Гюров: Ще извадим 1,4 млрд. евро от банката-касичка на модела Борисов-Пеевски - Българската банка за развитие

Министерският съвет провежда първо заседание след вота на 19 април.
Изборите минаха и по всички оценки на външни наблюдатели, на институциите, на гражданите, това са едни от най-честните избори в новата ни история и това е отборна заслуга на всички на тази маса. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на заседанието на Министерският съвет.
Днес искам да обърна внимание на едно антикорупционно решение, което предлага министърът на финансите - да извадим 1, 4 млрд. евро от банката-касичка на модела Борисов-Пеевски - Българската банка за развитие.
"Миналата година преди да го свалят протестите, парламентът изтегли рекорден дълг и заключи част от тези средства в Българската банка за развитие - банката с широки пръсти и къса памет. Банката, която раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси. Осем месеца 1, 4 млрд. евро седят заключени в тази касичка, прашасват там, не се движат, не влизат в икономиката, но в същото време за този дълг текат лихви. Това са пари, за които плащат всички български граждани от своите данъци", посочи Гюров.
Всички знаем, когато такива средства - милиарди евро, стоят на тъмно, без цел, те се превръщат много бързо в изкушение. В бърза писта за големи кредите в касичка, от която се вади, за да се спасяват политически съдби. Това българските граждани са го гледали, живяли са го, протестирали са срещу него и днес ние имаме шанс и възможност да направим нещо - да ги извадим от Българската банка за развитие преди те да са влезли от нечии джобове и да се превърнат в поредните несъбираеми кредите. И ще ги върнем на данъкоплатците.
1 Браво
Коментиран от #9, #21, #47
11:07 22.04.2026
3 Абе
Коментиран от #44
11:08 22.04.2026
9 007 лиценз ту кил
До коментар #1 от "Браво":Браво за кое?
11:09 22.04.2026
16 Ддд
И пак искали да строят болници, хеликоптери и всякакви лъжи за пред нас, от тези заделени пари.
Колкото правят пътища, с парите които спряха през АПИ, толкова и работа ще свършат с този МИЛИАРД и Четристотин милиона ЕВРО.
11:18 22.04.2026
17 Оракула от Делфи
Коментиран от #20
11:20 22.04.2026
18 Ддд
11:20 22.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ддд
До коментар #17 от "Оракула от Делфи":Тези пари нямат нищо общо от времето на Ст.Мавродив. Тези са изтеглени от предното правителство, и са вкарани в ББР, за проекти на държавата. Но Гюро лъже и маже яко.
Коментиран от #37
11:22 22.04.2026
21 Нормално
До коментар #1 от "Браво":Гяуров помага на следващото правителство.
11:24 22.04.2026
23 И КАТО ГИ ИЗВАДИШ
11:25 22.04.2026
24 ДрайвингПлежър
Явно е, че няма да ги върнете част от заема като ги изтеглите от ББР - РАЗДАЙТЕ ГИ ТИЯ ПАРИ БЕ! Дайте ги с малки грантове с преференциални условия на бизнеса, за да се задвижи икономиката! Понеже преди нещо не работело щото някой крадял - дай да затваряме! Ми нали вие не крадете! Е сега и Радев нямало да краде!
Бе ви е работа в 5 без 1 да правите каквото и да било!
Според ГюрУ ако имаш златна кокошка трябва да я заколиш щото видиш ли петела от време на време се възползвал от нея...
11:25 22.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
27 az СВО Победа80
Очевидно петроханци бързат да ги дадат, защото Радев е против даването на тези пари на Киев, за сметка на българския гражданин....
11:29 22.04.2026
32 Пълни глупости
До коментар #22 от "име":Какъв Киев,какви тоалетни те гонят, Гюров каза, чт няма да бутне парите,а ще ги остави на следващото правителство да реши как да ги използват.
11:39 22.04.2026
37 Ива
До коментар #20 от "Ддд":Ст.Мавродив къде е !?!
Коментиран от #55
11:45 22.04.2026
38 бай Иван
Коментиран от #45
11:49 22.04.2026
43 Хаха
От където "куче влачи рейс, диря нЕма..."!
Умник Гюро да си опича акъла, това не са пари са семки, а огромен ресурс!
Няма кой да му скръцне и на него, като на Сарафов да не прави глупости часове преди да му изтече служебния мандат!?
Коментиран от #46
12:18 22.04.2026
44 МЪКА
До коментар #3 от "Абе":Те са ЗАКОННО правителство и може да правят всичко в рамката на законите докато следващото правителство положи клетва пред Парламента. Това го знаят всички с изключение на чалгарите и пропутинските тролчета.
Коментиран от #51
12:20 22.04.2026
45 Какво да ти кажат
До коментар #38 от "бай Иван":тихично замина към чекмеджетата в Брюксел.
12:23 22.04.2026
46 МЪКА
До коментар #43 от "Хаха":Където и да ги влага с тях ще се разпорежда следващото правителство. Умниците "пишещи" във "Факти" нямат спирачки.
12:23 22.04.2026
47 Успакойся , таварищ
До коментар #1 от "Браво":И ти си на минус ... 🤭😁
12:24 22.04.2026
51 Ах Ох
До коментар #44 от "МЪКА":Законно правителство ахахахахахаааа 🤣🌈🖕
Коментиран от #52
13:01 22.04.2026
52 Ха ха
До коментар #51 от "Ах Ох":Явно си от двете категории, които се правят или наистина не знаят.
13:38 22.04.2026
55 Оракула от Делфи
До коментар #37 от "Ива":Делян Пеевски е по "офшорните дела", може да отговори ако го попитатае????
А и Борисов е запознат със странството на Стоян Мавродиев , иначе няма как да избягаш от
от тези които обсужваш????
16:32 22.04.2026