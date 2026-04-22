Божидар Божанов: Оставката на Сарафов е първа стъпка, има мнозинство за смяна на модела

22 Април, 2026 16:41 462 23

Ваня Стефанова също е свързана с Пеевски, така че нямаме илюзии, каза той

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След като много дълго време настоявахме за оставката на Борислав Сарафов, включително и днес сутринта, тя най-после стана факт. Това коментира съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в ефира на БНР „Хоризонт“.

Според него Сарафов е заемал поста не по силата на закона, а въз основа волята на Пеевски. „След като тази воля беше елиминирана от хората пред урните и те показаха, че има 160 гласа за смяна на този модел, тази тухла от него днес падна“, подчерта Божанов.

Той акцентира, че това е едва началото. „Ваня Стефанова също е свързана с Пеевски, така че нямаме илюзии, че тази оставка ще доведе до тектонични промени в прокуратурата. Такива могат да настъпят едва след избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. За това има мнозинство от 160 гласа“, посочи той.

Като „изумителна наглост и арогантност“ определи реакцията на ГЕРБ, които описаха оставката на Сарафов като закъсняла. „Партията и хората, които го защитаваха и твърдяха, че е легитимен главен прокурор, сега казват, че оставката му е закъсняла. Явно с надеждата да участват в прегрупиране. Ние дължим на обществото такова прегрупиране да няма“, заяви Божанов.

По негови думи, оставката е резултат от натрупан обществен и политически натиск. „Нашите усилия, както и тези на министър Янкулов, доведоха до вкарването на тази тема във фокуса на общественото внимание. Тя беше и предизборна тема. След като гражданите се произнесоха толкова категорично, очевидно тази оставка е координирано решение между Пеевски, Борисов и Сарафов.“

Божанов настоя след избора на нов ВСС и инспекторат да бъде извършена задълбочена проверка на имущественото състояние на Сарафов. „По данни на разследващи журналисти изглежда човекът се е превърнал в агенция за недвижими имоти. Нека видим откъде идват тези пари и какви зависимости създават“, добави той.

Той постави и въпроса за преписките за купуване на гласове. „Какво стана с тях и защо е имало чадър от прокуратурата върху купувачите на гласове? Дали Сарафов не остана на този пост, за да се опита да опази възможността ГЕРБ и ДПС заедно да имат 80 гласа и да блокират избора на нов ВСС? Ние ще настояваме за такива проверки.“, коментира Божанов.

„От Народното събрание зависи да бъде избран нов Висш съдебен съвет, в който хората да бъдат подбрани по ясни правила и критерии, така че да се гарантират професионализъм, гръбнак и морал. Само с такива хора ще може да бъде избран нов главен прокурор, който не е поредният удобен“, каза още той.

В заключение Божанов подчерта ролята на ПП-ДБ в следващия парламент: „Ние ще бъдем силна опозиция. Ще следим къде се правят грешни стъпки и се прекрачват добрите управленски практики и няма да си мълчим. Защото винаги е много изкушаващо, когато някой има абсолютно мнозинство, да използва елементи от модела. Не казвам, че това ще се случи, но нашата роля ще е да гарантираме, че то няма да стане.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 8 Отговор
    То хубаво ще махнете модела Бойко-Пеевски, но после ще има нов модел Радев.

    16:42 22.04.2026

  • 2 Закриване

    7 4 Отговор
    На следствие и съкращаване на 80% от съдебна и силова система, ненужни

    16:43 22.04.2026

  • 3 да да

    9 2 Отговор
    Тоз и той нали беше разследван с Киро дет плашили някъв техен сапартиец

    16:43 22.04.2026

  • 4 един маЗол пенков

    9 1 Отговор
    първата стъпка е направена следва втората пп-дб да се разпадне и да се хванат за гушите.

