Иван Демерджиев: Сарафов разруши и малкото останало доверие в българската прокуратура

Иван Демерджиев: Сарафов разруши и малкото останало доверие в българската прокуратура

22 Април, 2026 18:48 2 154 64

„Сарафов беше символът на Пеевщината в прокуратурата. Фактът, че този символ си отива, не може да доведе до нищо по-лошо в тази ситуация – при всички случаи ще бъде нещо по-добро. Идеален вариант няма, защото същите тези хора селектираха двете заместнички, които потенциално можеха да заемат поста му“., коментира още Демерджиев

Снимка: bTV
Ани Ефремова — Автор във Fakti.bg

Това е закъснял акт, законът го оттегли много отдавна, това оставане на поста не беше нужно на никого, освен на Пеевски и Борисов. Така Иван Демерджиев от „Прогресивна България“ коментира в „Лице в лице“ решението на Борислав Сарафов да се оттегли от поста на и.ф. главен прокурор.

В понеделник в ефира на bTV той заяви, че Сарафов трябва да бъде изведен „силово“ от кабинета на главния прокурор, а тази сутрин му постави ултиматум да се оттегли и това е „последният му шанс“.

Той разруши и малкото останало доверие в българската прокуратура и нанесе доста сериозни щети върху авторитета ѝ. Поисках оставката му днес, но ако можех, щях да я поискам и вчера. Втората причина е, че днес имаше заседание на прокурорската колегия към ВСС, а това положение е нетърпимо – това беше краен момент да се случи“, допълни бившият служебен министър на вътрешните работи и бивш правосъден министър.

Попитан дали от него се е уплашил Сарафов, Демерджиев каза: „Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. И в понеделник достатъчно време отделих, така че да му стане ясно на г-н Сарафов, че това нетърпимо положение няма да продължи. След като ние встъпим във власт – има инструменти, има начини и те ще бъдат изпълнени. Не може някой да не е главен прокурор и да стои в кабинета на главния прокурор, а цялата държава да си затваря очите месеци наред. Това е недопустимо“.

Той беше категоричен, че примерът на Сарафов не трябва да се следва и хората в прокуратурата не трябва да правят опити за пореден път да се прегрупират, за да оцелее този модел.

„Мотивирани сме да спрем корупцията, мотивирани сме да осигурим справедливост, законност, сигурност, спокойствие в битността на българските граждани. Това огромно доверие, което ни се гласува, е огромна отговорност. Ние я осъзнаваме и ще направим всичко възможно“, допълни Демерджиев.

Той обясни, че по отношение на предложението за дисциплинарно наказание на Сарафов по него ще се произнесе съставът на ВСС.

Във връзка с новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова той каза, че не я познава. „Сарафов беше символът на Пеевщината в прокуратурата. Фактът, че този символ си отива, не може да доведе до нищо по-лошо в тази ситуация – при всички случаи ще бъде нещо по-добро. Идеален вариант няма, защото същите тези хора селектираха двете заместнички, които потенциално можеха да заемат поста му“.

Той беше категоричен, че очаква с неговото оттегляне от поста чадърът над определени политици да спре да съществува.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре че Дремджийката каза няколко думи

    17 20 Отговор
    и Сарафа да сдаде по спешност, че жалката педолама ленинска Янкулов само мрънкаше лозунги и оправдания, за да не бутне момчето на Момчето!

    Коментиран от #3, #11, #15, #64

    18:56 22.04.2026

  • 2 Пич

    35 22 Отговор
    Този още от време не блести с интелект!!! Лошо, Радев, лошо!!! Обграден си от дърти пребоядисани комунисти!!! А вашият прокурор ще бъде още по голям душманин на правосъдието!!!

    Коментиран от #53

    18:57 22.04.2026

  • 3 Дремджийката де

    31 13 Отговор

    До коментар #1 от "Добре че Дремджийката каза няколко думи":

    Дремджиката си е стара ДС слушалка понастоящем шорошки пропагандист.

    18:57 22.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    Нищо не е разрушил защото няма никакво доверие.

