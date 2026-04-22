"Спаси София": Шефът на IV-та градска болница държи лекарите без заплати от декември

Столичният общински съвет се събра на извънредно заседание днес, на което смени ръководството на IV градска болница. По думите на Пламена Терзирадева - общински съветник от "Спаси София" - назначеният от ГЕРБ директор на общинската болница не е изплащал заплати на лекарите от декември месец насам.
„Това е недопустимо - говорим за лечебно заведение, в което лекарите и персоналът работят без сигурност за доходите си вече месеци наред“, заяви Терзирадева. По думите ѝ ситуацията е резултат от системно лошо управление и липса на прозрачност. „Директорът поиска заем на от Столичен общински съвет без никаква аргументация. Когато поискахме обяснение за какво иска парите, не получихме съдействие,“ допълни тя.
След извършени проверки - както от общински съветници, така и от други институции - са установени сериозни нарушения. Сред тях са назначаване на нови служители при невъзможност да се изплатят заплатите на настоящите, неизплащане на пълните възнаграждения и осигуровки от декември насам, както и рязко увеличение на задълженията – с близо 95% за 2025 г.
„В същото време приходите от Национална здравноосигурителна каса се сриват, а ние имаме сериозни съмнения, че се укриват договори, чрез които се източват средства,“ подчерта Терзирадева.
Особено притеснителни са и резултатите от проверките на Здравната каса. „Установени са поне 15 пациенти по документи, които реално не са били в болничните легла. Подобни разминавания има и при пациенти, финансирани от Столична община. Ако тези проверки станат регулярни, болницата рискува да остане без финансиране,“ предупреди тя. От протоколите от проверката на НЗОК става ясно, че с повечето досиета на пациенти има проблеми - липсващи документи и истории на заболяванията. „Това е повече от притеснително, но и показателно”, заяви Борис Бонев.
Според Спаси София всички тези факти водят до един извод – болницата се води умишлено към фалит, с реален риск от спиране на дейността ѝ. В отговор на кризата, всички общински съветници от здравната комисия – с изключение на представителите на ГЕРБ – внесоха и поискаха от Общинския съвет да приеме днес конкретни предложения. Първото е за отпускане на заем в размер на 800 000 €, с които да се покрият натрупаните задължения. Второто е IV градска болница да се влее във II градска и така двете здравни заведения да се оздравят с ново временно ръководство, което да подготви вливането и да управлява здравното заведение до провеждане на прозрачен конкурс.
„Назначенията на ГЕРБ в здравеопазването не водят до нищо добро - очевидно,” заяви на пресконференция след заседанието Борис Бонев.
10 Избягал
Трябвало е отдавна да се оплачат или да не стъпват на работа или да се изнесат.
Или са баровци с допълнителни доходи и работят за слава...
14:56 22.04.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #12
15:12 22.04.2026
12 Не те е срам
До коментар #11 от "Сатана Z":Аз как да оправдая после Q7 цата пред НАП? Айде малко по - леко с тия предложения!
15:14 22.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 достатъчно са взели
Коментиран от #16
15:36 22.04.2026
16 Не си прав
До коментар #14 от "достатъчно са взели":За теб какво е достатъчно, защото може и още да ви взимаме.
Коментиран от #20
15:38 22.04.2026
20 вземете пръс
До коментар #16 от "Не си прав":в зурлите си!повече!
16:11 22.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.