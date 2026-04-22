Новини
България »
Хванаха служител на АПИ да шофира пиян служебна кола, било му втори път за седмица

22 Април, 2026 14:21 1 583 35

  • пиян-
  • служител-
  • апи

Пробата с дрегер е отчела 1,98 промила алкохол. Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служител на Агенция „Пътна инфраструктура" е заловен да шофира с алкохол за втори път в рамките на дни, съобщават от полицията.

Пътният инцидент е станал на 21 април около 15:45 ч. в Балчик, когато е спрян за проверка лек автомобил, обозначен с логото на АПИ. Зад волана е бил 54-годишен служител на агенцията.

Пробата с дрегер е отчела 1,98 промила алкохол. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство. Само седмица по-рано същият служител е бил задържан в същия град, след като е управлявал личния си автомобил с 2,28 промила алкохол в кръвта.

Предприети са действия за освобождаване на служителя от Областно пътно управление Добрич, заловен при проверка от „Пътна полиция“ да шофира след употреба на алкохол. Трудовите му правоотношения ще се прекратят според разпоредбите на Кодекса на труда, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ не толерира неспазването на правилата за движение по пътищата и вътрешните правила за поведение на служителите в държавната пътна администрация и ще приложи стриктно разпоредбите на нормативната уредба.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възможно е

    19 1 Отговор
    Ако жена му е избягала с някой младок с крадените пари, и аз бих се напил. Най-боли когато откраднат от крадеца.

    Коментиран от #6, #30

    14:23 22.04.2026

  • 2 Нищо бе

    33 0 Отговор
    Пуснете го да потрети!

    14:25 22.04.2026

  • 3 12...34

    14 0 Отговор
    Тия са недосегаеми,някакви тираджии тичаха да и навират пари нашите отказват те не та не ще вземете бяха чужденци

    14:26 22.04.2026

  • 4 Някой

    12 7 Отговор
    И след това ПеПеецът пак ще приказва, че предишните му били виновни.

    14:27 22.04.2026

  • 5 Любопитен

    24 0 Отговор
    След като е намалил промилите, това е похвално. Обаче книжката защо не му е взета или поне душата на пияндето?

    14:27 22.04.2026

  • 6 Не е Пропил се

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Възможно е":

    От мъка тоя Гербераст като е разбрал че Радев в спечелил изборите ето два пъти от началото на седмицата , значи тоя не е спирал от неделя.

    Коментиран от #12

    14:31 22.04.2026

  • 7 Шаран БГ

    25 1 Отговор
    Защо бързате да задържате човека за ВТОРИ път? Изчакайте 5 - 7 - 10 -ти път........ А още по-добре , като размаже някого на пътя !! А ,ма, ха ....Това вече на нищо не прилича...........

    14:31 22.04.2026

  • 8 Епааа

    19 2 Отговор
    Законите са за плебеите! ТоА е Шеф, и че си кара как си сака!

    14:32 22.04.2026

  • 9 Народът на Бг

    22 1 Отговор
    Премиера Радев трябва да Елиминира
    Всички Герберски Крадци, служители на Агенция „Пътна инфраструктура“

    14:33 22.04.2026

  • 10 Вервайте ми!

    16 1 Отговор
    Милост към човека, идва Радев и знае какво го очаква, няма го Прасето, няма я Тиквата!!!

    14:33 22.04.2026

  • 11 Още

    15 0 Отговор
    ли е в АПИ тоя пияндур ?

    14:34 22.04.2026

  • 12 Някой

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Не е Пропил се":

    В АПИ от години няма гербери, пълно е само ПеПета.

    14:36 22.04.2026

  • 13 Сега

    13 0 Отговор
    как ще конфискувате държавен автомобил? Не става, колко е стойността на автомобила? Или за държавни служители законите не важат?

    14:43 22.04.2026

  • 14 Тома

    18 0 Отговор
    Како да прави човека след като банкет сед банкет върви при толкова откраднати пари от пътищата.

    14:45 22.04.2026

  • 15 Защо

    20 0 Отговор
    алкохолика не е уволнен след първия път, когато е заловен да шофира пиян? Защо не е задържан за 24 часа? Глобен ли е с парична сума отговаряща на стойността на автомобила? Докога ще се укриват подобни случаи?

    14:49 22.04.2026

  • 16 ТАЗИ АГЕНЦИЯ

    15 0 Отговор
    Ли си раздаваха големите бонуси!?

