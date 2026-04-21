Икономист: Сред първите задачи на правителството е приемането на нов бюджет

Удължителният бюджет до голяма степен връзва ръцете за нови политики и за реформи. Едно от първите неща, които трябва да направи новото правителство, е приемането и подготовката на нов бюджет. Това коментира в студиото на „Пресечна точка” по Нова тв икономистът Георги Ангелов.

Той заяви, че има и кратък срок до август месец, когато трябва да се отключат, размразят и да се усвоят еврофондовете по Плана за възстановяване и устойчивост. "Което пак е свързано с бюджета, защото ако не успеем да ги усвоим, няма да получим парите или ще трябва да връщаме част от тях. Отключването на тези еврофондове може много да подпомогне новия бюджет, но може и да го влоши, ако не успеем да ги отключим", каза икономистът и допълни, че това са две задачи, които трябва едновременно да се движат и то в много кратки срокове.

По думите му за първите три месеца отчетните данни показват, че бюджетният дефицит продължава да расте с високи темпове. "1,5 милиарда евро само за три месеца - това са пари, които се наливат в икономиката без реформи, което води единствено до прегряване и инфлационен натиск", заяви Ангелов.

Той коментира, че правителството може да приеме бюджет, да контролира дефицита и дълговете, които взима, за да има реален ефект в рамките на текущата година. По думите му сега следва да видим конкретни мерки как ще се реформират секторите, за да бъдат по-ефективни.

"Ако имаме правителство със средносрочен мандат, то може да поеме и дългосрочните въпроси, като икономическия растеж, производителност на труда, качество на образованието, връщането на българите, които емигрираха в чужбина. Ако можем да отпушим тези структурни проблеми, които да повишат икономическия растеж устойчиво, а не на базата на кредити и дефицити", каза още Ангелов.