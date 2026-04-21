Божанов: Не убедихме хората, че можем да демонтираме модела на завладяната държава

Съпредседателят на „Демократична България“ Божидар Божанов направи подробен анализ на изборните резултати, като подчерта, че въпреки увеличението на гласовете за коалицията, резултатът не може да бъде отчетен като успех.
„Ние имаме 62 000 гласа повече, отколкото имахме предния път. Това обаче в никакъв случай не можем да го отчетем като успех. Не можем да се потупваме по рамото и да кажем „браво на нас“, заяви Божанов пред бТВ.
По думите му формацията не е успяла да убеди избирателите, че е способна да бъде инструмент за реална промяна. „Не успяхме да убедим хората, че ние сме този инструмент, който да демонтира в голяма степен модела на завладяната държава“, каза той.
Божанов посочи, че част от причините са вътрешни проблеми в кампанията. „Кампанията можеше да я проведем много по-добре – на места изглеждаше разединена, с различни цветове, различни слогани, различни програми“, обясни той и допълни, че тези слабости трябва да бъдат адресирани.
Според него значителна част от избирателите са подкрепили формацията на Румен Радев заради „по-убедителна заявка“. „Широкото мнозинство хора подкрепиха Радев, който дойде със същите заявки“, посочи Божанов.
Божанов подчерта, че коалицията трябва да се подготви по-добре организационно. „Трябва да се приведем във вид, който да даде убедителна заявка за по-широк кръг избиратели, че можем да упражняваме власт – сериозно, компетентно и единно“, заяви той.
По темата за преференциите Божанов отрече да е имало указания към избирателите. „Нямаме такава уговорка и не знам Асен Василев да е взимал такова решение“, каза той.
Той коментира и позицията си в листите: „Това не е нарцисизъм. Това е поредната аномалия, произтичаща от начина на нареждане на листи“.
Относно резултатите на ГЕРБ, Божанов заяви, че отговорността е изцяло тяхна. „Загубата на ГЕРБ е отговорност на ГЕРБ, заради това, че не успяха да се отделят от Пеевски лично по волята на Борисов“, посочи той.
По думите му зависимостите в управлението са били видими. И всички решения на ГЕРБ са зависили от Пеевски.
Той коментира и възможността за взаимодействие с новото мнозинство: „Ние сме в опозиция. Това не означава, че няма да имаме инициативи и приоритети“.
Божанов подчерта, че формацията ще подкрепя конкретни политики при съвпадение на позиции. „Той (Румен Радев) няма нужда от нашите гласове. Ще подкрепяме правилните неща и ще сме остра опозиция на неправилните“, заяви той.
Като ключов приоритет той открои съдебната реформа. „Изборът на Висшия съдебен съвет трябва да се случи максимално бързо, при корекция в правилата“, каза Божанов.
По отношение на изборния процес Божанов заяви, че партията ще продължи да настоява за машинно гласуване. „Можем да имаме доста по-честни избори със 100% машинно гласуване“, посочи той.
В края на разговора той очерта и символичен приоритет: „Най-накрая охраната на Пеевски и на Борисов да падне. Да спрем с тези привилегии“, заяви Божанов.
Той подчерта, че ролята на опозицията ще бъде да следи за демонтирането на модела и да не допуска неговото възпроизвеждане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А где 121 летящи крокозили
Коментиран от #37
18:43 21.04.2026
2 Лост
18:44 21.04.2026
3 Сглобката с ГЕРБСДС и ДПС за еврото
18:47 21.04.2026
4 Божкааа
18:48 21.04.2026
5 Когато пиеш мазно турско кафе
А това че твърдите че сте искали да изкорените статуквото за да наложите вашето такова ние го знаем още в първата ви тайна среща кироострото го заяви ясно че ще се опитате да завладеете всички силови и правораздавателни структури.
Смешници
18:49 21.04.2026
6 Срамота
При вас няма конструктивност, вие занете само едно Русия, Путин, Кремъл.
Само едни празни приказки и нищо черно на бяло.
София не е България. Вие си заминавате !!!
Чао.
Коментиран от #23
18:51 21.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Президентските Проксита
Сега завладяна законно е държавата от едноличен Нов Началник - президентска законодателна и изпълнителна власт. Предстои овладяването на съдебната система , чрез паролата за съдебна реформа. Остава промяна и на Конституцията от същия началник.
Ще видим дали ще се сеща за някакъв референдум - например за лятното часово време или за дата на национален празник.
Коментиран от #18
18:53 21.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ох маминия
18:53 21.04.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
18:53 21.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Петьо Петков
18:55 21.04.2026
18 Полковник Килгор
До коментар #11 от "Президентските Проксита":Обичам пресни сълзи от соя в късния следобед!
18:55 21.04.2026
19 Радев - БЪЛГАРОФИЛА
Ще използвам една змислена дума точно по ваш модел на измислени лозунги - НЕМОЖАЧИ.
Това сте вие жълтопаветни НЕМОЖАЧИ.
18:55 21.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ГОЛЕМ СМЕХ
18:57 21.04.2026
23 Не е точно
До коментар #6 от "Срамота":Знаеха и Борисов-Пеевски.Сега се чудя,на чий гръб ще се катерят.Защото Радев не е Борисов.Ще ги използва,когато е нужно,но ще е началото на края,ако се "прегърнат и целунат" Хората ще разберат,че са си разменяли обиди(шарлатани) за пред публиката
18:57 21.04.2026
24 Как ще убедите
18:58 21.04.2026
25 историк
18:58 21.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Машинките свършиха работа
Коментиран от #33
18:59 21.04.2026
29 Киро шарнира
ТУК Е БЪЛГАРИЯ.
