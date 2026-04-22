Хванаха служител на АПИ да шофира пиян служебна кола, било му втори път за седмица

Служител на Агенция „Пътна инфраструктура" е заловен да шофира с алкохол за втори път в рамките на дни, съобщават от полицията.

Пътният инцидент е станал на 21 април около 15:45 ч. в Балчик, когато е спрян за проверка лек автомобил, обозначен с логото на АПИ. Зад волана е бил 54-годишен служител на агенцията.

Пробата с дрегер е отчела 1,98 промила алкохол. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство. Само седмица по-рано същият служител е бил задържан в същия град, след като е управлявал личния си автомобил с 2,28 промила алкохол в кръвта.

Предприети са действия за освобождаване на служителя от Областно пътно управление Добрич, заловен при проверка от „Пътна полиция“ да шофира след употреба на алкохол. Трудовите му правоотношения ще се прекратят според разпоредбите на Кодекса на труда, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ не толерира неспазването на правилата за движение по пътищата и вътрешните правила за поведение на служителите в държавната пътна администрация и ще приложи стриктно разпоредбите на нормативната уредба.