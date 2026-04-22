Два трамвая се сблъскаха в София

Катастрофа между два трамвая възникна на булевард "Константин Величков" в София, съобщават за БТА от пресцентъра на МВР. Инцидентът е станал около 21:00 часа вчера, като на място незабавно са изпратени полицейски екипи.

Вследствие на удара има един леко ранен пътник, който се е возил в едната от мотрисите. До момента няма постъпила информация за други потърпевши граждани, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Органите на реда са обезопасили района на произшествието.

Водачите на превозните средства са проверени на място от служителите на "Пътна полиция". "Ватманите са тествани за употреба на алкохол, резултатите им са отрицателни", информират от полицията.

Въпреки инцидента с тежките машини, движението в района не е блокирано и се осъществява нормално, без да предизвиква задръствания по натоварения булевард. Продължава работата по изясняване на точните причини за възникването на сблъсъка.