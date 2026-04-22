ЦИК обявява в събота имената на избраните депутати в 52-рото НС

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще обяви в събота, 25 април, имената на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание. Това съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова на онлайн заседание на комисията.
Утре ЦИК ще обяви и резултатите от гласуването, посочи Нейкова.
Във вчерашния ден Централната избирателна комисия приключи с приемането на изборните книжа от всички районни избирателни комисии, добави тя. След приемането на книжата се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на ЦИК, след което секционните избирателни комисии анализират несъответствията и разминавания във въведените данни и чак след това ЦИК може да обяви резултатите от гласуването, обяви Нейкова.
Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден - четвъртък, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден - неделя.
На 19 април страната ни проведе осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам.
2 Наблюдател
Да се регистрират чуждестранните агенти и престъпниците да се вкарат по затворите, ако ще и по островите да се наложи да се търсят.
3 Шиши съм
13:33 22.04.2026
4 Гражданин от село
5 Да не те режа грубо, ама
До коментар #2 от "Наблюдател":има да си чакаш до второто пришествие.
6 Ментата съм
До коментар #4 от "Гражданин от село":Ма как така маднат или два, бе?!
12 ФАКТ
За тези 5 години 3 бяхме управлявани от СЛУЖЕБНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА на Радев. НЕ разбирам защо го избрахме след като не ни харесва какво ни е положението.
Същото като с Царя. Идва някой нов. Казва, че ще ни оправи . Прави партия и после изчезва с парите.
13:46 22.04.2026
13 провинциалист
До коментар #12 от "ФАКТ":"НЕ разбирам..." - по-тихо, че всички ще разберат, че не разбираш! Услуга ти правя.
13:51 22.04.2026
14 АБСУРД
До коментар #7 от "И В ПОНЕДЕЛНИК":Това да не са ГЕРБ и ППДБ-ЛГБТ.
13:57 22.04.2026
15 да питам
14:04 22.04.2026
16 Ами
До коментар #15 от "да питам":питай,де, кой те е спрял, мокър?
14:11 22.04.2026
17 да питам
До коментар #16 от "Ами":Ми питам , що при Служебните не бързахме толкова , Сухой ...
14:40 22.04.2026
18 ФАКТ
До коментар #13 от "провинциалист":Друго си е като тебе да се правиш че разбираш от всичко, макар хабер да си нямаш... ма да не разберат другите де... услуга си правиш.
15:49 22.04.2026