Йотова за оставката на Сарафов: Отдавна трябваше да се случи това

Президентът Илияна Йотова коментира пред медии оставката на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов. Тя присъства на Медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който за пръв път ще се проведе в София.
Припомняме ви, че тази сутрин оставката на Сарафов постъпи в прокурорската колеги на ВСС.
Йотова припомни, че вчера е обявила, че оставката на Сарафов ще бъде лично негово решение.
"Оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е необходимата, но само първа стъпка. Оттук нататък отговорността е на Народното събрание и аз се надявам с максимален консенсус да се преодолеят както изтеклите мандати, така и прозрачно да бъде избран нов ВСС - достатъчно авторитетен, който да гарантира оттук нататък прозрачността на всички процедури. Защото това е работа и отговорност на политиците. А ние, българските граждани искаме правосъдие, което гарантира справедливост", каза президентът.
На въпрос закъснял ход на Сарафов ли беше подаването на оставка, Йотова отговори:
"Според мен отдавна трябваше да се случи това", каза Йотова.
