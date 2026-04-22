Гюров: Ще извадим 1,4 млрд. евро от банката-касичка на модела Борисов-Пеевски - Българската банка за развитие

22 Април, 2026

  • андрей гюров-
  • пари-
  • ббр

Всички знаем, когато такива средства - милиарди евро, стоят на тъмно, без цел, те се превръщат много бързо в изкушение. В бърза писта за големи кредите в касичка, от която се вади, за да се спасяват политически съдби

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет провежда първо заседание след вота на 19 април.

Изборите минаха и по всички оценки на външни наблюдатели, на институциите, на гражданите, това са едни от най-честните избори в новата ни история и това е отборна заслуга на всички на тази маса. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на заседанието на Министерският съвет.

Днес искам да обърна внимание на едно антикорупционно решение, което предлага министърът на финансите - да извадим 1, 4 млрд. евро от банката-касичка на модела Борисов-Пеевски - Българската банка за развитие.

"Миналата година преди да го свалят протестите, парламентът изтегли рекорден дълг и заключи част от тези средства в Българската банка за развитие - банката с широки пръсти и къса памет. Банката, която раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси. Осем месеца 1, 4 млрд. евро седят заключени в тази касичка, прашасват там, не се движат, не влизат в икономиката, но в същото време за този дълг текат лихви. Това са пари, за които плащат всички български граждани от своите данъци", посочи Гюров.

Всички знаем, когато такива средства - милиарди евро, стоят на тъмно, без цел, те се превръщат много бързо в изкушение. В бърза писта за големи кредите в касичка, от която се вади, за да се спасяват политически съдби. Това българските граждани са го гледали, живяли са го, протестирали са срещу него и днес ние имаме шанс и възможност да направим нещо - да ги извадим от Българската банка за развитие преди те да са влезли от нечии джобове и да се превърнат в поредните несъбираеми кредите. И ще ги върнем на данъкоплатците.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    53 9 Отговор
    за което !

    Коментиран от #9, #21, #47

    11:07 22.04.2026

  • 2 Весо

    66 4 Отговор
    Днеска съм впечатлен как бързо може да се решат въпросите с прокурора и ББР!!

    11:07 22.04.2026

  • 3 Абе

    29 34 Отговор
    Вие не бехте ли служебни до изборите?

    Коментиран от #44

    11:08 22.04.2026

  • 4 Мазнинки отдавна няма

    25 32 Отговор
    Педоламите от ППДБ дооглозгват кокала преди да сдадат на новия "спасител" продънената гемия в €зоната на здрача.

    11:09 22.04.2026

  • 5 Време е

    25 31 Отговор
    Да си ходиш хижарче

    11:09 22.04.2026

  • 6 Абе да бе

    26 28 Отговор
    И ще ги откраднете вие, нали.

    11:09 22.04.2026

  • 7 Вашето мнение

    46 24 Отговор
    Съвсем скоро гюро хариза 20 000 000 долара народна пара на зеления наркоман. Сега щял да вади, тоя трябва да си тръгва веднага, не да се прави на министър.

    11:09 22.04.2026

  • 8 Анонимен

    30 20 Отговор
    Ще ги извадиш и... ще ги сложиш в джоба си ли? Големи приказки, но не каза за какво ще се използват тези пари.

    11:09 22.04.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    15 16 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Браво за кое?

    11:09 22.04.2026

  • 10 Бай Ху (By Who)

    14 7 Отговор
    Сигурно ще дадат тези пари на пенсионерите.

    11:11 22.04.2026

  • 11 провинциалист

    22 14 Отговор
    Нема да е инстински евроатлантут, ако не крадне едни пари.

    11:11 22.04.2026

  • 12 Еееееее

    15 8 Отговор
    Айде пак пари…

    11:13 22.04.2026

  • 13 икономист

    15 9 Отговор
    Чудесно решение , но май закъсняха .Боец писа нещо по темата

    11:14 22.04.2026

  • 14 Пич

    13 15 Отговор
    И кво...?! Хоп - за Украйна !!!

    11:14 22.04.2026

  • 15 Имаше ли Гюро глава или нямаше?

    18 12 Отговор
    А,бе и ти започна "ударно",ама колко п0ра3ии направи за кратко време.Недей дърпа смешният милион, ами им конфискувайте всички активи и в затвора. Никой от тях няма "уж" фирми,а милионери и милиардери всички.Да видим как станаха такива.

