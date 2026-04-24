Откриха над 3,5 тона негодно месо в Силистренско

24 Април, 2026 14:55 496 12

Открити са също четири говежди четвъртини с общо тегло над 280 кг без маркировка за произход

Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 3,5 тона храни от животински произход ще бъдат унищожени след проверка на БАБХ в Дулово. Инспекторите са открили негодните за консумация продукти в месодобивно и месопреработвателно предприятие в града.

В хладилни камери са намерени над 2,5 тона свински крака, глави и уши с изтекъл срок на годност, както и 940 кг свински субпродукти, телешки опашки, сланина, сало и говежда лой без идентификационна маркировка, с разкъсана или частично липсваща опаковка.

Открити са също четири говежди четвъртини с общо тегло над 280 кг без маркировка за произход.

Храните с установени несъответствия са отделени и запечатани в хладилни камери в обекта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 4 Отговор
    Резервът е празен, иде глад, Льотчикът трябва да осигури порцион, че нема кой да го презибере на следващите.

    14:57 24.04.2026

  • 2 унищожена достъпна храна

    2 2 Отговор
    А сега децата в детските градини ще са на фирмения кетъринг с постни филии с чубрица.

    Коментиран от #4, #5

    14:59 24.04.2026

  • 3 Боже

    1 0 Отговор
    Боже,ще ни истровят тези хорабе.Майче и този министър трябва да остане в новото правителство.Успех.

    15:02 24.04.2026

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "унищожена достъпна храна":

    Децата в детската градина шкембе чорба, пача, и филии с лой ли набиват за закуска?

    15:03 24.04.2026

  • 5 Еееее

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "унищожена достъпна храна":

    Ти добре ли си бе?По добре посни филии отколкото отрова.

    15:04 24.04.2026

  • 6 Цвете

    3 0 Отговор
    ТРЯБВАШЕ ДА ИМ ГО ОСТАВЯТ ТАМ КЪДЕТО Е НАМЕРЕНО И ДА СИ ГО ПРОДАВАТ ПОД КОНТРОЛ В ТЕХНИТЕ МАГАЗИНИ.КАКЪВ НАРОД СМЕ, ДА ПРЕДЛАГАТ НЕГОВО ЗА КОНСУМАЦИЯ ЗА ДА ПЪЛНЯТ ДЖОБОВЕТЕ СИ ОЩЕ И ОЩЕ. 🚔🤔👎😠🥴😙🙄

    15:05 24.04.2026

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    НЕ ГО ДН О О ООООО ЗА КОНСУМАЦИЯ МЕСО.🚔🚔🚔

    15:07 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 не мога да го гледам

    1 0 Отговор
    Това прилича на калмари. На кожички от

    Коментиран от #12

    15:12 24.04.2026

  • 12 Напомнител

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "не мога да го гледам":

    Родопски

    15:12 24.04.2026