    Коментиран от #17

    14:49 22.04.2026

  • 17 Лошото

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "ТАЗИ АГЕНЦИЯ":

    е, че тази агенция е една от всички останали.

    14:51 22.04.2026

  • 18 Там ги

    8 0 Отговор
    държат пияни за да може да се краде без забележки.

    14:57 22.04.2026

  • 19 Ние питаме

    16 1 Отговор
    КАК служител на АПИ може да си позволи детето му да учи в частно училище Дорис Тенеди в София на ул. Нишава, чията годишна такса е 8950 евро и още по-важното е, че всяка сутрин води детето си на училище със служебен автомобил на АПИ???? Някой няма ли да сезира някаква проверка и дисциплинарно наказание заради злоупотреба с държавни ресурси най-малкото! В администрациите е пълно с нагли, корумпирани и безочливи чиновници! Защо половината служебни абонаменти в София са заети от лични автомобили на държавни чиновници - те са за служебни цели, които ние плащаме!

    Коментиран от #26

    15:00 22.04.2026

  • 20 а защо след като е хванат с 2,28 промила

    15 1 Отговор
    не му е отнето свидетелството , може би първия път пияните държавни служители ги предупреждават само с устна забележка

    Коментиран от #21

    15:04 22.04.2026

  • 21 Данчо

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "а защо след като е хванат с 2,28 промила":

    Защото е колега, какъв е проблема?

    Коментиран от #25

    15:06 22.04.2026

  • 22 Цвете

    6 1 Отговор
    ИМА ЛИ СИ ИМЕ, ИЛИ И ТОЙ Е " НАШ ЧОВЕК "? 😠🚔😉

    Коментиран от #23

    15:06 22.04.2026

  • 23 Разбира се

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Цвете":

    Има и ЕГН, но човека се извини и го предупредихме! Повече няма да го заловим пиян!

    15:09 22.04.2026

  • 24 ма ДУРО

    1 1 Отговор
    Добре му е !
    Веднъж му конфискут личния автомобил, после плаща стойността на служебния 😭

    15:12 22.04.2026

  • 25 проблема е , че ако му беше отнето

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Данчо":

    първия път , нямаше сега да го съдят като рецидивист и щеше да се размине по леко , а и не е нормално пияни държавни служители със служебни автомобили да спират и проверяват по българските пътища

    Коментиран от #29

    15:22 22.04.2026

  • 26 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ние питаме":

    Ами МВР ?
    Разходи се по "Мария Луиза" от "Кирил и Методи" към Орлов мост, за да видиш колко тротоар са обсебили. Така е и пред всяко районно управление. Като че ли когато Оруел е писал "Фермата на животните" е черпил вдъхновение от нашата действителност

    Коментиран от #28

    15:22 22.04.2026

  • 27 Много кофти

    2 1 Отговор
    В затвора им е мястото на всичките безволеви пияници и наркомани и по-бързо моля!

    15:22 22.04.2026

  • 28 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "АГАТ а Кристи":

    Извинете от потрес смених името на моста - ЛЪВОВ мост имах в предвид

    15:25 22.04.2026

  • 29 Аз неразбирам

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "проблема е , че ако му беше отнето":

    Каква е тая колегиалност да се спират автомобили на контролни органи, че даже и до медиите. Пийнал е човека, можеше да го пуснат като разберат, че е колега! Затова сме на това дередже - прецакваме се сами!

    15:29 22.04.2026

  • 30 Голям майтап

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Възможно е":

    Щом казваш... сигурно си запознат.

    15:32 22.04.2026

  • 31 Лекувам наркозависимост

    6 1 Отговор
    Кое не толерира? Те всичките са пияни и дрогирани там ,нали правя пътища с тях,един нормален няма ама един.....чакай ти работа да вършат,божеееееее

    15:33 22.04.2026

  • 32 КАТ аванта

    3 1 Отговор
    АПИли ти?

    15:45 22.04.2026

  • 33 в кратце

    3 1 Отговор
    Освен,че трябва да бъде уволнен от АПИ,този е за затвора.

    15:48 22.04.2026

  • 34 Хасково

    1 0 Отговор
    Имам предложение - като хванат някой такъв държавен служител, заедно с него , да уволняват и този , който го е назначил!
    Така за много кратко време, всички герберски калинки ще си отидат по селата, и ще имаме много и ефтина селскостопанска продукция!

    16:20 22.04.2026

  • 35 Макс

    1 0 Отговор
    На тях не се ли отнемат шофьорските права ? Нима правилата не важат за служителите на АПИ ?

    16:25 22.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове