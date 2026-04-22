Иван Демерджиев: Сарафов разруши и малкото останало доверие в българската прокуратура

Това е закъснял акт, законът го оттегли много отдавна, това оставане на поста не беше нужно на никого, освен на Пеевски и Борисов. Така Иван Демерджиев от „Прогресивна България“ коментира в „Лице в лице“ решението на Борислав Сарафов да се оттегли от поста на и.ф. главен прокурор.

В понеделник в ефира на bTV той заяви, че Сарафов трябва да бъде изведен „силово“ от кабинета на главния прокурор, а тази сутрин му постави ултиматум да се оттегли и това е „последният му шанс“.

„Той разруши и малкото останало доверие в българската прокуратура и нанесе доста сериозни щети върху авторитета ѝ. Поисках оставката му днес, но ако можех, щях да я поискам и вчера. Втората причина е, че днес имаше заседание на прокурорската колегия към ВСС, а това положение е нетърпимо – това беше краен момент да се случи“, допълни бившият служебен министър на вътрешните работи и бивш правосъден министър.

Попитан дали от него се е уплашил Сарафов, Демерджиев каза: „Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. И в понеделник достатъчно време отделих, така че да му стане ясно на г-н Сарафов, че това нетърпимо положение няма да продължи. След като ние встъпим във власт – има инструменти, има начини и те ще бъдат изпълнени. Не може някой да не е главен прокурор и да стои в кабинета на главния прокурор, а цялата държава да си затваря очите месеци наред. Това е недопустимо“.

Той беше категоричен, че примерът на Сарафов не трябва да се следва и хората в прокуратурата не трябва да правят опити за пореден път да се прегрупират, за да оцелее този модел.

„Мотивирани сме да спрем корупцията, мотивирани сме да осигурим справедливост, законност, сигурност, спокойствие в битността на българските граждани. Това огромно доверие, което ни се гласува, е огромна отговорност. Ние я осъзнаваме и ще направим всичко възможно“, допълни Демерджиев.

Той обясни, че по отношение на предложението за дисциплинарно наказание на Сарафов по него ще се произнесе съставът на ВСС.

Във връзка с новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова той каза, че не я познава. „Сарафов беше символът на Пеевщината в прокуратурата. Фактът, че този символ си отива, не може да доведе до нищо по-лошо в тази ситуация – при всички случаи ще бъде нещо по-добро. Идеален вариант няма, защото същите тези хора селектираха двете заместнички, които потенциално можеха да заемат поста му“.

Той беше категоричен, че очаква с неговото оттегляне от поста чадърът над определени политици да спре да съществува.