    18:57 22.04.2026

  • 5 .....

    20 6 Отговор
    Оф, прокиснали манджи, едно и също и си мислят че хората блеят😂😂

    18:57 22.04.2026

  • 6 Първанов

    22 22 Отговор
    С избора на Радев българите доказаха, че не имало смисъл от освобождението от турско робство. Международния позор, който тече навсякъде го потвърждава. Робското мислене изгря като пътеводната звезда на българина. Не ясно колко години ще са нужни, за да се изчисти името на България след избора на путинската подлога Радев

    Коментиран от #12

    18:58 22.04.2026

  • 7 ФАКТ

    13 7 Отговор
    Г-Н ДЕРМЕНДЖИЕВ, ДА ВИ КАЖА ЗА ВЪРТЕЛЕЖКАТА НА САРАФОВ.
    ТОЙ БЕШЕ И Е МУ...ТРА, А НЕ ГЛ. ПРОКУРОР! ТИ ГО ИЗХВЪРЛЯШ ПРЕЗ ВРАТАТА - ТОЙ ВЛИЗА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА! ПРЕ...СТЪПНИК, МО...ШЕ...НИК! ПУСНАЛ СИ ОСТАВКА КАТО ГЛ. ПРОКУРОР И СИ ПУСНАЛ ЗАПОВЕД И СТАНАЛ ЗАМ. ГЛ. ПРОКУРОР, ЕВАЛА!

    18:59 22.04.2026

  • 8 Следовател

    22 5 Отговор
    Бех точен с парите е топил човка в манипулирани обществени поръчки. Клиент е на прокуратурата и затова тъй жално риве.

    19:01 22.04.2026

  • 9 Иван Гешев

    9 12 Отговор
    Върнете мен. Аз обслужвам само Тигъра на Бистрица. Мяуууууу

    19:02 22.04.2026

  • 10 я си знам, ама и вие знаете

    21 11 Отговор
    Абе свалете го от екран тоя че ми писна да го гледам, къде бръкна се той ми изкача.

    19:02 22.04.2026

  • 11 КАЗВАМ

    19 8 Отговор

    До коментар #1 от "Добре че Дремджийката каза няколко думи":

    САРАФОВ НЕ Е НАПУСНАЛ ПРОКУРАТУРАТА, А Е НАПРАВИЛ ВЪРТЕЛЕЖКА С ТАЗИ, КОЯТО СТАНА ГЛ. ПРОКУРОР - ТОЙ Я ЗАМЕСТИЛ. ТАКА СТОЯТ НЕЩАТА!
    ДНЕС САРАФОВ ОТНОВО ДОКАЗА, ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ЗАЕМЕ НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ, А ДА БЪДЕ АРЕСТУВАН! ТОЙ Е МУ...ТРА, ПРЕ...СТЪПНИ..К!

    19:03 22.04.2026

  • 12 я си знам, ама и вие знаете

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Първанов":

    Браво Първанов.

    19:04 22.04.2026

  • 13 Горски

    14 15 Отговор
    Веднага нов главен прокурор. Арестуват Тулупа. До есента Боко Тиквата да е с осъдителна присъда и 20 години затвор. Оня шушляк от ппдб Андрей Янкулов нищо не можа да свърши. Дойде Радев и страх разтресе кочината... Бай Ставри чака. Направо опитайте с военна диктатура . Както в Нигерия, там през няколко години си правят военни преврати и така си я карат весело. Прочистват тълпата от боклука и отново по стария начин. По целия свят е така , само ганювците не загряват. По света на военната диктатура и викат демокрация. Ако съм на мястото на Радев,ще назнача Б.Бонев за министър на МВР. За да се отървем от клоаката, в която едва дишаме, трябват крумови закони. Дали Радев е достатъчно твърд и смел, за да обърне нещата с хастара? Необходимо е също да прочистите администрацията си от пенсионери и калинки от времето на Плевнелиев! Кажете необходимо ли е да имате съветник по Българската Коледа? Що за длъжност е това? Това не е ли благотворителна инициатива? Президентът Първанов и президентът Плевнелиев нямаха такъв съветник. Много е нелепо! Щом е така може ли да се кандидатирам за съветник по Българския Великден?

