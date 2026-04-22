"Спаси София": Шефът на IV-та градска болница държи лекарите без заплати от декември

22 Април, 2026 14:28 1 445 21

След извършени проверки - както от общински съветници, така и от други институции - са установени сериозни нарушения

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет се събра на извънредно заседание днес, на което смени ръководството на IV градска болница. По думите на Пламена Терзирадева - общински съветник от "Спаси София" - назначеният от ГЕРБ директор на общинската болница не е изплащал заплати на лекарите от декември месец насам.

„Това е недопустимо - говорим за лечебно заведение, в което лекарите и персоналът работят без сигурност за доходите си вече месеци наред“, заяви Терзирадева. По думите ѝ ситуацията е резултат от системно лошо управление и липса на прозрачност. „Директорът поиска заем на от Столичен общински съвет без никаква аргументация. Когато поискахме обяснение за какво иска парите, не получихме съдействие,“ допълни тя.

След извършени проверки - както от общински съветници, така и от други институции - са установени сериозни нарушения. Сред тях са назначаване на нови служители при невъзможност да се изплатят заплатите на настоящите, неизплащане на пълните възнаграждения и осигуровки от декември насам, както и рязко увеличение на задълженията – с близо 95% за 2025 г.

„В същото време приходите от Национална здравноосигурителна каса се сриват, а ние имаме сериозни съмнения, че се укриват договори, чрез които се източват средства,“ подчерта Терзирадева.

Особено притеснителни са и резултатите от проверките на Здравната каса. „Установени са поне 15 пациенти по документи, които реално не са били в болничните легла. Подобни разминавания има и при пациенти, финансирани от Столична община. Ако тези проверки станат регулярни, болницата рискува да остане без финансиране,“ предупреди тя. От протоколите от проверката на НЗОК става ясно, че с повечето досиета на пациенти има проблеми - липсващи документи и истории на заболяванията. „Това е повече от притеснително, но и показателно”, заяви Борис Бонев.

Според Спаси София всички тези факти водят до един извод – болницата се води умишлено към фалит, с реален риск от спиране на дейността ѝ. В отговор на кризата, всички общински съветници от здравната комисия – с изключение на представителите на ГЕРБ – внесоха и поискаха от Общинския съвет да приеме днес конкретни предложения. Първото е за отпускане на заем в размер на 800 000 €, с които да се покрият натрупаните задължения. Второто е IV градска болница да се влее във II градска и така двете здравни заведения да се оздравят с ново временно ръководство, което да подготви вливането и да управлява здравното заведение до провеждане на прозрачен конкурс.

„Назначенията на ГЕРБ в здравеопазването не водят до нищо добро - очевидно,” заяви на пресконференция след заседанието Борис Бонев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ортопеда

    7 5 Отговор
    Ако не вземат да чупят ръцете на такива, и да ми ги пращат да ги лекувам, нищо няма да се промени.

    14:31 22.04.2026

  • 2 А ако вземаха заплати?

    9 3 Отговор
    Без заплати и пак милионери!

    14:31 22.04.2026

  • 3 Престъпник

    9 3 Отговор
    абсолютен !

    14:32 22.04.2026

  • 4 нема страшно

    15 3 Отговор
    те от касата си точат по 30-40000€ месечно, умрели са за смешните заплати от 5-10000€.

    14:41 22.04.2026

  • 5 медика

    10 1 Отговор
    И Панайотов вземаше 100 000 лв. заплата

    14:45 22.04.2026

  • 6 Тошко Африкански

    11 2 Отговор
    Ще стоите И ще работите за без пари, защото това ви е призванието, а на когото не му харесва - свят широк. И 500 лева са ви много

    14:47 22.04.2026

  • 7 Тома

    18 1 Отговор
    До като докторите от бялата мафия не почнат да влизат в затвора за кражби на пари от здравето на хората така ще бъде

    14:51 22.04.2026

  • 8 Констатация

    8 1 Отговор
    Ами пълна финансова проверка и разследване, и ако се окаже, че "голямотО шеф" крало пари, следва конфискация на имущество и капитали придобити по незаконен път и от 5 до 8 години в пандиза, без право след това да заема ръководни постове до живот!!!!

    14:52 22.04.2026

  • 9 Ние

    8 1 Отговор
    Търсим координати на този шеф, предлагаме му 50% по-високо възнаграждение при постигане на подобни резултати и при нас.

    14:52 22.04.2026

  • 10 Избягал

    10 4 Отговор
    Кой нормален човек работи без заплата от декември?
    Трябвало е отдавна да се оплачат или да не стъпват на работа или да се изнесат.
    Или са баровци с допълнителни доходи и работят за слава...

    14:56 22.04.2026

  • 11 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Сега остава и шефа на КАТ София да остави катаджиите без заплати за да има съревнование кой ще издаяни по—дълго време без евраци в клуба на богатите.

    Коментиран от #12

    15:12 22.04.2026

  • 12 Не те е срам

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Аз как да оправдая после Q7 цата пред НАП? Айде малко по - леко с тия предложения!

    15:14 22.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 достатъчно са взели

    6 2 Отговор
    под масата

    Коментиран от #16

    15:36 22.04.2026

  • 15 ъгъл

    4 3 Отговор
    "Скъси и свъси София!"...Пламена Терзиева Радева - общинска съветничка...

    15:37 22.04.2026

  • 16 Не си прав

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "достатъчно са взели":

    За теб какво е достатъчно, защото може и още да ви взимаме.

    Коментиран от #20

    15:38 22.04.2026

  • 17 Цвете

    8 1 Отговор
    И ЗАЩО ЧАК СЕГА СЕ СЪОБЩАВА? 4 МЕСЕЦА БЕЗ ЗАПЛАТИ ? ТОГАВА КАК ПРЕЖИВЯВА ПЕРСОНАЛА ? ОТНОВО ХИТРИНКИ ЗА СМЕТКА НА НЗОК ЛИ? НАД МИЛИАРД И ПОЛОВИНА ПОЛУЧИ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА И ПАК ИГРАЧИТЕ НИ ВПЕЧАТЛЯВАТ ? 🥹🇧🇬🥹

    15:40 22.04.2026

  • 18 щъркел

    5 0 Отговор
    Шефът на IV-та градска болница ще държи ли Тия в НС без заплати от началото на мандата им?!?!

    15:40 22.04.2026

  • 19 Кирил

    3 1 Отговор
    Всички ЛГБТ са много активни и обичат да се натрапват, защото винаги са незадоволени и недоволни.

    15:53 22.04.2026

  • 20 вземете пръс

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не си прав":

    в зурлите си!повече!

    16:11 22.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

