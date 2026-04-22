Новини
България »
София »
Полицията в София задържа шофьор с рекордните 5,5 промила алкохол

22 Април, 2026 18:12 2 044 29

  • полиция-
  • софия-
  • шофьор-
  • алкохол-
  • кола

Водачът е бил спрян за проверка тази сутрин на улица "Акад. Дмитрий Лихачов" в столичния квартал "Обеля"

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в София задържа мъж с рекордно количество алкохол в кръвта. Според източници на NOVA той бил спрян за проверка на улица “Акад. Дмитрий Лихачов” в столичния квартал "Обеля" малко след 10 ч. днес.
Униформените веднага разбрали, че водачът е употребил алкохол, а направеният му тест отчел 5.5 промила. Мъжът е задържан и колата е иззета.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мисирски съчинения пак

    31 2 Отговор
    Подобна концентрация на лакохол в кръвта е несъвместима с живота. Или да е дефектен прибора на КАТ.

    Коментиран от #5, #9, #10, #15, #20

    18:18 22.04.2026

  • 2 Врачанец

    21 2 Отговор
    Е па тоя е бил от Враца

    Коментиран от #25

    18:20 22.04.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    30 5 Отговор
    Милиционерите продължават с простотиите си!
    При над 4 ще колабираш при над 5 вече си на ония свят!

    Ако тия новини не ви покажат каква некадърност И НАГЛОСТ и ПРОИЗВОЛ цари в МВР... значи сте безмозъчни!

    Коментиран от #12

    18:21 22.04.2026

  • 4 ОНЯ ОТ АПИ ДВА ПЪТИ ГО

    33 0 Отговор
    ХВАЩАТ ЗА СЕДМИЦА С НАД 2 ПРОМИЛА И ОЩЕ НЕ Е АРЕСТУВАН!?!?!?!!?!!!!!!

    18:23 22.04.2026

  • 5 ИНТЕРЕСНО

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мисирски съчинения пак":

    МИ ЧИ ТО
    ЖИВОТ В ОБЕЛЯ
    СИ ПО НЕ СЪВМЕСТИМО С ЖИВОТА..АМА НА...

    18:24 22.04.2026

  • 6 Фейк - либераст

    16 0 Отговор
    Вие знаете ли този кьор кьотук пиян рано сутринта може да стигне до работното си място без колата? Нали ако закъснее ще го уволнят ! То да не е като едно време с магаретата: Нашльокаш се, качиш се в каручката, кажеш ДИЙ и то магаренцето те закарва където трябва!

    18:25 22.04.2026

  • 7 Това е

    24 4 Отговор
    Или Дайнов или Манол Пейков на път за хижата

    18:26 22.04.2026

  • 8 К. Зарков

    17 0 Отговор
    Мъката е голяма.

    18:27 22.04.2026

  • 9 Има и изключения

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мисирски съчинения пак":

    Разбирам реакцията Ви но има и изключения. А колкото дали е дефектен прибора - да и това е възможно но затова си има и проверки на уредите а и тестване с повече от един.
    А в едни други държави алкохол в кръвта на шофьор над определени норми се класифицират като криминално престъпление и санкцията е затвор за години независимо дали има пострадали или не.

    18:28 22.04.2026

  • 10 Шопо

    30 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мисирски съчинения пак":

    Добре би било със същия уред да тестват и полицаите.

    18:28 22.04.2026

  • 11 Голям праз

    12 0 Отговор
    Пил е две бузи вместо една но би ли ферментирали

    Коментиран от #21

    18:31 22.04.2026

  • 12 Град Козлодуй

    19 3 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    МВР е организирана престъпна група, а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР

    18:32 22.04.2026

  • 13 Сила

    19 1 Отговор
    Когато вече няма никаква Надежда , значи си в Обеля ....

    18:33 22.04.2026

  • 14 Опаа

    20 2 Отговор
    Изплаших се статията да не е от нойзи

    18:35 22.04.2026

  • 15 Зависи!