    Коментиран от #14

    16:44 22.04.2026

  • 5 да питам

    8 2 Отговор
    А извадихте ли му сърцето , на Сарафов ?! Ти бърка ли ?!🤭

    16:44 22.04.2026

  • 6 Пърхут п00краински

    7 1 Отговор
    а вашите оставки от НПО сектата КОГА?

    16:45 22.04.2026

  • 7 Бай Данчо

    5 0 Отговор
    Абе щяхте да имате мнозинство ама друг път!

    16:46 22.04.2026

  • 8 хгдфхх

    2 4 Отговор
    Дръж се Боби народа е с теб!

    Коментиран от #16

    16:47 22.04.2026

  • 9 така така

    6 0 Отговор
    Toя михлюз няма ли да подава оставка или се ослушва още?

    Коментиран от #20

    16:47 22.04.2026

  • 10 Шарлатанииии

    8 0 Отговор
    след ГЕРБ, ДПС, БСП идва и вашия ред на закриване. Помним как мачкахте Президента

    16:47 22.04.2026

  • 11 честен ционист

    5 0 Отговор
    Трябва само да преименувате Главен прокурор на Генерален прокурор и другото ще си дойде от самосебе си.

    16:47 22.04.2026

  • 12 Хамаско

    6 1 Отговор
    Кретен Божо за пореден път пропуска да си спомни, че " моделът " е създаден от неговия идол, Мравояд Бойкикев-лама 🤣🤣🤣

    16:48 22.04.2026

  • 13 ППетруханките

    5 1 Отговор
    Го уплашихте със силния ви резултат!

    16:48 22.04.2026

  • 14 Правилно е да се разделят официално

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "един маЗол пенков":

    Гейлорд Кокоран отива при шефа си Шишко, а Мирчеff, Пърхота и Гнома при ортака на Прокопа - Тиквун.

    16:48 22.04.2026

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Сарафов току така не се е оттеглил. Разбира се, той е златния чадър за престъпниците, но явно си е намерил "достоен" заместник. Докато не махнат Магдалинчев и семейството му, нещата няма да се променят!

    16:49 22.04.2026

  • 16 УАУУ

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "хгдфхх":

    Боби ли ?! Доста сте блиСки ..

    16:50 22.04.2026

  • 17 Стенли

    0 0 Отговор
    Ей ще слушкате каквото ви каже бате ви Румен щото ще има дърпане на ушите 😁

    16:51 22.04.2026

  • 18 гбедес

    0 1 Отговор
    Зализан ПП и ДБ педофили, 9-то жуже, незаконно се е правил на прокурор. Сам е нарушил закона, които трябва да пази. Това е престъпление бре зализан глупак. Вече трябваше да бъде подсъдим и в ареста да пише показания. Какво я усуквате пак и имитирате дейност??? Ако няма да вършите работа, ще ви изгоним и хич няма да ви чакаме с години. Какво само разтягате локумите??? Или вършете работа или вън. Няма време, България е ограбена държава от мафията на 2 те свини и пазени от 9 -то жуже. Христос Воскресе.

    16:54 22.04.2026

  • 19 Аз съм паразит непотребен

    0 0 Отговор
    пърхут имам като сняг , и на думите на Мироленин безполезен бях аз

    16:55 22.04.2026

  • 20 Крал Фридрих

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "така така":

    първо да си излекува пърхута и да си намери диплома за бакалавър

    16:56 22.04.2026

  • 21 Киро

    0 0 Отговор
    Майстори да си приписват заслуги! Големи сте, цяла седмица не спряхте да повтаряте българския Орбан, и изведнъж опашката под корема!

    16:56 22.04.2026

  • 22 Хаха

    0 0 Отговор
    Сега ще видим дали ППДБ си държат на думата

    16:59 22.04.2026

  • 23 име

    0 0 Отговор
    Сега ли разбрахте? Вие, като бяхте в сглобка, що правихте пакости с Конституцията, що викахте че Сарафов е приемлив, вместо да сменяте ВСС и шифове на регулатори?

    17:00 22.04.2026

