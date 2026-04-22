Йотова за оставката на Сарафов: Отдавна трябваше да се случи това

22 Април, 2026 15:41 1 128 26

  • илияна йотова-
  • оставка-
  • сарафов

Оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е необходимата, но само първа стъпка

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова коментира пред медии оставката на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов. Тя присъства на Медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който за пръв път ще се проведе в София.

Припомняме ви, че тази сутрин оставката на Сарафов постъпи в прокурорската колеги на ВСС.

Йотова припомни, че вчера е обявила, че оставката на Сарафов ще бъде лично негово решение.

"Оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е необходимата, но само първа стъпка. Оттук нататък отговорността е на Народното събрание и аз се надявам с максимален консенсус да се преодолеят както изтеклите мандати, така и прозрачно да бъде избран нов ВСС - достатъчно авторитетен, който да гарантира оттук нататък прозрачността на всички процедури. Защото това е работа и отговорност на политиците. А ние, българските граждани искаме правосъдие, което гарантира справедливост", каза президентът.

На въпрос закъснял ход на Сарафов ли беше подаването на оставка, Йотова отговори:

"Според мен отдавна трябваше да се случи това", каза Йотова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    12 8 Отговор
    Сарафов беше човек на Бойко и Пеевски. Сега Радев ще си сложи свой човек, който също ще е зависим от него. Никаква промяна, поредната подмяна.

    Коментиран от #8, #14

    15:43 22.04.2026

  • 2 Авеее

    10 2 Отговор
    Трябва пълно разчистване иначе другите бухалки на Шиши, ще продължат да действат!

    15:44 22.04.2026

  • 3 Бонев

    12 3 Отговор
    Мишките разбраха че горския вече е тук и се разбягват.

    15:45 22.04.2026

  • 4 Зара

    2 3 Отговор
    Права сте госпожо,така е!

    Коментиран от #21

    15:46 22.04.2026

  • 5 Мониторинг

    5 0 Отговор
    и анализ на всички входящи дела от началото на неговото нищоправене, при съмнение кауш до доказване на невинноста му

    Коментиран от #18

    15:50 22.04.2026

  • 6 ИНТЕРЕСНО

    3 0 Отговор
    ЕФЕКТЪТ
    ОТ РОКАДАТА В ГЛ.ПР.
    Е КАТО
    ЕФЕКТЪТ
    С РОКАДАТА НА НАЦ.ТР.ПО ФУТБОЛ,МАЙ....

    15:53 22.04.2026

  • 7 Тов. Членин

    2 1 Отговор
    Стягайте се , Сибир е обезлюден , китайците го превземат .. Там нема да има евра или долари .. на почит ще е юана , а рублата - ич .. 🤭😁

    Коментиран от #19

    15:55 22.04.2026

  • 8 Ахааа ,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Аслъ ..

    15:56 22.04.2026

  • 9 баба Меца

    2 0 Отговор
    Пиянствто на един народ: И като се случи, напълниха се кесиите ни или намаля ИНФЛАЦИЯТА, нито пък решенията налагани от Вашингтон ??

    16:02 22.04.2026

  • 10 Аз не съм журналист

    1 0 Отговор
    И никога няма да бъда. Все ще намерят за какво да пишат за да разреждат утайката от реклами по "медиите".

    16:05 22.04.2026

  • 11 Анонимен

    3 1 Отговор
    А ти кога

    16:06 22.04.2026

  • 12 МИСИРКИН

    6 0 Отговор
    Странно е, че има почти нулев интерес към тази "новина", а журналята толкова дни се забавляваха с казуса.

    16:07 22.04.2026

  • 13 Стара чанта

    2 0 Отговор
    ,,Снежанка" падна първа... Сега следват.,, джуджетата"...!

    16:07 22.04.2026

  • 14 Оффф

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ма няма ли да са Независими?🤣🤣

    Коментиран от #20

    16:08 22.04.2026

  • 15 Ферментация

    2 0 Отговор
    Превкиснали работи.

    16:09 22.04.2026

  • 16 Тукаетака

    1 0 Отговор
    Той отдавна е искал да подаде оставка, но досега нямал желание. Освен това имал клаустрофобия и страх от тесни пространства с решетки.

    16:11 22.04.2026

  • 17 Тръц

    0 0 Отговор
    Бе и твойта чаках,ама нейсе,пусти мерак за власт,и гушка добродушка.Нищо де,идват президентски избори.Чакай глас от мен,ама друг път.

    16:15 22.04.2026

  • 18 Странно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мониторинг":

    Нищоправене викаш,е тогова какво да раследват?

    16:16 22.04.2026

  • 19 Заска

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тов. Членин":

    Ти се майтапиш,ама някъде пишеше че Сибир ще стане блага зона за живот.Е,може би ние няма сме живи докато това стане.Имаха предвид климатичните промени.

    16:19 22.04.2026

  • 20 Смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оффф":

    Ц, думата независим политик не съществува у нас.

    16:21 22.04.2026

  • 21 Народа

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зара":

    Кучето и котик може прасета не може в «блока» Тя назначи министър с дело в Есъд Нищо не казва

    16:26 22.04.2026

  • 22 смръдло

    2 0 Отговор
    А ти кога ще се разкараш госпожо свободен зидар масон

    Коментиран от #24

    16:27 22.04.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ИЛИЯНО , ДА ВЗЕМЕШ ДА ОПРАВИШ
    КАБИНЕТЧЕТО И ПРИЧЕСКАТА
    ЧЕ БАЯ ЩЕ СЕДИШ В НЕГО :)
    ОЩЕ 10 ГОДИНИ;)

    16:35 22.04.2026

  • 24 азсъм

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "смръдло":

    няма лошо, в основата на масонството е алтруизма....

    16:39 22.04.2026

  • 25 Лаик

    1 0 Отговор
    А дали щеше да каже същото, ако не беше подалоставща Сарафов?

    16:46 22.04.2026

  • 26 Лаик

    1 0 Отговор
    А дали щеше да каже същото, ако не беше подал оставка Сарафов?

    16:48 22.04.2026

