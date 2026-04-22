Иван Демерджиев: Сарафов разруши и малкото останало доверие в българската прокуратура

Това е закъснял акт, законът го оттегли много отдавна, това оставане на поста не беше нужно на никого, освен на Пеевски и Борисов. Така Иван Демерджиев от „Прогресивна България“ коментира в „Лице в лице“ решението на Борислав Сарафов да се оттегли от поста на и.ф. главен прокурор.
В понеделник в ефира на bTV той заяви, че Сарафов трябва да бъде изведен „силово“ от кабинета на главния прокурор, а тази сутрин му постави ултиматум да се оттегли и това е „последният му шанс“.
„Той разруши и малкото останало доверие в българската прокуратура и нанесе доста сериозни щети върху авторитета ѝ. Поисках оставката му днес, но ако можех, щях да я поискам и вчера. Втората причина е, че днес имаше заседание на прокурорската колегия към ВСС, а това положение е нетърпимо – това беше краен момент да се случи“, допълни бившият служебен министър на вътрешните работи и бивш правосъден министър.
Попитан дали от него се е уплашил Сарафов, Демерджиев каза: „Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. И в понеделник достатъчно време отделих, така че да му стане ясно на г-н Сарафов, че това нетърпимо положение няма да продължи. След като ние встъпим във власт – има инструменти, има начини и те ще бъдат изпълнени. Не може някой да не е главен прокурор и да стои в кабинета на главния прокурор, а цялата държава да си затваря очите месеци наред. Това е недопустимо“.
Той беше категоричен, че примерът на Сарафов не трябва да се следва и хората в прокуратурата не трябва да правят опити за пореден път да се прегрупират, за да оцелее този модел.
„Мотивирани сме да спрем корупцията, мотивирани сме да осигурим справедливост, законност, сигурност, спокойствие в битността на българските граждани. Това огромно доверие, което ни се гласува, е огромна отговорност. Ние я осъзнаваме и ще направим всичко възможно“, допълни Демерджиев.
Той обясни, че по отношение на предложението за дисциплинарно наказание на Сарафов по него ще се произнесе съставът на ВСС.
Във връзка с новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова той каза, че не я познава. „Сарафов беше символът на Пеевщината в прокуратурата. Фактът, че този символ си отива, не може да доведе до нищо по-лошо в тази ситуация – при всички случаи ще бъде нещо по-добро. Идеален вариант няма, защото същите тези хора селектираха двете заместнички, които потенциално можеха да заемат поста му“.
Той беше категоричен, че очаква с неговото оттегляне от поста чадърът над определени политици да спре да съществува.
1 Добре че Дремджийката каза няколко думи
3 Дремджийката де
До коментар #1 от "Добре че Дремджийката каза няколко думи":Дремджиката си е стара ДС слушалка понастоящем шорошки пропагандист.
7 ФАКТ
ТОЙ БЕШЕ И Е МУ...ТРА, А НЕ ГЛ. ПРОКУРОР! ТИ ГО ИЗХВЪРЛЯШ ПРЕЗ ВРАТАТА - ТОЙ ВЛИЗА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА! ПРЕ...СТЪПНИК, МО...ШЕ...НИК! ПУСНАЛ СИ ОСТАВКА КАТО ГЛ. ПРОКУРОР И СИ ПУСНАЛ ЗАПОВЕД И СТАНАЛ ЗАМ. ГЛ. ПРОКУРОР, ЕВАЛА!
11 КАЗВАМ
До коментар #1 от "Добре че Дремджийката каза няколко думи":САРАФОВ НЕ Е НАПУСНАЛ ПРОКУРАТУРАТА, А Е НАПРАВИЛ ВЪРТЕЛЕЖКА С ТАЗИ, КОЯТО СТАНА ГЛ. ПРОКУРОР - ТОЙ Я ЗАМЕСТИЛ. ТАКА СТОЯТ НЕЩАТА!
ДНЕС САРАФОВ ОТНОВО ДОКАЗА, ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ЗАЕМЕ НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ, А ДА БЪДЕ АРЕСТУВАН! ТОЙ Е МУ...ТРА, ПРЕ...СТЪПНИ..К!
12 я си знам, ама и вие знаете
До коментар #6 от "Първанов":Браво Първанов.
15 Зъл пес
До коментар #1 от "Добре че Дремджийката каза няколко думи":Хайде сега разкажи колко е точен с парите и самата звезда Демерджиев
Като кажеш А,трябва да кажеш и Б.Стига лицимерие.
16 Досадник
До коментар #13 от "Горски":Ефффф,ти па си зациклил на това,и нема отърване.Стига с това копи/пейс.
Коментиран от #57
Пази се голема главо /
Вожде на Българите .
До коментар #21 от "Петев":на червените кхмери
25 Фафла
До коментар #17 от "Кокилите на мафията":То па предниот мноо Ви бе6е убаф . Накака се от една пиратка и я използва за мотив да бяга . Е, отарва кожуха и се ската. А той ле не знае ?
19:29 22.04.2026
29 Никой
Викат - да си се пазил, не ниинтересува.
