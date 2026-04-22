Камион блъсна и уби жена в Силистренско

62-годишна жена почина след удар от товарен автомобил в Силистренско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 21 април в село Вокил. Зад волана е бил 58-годишен водач.

Жената е била настанена в болница, където е починала.

По случая се води разследване.