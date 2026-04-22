Два трамвая се сблъскаха в София
  Тема: Войната на пътя

22 Април, 2026 07:07 2 280 21

Има един леко ранен пътник, който се е возил в едната от мотрисите

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между два трамвая възникна на булевард "Константин Величков" в София, съобщават за БТА от пресцентъра на МВР. Инцидентът е станал около 21:00 часа вчера, като на място незабавно са изпратени полицейски екипи.

Вследствие на удара има един леко ранен пътник, който се е возил в едната от мотрисите. До момента няма постъпила информация за други потърпевши граждани, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Органите на реда са обезопасили района на произшествието.

Водачите на превозните средства са проверени на място от служителите на "Пътна полиция". "Ватманите са тествани за употреба на алкохол, резултатите им са отрицателни", информират от полицията.

Въпреки инцидента с тежките машини, движението в района не е блокирано и се осъществява нормално, без да предизвиква задръствания по натоварения булевард. Продължава работата по изясняване на точните причини за възникването на сблъсъка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Немам думи

    13 0 Отговор
    Това показва положението в територията.

    Коментиран от #19

    07:15 22.04.2026

  • 3 проучване

    8 1 Отговор
    в София до 2035г ще живеят и работят
    над 2,5 мил хора
    такива кататастрофи и голям трафик
    ще бъде всекидневие

    Коментиран от #14, #17

    07:17 22.04.2026

  • 4 Прогресивна България

    15 6 Отговор
    Радев, Радев...трябва час по скоро да ни освободиш от некадърността на петроханеца Терзиев

    Коментиран от #10

    07:18 22.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мъкаааа

    10 9 Отговор
    Е,и как така двата трамвая са се оказали на едни релси един срещу друг? Как е станала тази работа? Началник-движение къде е зяпал? Българска работа!

    07:19 22.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 влък

    6 1 Отговор
    Цвай трамваен нихт цур арбайтен.

    07:28 22.04.2026

  • 10 регресивна блх@рия

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "Прогресивна България":

    тока ще е !

    07:30 22.04.2026

  • 11 Батмани

    12 0 Отговор
    Да им свалят номерата и да ги конфискуват.

    07:40 22.04.2026

  • 12 Ватманяк

    8 0 Отговор
    Това е на трасето със "споделено" движение на нормално релсов, теснорелсов трамнвай и автобуси. Чисто ватманска грешка. Биячът е със спирачки, които технически не могат да откажат, ако ватманът ги задейства. Вариант а) гледал си е телефона; вариант б) пак - не е внимавал поради други причини - примерно давал билет и броил пари; вариант в) станало му е лошо. Средностатистически годишно има 6-7 такива случаи. 90-е години при по-старите трамваи средногодишно имаше 15-20 случая. Неможачът Терзиев тук няма нищо общо.

    07:50 22.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Казанлъшкия

    4 0 Отговор
    Не е проблемът,че са пили . Не са пили, просто са м.лоумници.

    08:12 22.04.2026

  • 17 че то сега

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "проучване":

    живеят толкова ти на коя планета си?

    08:17 22.04.2026

  • 18 Санде Версачето

    1 0 Отговор
    Дзадниа трамваи се е опитъл да испревари предниа. Предниа обаче му е набил спирачките пред носъ и се се нацепиле.

    08:22 22.04.2026

  • 19 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Немам думи":

    Отново ли е замесен френски дипломат,щом катаджиите са ги проверили...

    08:29 22.04.2026

  • 20 мдда

    1 0 Отговор
    Чистита пубеда на Радев!

    10:35 22.04.2026

  • 21 Васил

    0 0 Отговор
    Още един пример че шофьорите от градският транспорт са примати с необосновано високи заплати!

    14:27 22.04.2026