    11:16 22.04.2026

  • 16 Ддд

    13 11 Отговор
    Гюро и приятели, много искат да откраднат няколко стотин МИЛИОНА ЕВРО, от заделените пари за проекти на държавата, от предното правителство.
    И пак искали да строят болници, хеликоптери и всякакви лъжи за пред нас, от тези заделени пари.
    Колкото правят пътища, с парите които спряха през АПИ, толкова и работа ще свършат с този МИЛИАРД и Четристотин милиона ЕВРО.

    11:18 22.04.2026

  • 17 Оракула от Делфи

    27 3 Отговор
    Всички кредити, отпуснати по времето на управление на "ББР", на мошенника Стоян Маврудиев да бъда изискуеми за плащане веднага!!!

    Коментиран от #20

    11:20 22.04.2026

  • 18 Ддд

    12 14 Отговор
    Гюро обвинява предните че заделили бели пари за черни дни. И много иска да ги изтегли, че да открадне от тях.

    11:20 22.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ддд

    13 9 Отговор

    До коментар #17 от "Оракула от Делфи":

    Тези пари нямат нищо общо от времето на Ст.Мавродив. Тези са изтеглени от предното правителство, и са вкарани в ББР, за проекти на държавата. Но Гюро лъже и маже яко.

    Коментиран от #37

    11:22 22.04.2026

  • 21 Нормално

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Гяуров помага на следващото правителство.

    11:24 22.04.2026

  • 22 име

    17 10 Отговор
    Забравил е да уточни, че ще ги даде на киевската хунта, да си купят златни тоалетни!

    Коментиран от #32

    11:25 22.04.2026

  • 23 И КАТО ГИ ИЗВАДИШ

    18 9 Отговор
    Тези евраци,да побързаш да ги подариш на приятеля ти нар,ко,ман.

    11:25 22.04.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    9 10 Отговор
    Глупостта е нещо непобедимо в тая държава... и наглостта!

    Явно е, че няма да ги върнете част от заема като ги изтеглите от ББР - РАЗДАЙТЕ ГИ ТИЯ ПАРИ БЕ! Дайте ги с малки грантове с преференциални условия на бизнеса, за да се задвижи икономиката! Понеже преди нещо не работело щото някой крадял - дай да затваряме! Ми нали вие не крадете! Е сега и Радев нямало да краде!
    Бе ви е работа в 5 без 1 да правите каквото и да било!

    Според ГюрУ ако имаш златна кокошка трябва да я заколиш щото видиш ли петела от време на време се възползвал от нея...

    11:25 22.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пришелец

    13 7 Отговор
    Да ги беше извадил,като беше в БНБ.Сега отвсякъде си нелигитимен.Може да питаш и Киро.Той не можа да се справи та ти!

    11:28 22.04.2026

  • 27 az СВО Победа80

    22 7 Отговор
    Сумата е 1.4 млрд., а не 1.4 млн. и по размер удивително прилича на сумата, които България трябва да подари на Киев от онези 90 млрд. заем...

    Очевидно петроханци бързат да ги дадат, защото Радев е против даването на тези пари на Киев, за сметка на българския гражданин....

    11:29 22.04.2026

  • 28 икономист

    5 6 Отговор
    Поне да ги дадат подарък на всички фирми в България , малко да вземат въздух

    11:31 22.04.2026

  • 29 Майна

    17 9 Отговор
    Гюро, по времето на Кирчо точно тази банка раздаде най-много пари! И още на първия му ден инсталира само ортаци начело на борда й

    11:33 22.04.2026

  • 30 си пън

    8 6 Отговор
    и право на зеленски,че няма дребни за бакшиш

    11:33 22.04.2026

  • 31 европейца

    12 7 Отговор
    Ей шартанин-хижар, има избрано мнозинстов. Редовното правителство ще в сила до две седмици. На къв се правиш? натискай си парцалите до гергьовден а не се прави на Премиер, какъвто не си

    11:35 22.04.2026

  • 32 Пълни глупости

    9 7 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Какъв Киев,какви тоалетни те гонят, Гюров каза, чт няма да бутне парите,а ще ги остави на следващото правителство да реши как да ги използват.

    11:39 22.04.2026

  • 33 Ах ,ах

    8 8 Отговор
    Този даде 20 МИЛИАРДА на Украйна ,а сега се забързал за едни 1,4 МИЛИОНА.

    11:43 22.04.2026

  • 34 Ива

    6 8 Отговор
    За кога бе ,г-не !?!Поредното служебно правителство достатъчно поразии направи ....да се маха !