    Коментиран от #16

    19:05 22.04.2026

  • 14 Зъл пес

    20 4 Отговор
    Уффффф,а ти Иване си света вода ненапита.Абе като си знаеш какво и къде си къкал,що не си мълчиш бе гьонсуратино.

    19:07 22.04.2026

  • 15 Зъл пес

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Добре че Дремджийката каза няколко думи":

    Хайде сега разкажи колко е точен с парите и самата звезда Демерджиев
    Като кажеш А,трябва да кажеш и Б.Стига лицимерие.

    19:09 22.04.2026

  • 16 Досадник

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Ефффф,ти па си зациклил на това,и нема отърване.Стига с това копи/пейс.

    Коментиран от #57

    19:12 22.04.2026

  • 17 Кокилите на мафията

    9 8 Отговор
    Тоя Сарафов остана в историята на прокуратурата като най-недолюбвания, най-омразния, продажно и умствено имбецилоподобен труженик на свиньобойковската пасмина а в действителност просто човека не може да откаже сумата срещу която е бил купен и компромиса с който го държаха за двете яйца.

    Коментиран от #25

    19:15 22.04.2026

  • 18 баклуци

    11 2 Отговор
    СПРЕТЕ ДА КРАДЕТЕ!!!!!!

    19:15 22.04.2026

  • 19 Големата глава. .

    11 0 Отговор
    Много си загрижен / за власт -
    Пази се голема главо /
    Вожде на Българите .

    19:18 22.04.2026

  • 20 Ммммммм

    7 7 Отговор
    Ще вземат и милиарда на Бойко .

    19:20 22.04.2026

  • 21 Петев

    10 3 Отговор
    Това Прокуратура явно е някаква частна фирма и шефа се преназначава сам в зам шеф и слага буфер бушон на негово място . Но пък явно е тенденция. Политическата икономика за преливане на държавно в часни политически фигури и групировки си е с подставени лица за собственик и управител . Тяхните декларацийки за имоти и интереси да са чисти. В играта ги няма имената им и подписите им. Само пара кеш и те си ги изпират .Така се врътка и Путин с Елцин преди време, така ще е и с Радев - Йотова и въобще в много части на света . Нищо ново ,но тук и съдебна система приватизираха и разпределят. Националната сигурност обаче ,без народ е ненужна и също става частна на политиците. Има ли тогава Държава България или е нечия в частност. на кого и защо плащате данъци ?

    Коментиран от #23

    19:24 22.04.2026

  • 22 Васил

    15 3 Отговор
    Е хайде да видим колко политици и престъпници ще осъдите до сега си измивахте ръцете със Сарафов.

    19:24 22.04.2026

  • 23 на отрочетата

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Петев":

    на червените кхмери

    19:26 22.04.2026

  • 24 Така е

    5 0 Отговор
    Ако ли пък ги нямаше тези няколко,,демона,, къде ли щяхме да се изтреляме.? Толкова сме добри,умни и красиви,че целия Млечен път ни е тесен и е жалко,че няма кой да оцени достойнството ни ... Защото ние и само ние сме върха... Ужас.

    19:29 22.04.2026

  • 25 Фафла

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кокилите на мафията":

    То па предниот мноо Ви бе6е убаф . Накака се от една пиратка и я използва за мотив да бяга . Е, отарва кожуха и се ската. А той ле не знае ?

    19:29 22.04.2026

  • 26 Обаче

    5 3 Отговор
    Ще го тикнете ли в ДРАНГОЛНИКА? Това е много важно, за да е ясно на всеки следващ кандидат!!!

    19:33 22.04.2026

  • 27 имало ли е въобще заблудени в тях

    4 2 Отговор
    и малкото останало доверие в българската прокуратура

    19:35 22.04.2026

  • 28 Сталин

    11 0 Отговор
    Ами той Деветото джудже добре че наруши доверието в прокуратурата , защото сега щеше да бъдеш в пандиза Мистър Точен с парите

    19:36 22.04.2026

  • 29 Никой

    3 0 Отговор
    Те не разглеждаха изобщо и сега не разглеждат никакви сигнали.

