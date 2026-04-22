Хванаха служител на АПИ да шофира пиян служебна кола, било му втори път за седмица

Служител на Агенция „Пътна инфраструктура" е заловен да шофира с алкохол за втори път в рамките на дни, съобщават от полицията.
Пътният инцидент е станал на 21 април около 15:45 ч. в Балчик, когато е спрян за проверка лек автомобил, обозначен с логото на АПИ. Зад волана е бил 54-годишен служител на агенцията.
Пробата с дрегер е отчела 1,98 промила алкохол. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство. Само седмица по-рано същият служител е бил задържан в същия град, след като е управлявал личния си автомобил с 2,28 промила алкохол в кръвта.
Предприети са действия за освобождаване на служителя от Областно пътно управление Добрич, заловен при проверка от „Пътна полиция“ да шофира след употреба на алкохол. Трудовите му правоотношения ще се прекратят според разпоредбите на Кодекса на труда, съобщиха от пресцентъра на АПИ.
Ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ не толерира неспазването на правилата за движение по пътищата и вътрешните правила за поведение на служителите в държавната пътна администрация и ще приложи стриктно разпоредбите на нормативната уредба.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възможно е
Коментиран от #6, #30
14:23 22.04.2026
2 Нищо бе
14:25 22.04.2026
3 12...34
14:26 22.04.2026
4 Някой
14:27 22.04.2026
5 Любопитен
14:27 22.04.2026
6 Не е Пропил се
До коментар #1 от "Възможно е":От мъка тоя Гербераст като е разбрал че Радев в спечелил изборите ето два пъти от началото на седмицата , значи тоя не е спирал от неделя.
Коментиран от #12
14:31 22.04.2026
7 Шаран БГ
14:31 22.04.2026
8 Епааа
14:32 22.04.2026
9 Народът на Бг
Всички Герберски Крадци, служители на Агенция „Пътна инфраструктура“
14:33 22.04.2026
10 Вервайте ми!
14:33 22.04.2026
11 Още
14:34 22.04.2026
12 Някой
До коментар #6 от "Не е Пропил се":В АПИ от години няма гербери, пълно е само ПеПета.
14:36 22.04.2026
13 Сега
14:43 22.04.2026
14 Тома
14:45 22.04.2026
15 Защо
14:49 22.04.2026
16 ТАЗИ АГЕНЦИЯ
Коментиран от #17
14:49 22.04.2026
17 Лошото
До коментар #16 от "ТАЗИ АГЕНЦИЯ":е, че тази агенция е една от всички останали.
14:51 22.04.2026
18 Там ги
14:57 22.04.2026
19 Ние питаме
Коментиран от #26
15:00 22.04.2026
20 а защо след като е хванат с 2,28 промила
Коментиран от #21
15:04 22.04.2026
21 Данчо
До коментар #20 от "а защо след като е хванат с 2,28 промила":Защото е колега, какъв е проблема?
Коментиран от #25
15:06 22.04.2026
22 Цвете
Коментиран от #23
15:06 22.04.2026
23 Разбира се
До коментар #22 от "Цвете":Има и ЕГН, но човека се извини и го предупредихме! Повече няма да го заловим пиян!
15:09 22.04.2026
24 ма ДУРО
Веднъж му конфискут личния автомобил, после плаща стойността на служебния 😭
15:12 22.04.2026
25 проблема е , че ако му беше отнето
До коментар #21 от "Данчо":първия път , нямаше сега да го съдят като рецидивист и щеше да се размине по леко , а и не е нормално пияни държавни служители със служебни автомобили да спират и проверяват по българските пътища
Коментиран от #29
15:22 22.04.2026
26 АГАТ а Кристи
До коментар #19 от "Ние питаме":Ами МВР ?
Разходи се по "Мария Луиза" от "Кирил и Методи" към Орлов мост, за да видиш колко тротоар са обсебили. Така е и пред всяко районно управление. Като че ли когато Оруел е писал "Фермата на животните" е черпил вдъхновение от нашата действителност
Коментиран от #28
15:22 22.04.2026
27 Много кофти
15:22 22.04.2026
28 АГАТ а Кристи
До коментар #26 от "АГАТ а Кристи":Извинете от потрес смених името на моста - ЛЪВОВ мост имах в предвид
15:25 22.04.2026
29 Аз неразбирам
До коментар #25 от "проблема е , че ако му беше отнето":Каква е тая колегиалност да се спират автомобили на контролни органи, че даже и до медиите. Пийнал е човека, можеше да го пуснат като разберат, че е колега! Затова сме на това дередже - прецакваме се сами!
15:29 22.04.2026
30 Голям майтап
До коментар #1 от "Възможно е":Щом казваш... сигурно си запознат.
15:32 22.04.2026
15:33 22.04.2026
32 КАТ аванта
15:45 22.04.2026
33 в кратце
15:48 22.04.2026
34 Хасково
Така за много кратко време, всички герберски калинки ще си отидат по селата, и ще имаме много и ефтина селскостопанска продукция!
16:20 22.04.2026
35 Макс
16:25 22.04.2026