    11:44 22.04.2026

  • 35 Гюро Михайлов

    6 8 Отговор
    Пак ли спешно ти трябват финансови средства за зеления режим?

    11:44 22.04.2026

  • 36 Този Гюро

    8 8 Отговор
    и четата му трябва да бъдат сложени под охрана и да им се забрани да правят каквото и да било повече с държавата.Да им се забрани достъп до всякакви средства за писане и подписване, без оставките им. Достатъчно батаци забъркаха.

    11:44 22.04.2026

  • 37 Ива

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ддд":

    Ст.Мавродив къде е !?!

    Коментиран от #55

    11:45 22.04.2026

  • 38 бай Иван

    6 7 Отговор
    А какво стана с 38-те млрд евро гаранционен фонд за валутния борд, никой не казва???

    Коментиран от #45

    11:49 22.04.2026

  • 39 123456

    9 0 Отговор
    Защо пишете глупости??? Какво 1,4 млн. евро!!! Става дума за 1,4 милиарда евро!!!! Журналистите трябва най-после да се научите, че има разлика между милиони и милиарди!

    11:53 22.04.2026

  • 40 Пенчо

    4 6 Отговор
    Да източимза последно!

    11:55 22.04.2026

  • 41 Гост

    6 0 Отговор
    1.4 млрд бе атанасова... ама то за теб млн и млрд са все непонятни величини ;)

    12:14 22.04.2026

  • 42 Брей

    7 7 Отговор
    Управителят на голф игрище се прави, че разбира от финанси и пак рецитира някакви измишльотини.

    12:16 22.04.2026

  • 43 Хаха

    3 11 Отговор
    И като ги "вади" от ББР, къде ги влага - в търговски банки или къде!
    От където "куче влачи рейс, диря нЕма..."!
    Умник Гюро да си опича акъла, това не са пари са семки, а огромен ресурс!
    Няма кой да му скръцне и на него, като на Сарафов да не прави глупости часове преди да му изтече служебния мандат!?

    Коментиран от #46

    12:18 22.04.2026

  • 44 МЪКА

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Те са ЗАКОННО правителство и може да правят всичко в рамката на законите докато следващото правителство положи клетва пред Парламента. Това го знаят всички с изключение на чалгарите и пропутинските тролчета.

    Коментиран от #51

    12:20 22.04.2026

  • 45 Какво да ти кажат

    3 11 Отговор

    До коментар #38 от "бай Иван":

    тихично замина към чекмеджетата в Брюксел.

    12:23 22.04.2026

  • 46 МЪКА

    10 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хаха":

    Където и да ги влага с тях ще се разпорежда следващото правителство. Умниците "пишещи" във "Факти" нямат спирачки.

    12:23 22.04.2026

  • 47 Успакойся , таварищ

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    И ти си на минус ... 🤭😁

    12:24 22.04.2026

  • 48 Готовите пари

    4 15 Отговор
    Какво нещо са големите мангизи! Само преди 2 месеца този беше тъмен и свит. Сега се е загладил и светнал, след като раздели 20 милиона евро български народни пари с бандерко зеления.

    12:29 22.04.2026

  • 49 ха-ха

    12 4 Отговор
    Слугинажа на ПеевскиБорисов още плюва в коментарите... Пичове, кинтите свършват. Ще трябва да си намерите нормална работа.

    12:37 22.04.2026

  • 50 Щрок

    11 2 Отговор
    Браво на Гюров и служебния кабинет!

    12:54 22.04.2026

  • 51 Ах Ох

    2 8 Отговор

    До коментар #44 от "МЪКА":

    Законно правителство ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    Коментиран от #52

    13:01 22.04.2026

  • 52 Ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ах Ох":

    Явно си от двете категории, които се правят или наистина не знаят.

    13:38 22.04.2026

  • 53 Иван

    2 2 Отговор
    Смешник, бърза да раздаде парите и си подсигури старините. Клоун такъв, бързаш да делнеш с наркомана и акошерката

    15:26 22.04.2026

  • 54 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор
    Я виж ти, мишките ГЕРБ и ДПС НН как си закътали сиренце за предстоящата буря! Предвидливо и уродливо, нали?

    15:28 22.04.2026

  • 55 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ива":

    Делян Пеевски е по "офшорните дела", може да отговори ако го попитатае????
    А и Борисов е запознат със странството на Стоян Мавродиев , иначе няма как да избягаш от
    от тези които обсужваш????

    16:32 22.04.2026