    Викат - да си се пазил, не ниинтересува.

    Масово си правят "оглушки", всичко би - "липса на престъпление".

    19:36 22.04.2026

  • 30 йниъху

    3 3 Отговор
    А бе вие какви юристи сте всичките бре??? Какви са тези глупости??? В закона пише 6 месеца. Тоя престъпник вместо да пази закона, го нарушава и си е престъпление. Трябва не оставка, а в ареста. Иване, не разбираш ли че утре баба Кица, може да каже че е главен прокурор??? Какви термини използвате за да прикриете престъпник??? Глупости, бил се забавил??? Не бе извършил е престъпление и трябва да е в ареста и после на съд. Висшия съвет и той, организирана престъпна група. Престъпници дето не изпълняват закона а правят престъпление. Какво само мъцате. Престъпници. А какви заплати са лашали от българите??? Това какво е??? Да храниш някои дето си мисли че е прокурор или висш магистрат??? Престъпници. На съд. Ако ще вършите работа на съд. Ако ще разтягате локуми, си обираите крушите. Няма да ви чакаме 2-3 години да пърдите и вие да лапате без работа. Ако не можете се махаите. Христос Воскресе.

    19:38 22.04.2026

  • 31 Роки

    5 2 Отговор
    Пак констатации, празни приказки и бъдещи обещания. АРЕСТИ ТРЯБВАТ, ЗАТВОР И КОНФИСКАЦИЯ! Другото е старото БЛЯ-БЛЯ!

    Коментиран от #33

    19:38 22.04.2026

  • 32 Помак

    4 2 Отговор
    Евала батко Демерджиев ...думам ти дъще ..сештай се мутро ..ютр репресии за мутрагентите Ено и ко

    19:39 22.04.2026

  • 33 иванчо

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Роки":

    но на нов глас!

    19:40 22.04.2026

  • 34 Татарчев

    7 0 Отговор
    с мутрите , лудия Кольо Филчев с червени послушници и купища престъпления , а и поколенията им , Цацаров с олигарсите , Сарафов с нотариуси и джуджета и купища подобия..... И ти сега си чул и видял , и се изтипоса да се избльоваш грозно ? За пост !

    Коментиран от #37

    19:42 22.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хората очакват от вас да говорите

    5 0 Отговор
    За действия , поне това обещахте , а не просто да коментирате и констатирате неща които хората ги знаят много добре и отдавна

    19:46 22.04.2026

  • 37 Въпрос

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Татарчев":

    Докога България ще я управляват изостанали мутри?

    19:47 22.04.2026

  • 38 въпрос

    10 0 Отговор
    А Какво ще каже Демерджиев за Петроханското "самоубийство"?

    19:48 22.04.2026

  • 39 Добре как го разруши

    1 2 Отговор
    Законът не както трябва има Дупка. В която е посочено всичко само че няма процедура за напускане. Главния прокурор има право на шест месеца продължение
    И СЛЕД ТОВА ТРЯБВА ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА
    ВСС ПОЛУЧАВА ОСТАВКАТА МУ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРА ВРЕМЕНЕН ГЛАВЕН ПРОКУРОР КОЙТО НЕ Е СЪЩИЯТ И СТАВА ПОСТОЯНЕН СЛЕД ОДОБРЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТ И ПАРЛАМЕНТА. АКО НЯКОЙ НЕ Е СЪХЛАСЕН ВСС МИНАВА С 2/3 ОВЕРАЙД НЕ СЪГЛАСИЕТО ОТ ДАДЕНА ИНСТИТУЦИЯ.
    КОНТРОЛА ВЪРХУ ГЛАВЕН ПРОКУРОР И ЦЕЛИЯ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ( ВЪТРЕШЕН ОТДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА).
    ЧЛЕНОВЕТЕ И ДИРЕКТОРИ НА Инспектората ( ВЪТРЕШЕН ОТДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА) КЪМ ВСС СЕ ИЗБИРАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА.
    Но В МОМЕНТА
    Няма парламент , и трябва да има 33 ЧЛЕНА НА ВС
    22 члена работят като малък парламент 6 члена се избират с всеки парламент и представляват неговите интереси, 5 члена се избират с всеки президент и представляват неговите интереси .
    ЗАЩОТО Е ПО ТРУДНО РАЗЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ ДА МИНАТ В ВСС
    ТЪЙ НАРЕЧЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ НА СЪПРОТИВА НА ВСС Е ПО-ГОЛЯМ.