Вие сте първенци по празни приказки и сте предатели. Преди 4 години ви избрахме да промените нещата не да ни казвате дали Русия е лоша или добра, това ние го решаваме. Не можете да промените свободната воля на хората.
Географията е таква България е до Русия. За добро или лошо това е.
Като не ви харесва пътеките.
Коментиран от #47
18:59 21.04.2026
30 бай Даньо
Коментиран от #35, #38
19:02 21.04.2026
31 Какво ще демонтирате нещадтници
19:03 21.04.2026
32 ?????
По-зле сте и от Баце и Шиши, но пък претенциите ви нямат край.
Да не говорим за постоянно съпътсващите ви скандали.
Надявам се на Радев ще му стигне акъла да не се свързва с вас.
19:07 21.04.2026
33 Бай Араб
До коментар #28 от "Машинките свършиха работа":Машинките от Венецуела с тях беше избран Хуго Чавес завършил висше образование в Москва.Аз също смятам че колкото и малоумници да има в България няма да им стигнат гласовете за такъв вот.
19:07 21.04.2026
34 Майора
19:09 21.04.2026
35 Бай Араб
До коментар #30 от "бай Даньо":Браво бай Даньо, точно това е живата истина за тях
19:10 21.04.2026
36 Анонимен
19:10 21.04.2026
37 Румен Решетников
До коментар #1 от "А где 121 летящи крокозили":За Възраждане говориш, нали? 😀
19:10 21.04.2026
38 Бай Араб
До коментар #30 от "бай Даньо":И също поколението Z дето се мятаха по площадите като заклани кокошки за 20 лева, които им даде Асен Василев да свалят законното правителство уж че им пукало за бюджета.Те даже и не разбират думата,,бюджет,,
19:17 21.04.2026
39 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
19:21 21.04.2026
40 Казанлъшкия
1- хората харесват п.дифили след като стана ясно ,че сте спонсорирали и имали много общо с Петрохан.
2- харесва внуците и синовете на ДС агенти и висши комунистически кадри, защото в
от ППДБ сте все такива
3- харесва им да давате българските пари на У. крайна и да милеете за тях повече отколкото за българските пенсионери, които тънат в мизерия.
4- харесва им да има к.рупция ,стига да я извършвате вие ,не герб и Шиши.
19:22 21.04.2026
41 Хо хо
19:22 21.04.2026
42 Бай Араб
19:25 21.04.2026
43 Хахаха
19:27 21.04.2026
44 Софиянец
19:27 21.04.2026
45 Ами не можете, колкото и да се напъвате
19:29 21.04.2026
46 Велев
19:32 21.04.2026
47 Иван
До коментар #29 от "Киро шарнира":Вечна дружба ???
19:33 21.04.2026
48 Борисов днес на пресконференцията каза
Коментиран от #51
19:34 21.04.2026
49 дълбоко виждащ-гросмайстор
19:35 21.04.2026
50 ПАРТИЯТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ИСКА МАШИННО…
19:35 21.04.2026
51 Грешни цифри
До коментар #48 от "Борисов днес на пресконференцията каза":Герб губят 212 хиляди гласа и боко каза че са загубили 100 хиляди от съвместното управление с пеев свинята и 100 хиляди от сглобката с ПП-ДБ
19:36 21.04.2026
52 Хохо Бохо
19:38 21.04.2026
53 Хмм
19:41 21.04.2026
54 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #61
19:59 21.04.2026
55 ПОДАВАЙТЕ ОСТАВКА
20:02 21.04.2026
56 Божанов не може да разбере
20:31 21.04.2026
57 ПИ -ПИРАСТИ....
Толкова ли беше сляп за да не видиш какво става?
Всички лидери на ПП-ДБ трябва да си подадете оставките защото разчистихте пътя на путиниста Радев!
20:33 21.04.2026
58 Данедава
20:38 21.04.2026
59 Лама Мирчев, къде е
20:45 21.04.2026
60 Е --х ! С Келешлък !
20:46 21.04.2026
61 Плащат Си !
До коментар #54 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ръсят !
20:49 21.04.2026
62 Анонимен
20:49 21.04.2026
63 докато
21:12 21.04.2026
64 Валтер Шеленберг
21:29 21.04.2026
65 АКАДЕМИКА
21:35 21.04.2026
66 АКАДЕМИКА
Коментиран от #69
21:38 21.04.2026
67 Смехурко
Защо се подиграхте с вашите избиратели в Бургас?
Как можахте най популярният рогоносец да бъде водач на листата ви? Излиза, че бургазлии са съпричастни с тоя леко инфантилен сладур или са като него. Е. Василев поне доказа. че шавливата съпруга е по-долу от невзрачната си половинка! Хаха
21:47 21.04.2026
68 ей че хора
21:50 21.04.2026
69 ох на дядо
До коментар #66 от "АКАДЕМИКА":недосмаслечето,то никога не е виновно,само другите
21:52 21.04.2026
70 АКАДЕМИКА
21:54 21.04.2026
71 Абсурдистан
22:02 21.04.2026
72 Деций
22:03 21.04.2026
73 Баш майстора
22:10 21.04.2026
74 Анонимен
22:12 21.04.2026
75 иис
22:17 21.04.2026
76 Мисира
22:23 21.04.2026
77 Бошко
23:20 21.04.2026