общо 2016 кг/л фунгициди, инсектициди и хербициди са с етикети само на турски език и без разрешение за продажба в България.

Препаратите са открити в жилищен имот в селото, както и в автомобил, паркиран в двора.

Мястото не е регистрирано като склад, което противоречи на изискванията за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита, уточняват от БАБХ.

Цялото количество е иззето и се съхранява от Областната дирекция на МВР – Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И хората

    11 8 Отговор
    мрат като мухи , нали ? Големите земеделци , от мошеник нагоре !

    Коментиран от #12

    15:43 21.04.2026

  • 2 прецизна защита

    33 1 Отговор
    Тия турски препарати за растителна защита не са разрешени за употреба по българските домати, а са разрешени за употреба само турските домати, третирани с тези препарати.

    15:46 21.04.2026

  • 3 Така

    5 8 Отговор
    действат агро-аптеките в Бг -мошенски

    Коментиран от #6

    15:48 21.04.2026

  • 4 име

    6 9 Отговор
    По бараки, сергии и магазинчета из цяла България се продават безконтролно препарати и химии с неясен произход и действие, без надписи на български език. Масово мързеливите селяндури ги купуват за да пръскат земята против плевели, а ефекта от тези отрови малко по малко се натрупва.

    Коментиран от #11, #16

    15:58 21.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 НЕ АГРО

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така":

    АПТЕКИТЕ ПРЕДЛАГАТ ТЕЗИ ПЕСТИЦИДИ,
    А ГОЛЕМИТЕ ЗЪРНО И ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛИ ГИ ПОЛЗВАТ.

    Коментиран от #7

    16:02 21.04.2026

  • 7 споко

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "НЕ АГРО":

    Не става въпрос за пестициди за масово земеделие, а за такива за домашна употреба. Мързеливите ceляндyри ги ползват да си пръскат дворовете против плевели, щото ги мързи да косят. А те нямат акъл в главата да се сетят че така тровят и себе си и околните. Такива незаконни препарати е обществена тайна, че се предлагат от поне 10г., после се чудим що сме болни, или що доматите в двора не вървят.

    Коментиран от #8

    16:08 21.04.2026

  • 8 А БАБХ

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "споко":

    Дали скоро ще хване нещо по пшеницата от укрия, че там е яко плесен и химия, ама сигурно са им подсказали там да не са много подробни.

    16:20 21.04.2026

  • 9 АБЕ ДУМАТИТЕ И КРАСТАВИЦИТЕ

    12 0 Отговор
    ОТ ТУРКИЯ И МАКЕДОНИЯ ДА НЕ ИДВАТ С БЪЛГАРСКИ ЕТИКЕТИ АМА НА ДЕН ПО СТО ТИРА ПУСКАТ С РУШВЕТ 40 БОНА НА ТИР

    Коментиран от #10

    16:24 21.04.2026

  • 10 ВИДЯХ И ТИКВИ ОТ БРАЗИЛИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "АБЕ ДУМАТИТЕ И КРАСТАВИЦИТЕ":

    ПАК БЕЗ ВТИКЕТ НА БЪЛГРСКИ БРАЗИЛИЯ НЕЕ ОТ ЕССР ........ТИЯ ТИКВИ КРИЛА ЛИ ИМАТ.....

    16:26 21.04.2026

  • 11 Не е така!

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Я погледни в аптеки или сгросптеки колко лекарства или препарати са със залепени текстове на български. Ако се вгледаш във веригите колко много колбаси и други са със залепени етикети на български. Може би собственика на тия препарати е работил или подготвял за такава процедура. Ако е имал проблем, как ги е вкарвал през границата?
    А е прав колегата, че ние ядем гумени домати, краставици и какво ли не обработвани с такива препарати в Турция, а тук не може по технически причини. Смешно е! И жалко.

    16:29 21.04.2026

  • 12 Бай Данчо

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "И хората":

    С такива препарати се е пръскало едно време и смъртността е била по ниска хората са карали до сто години! Съвременните препарати действат върху размножителната система на вредителите за това ги водят безвредни за пчели и водни организми, защото не ги тровят директно! Но действието ом е сходно и при пчелите и хората, затова на пролет пчеларите се оплакват че пчелите не им се роят, а инвитро клиниките са пълни с пациенти!

    16:57 21.04.2026

  • 13 д-р Гълъбова

    15 2 Отговор
    да обясни на ненормалника Христанов, че изборите приклюиха още в неделя и €джeндърите му вече нямат нужда от повече кухи пи-ар изпълнения.

    17:11 21.04.2026

  • 14 мда

    1 1 Отговор
    Затова храната не се разваля един месец в хладилника

    17:20 21.04.2026

  • 15 Е това

    10 1 Отговор
    не ми е ясно !
    В България забраниха един куп препарати за растителна защита с доказана ефективност ! Заместителите са в над 90 процента със същото активно вещество, но ефективност почти никаква ! Като всичко в ЕС най вероятно корупция и пари !
    Върха е обаче, че продукцията в съседна Турция се третира със забранените у нас препарати и после се яде в България !?
    И после се чудим защо футбола не върви, а ? 😀

    17:21 21.04.2026

  • 16 Киро

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    А доматите които ядеш внос от Турция са пръскани с нещо друго, хайде стига с тоя двоен аршин! Колко пъти ходи до Одрин да си купиш евтини турски лекарства?

    17:26 21.04.2026

  • 17 Който

    1 3 Отговор
    Ходи да пазари турските зеленчуци , трябва да знае , че се трови , но балъци много !

    17:36 21.04.2026

  • 18 Никос

    3 1 Отговор
    Големи фермери масово внасят забранени лекарства от Турция, същото важи и за агроаптеките. Нещо повече, такива агроаптеки продават забранени лекарства на познати.

    17:40 21.04.2026

  • 19 Ами то

    3 0 Отговор
    разрешените за нищо не стават!

    18:23 21.04.2026