    19:48 22.04.2026

  • 40 ясно виждам

    6 0 Отговор
    Сега ПБППДБ ще поставят "правилен" прокурор и всичко ще тръгне по мед и масло.

    19:52 22.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Добре как го разруши

    0 1 Отговор
    В закона следва изрично да се предвиди процедура за напускане на главния прокурор, тъй като в момента съществува празнота.

    Главният прокурор има право на еднократно продължаване на мандата с до шест месеца. След изтичането на този срок той е длъжен да подаде оставка.

    Висшият съдебен съвет получава оставката и е длъжен незабавно да избере временен главен прокурор. Временно назначеният не може да бъде същото лице, което е подало оставка. Той може да стане постоянен главен прокурор след одобрение от президента и Народното събрание.

    При несъгласие от страна на президента или парламента, Висшият съдебен съвет може да преодолее отказа с мнозинство от две трети.

    Контролът върху главния прокурор и върху целия съдебен процес се осъществява от Инспектората към Висшия съдебен съвет, като вътрешен контролен орган на съдебната система.

    Членовете и ръководството на Инспектората към Висшия съдебен съвет се избират от парламента.

    Тъй като в определени периоди може да няма действащ парламент, е необходимо Висшият съдебен съвет да бъде структуриран с общо 33 членове. От тях 22 членове действат като постоянен малък парламент в рамките на съдебната власт, 6 членове се избират при всеки нов парламент и представляват неговите интереси, а 5 членове се избират при всеки нов президент и представляват неговите интереси.

    По този начин се създава по-висока устойчивост срещу едностранно влияние, защото различните интереси по-трудно могат да овладеят Висшия съдебен

    19:54 22.04.2026

  • 43 Демерджиев

    6 2 Отговор
    Нали знаеш, но не го осъзнаваш как ще завърши политическата ти кариера...жалко! Но от глупаци винаги имат нужда...някои

    Коментиран от #54

    19:54 22.04.2026

  • 44 Заслужилите

    5 3 Отговор
    Борисов е най-успешния български политик интегрирал страната в ЕС с въвеждането на еврото и предпазил страната от девалвация на лева след катурване от НС на валутния борд.
    Пеевски е отстранил Доган от възможността да раздава порциите в държавата.
    Демерджиев е на депутатска заплата за следващите 4 години.

    Коментиран от #49

    19:55 22.04.2026

  • 45 Интересно

    5 0 Отговор
    Дали Радев наистина ще изтегли парите 1 400 000 000 евро, които Гюров спря от ББР или ще ги остави, за да бъдат откраднати от неговите хора. Зер радевци са разтворели гърла яко

    19:59 22.04.2026

  • 46 Създава се нов чл.

    1 1 Отговор
    Създава се нов чл. 173а:

    „Чл. 173а.
    (1) Главният прокурор има право на еднократно продължаване на изпълнението на правомощията си за срок до шест месеца след изтичането на мандата му или след настъпване на основание за освобождаване, когато това е необходимо за осигуряване на институционална непрекъснатост.

    (2) След изтичането на срока по ал. 1 главният прокурор е длъжен в 7-дневен срок да подаде писмена оставка до Висшия съдебен съвет.

    (3) Висшият съдебен съвет приема оставката на първото си заседание след постъпването ѝ.

    (4) В 14-дневен срок от приемането на оставката Висшият съдебен съвет избира временен главен прокурор.

    (5) За временен главен прокурор не може да бъде избирано лицето, подало оставката по ал. 2.

