Божидар Божанов: Оставката на Сарафов е първа стъпка, има мнозинство за смяна на модела

След като много дълго време настоявахме за оставката на Борислав Сарафов, включително и днес сутринта, тя най-после стана факт. Това коментира съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в ефира на БНР „Хоризонт“.
Според него Сарафов е заемал поста не по силата на закона, а въз основа волята на Пеевски. „След като тази воля беше елиминирана от хората пред урните и те показаха, че има 160 гласа за смяна на този модел, тази тухла от него днес падна“, подчерта Божанов.
Той акцентира, че това е едва началото. „Ваня Стефанова също е свързана с Пеевски, така че нямаме илюзии, че тази оставка ще доведе до тектонични промени в прокуратурата. Такива могат да настъпят едва след избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. За това има мнозинство от 160 гласа“, посочи той.
Като „изумителна наглост и арогантност“ определи реакцията на ГЕРБ, които описаха оставката на Сарафов като закъсняла. „Партията и хората, които го защитаваха и твърдяха, че е легитимен главен прокурор, сега казват, че оставката му е закъсняла. Явно с надеждата да участват в прегрупиране. Ние дължим на обществото такова прегрупиране да няма“, заяви Божанов.
По негови думи, оставката е резултат от натрупан обществен и политически натиск. „Нашите усилия, както и тези на министър Янкулов, доведоха до вкарването на тази тема във фокуса на общественото внимание. Тя беше и предизборна тема. След като гражданите се произнесоха толкова категорично, очевидно тази оставка е координирано решение между Пеевски, Борисов и Сарафов.“
Божанов настоя след избора на нов ВСС и инспекторат да бъде извършена задълбочена проверка на имущественото състояние на Сарафов. „По данни на разследващи журналисти изглежда човекът се е превърнал в агенция за недвижими имоти. Нека видим откъде идват тези пари и какви зависимости създават“, добави той.
Той постави и въпроса за преписките за купуване на гласове. „Какво стана с тях и защо е имало чадър от прокуратурата върху купувачите на гласове? Дали Сарафов не остана на този пост, за да се опита да опази възможността ГЕРБ и ДПС заедно да имат 80 гласа и да блокират избора на нов ВСС? Ние ще настояваме за такива проверки.“, коментира Божанов.
„От Народното събрание зависи да бъде избран нов Висш съдебен съвет, в който хората да бъдат подбрани по ясни правила и критерии, така че да се гарантират професионализъм, гръбнак и морал. Само с такива хора ще може да бъде избран нов главен прокурор, който не е поредният удобен“, каза още той.
В заключение Божанов подчерта ролята на ПП-ДБ в следващия парламент: „Ние ще бъдем силна опозиция. Ще следим къде се правят грешни стъпки и се прекрачват добрите управленски практики и няма да си мълчим. Защото винаги е много изкушаващо, когато някой има абсолютно мнозинство, да използва елементи от модела. Не казвам, че това ще се случи, но нашата роля ще е да гарантираме, че то няма да стане.“