Масово си правят "оглушки", всичко би - "липса на престъпление".
19:36 22.04.2026
33 иванчо
До коментар #31 от "Роки":но на нов глас!
19:40 22.04.2026
36 Хората очакват от вас да говорите
37 Въпрос
До коментар #34 от "Татарчев":Докога България ще я управляват изостанали мутри?
19:47 22.04.2026
39 Добре как го разруши
И СЛЕД ТОВА ТРЯБВА ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА
ВСС ПОЛУЧАВА ОСТАВКАТА МУ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРА ВРЕМЕНЕН ГЛАВЕН ПРОКУРОР КОЙТО НЕ Е СЪЩИЯТ И СТАВА ПОСТОЯНЕН СЛЕД ОДОБРЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТ И ПАРЛАМЕНТА. АКО НЯКОЙ НЕ Е СЪХЛАСЕН ВСС МИНАВА С 2/3 ОВЕРАЙД НЕ СЪГЛАСИЕТО ОТ ДАДЕНА ИНСТИТУЦИЯ.
КОНТРОЛА ВЪРХУ ГЛАВЕН ПРОКУРОР И ЦЕЛИЯ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ( ВЪТРЕШЕН ОТДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА).
ЧЛЕНОВЕТЕ И ДИРЕКТОРИ НА Инспектората ( ВЪТРЕШЕН ОТДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА) КЪМ ВСС СЕ ИЗБИРАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА.
Но В МОМЕНТА
Няма парламент , и трябва да има 33 ЧЛЕНА НА ВС
22 члена работят като малък парламент 6 члена се избират с всеки парламент и представляват неговите интереси, 5 члена се избират с всеки президент и представляват неговите интереси .
ЗАЩОТО Е ПО ТРУДНО РАЗЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ ДА МИНАТ В ВСС
ТЪЙ НАРЕЧЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ НА СЪПРОТИВА НА ВСС Е ПО-ГОЛЯМ.
19:48 22.04.2026
42 Добре как го разруши
Главният прокурор има право на еднократно продължаване на мандата с до шест месеца. След изтичането на този срок той е длъжен да подаде оставка.
Висшият съдебен съвет получава оставката и е длъжен незабавно да избере временен главен прокурор. Временно назначеният не може да бъде същото лице, което е подало оставка. Той може да стане постоянен главен прокурор след одобрение от президента и Народното събрание.
При несъгласие от страна на президента или парламента, Висшият съдебен съвет може да преодолее отказа с мнозинство от две трети.
Контролът върху главния прокурор и върху целия съдебен процес се осъществява от Инспектората към Висшия съдебен съвет, като вътрешен контролен орган на съдебната система.
Членовете и ръководството на Инспектората към Висшия съдебен съвет се избират от парламента.
Тъй като в определени периоди може да няма действащ парламент, е необходимо Висшият съдебен съвет да бъде структуриран с общо 33 членове. От тях 22 членове действат като постоянен малък парламент в рамките на съдебната власт, 6 членове се избират при всеки нов парламент и представляват неговите интереси, а 5 членове се избират при всеки нов президент и представляват неговите интереси.
По този начин се създава по-висока устойчивост срещу едностранно влияние, защото различните интереси по-трудно могат да овладеят Висшия съдебен
19:54 22.04.2026
Пеевски е отстранил Доган от възможността да раздава порциите в държавата.
Демерджиев е на депутатска заплата за следващите 4 години.
46 Създава се нов чл.
„Чл. 173а.
(1) Главният прокурор има право на еднократно продължаване на изпълнението на правомощията си за срок до шест месеца след изтичането на мандата му или след настъпване на основание за освобождаване, когато това е необходимо за осигуряване на институционална непрекъснатост.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 главният прокурор е длъжен в 7-дневен срок да подаде писмена оставка до Висшия съдебен съвет.
(3) Висшият съдебен съвет приема оставката на първото си заседание след постъпването ѝ.
(4) В 14-дневен срок от приемането на оставката Висшият съдебен съвет избира временен главен прокурор.
(5) За временен главен прокурор не може да бъде избирано лицето, подало оставката по ал. 2.
(6) Временният главен прокурор осъществява правомощията на длъжността до встъпването в длъжност на постоянен главен прокурор.
(7) Висшият съдебен съвет открива процедура за избор на постоянен главен прокурор незабавно след избора на временен главен прокурор.
(8) Избраният от Висшия съдебен съвет кандидат за постоянен главен прокурор се изпраща за одобрение от президента на републиката и от Народното събрание.
(9) Когато президентът на републиката или Народното събрание откажат одобрение, Висшият съдебен съвет разглежда отказа повторно.
(10) При повторно разглеждане Висшият съдебен съвет може с мнозинство две трети от всички свои членове да потвърди първоначалния си избор.
(11) В случаите по ал. 10 изборът се счит
19:59 22.04.2026
47 2. Създава се нов чл
(12) Редът за откриване, провеждане и приключване на процедурата по този член се урежда с наредба на Висшия съдебен съвет.“
2. Създава се нов чл. 173б:
„Чл. 173б.
