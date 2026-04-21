Икономист: Сред първите задачи на правителството е приемането на нов бюджет

21 Април, 2026 20:10 979 18

  • георги ангелов-
  • бюджет-
  • реформи

Георги Ангелов заяви, че за първите три месеца бюджетният дефицит продължава да расте с високи темпове

Икономист: Сред първите задачи на правителството е приемането на нов бюджет
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Удължителният бюджет до голяма степен връзва ръцете за нови политики и за реформи. Едно от първите неща, които трябва да направи новото правителство, е приемането и подготовката на нов бюджет. Това коментира в студиото на „Пресечна точка” по Нова тв икономистът Георги Ангелов.

Той заяви, че има и кратък срок до август месец, когато трябва да се отключат, размразят и да се усвоят еврофондовете по Плана за възстановяване и устойчивост. "Което пак е свързано с бюджета, защото ако не успеем да ги усвоим, няма да получим парите или ще трябва да връщаме част от тях. Отключването на тези еврофондове може много да подпомогне новия бюджет, но може и да го влоши, ако не успеем да ги отключим", каза икономистът и допълни, че това са две задачи, които трябва едновременно да се движат и то в много кратки срокове.

По думите му за първите три месеца отчетните данни показват, че бюджетният дефицит продължава да расте с високи темпове. "1,5 милиарда евро само за три месеца - това са пари, които се наливат в икономиката без реформи, което води единствено до прегряване и инфлационен натиск", заяви Ангелов.

Той коментира, че правителството може да приеме бюджет, да контролира дефицита и дълговете, които взима, за да има реален ефект в рамките на текущата година. По думите му сега следва да видим конкретни мерки как ще се реформират секторите, за да бъдат по-ефективни.

"Ако имаме правителство със средносрочен мандат, то може да поеме и дългосрочните въпроси, като икономическия растеж, производителност на труда, качество на образованието, връщането на българите, които емигрираха в чужбина. Ако можем да отпушим тези структурни проблеми, които да повишат икономическия растеж устойчиво, а не на базата на кредити и дефицити", каза още Ангелов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малко факти

    7 3 Отговор
    Колко пъти бкп/бсп и дс са на власт толко пъти България фалира! Честито на Гей$зитата и компания..........

    20:20 21.04.2026

  • 2 Пореден НПО некадърник

    7 3 Отговор
    Краварския слуга пак лъже

    20:24 21.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ББ от Банкя

    4 1 Отговор
    Вече си запазих най тлъстото парче от баницата, и Дебелян се натиска ма нема шанс с тия мижави проценти

    20:26 21.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 От ! Че !

    2 0 Отговор
    Ки !

    Дж !

    Ия !

    Работа !

    20:29 21.04.2026

  • 8 Тоя ще каже

    1 1 Отговор
    Каква му е работата на още не създаденото правителство.

    20:34 21.04.2026

  • 9 дълбоко виждащ-дядо дръмпир

    7 0 Отговор
    Не трябва ли да видим ,като основна цел -Съкращаване на държавният апарат и като 2ро да се задължат държавните слуги да попълват данъчни декларации и да си плащат сами ДОО,ЗОО и ДЗПО???Според мен това е основа за изчистване на икономическият сектор!послле да дойде и реформа в съда и ЧАСТНАТА собственост Неприкосновенна -Това е фундамента на всяка икономика???ПС.Ако ще сменяте само гл.прокурор що са реформа е това??казвал съм ви -модела на просия ,който тук е копиран ще ви доведе за Н-ти път до фалит!

    20:36 21.04.2026

  • 10 СТИГА БЕ

    1 0 Отговор
    АКЪЛЬ НИ ЩЕ...къде беше до сега

    20:38 21.04.2026

  • 11 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    АБЕ СЪРВУЛ ВИЕ И АГЕНЦИИТЕ НАПРАВО СЕ СКРИИТЕ ОТ СРАМ...НИЩО НЕ ПОЗНАХТЕ!ПУУУ!

    21:09 21.04.2026

  • 12 хаха

    3 0 Отговор
    Сред първите задачи на правителството е закона за държавния служител и изборния закон...

    За да се напасне бюджета за съкращенията с 20-30%...

    21:24 21.04.2026

  • 13 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Замразяване на заплати и вдигане на данъците, те това е първа точка от дневния ред. Втора....съкращения с 50% държавния и репрасивен апарат без право на компенсация е едно добро начало на новото правителство

    21:24 21.04.2026

  • 14 хаха

    0 0 Отговор
    Тиквистките паразити са в цялата администрация ...и ръководните постове са "спечелени" с опорочени "конкурси".
    За да се изметат всичките трябва нов закон за държавния служител и всичките калинки да бъдат изритани.

    21:28 21.04.2026

  • 15 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Избор на главен прокурор с големи топки за борба с мафията,.За предпочитане да бъде въоръжен до зъби социопат без деца и семейство и да прилага строгостта на закона на място.

    21:30 21.04.2026

  • 16 хаха

    3 0 Отговор
    Също така едно от първите неща е да се назначи физкултурника Цвъки за министър на вътрешните работи.
    Простите хора са достатъчно отмъстителни и ще има да си връща на Тиквата и малките тиквета...
    За година - година и половина ...

    21:31 21.04.2026

  • 17 Веселяка

    0 1 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки мизерни 🤣

    22:32 21.04.2026

  • 18 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Верно?!?! Е това момче много умно бе!!!

    22:59 21.04.2026