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Мисирски съчинения пак":

    Ако е руснак,ще понесе без проблем и над 5,5 промила...

    18:35 22.04.2026

  • 16 Да бе

    8 2 Отговор
    куките само тормозят хората, то и оня Плежъра ви го казва......

    18:37 22.04.2026

  • 17 Тоалетна Хартия

    9 2 Отговор
    Световният рекорд за най-високо ниво на алкохол в кръвта, с който човек е оцелял, е приблизително 14,7 промила, поставен от 43-годишен сърбин през 2017 г.. Други екстремни случаи включват нива от 9,14 промила (Пловдив, 2004 г.), а нива над 5-6 промила обикновено се смятат за потенциално смъртоносни, причинявайки алкохолна кома.
    Рекордът от 14,7 промила: Сърбинът е инженер от Белград, а нивата са измерени в края на декември 2017 г..
    Случаят от 9,14 промила: През 2004 г. пешеходец в Пловдив оцелява след удар от камион с изключително високо съдържание на алкохол.
    Опасни нива: При нива над 4 промила се рискува спиране на дишането и смърт, но случаите на оцеляване след рекордни стойности показват изключителна толерантност на организма.
    Всички тези случаи са изключително редки и са пряк резултат от хроничен алкохолизъм, при който тялото е изградило невероятна устойчивост.

    19:03 22.04.2026

  • 18 Жорко

    6 0 Отговор
    Браво,герой!С овча мисъл се е нальокал до козирката и не му пука че е част от движението и има други,пешеходци и автомобили,не си сам боклук,а участник в движението,без книжка и кола до живот!

    19:49 22.04.2026

  • 19 Дрегера

    2 1 Отговор
    са му изкривили стрелката куките, да отчита повече. 5% е мъртвопиян - той не може да улучи ключалката ве, куки прости!

    20:07 22.04.2026

  • 20 абе вие не се научихте

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мисирски съчинения пак":

    тези норми НЕсъвместими с живота не са за балканите тук има други норми виждал съм пиян човек с 3.9 промила според вас този човек трябваше да е мъртъв нали обаче си беше много весел и адаки фъфлещ но това си е нормално за толкова алкохол… запомнете че си нямате представа до колко могат да се напиват хората стига с тия измишльотини глупави фалшиви новини или дрегери !

    20:13 22.04.2026

  • 21 буза имаш на лицето си

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Голям праз":

    напитаката се казва БОЗА ..! много е труден тоя български език ей

    Коментиран от #22

    20:17 22.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дрегер фалшименто

    1 0 Отговор
    Това възможно ли е?

    Коментиран от #24

    20:53 22.04.2026

  • 24 Че то при тая стойност...

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дрегер фалшименто":

    ...ще хвръкнат чак бурмите на тоА дрегер ...🙄🍷🫢?!

    21:04 22.04.2026

  • 25 Гацо Бацов

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Врачанец":

    Пущиняк е бил вероятно ,но не съм бил язи...
    Мене дрегер ,кат ме види и бега ,че да не му изгорят карантиите ако го надуя...

    21:13 22.04.2026

  • 26 Баба Кина

    0 0 Отговор
    Е тоя си е за кауша. Ще го спасят да не пукне от алкохолно отравяне. А, ако му понася, прдставете си колко е тренирал за да постигне тоя рекорд. Колко пъти е минавал между капките и полицейските проверки.

    21:15 22.04.2026

  • 27 Ако беше написал

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Буза бе.....буза голяма":

    "БУЗЪ" коректорът щеше да те разбере, ама ти БУЗА та БУЗА...

    21:49 22.04.2026

  • 28 Евала бе ,

    0 1 Отговор
    Пичагата е фен на Маша и Медведья ... 🤭😁 НАЗДАРОВЬЯ

    22:38 22.04.2026

  • 29 Ахааа ,

    0 0 Отговор
    Кръв в алкохола ?!

    22:40 22.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове