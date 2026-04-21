Божанов: Не убедихме хората, че можем да демонтираме модела на завладяната държава

21 Април, 2026 18:40

  • божидар божанов-
  • избори-
  • завладяна държава

Загубата на ГЕРБ е отговорност на ГЕРБ, заради това, че не успяха да се отделят от Пеевски лично по волята на Борисов, каза още съпредседателят на ДБ

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Демократична България“ Божидар Божанов направи подробен анализ на изборните резултати, като подчерта, че въпреки увеличението на гласовете за коалицията, резултатът не може да бъде отчетен като успех.

„Ние имаме 62 000 гласа повече, отколкото имахме предния път. Това обаче в никакъв случай не можем да го отчетем като успех. Не можем да се потупваме по рамото и да кажем „браво на нас“, заяви Божанов пред бТВ.

По думите му формацията не е успяла да убеди избирателите, че е способна да бъде инструмент за реална промяна. „Не успяхме да убедим хората, че ние сме този инструмент, който да демонтира в голяма степен модела на завладяната държава“, каза той.

Божанов посочи, че част от причините са вътрешни проблеми в кампанията. „Кампанията можеше да я проведем много по-добре – на места изглеждаше разединена, с различни цветове, различни слогани, различни програми“, обясни той и допълни, че тези слабости трябва да бъдат адресирани.

Според него значителна част от избирателите са подкрепили формацията на Румен Радев заради „по-убедителна заявка“. „Широкото мнозинство хора подкрепиха Радев, който дойде със същите заявки“, посочи Божанов.

Божанов подчерта, че коалицията трябва да се подготви по-добре организационно. „Трябва да се приведем във вид, който да даде убедителна заявка за по-широк кръг избиратели, че можем да упражняваме власт – сериозно, компетентно и единно“, заяви той.

По темата за преференциите Божанов отрече да е имало указания към избирателите. „Нямаме такава уговорка и не знам Асен Василев да е взимал такова решение“, каза той.

Той коментира и позицията си в листите: „Това не е нарцисизъм. Това е поредната аномалия, произтичаща от начина на нареждане на листи“.

Относно резултатите на ГЕРБ, Божанов заяви, че отговорността е изцяло тяхна. „Загубата на ГЕРБ е отговорност на ГЕРБ, заради това, че не успяха да се отделят от Пеевски лично по волята на Борисов“, посочи той.

По думите му зависимостите в управлението са били видими. И всички решения на ГЕРБ са зависили от Пеевски.

Той коментира и възможността за взаимодействие с новото мнозинство: „Ние сме в опозиция. Това не означава, че няма да имаме инициативи и приоритети“.

Божанов подчерта, че формацията ще подкрепя конкретни политики при съвпадение на позиции. „Той (Румен Радев) няма нужда от нашите гласове. Ще подкрепяме правилните неща и ще сме остра опозиция на неправилните“, заяви той.

Като ключов приоритет той открои съдебната реформа. „Изборът на Висшия съдебен съвет трябва да се случи максимално бързо, при корекция в правилата“, каза Божанов.

По отношение на изборния процес Божанов заяви, че партията ще продължи да настоява за машинно гласуване. „Можем да имаме доста по-честни избори със 100% машинно гласуване“, посочи той.

В края на разговора той очерта и символичен приоритет: „Най-накрая охраната на Пеевски и на Борисов да падне. Да спрем с тези привилегии“, заяви Божанов.

Той подчерта, че ролята на опозицията ще бъде да следи за демонтирането на модела и да не допуска неговото възпроизвеждане.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А где 121 летящи крокозили

    68 6 Отговор
    ве некъпан?

    Коментиран от #37

    18:43 21.04.2026

  • 2 Лост

    70 5 Отговор
    Още като видят гнома и се разколебават.

    18:44 21.04.2026

  • 3 Сглобката с ГЕРБСДС и ДПС за еврото

    68 11 Отговор
    ви изяде глаите празни, но добре че имате пак 10% от нашия купен вот пазен от нашето МВР и Мадуровките.

    18:47 21.04.2026

  • 4 Божкааа

    77 6 Отговор
    Вие бяхте част от завладяната държава като се целунахте с Бойко и бяхте част от сглобката. Какво очаквахте цветя и рози ли.