    (6) Временният главен прокурор осъществява правомощията на длъжността до встъпването в длъжност на постоянен главен прокурор.

    (7) Висшият съдебен съвет открива процедура за избор на постоянен главен прокурор незабавно след избора на временен главен прокурор.

    (8) Избраният от Висшия съдебен съвет кандидат за постоянен главен прокурор се изпраща за одобрение от президента на републиката и от Народното събрание.

    (9) Когато президентът на републиката или Народното събрание откажат одобрение, Висшият съдебен съвет разглежда отказа повторно.

    (10) При повторно разглеждане Висшият съдебен съвет може с мнозинство две трети от всички свои членове да потвърди първоначалния си избор.

    (11) В случаите по ал. 10 изборът се счит

    19:59 22.04.2026

  • 47 2. Създава се нов чл

    1 1 Отговор
    (11) В случаите по ал. 10 изборът се счита за окончателен и задължителен за съответната институция.

    (12) Редът за откриване, провеждане и приключване на процедурата по този член се урежда с наредба на Висшия съдебен съвет.“

    2. Създава се нов чл. 173б:

    „Чл. 173б.
    (1) Контролът върху дейността на главния прокурор, както и върху законосъобразността, срочността и дисциплината в съдебния процес, се осъществява от Инспектората към Висшия съдебен съвет.

    (2) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е вътрешен контролен орган на съдебната система.

    (3) Инспекторатът извършва проверки по сигнали, по своя инициатива или по възлагане от Висшия съдебен съвет.

    (4) Инспекторатът изготвя задължителни предписания, констативни доклади и предложения за дисциплинарни мерки при установени нарушения.

    (5) Главният прокурор, административните ръководители, магистратите и съдебната администрация са длъжни да оказват съдействие на Инспектората и да предоставят изисканите документи и сведения в определен от него срок.

    (6) Отказът за съдействие, укриването на информация или неизпълнението на задължителни предписания представляват основание за дисциплинарна отговорност.

    (7) Организацията и дейността на Инспектората се уреждат с този закон и с правилник, приет от Народното събрание.“

    20:01 22.04.2026

  • 48 Майора

    5 0 Отговор
    Що за морал и ценности от човека “Бях точен с парите..!”, най слабият министър в МВР , допуснал да си отидат шест полицаи и не направил нищо срещу мигрантите! Тогава в качеството си на какъв ще иска оставки и поставя ултиматуми след като ЦИК не е обявила имената на депутатите? Докога хората на Радев ще действат без да спазват законите? Това ли е новото заради което дойдоха?

    20:01 22.04.2026

  • 49 Никой

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Заслужилите":

    Напълно лишен от качества е Борисов - направил си вила в Барселона и си "курдисар" манекенка - дето въобще не е и привлекателна, но въпрос на вкус.

    Нищо не е направил за страната - просто приказваше.

    20:03 22.04.2026

  • 50 Създава се нов чл.

    1 0 Отговор
    3. Създава се нов чл. 173в:

    „Чл. 173в.
    (1) Членовете, директорите и ръководството на Инспектората към Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание.

    (2) Изборът по ал. 1 се извършва при условия и по ред, гарантиращи публичност, професионална компетентност, нравствени качества и независимост.

    (3) Когато към момента на изтичане на мандат или освобождаване на длъжност няма действащо Народно събрание, изборът се извършва в срок до един месец от конституирането му.

    (4) До избирането на нов състав действащите членове и ръководители на Инспектората продължават да изпълняват функциите си, но не по-дълго от шест месеца.

    (5) След изтичането на срока по ал. 4 правомощията им се прекратяват по право.“

    20:03 22.04.2026

  • 51 Създава се нов чл.

    0 0 Отговор
    4. Създава се нов чл. 30а:

    „Чл. 30а.
    (1) Висшият съдебен съвет се състои от 33 членове.

    (2) От общия брой членове 22 са постоянни членове, които осигуряват институционална непрекъснатост и стабилност в управлението на съдебната власт.

