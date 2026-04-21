Божанов: Не убедихме хората, че можем да демонтираме модела на завладяната държава

Съпредседателят на „Демократична България“ Божидар Божанов направи подробен анализ на изборните резултати, като подчерта, че въпреки увеличението на гласовете за коалицията, резултатът не може да бъде отчетен като успех.

„Ние имаме 62 000 гласа повече, отколкото имахме предния път. Това обаче в никакъв случай не можем да го отчетем като успех. Не можем да се потупваме по рамото и да кажем „браво на нас“, заяви Божанов пред бТВ.

По думите му формацията не е успяла да убеди избирателите, че е способна да бъде инструмент за реална промяна. „Не успяхме да убедим хората, че ние сме този инструмент, който да демонтира в голяма степен модела на завладяната държава“, каза той.

Божанов посочи, че част от причините са вътрешни проблеми в кампанията. „Кампанията можеше да я проведем много по-добре – на места изглеждаше разединена, с различни цветове, различни слогани, различни програми“, обясни той и допълни, че тези слабости трябва да бъдат адресирани.

Според него значителна част от избирателите са подкрепили формацията на Румен Радев заради „по-убедителна заявка“. „Широкото мнозинство хора подкрепиха Радев, който дойде със същите заявки“, посочи Божанов.

Божанов подчерта, че коалицията трябва да се подготви по-добре организационно. „Трябва да се приведем във вид, който да даде убедителна заявка за по-широк кръг избиратели, че можем да упражняваме власт – сериозно, компетентно и единно“, заяви той.

По темата за преференциите Божанов отрече да е имало указания към избирателите. „Нямаме такава уговорка и не знам Асен Василев да е взимал такова решение“, каза той.

Той коментира и позицията си в листите: „Това не е нарцисизъм. Това е поредната аномалия, произтичаща от начина на нареждане на листи“.

Относно резултатите на ГЕРБ, Божанов заяви, че отговорността е изцяло тяхна. „Загубата на ГЕРБ е отговорност на ГЕРБ, заради това, че не успяха да се отделят от Пеевски лично по волята на Борисов“, посочи той.

По думите му зависимостите в управлението са били видими. И всички решения на ГЕРБ са зависили от Пеевски.

Той коментира и възможността за взаимодействие с новото мнозинство: „Ние сме в опозиция. Това не означава, че няма да имаме инициативи и приоритети“.

Божанов подчерта, че формацията ще подкрепя конкретни политики при съвпадение на позиции. „Той (Румен Радев) няма нужда от нашите гласове. Ще подкрепяме правилните неща и ще сме остра опозиция на неправилните“, заяви той.

Като ключов приоритет той открои съдебната реформа. „Изборът на Висшия съдебен съвет трябва да се случи максимално бързо, при корекция в правилата“, каза Божанов.

По отношение на изборния процес Божанов заяви, че партията ще продължи да настоява за машинно гласуване. „Можем да имаме доста по-честни избори със 100% машинно гласуване“, посочи той.

В края на разговора той очерта и символичен приоритет: „Най-накрая охраната на Пеевски и на Борисов да падне. Да спрем с тези привилегии“, заяви Божанов.

Той подчерта, че ролята на опозицията ще бъде да следи за демонтирането на модела и да не допуска неговото възпроизвеждане.