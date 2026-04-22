Божидар Божанов: Ние сме опозиция, не креслива, не дребнава, но такава, която опитва да държи нещата в правилния курс

Ние ще бъдем опозиция, защото така казаха българските избиратели, каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в "Още от деня" по БНТ.
"Ние сме опозиция, не креслива, не дребнава, но такава, която опитва да държи нещата в правилния курс. Защото, когато имаш абсолютно мнозинство, изкушенията да злоупотребиш с власт, да вземеш тази завладяна държава, инструментите и да ги използваш уж за добри цели, са много. Така, че ролята на опозицията е да не преминем от моделът Пеевски-Борисов към някой друг модел, леко видоизменен. А наистина да станем правова държава с върховенството на закона и разговорите за политиката са наистина разговори за политика, а не кой какво държи с папки и компромати", коментира още съпредседателят на "Да, България". Той изтъкна, че от ПП-ДБ ще се включат в избора на Висш Съдебен съвет, на новия инспекторат към ВСС, защото трябва да се направят доста проверки на имуществото на Сарафов, на имуществото на хората в прокуратурата, на всичките джуджета, почвайки от Сарафов, но не свършвайки с него. Божанов допълни, че до момента по тази тема не са водени разговори с "Прогресивна България".
"Ние ще внесем Закон за съдебната власт, за промяна в правилата, още в първия ден. Така че да има повече гаранции, че хората, които попаднат там няма да се окажат поредните, " въшки", чиято оставка сме поискали от ВСС. А хора с морал, интегритет, които ще изберат нов главен прокурор, който няма да е Сарафов и Гешев, а човек, който действа в името на закона.", каза още Божанов. И каза, че Борислав Сарафов е подал оставка по волята на българските избиратели.
"Защото Сарафов се държеше на този пост към момента не по волята на закона, защото той днес е незаконен главен прокурор, не по волята на съда, защото съдът каза, че не е законен главен прокурор. Той се държеше там единствено по волята на Пеевски и на неговото влияние в различните власти. Избирателите дадоха 160 гласа на партии извън ГЕРБ и ДПС, които държаха досегашния модел. И в този смисъл гражданите изгониха Сарафов.", коментира още Божанов.
По повод резултата от изборите на 19 април, той допълни, че ПП-ДБ са единствените от досега представените партии в парламента, които качват резултат - с 60 000 повече, но явно не са успели да убедят избирателите, че успешно могат да демонтират модела Борисов-Пеевски.
Като проблем Божанов изтъкна дори различни цветове и слогани на формациите в коалицията, както и реденето на листите.
"Остава едно усещане, което избирателите са оценили, че ние не сме тези, на които да гласува доверие. Това трябва да го подобрим. Трябва да намерим пресечните точки, да ги подобрим. И, например, да имаме коалиционно споразумение най-накрая. Защото, може би не знаете, но ние коалиционно споразумение, всъщност, нямаме. Което да урежда информации за взимане на решения и всякакви такива параметри, общи щабове. Това, може би, е първата стъпка, в която да вкараме повече кохерентност в коалицията."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Българин
До коментар #1 от "Българин":Разбира се че ще е зависим от Радев. При толкова вълци ти би ли поставил Гешев? Вън от хорото лесно се играе. Искаш независим и беден, нали? Един милион от Дебелия Шопар и два милиона от Тигъра на Бистрица, и ето ти новия "независим прокурор". Спри да гледаш Нова, облъчват ти малкото мозъче.
20:35 22.04.2026
12 стоян георгиев
Очаквайте разпад на ппдб-лите до няколко седмици!
20:51 22.04.2026
15 иван костов
Коментиран от #33
20:56 22.04.2026
24 Ти да видиш
А кой омаза конституцията заедно с Пеевски нали пак вие бе, отпадък!?
Вие ПП /ДБ дебилите и педофилите дъвчите тая дъвката със съдебната реформа само , за да се храните, иначе сте излишни и безполезни.
Никой от вас няма един ден трудов стаж в съдебната система, но раздавате акъл на ляво и дясно.
Искате да няма главен прокурор, но ако е от вашите среди няма никакъв проблем, може да има.
Като овладеете съдебната система и си мислите, че можете да продължите безпроблемно унищожаването на всичко българско и родно и да налагате чуждото влияние на вашите началници.
На съдебната система нищо ѝ няма, просто мафията си е назначила вътре своите хора и действа чрез тях. В съдебната система има и много достойни хора, които си вършат отлично работата. Сега мафията на ПП ДБ искат да си назначат техните хора и да действат чрез тях, защото от утре стават напълно непотребни. Те вече са непотребни!
Радев няма да допусне тази грешка! Както виждате под авторитета на Радев прокурора си тръгва и сам , една лека подкана от правилния човек е достатъчна.
Пак с помощта на Радев ще се случи и всичко останало.
Вие сте абсолютно ненужни!!!
Коментиран от #25
21:22 22.04.2026
30 Гнусно некъпано украинско пе...
Коментиран от #31
22:15 22.04.2026
33 Бай Араб
До коментар #15 от "иван костов":Мирчев е най-гадния,същия като баща си.
04:56 23.04.2026