    (3) Шестима членове се избират при всеки новоизбран парламент и формират парламентарната квота във Висшия съдебен съвет.

    (4) Петима членове се избират при всеки новоизбран президент и формират президентската квота във Висшия съдебен съвет.

    (5) Членовете по ал. 3 и 4 осъществяват участие във Висшия съдебен съвет с цел институционален баланс и ограничаване на едностранно влияние.

    (6) При липса на действащо Народно събрание незаетите места по парламентарната квота не препятстват работата на Висшия съдебен съвет, ако са налице най-малко две трети от действащите членове.

    (7) Незаетите места по парламентарната квота се попълват в срок до един месец от конституирането на Народното събрание.

    (8) Незаетите места по президентската квота се попълват в срок до един месец от встъпването в длъжност на новоизбрания президент.

    (9) Решенията за избор на временен главен прокурор, за избор на постоянен главен прокурор, за преодоляване на отказ по чл. 173а, ал. 10 и за назначенията на ръководството на Инспектората се приемат с мнозинство две трети от всички членове на Висшия съдебен съвет.“

    20:04 22.04.2026

  • 52 Създава се нов чл.

    0 0 Отговор
    5. Създава се нов чл. 30б:

    „Чл. 30б.
    (1) Съставът на Висшия съдебен съвет се формира по начин, който гарантира институционален баланс, независимост и устойчивост срещу концентрация на политическо или корпоративно влияние.

    (2) При тълкуването и прилагането на този закон органите са длъжни да се ръководят от принципа на повишена съпротива срещу зависимост и овладяване на съдебната власт от едностранни интереси.“

    Преходни и заключителни разпоредби

    6. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет приема правилата за избор на временен и постоянен главен прокурор по чл. 173а.

    7. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание привежда в съответствие избора на членове и ръководство на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

    8. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон се извършва преструктуриране на Висшия съдебен съвет в състав от 33 членове.

    9. Заварените производства по избор или освобождаване на главен прокурор се довършват по новия ред, ако към датата на влизане в сила на закона няма влязъл в сила окончателен акт.

    10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник

    20:06 22.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Горски

    2 1 Отговор
  • 56 хаха

    1 0 Отговор
    Сигурно сигурно... Той еднолично а? ХАХАХА

    Я се погледнете че за нищо не ставате бе измет. Нито полиция, нито прокуратура, нито съдии, нито следствие...
    Пропаднали добичета такива.

    21:05 22.04.2026

  • 57 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Досадник":

    Ами а кажи нещо ново? Ти по цял ден следиш кой какво пише и правиш сравнения? Хора без работа. Ако всичките напишем, че борисов е за затвора пак ли ще е копи пейст?

    21:10 22.04.2026

  • 58 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    Противен тип!

    21:36 22.04.2026

  • 59 Рамбо

    1 1 Отговор
    Тоя мазния дето беше точен с парите, разруши всичко до което се докосне. По противна личност няма покрай Боташ.

    21:41 22.04.2026

  • 61 Матриала е това ,което е

    3 1 Отговор
    Този изглежда се кани да бъде главен прокурор. Тука е така. Криминална клоака . Единствената надежда е,че тя притежава свойството да се самоунищожава. Намалавящата популация ще изтърпи и този примитив, а и не само него. И това самоунищожение ще продължи до самия край на кочината.

    21:57 22.04.2026

  • 62 комуне боташ патриот

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Рамбо":

    ще огерпя всичко!!!

    23:48 22.04.2026

  • 63 Ластуна

    1 0 Отговор
    Възмутително и престъпно е ако този се върне сега за шеф на следствието.Някой,който не спазва законите трябва да бъде изхвърлен от системаъс.

    00:11 23.04.2026

  • 64 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добре че Дремджийката каза няколко думи":

    Янкулов действаше в рамките на закона, и не е вмрънкал, а поиска дисциплинарно наказание. хора, стига сте оплювали умните и професионалистите. Има много по-интелигентни начини да изсазвате мнение без да оплйвате и отричате наред. Янкулов е умен и интелигентен, защо това и е проблем?

    04:05 23.04.2026