(1) Контролът върху дейността на главния прокурор, както и върху законосъобразността, срочността и дисциплината в съдебния процес, се осъществява от Инспектората към Висшия съдебен съвет.
(2) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е вътрешен контролен орган на съдебната система.
(3) Инспекторатът извършва проверки по сигнали, по своя инициатива или по възлагане от Висшия съдебен съвет.
(4) Инспекторатът изготвя задължителни предписания, констативни доклади и предложения за дисциплинарни мерки при установени нарушения.
(5) Главният прокурор, административните ръководители, магистратите и съдебната администрация са длъжни да оказват съдействие на Инспектората и да предоставят изисканите документи и сведения в определен от него срок.
(6) Отказът за съдействие, укриването на информация или неизпълнението на задължителни предписания представляват основание за дисциплинарна отговорност.
(7) Организацията и дейността на Инспектората се уреждат с този закон и с правилник, приет от Народното събрание.“
20:01 22.04.2026
49 Никой
До коментар #44 от "Заслужилите":Напълно лишен от качества е Борисов - направил си вила в Барселона и си "курдисар" манекенка - дето въобще не е и привлекателна, но въпрос на вкус.
Нищо не е направил за страната - просто приказваше.
20:03 22.04.2026
50 Създава се нов чл.
„Чл. 173в.
(1) Членовете, директорите и ръководството на Инспектората към Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание.
(2) Изборът по ал. 1 се извършва при условия и по ред, гарантиращи публичност, професионална компетентност, нравствени качества и независимост.
(3) Когато към момента на изтичане на мандат или освобождаване на длъжност няма действащо Народно събрание, изборът се извършва в срок до един месец от конституирането му.
(4) До избирането на нов състав действащите членове и ръководители на Инспектората продължават да изпълняват функциите си, но не по-дълго от шест месеца.
(5) След изтичането на срока по ал. 4 правомощията им се прекратяват по право.“
20:03 22.04.2026
51 Създава се нов чл.
„Чл. 30а.
(1) Висшият съдебен съвет се състои от 33 членове.
(2) От общия брой членове 22 са постоянни членове, които осигуряват институционална непрекъснатост и стабилност в управлението на съдебната власт.
(3) Шестима членове се избират при всеки новоизбран парламент и формират парламентарната квота във Висшия съдебен съвет.
(4) Петима членове се избират при всеки новоизбран президент и формират президентската квота във Висшия съдебен съвет.
(5) Членовете по ал. 3 и 4 осъществяват участие във Висшия съдебен съвет с цел институционален баланс и ограничаване на едностранно влияние.
(6) При липса на действащо Народно събрание незаетите места по парламентарната квота не препятстват работата на Висшия съдебен съвет, ако са налице най-малко две трети от действащите членове.
(7) Незаетите места по парламентарната квота се попълват в срок до един месец от конституирането на Народното събрание.
(8) Незаетите места по президентската квота се попълват в срок до един месец от встъпването в длъжност на новоизбрания президент.
(9) Решенията за избор на временен главен прокурор, за избор на постоянен главен прокурор, за преодоляване на отказ по чл. 173а, ал. 10 и за назначенията на ръководството на Инспектората се приемат с мнозинство две трети от всички членове на Висшия съдебен съвет.“
20:04 22.04.2026
52 Създава се нов чл.
„Чл. 30б.
(1) Съставът на Висшия съдебен съвет се формира по начин, който гарантира институционален баланс, независимост и устойчивост срещу концентрация на политическо или корпоративно влияние.
(2) При тълкуването и прилагането на този закон органите са длъжни да се ръководят от принципа на повишена съпротива срещу зависимост и овладяване на съдебната власт от едностранни интереси.“
Преходни и заключителни разпоредби
6. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет приема правилата за избор на временен и постоянен главен прокурор по чл. 173а.
7. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание привежда в съответствие избора на членове и ръководство на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
8. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон се извършва преструктуриране на Висшия съдебен съвет в състав от 33 членове.
9. Заварените производства по избор или освобождаване на главен прокурор се довършват по новия ред, ако към датата на влизане в сила на закона няма влязъл в сила окончателен акт.
10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник
20:06 22.04.2026
56 хаха
Я се погледнете че за нищо не ставате бе измет. Нито полиция, нито прокуратура, нито съдии, нито следствие...
Пропаднали добичета такива.
21:05 22.04.2026
57 Горски
До коментар #16 от "Досадник":Ами а кажи нещо ново? Ти по цял ден следиш кой какво пише и правиш сравнения? Хора без работа. Ако всичките напишем, че борисов е за затвора пак ли ще е копи пейст?
21:10 22.04.2026
62 комуне боташ патриот
До коментар #60 от "Рамбо":ще огерпя всичко!!!
23:48 22.04.2026
64 Гост
До коментар #1 от "Добре че Дремджийката каза няколко думи":Янкулов действаше в рамките на закона, и не е вмрънкал, а поиска дисциплинарно наказание. хора, стига сте оплювали умните и професионалистите. Има много по-интелигентни начини да изсазвате мнение без да оплйвате и отричате наред. Янкулов е умен и интелигентен, защо това и е проблем?
04:05 23.04.2026