    18:48 21.04.2026

  • 5 Когато пиеш мазно турско кафе

    63 5 Отговор
    в скутер на прасето и подпомагаш създаването на хубави педофилски гнезда като петроханската хижа и вкарваш в политиката такива като Тома Белев които спират магистралите за да загиват хора в полза на гущерчетата показваш истинското си лице.
    А това че твърдите че сте искали да изкорените статуквото за да наложите вашето такова ние го знаем още в първата ви тайна среща кироострото го заяви ясно че ще се опитате да завладеете всички силови и правораздавателни структури.
    Смешници

    18:49 21.04.2026

  • 6 Срамота

    59 6 Отговор
    За нищо не ставате !!!
    При вас няма конструктивност, вие занете само едно Русия, Путин, Кремъл.
    Само едни празни приказки и нищо черно на бяло.
    София не е България. Вие си заминавате !!!
    Чао.

    Коментиран от #23

    18:51 21.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Президентските Проксита

    8 18 Отговор
    Завладяната държава вече е в опозиция, а демонтирането си продължава, докато се намери различна дъвка за разтягане по медиите.
    Сега завладяна законно е държавата от едноличен Нов Началник - президентска законодателна и изпълнителна власт. Предстои овладяването на съдебната система , чрез паролата за съдебна реформа. Остава промяна и на Конституцията от същия началник.
    Ще видим дали ще се сеща за някакъв референдум - например за лятното часово време или за дата на национален празник.

    Коментиран от #18

    18:53 21.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ох маминия

    49 5 Отговор
    Божкеееее, срама нямате ли ? Вие сте въздух под налягане. Всеки с различно мнение ви го наричахте путинист. Толкова си можете и народа го видя. Вие мислите че в провинцията сме прости. А сега кой е простия ?

    18:53 21.04.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    36 2 Отговор
    Подавайте ги бе, оставките де.

    18:53 21.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Петьо Петков

    32 6 Отговор
    Божанов ако не бяхте толкова големи егоцентристи с Асен Василев и Мирчев , и на протестите не игнорирахте по малките партии ,от демократичния фронт и др. неправителствени организации,сега резултатите ви щяха да са други.....Заслужавате си участта.Радев това чакаше.........

    18:55 21.04.2026

  • 18 Полковник Килгор

    24 4 Отговор

    До коментар #11 от "Президентските Проксита":

    Обичам пресни сълзи от соя в късния следобед!

    18:55 21.04.2026

  • 19 Радев - БЪЛГАРОФИЛА

    45 3 Отговор
    Тук не е Москва, само това запомнихме от вас. Дъжавта е лош стопанин а точно вие "нашите избранници" сте държавата.
    Ще използвам една змислена дума точно по ваш модел на измислени лозунги - НЕМОЖАЧИ.
    Това сте вие жълтопаветни НЕМОЖАЧИ.

    18:55 21.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    34 3 Отговор
    Тия са неадекватни....да си.одат...само.глупости дрънкат по медийте.

    18:57 21.04.2026

  • 23 Не е точно

    23 2 Отговор

    До коментар #6 от "Срамота":

    Знаеха и Борисов-Пеевски.Сега се чудя,на чий гръб ще се катерят.Защото Радев не е Борисов.Ще ги използва,когато е нужно,но ще е началото на края,ако се "прегърнат и целунат" Хората ще разберат,че са си разменяли обиди(шарлатани) за пред публиката

    18:57 21.04.2026

  • 24 Как ще убедите

    32 3 Отговор
    Хората като сте същите схемаджии. То не беше 6%, то избори с наше МВР, ала бала с президента , ще го съгласуваме с г-н Пеевски, после пък бил свинята, то парапети, Абе нямат край .

    18:58 21.04.2026

  • 25 историк

    32 4 Отговор
    Какъв успех очаквате с Гнома и Белобрадова? Наративът "Русия, Кремъл, Путин" от устата на нискочелия Мирчев на фона на галопиращите цени и опуления Василев с неизменното му евроатлантическо наклонение. Един път не казахте, че виждате страданието на хората и първата ви работа е да направите живота им по-лек, пък дори да ви струва политическите кариери. И не се самозалъгвайте, че сте повели протестите. Видя се резултатът!

    18:58 21.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Машинките свършиха работа

    27 4 Отговор
    Този мазно лоен индивид праска празни приказки и не мига даже. Кокорчо две. Дали не се сещат наистина, мя бяха до тук. Лъжливи, крадливи нахални, нивъзпитани, нечистоплътни... А искат да ги мислим за умни и красиви.... Кой е умния тогава? Който лъже или тъпия дето вярва? Толкова общо имаме ние и вие, нали мазньо?

    Коментиран от #33

    18:59 21.04.2026

  • 29 Киро шарнира

    24 6 Отговор
    Като не ви харесва отивайте да живеете в Западна Европа. Тук не е Лондон, тук не е Берлин, тук не е Рим, тук не е Париж.
    ТУК Е БЪЛГАРИЯ.
    Вие сте първенци по празни приказки и сте предатели. Преди 4 години ви избрахме да промените нещата не да ни казвате дали Русия е лоша или добра, това ние го решаваме. Не можете да промените свободната воля на хората.
    Географията е таква България е до Русия. За добро или лошо това е.
    Като не ви харесва пътеките.

    Коментиран от #47

    18:59 21.04.2026

  • 30 бай Даньо

    13 2 Отговор
    Напротив Божанко Денку , убедихте точно в това хората в което си смислиш че не сте успели, НО хората не ви припознаха като тия който искат да направят Промяната . ( Остявяме настрана факта че радевата промяна ще се прави от рециклирани бесепари, царедворци и друг демократичен политически отпадък.) На предните избори беше по зле вместо вашата Промяна хората си поискаха направо статуквото ... ха да ви е честито политическото бъдеще като го няма модела Борисов-Пеевски който се изпари като дим на другия ден след изборите . а вие за цялото ви съществуване друга борба нямате и друга кауза не си намерихте освен с модела ... е сега заедно с модела в канала.

    Коментиран от #35, #38

    19:02 21.04.2026

  • 31 Какво ще демонтирате нещадтници

    20 4 Отговор
    Като ПП и ДБ е партия на мафията и се бори да замени едната мафия с другата.

    19:03 21.04.2026

  • 32 ?????

    22 4 Отговор
    Шушляци.
    По-зле сте и от Баце и Шиши, но пък претенциите ви нямат край.
    Да не говорим за постоянно съпътсващите ви скандали.
    Надявам се на Радев ще му стигне акъла да не се свързва с вас.

    19:07 21.04.2026

  • 33 Бай Араб

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Машинките свършиха работа":

    Машинките от Венецуела с тях беше избран Хуго Чавес завършил висше образование в Москва.Аз също смятам че колкото и малоумници да има в България няма да им стигнат гласовете за такъв вот.

    19:07 21.04.2026

  • 34 Майора

    17 4 Отговор
    Ало Божо , та завладяната държава е вашата , овладяна от НПО на Сорос , част от които стр вие , кръгът “Капитал” на Прокопиев , АКФ ,ИПИ , “Правосъдие за всеки “ и ред други!Единствено неовладяна остана прокуратурата и вие искахте да имате и свой главен прокурор! И стига с Пеевски , вие пихте мазно турско кафе в скута му и стояхте в кабинета му , много бързо го забравихте!

    19:09 21.04.2026

  • 35 Бай Араб

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "бай Даньо":

    Браво бай Даньо, точно това е живата истина за тях

    19:10 21.04.2026

  • 36 Анонимен

    3 3 Отговор
    Сега по кого ще ритате ПРАСЕТО розовото хахахаха но добре сте си в парламента 10 к сигурни са Гнусни сте сега ще ви видя Модел ли хахахаха

    19:10 21.04.2026

  • 37 Румен Решетников

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "А где 121 летящи крокозили":

    За Възраждане говориш, нали? 😀

    19:10 21.04.2026

  • 38 Бай Араб

    9 2 Отговор

    До коментар #30 от "бай Даньо":

    И също поколението Z дето се мятаха по площадите като заклани кокошки за 20 лева, които им даде Асен Василев да свалят законното правителство уж че им пукало за бюджета.Те даже и не разбират думата,,бюджет,,

    19:17 21.04.2026

  • 39 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 2 Отговор
    А, появиха се тия дето щяха да имат пълно мнозинство.......е, мнозинството ви остана в Украйна с Гюро, Надка и памперса Запрянов.....

    19:21 21.04.2026

  • 40 Казанлъшкия

    14 2 Отговор
    Какво демонтиране като преди няколко години имахте сглобка с герб? Вие се прегърнахте с тези срещу които скачахте бе ,м.ишок! Учудвам се ,че дори сте увеличили гласовете си с малко в сравнение с последните избори, което означава ,че:
    1- хората харесват п.дифили след като стана ясно ,че сте спонсорирали и имали много общо с Петрохан.
    2- харесва внуците и синовете на ДС агенти и висши комунистически кадри, защото в
    от ППДБ сте все такива
    3- харесва им да давате българските пари на У. крайна и да милеете за тях повече отколкото за българските пенсионери, които тънат в мизерия.
    4- харесва им да има к.рупция ,стига да я извършвате вие ,не герб и Шиши.

    19:22 21.04.2026

  • 41 Хо хо

    11 2 Отговор
    Абе не успяхте да завладеете завладяната държава, но завладяхте Петрохан в стойка партер пред Калуша. Де гиди свинки петрохански.

    19:22 21.04.2026

  • 42 Бай Араб

    7 1 Отговор
    ,, Когато падне Пеевски,, ха ха ха ха.ПП паднаха здраво в канализацията ха ха ха ха ха !!!! Ха-ха ПЕТРОХАН ,, академик,, Денков - смях.Ленчето- голям смях,Киро Тъпото - ужас

    19:25 21.04.2026

  • 43 Хахаха

    9 1 Отговор
    Е нали бяхте на власт .Какво дремахте ама то трябва и акъл а не само лакомия.Некадърния си е некадърен кадето и да е .

    19:27 21.04.2026

  • 44 Софиянец

    16 0 Отговор
    Какво демонтиране балнува тоя 😂😂😂 Вие ги изпрахте, бе! Не помниш ли? Ппдб-иле!

    19:27 21.04.2026

  • 45 Ами не можете, колкото и да се напъвате

    7 0 Отговор
    Айде ближете рани

    19:29 21.04.2026

  • 46 Велев

    7 1 Отговор
    Ти си за затвора бе мишо, предател български!

    19:32 21.04.2026

  • 47 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Киро шарнира":

    Вечна дружба ???

    19:33 21.04.2026

  • 48 Борисов днес на пресконференцията каза

    6 1 Отговор
    "Претърпяхме разгром защото водихме братоубийствена война с ПП-ДБ вместо да се обединим и подарихме победата на Радев. Те поне качват с 64 хиляди гласа а ние губим 112 хиляди. Но най хубавото е че махнахме много по малки партии от НС"...Затова е прав. Използва като парцал примерно ИТН и ги прати в мръсния канал дори без субсидия. Остави ги само на народното презрение ,гавра ,омраза и ги заличи и политически и личностно. Борисов е наистина мъдър.

    Коментиран от #51

    19:34 21.04.2026

  • 49 дълбоко виждащ-гросмайстор

    8 1 Отговор
    Децата на бившата номенклатура цитирам вси около петков говоря за пп-дб се оказаха не само немощни личности с много човешки слабости ,но и неграмотни политици.Ако са учили нещо навън -Бадева са се учили и са харчили пари вероятно на бг-държавата.те са основни виновници путинова просия да влезе през прозореца и да завладее управлението на бг!

    19:35 21.04.2026

  • 50 ПАРТИЯТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ИСКА МАШИННО…

    6 0 Отговор
    НА 19 04.гласувах в седем и 15… пред мен и съпругата ми един човек, който естествено като мен иска да гласува машинно! Машината се повреди и отказа да принти бюююляяяшката. Чаках половин час, натрупа се опашка…разни младежи се тюфкаха че ролката с хартия била дебела, широка….накрая гласувах с хартия… не ми се чакаше - секцията беше във Владая! Та в тази връзка А БЕ младеж…президентът при гласуването си дори имаше проблем с тези машини, за другите да не говорим. Направи ли изследване какъв щеше да е вотът, ако нямаше възможност да се гласува с хартия!!!

    19:35 21.04.2026

  • 51 Грешни цифри

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Борисов днес на пресконференцията каза":

    Герб губят 212 хиляди гласа и боко каза че са загубили 100 хиляди от съвместното управление с пеев свинята и 100 хиляди от сглобката с ПП-ДБ

    19:36 21.04.2026

  • 52 Хохо Бохо

    9 1 Отговор
    А бе ДЕ БУЛ вие бяхте в коалиция с модела бе. Ококорения гей беше финансов министър. Не помниш ли бе ИДИ 0Т?

    19:38 21.04.2026

  • 53 Хмм

    8 0 Отговор
    щом като депутати са ви такива като белобрадова, дето е крала токкато ц..., а нейнотопротеже е снай-много преференции, значи вие си ги харесвате такива

    19:41 21.04.2026

  • 54 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 1 Отговор
    Аре, МЕКОТЕЛИ, подавайте оставки. Стига ръсихте глупости по медийте.

    Коментиран от #61

    19:59 21.04.2026

  • 55 ПОДАВАЙТЕ ОСТАВКА

    7 1 Отговор
    Такива плужеци като вас не стават, просто не ставате.

    20:02 21.04.2026

  • 56 Божанов не може да разбере

    0 4 Отговор
    Божанов е много интелигентен, но не може да разбере колко прости хора има! Това го казвам със огромено съжаление! Значи той е много добър в компютърната сфера, обаче има хора, които не могат да попълнят елементарна декларация, защото са базово неграмотни! И ти да искаш 100 % машинно гласуване! И аз го искам и знам предимствата за честността на вота, обаче глупостта е непобедима!

    20:31 21.04.2026

  • 57 ПИ -ПИРАСТИ....

    4 2 Отговор
    Къде беше през декември 2025 година та не разбра какво ще стане?
    Толкова ли беше сляп за да не видиш какво става?
    Всички лидери на ПП-ДБ трябва да си подадете оставките защото разчистихте пътя на путиниста Радев!

    20:33 21.04.2026

  • 58 Данедава

    2 0 Отговор
    Все вишния на тия недом аслени шар лата ни власт,че ще занулят тая тери тория.

    20:38 21.04.2026

  • 59 Лама Мирчев, къде е

    2 0 Отговор
    А крушарския титан къде е сврял снага? Толкова чаровен мъж, а без мъжко достойнство. Трябва да се хвърля оставка, няма как. Никой не ги ще тия. Ни младите, ни старите.

    20:45 21.04.2026

  • 60 Е --х ! С Келешлък !

    3 0 Отговор
    НЕ Става !

    20:46 21.04.2026

  • 61 Плащат Си !

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ръсят !

    20:49 21.04.2026

  • 62 Анонимен

    2 0 Отговор
    Е как ще ги убеди те като няколко пъти влизахте в съглашателство с Борисов и Пеевски.

    20:49 21.04.2026

  • 63 докато

    1 0 Отговор
    не се демонтират комунистите няма оправяне..

    21:12 21.04.2026

  • 64 Валтер Шеленберг

    2 0 Отговор
    Отиди и се скрии пърхут неумит..вижте се колко сте смешни бре ...направихте шпалир на Минчо и спасихте изродите лойко и шиши

    21:29 21.04.2026

  • 65 АКАДЕМИКА

    4 0 Отговор
    Имам някакви организми в тялото си и не мога да ги изтаковам.

    21:35 21.04.2026

  • 66 АКАДЕМИКА

    4 0 Отговор
    Аз не съм давал лиценз на училището,той моя заместник е подписал без да иска,покрай други документи.

    Коментиран от #69

    21:38 21.04.2026

  • 67 Смехурко

    2 0 Отговор
    А.бе,Божанов,
    Защо се подиграхте с вашите избиратели в Бургас?
    Как можахте най популярният рогоносец да бъде водач на листата ви? Излиза, че бургазлии са съпричастни с тоя леко инфантилен сладур или са като него. Е. Василев поне доказа. че шавливата съпруга е по-долу от невзрачната си половинка! Хаха

    21:47 21.04.2026

  • 68 ей че хора

    3 0 Отговор
    никога няма да се освободят от манията да гледат винаги в чуждата чиния,а самокритичността е тера инкогнита за тях

    21:50 21.04.2026

  • 69 ох на дядо

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "АКАДЕМИКА":

    недосмаслечето,то никога не е виновно,само другите

    21:52 21.04.2026

  • 70 АКАДЕМИКА

    3 0 Отговор
    Абе нещо постоянно ме яде отвътре, по килограми съм колкото един петокласник

    21:54 21.04.2026

  • 71 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Но пък ги убедихте, че с нищо не сте различни от Борисов и Пеевски.

    22:02 21.04.2026

  • 72 Деций

    4 0 Отговор
    Божо,това е тавана които може да извадите като гласове,така ,че не е вярно ,че не сте убедили хората.С позициите си и с външната ди политика, няма как да имате повече гласове,даже и тези са в повече,и ветоятно част от тях са придобити чрез стимулиране на избиратели! Политиката ви не е в унисон с общите настроения на гражданите към външните фактори и прочита на международните събития.

    22:03 21.04.2026

  • 73 Баш майстора

    3 0 Отговор
    ПП ДБ е франкенщайн от една бутикова градска десница от наследници на родители комунисти и ултра либералните марксисти от ПП.Пълен буламач.

    22:10 21.04.2026

  • 74 Анонимен

    2 0 Отговор
    Така става като разграждате модела Пеевски като му седите в скута

    22:12 21.04.2026

  • 75 иис

    1 1 Отговор
    ППДБ бяха създадени за да влязат в конкуренция с ГЕРБ и евентуално да ги изблъскат от политическата сцена. Така че резултатът е повече от добър. Сега в НС мафията ще говори стерео от различни на пръв поглед позиции. Така Радев ще утвръждава гледната точка на мафията с любезното съдействие на ППДБ.

    22:17 21.04.2026

  • 76 Мисира

    2 0 Отговор
    Една лимонада моля.

    22:23 21.04.2026

  • 77 Бошко

    0 0 Отговор
    Намали волумето малко от към лозунги къщата ще бъде подредена ксто уютен дом за всички за да си гоним сопствения интерес по право и произход

    23:20 21.04.2026

