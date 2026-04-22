Божидар Божанов: Ние сме опозиция, не креслива, не дребнава, но такава, която опитва да държи нещата в правилния курс

Божидар Божанов: Ние сме опозиция, не креслива, не дребнава, но такава, която опитва да държи нещата в правилния курс

22 Април, 2026 20:19 1 356 33

"Ние ще внесем Закон за съдебната власт, за промяна в правилата, още в първия ден. Така че да има повече гаранции, че хората, които попаднат там няма да се окажат поредните, " въшки", чиято оставка сме поискали от ВСС. А хора с морал, интегритет, които ще изберат нов главен прокурор, който няма да е Сарафов и Гешев, а човек, който действа в името на закона.", каза още съпредседателят на "Да,България"

Божидар Божанов: Ние сме опозиция, не креслива, не дребнава, но такава, която опитва да държи нещата в правилния курс - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ние ще бъдем опозиция, защото така казаха българските избиратели, каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в "Още от деня" по БНТ.

"Ние сме опозиция, не креслива, не дребнава, но такава, която опитва да държи нещата в правилния курс. Защото, когато имаш абсолютно мнозинство, изкушенията да злоупотребиш с власт, да вземеш тази завладяна държава, инструментите и да ги използваш уж за добри цели, са много. Така, че ролята на опозицията е да не преминем от моделът Пеевски-Борисов към някой друг модел, леко видоизменен. А наистина да станем правова държава с върховенството на закона и разговорите за политиката са наистина разговори за политика, а не кой какво държи с папки и компромати", коментира още съпредседателят на "Да, България". Той изтъкна, че от ПП-ДБ ще се включат в избора на Висш Съдебен съвет, на новия инспекторат към ВСС, защото трябва да се направят доста проверки на имуществото на Сарафов, на имуществото на хората в прокуратурата, на всичките джуджета, почвайки от Сарафов, но не свършвайки с него. Божанов допълни, че до момента по тази тема не са водени разговори с "Прогресивна България".

"Ние ще внесем Закон за съдебната власт, за промяна в правилата, още в първия ден. Така че да има повече гаранции, че хората, които попаднат там няма да се окажат поредните, " въшки", чиято оставка сме поискали от ВСС. А хора с морал, интегритет, които ще изберат нов главен прокурор, който няма да е Сарафов и Гешев, а човек, който действа в името на закона.", каза още Божанов. И каза, че Борислав Сарафов е подал оставка по волята на българските избиратели.

"Защото Сарафов се държеше на този пост към момента не по волята на закона, защото той днес е незаконен главен прокурор, не по волята на съда, защото съдът каза, че не е законен главен прокурор. Той се държеше там единствено по волята на Пеевски и на неговото влияние в различните власти. Избирателите дадоха 160 гласа на партии извън ГЕРБ и ДПС, които държаха досегашния модел. И в този смисъл гражданите изгониха Сарафов.", коментира още Божанов.

По повод резултата от изборите на 19 април, той допълни, че ПП-ДБ са единствените от досега представените партии в парламента, които качват резултат - с 60 000 повече, но явно не са успели да убедят избирателите, че успешно могат да демонтират модела Борисов-Пеевски.

Като проблем Божанов изтъкна дори различни цветове и слогани на формациите в коалицията, както и реденето на листите.

"Остава едно усещане, което избирателите са оценили, че ние не сме тези, на които да гласува доверие. Това трябва да го подобрим. Трябва да намерим пресечните точки, да ги подобрим. И, например, да имаме коалиционно споразумение най-накрая. Защото, може би не знаете, но ние коалиционно споразумение, всъщност, нямаме. Което да урежда информации за взимане на решения и всякакви такива параметри, общи щабове. Това, може би, е първата стъпка, в която да вкараме повече кохерентност в коалицията."


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    25 15 Отговор
    Този и той говори глупости. Както новият ВСС, така и новият главен прокурор ще са зависими от Радев. Следователно няма никаква промяна, а ново статукво.

    Коментиран от #7

    20:27 22.04.2026

  • 2 геецжгх

    51 3 Отговор
    Вие сте НПО интересчии , не сте никаква партия или фактор

    20:28 22.04.2026

  • 3 Божанов

    30 3 Отговор
    Ние винаги държим правилния курs, но нещо Радев не ни е-е!

    20:28 22.04.2026

  • 4 Евролизането не е правилен курс

    27 5 Отговор
    Не го правете, зщото курсът ви е антибългарски.

    20:30 22.04.2026

  • 5 Гробар

    24 4 Отговор
    Марш фашисти мухлясали вие сте история.

    Коментиран от #9

    20:31 22.04.2026

  • 6 Трябва да се сетят и да замълчат

    23 4 Отговор
    Особено след скандалите между партиите в коалицията. А кокорчо малко да си затвори очите защото плаши децата

    20:34 22.04.2026

  • 7 Българин

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Разбира се че ще е зависим от Радев. При толкова вълци ти би ли поставил Гешев? Вън от хорото лесно се играе. Искаш независим и беден, нали? Един милион от Дебелия Шопар и два милиона от Тигъра на Бистрица, и ето ти новия "независим прокурор". Спри да гледаш Нова, облъчват ти малкото мозъче.

    20:35 22.04.2026

  • 8 Джоко

    17 4 Отговор
    Народа, 45 процента и вас ви изяде и навъртя на фишек на песоко. Призовавахте го на дебат, нали имаше какво да кажете, а то стана: като ми пееш, Пенке(лери) ле, кой ми те слуша. Народа беше решил кой фа го представлява категорично и безапелационно, без съмнение и угризение!

    20:37 22.04.2026

  • 9 Петър

    9 11 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Напротив ще управляват с Радевте са негов продукт, а и без тях ще го отрежат от еврофондовете.

    20:38 22.04.2026

  • 10 Костов

    17 1 Отговор
    А ,така мойто момче. Сега сте трети и ще се въртите като фурнаджийски лопати по пример на Доганя . Обръчите от фирми си ги имате както и всички останали политици . Скубете ,трупайте , да има и в задгробния живот. Народеца Ви благославя всичките изедници с 5 цифрените заплати в Евро ,до девето коляно. Много сте . Поне половината трябва да сте на работа някъде. Народ по-малко от половината хранещ неизмено толкова паразити не може да съществува дълго. Максимум още 4-5 години и няма да можете нищо повече да вземете от робите. Няма да ги има въпреки огромните заеми които ползвате на гърба им. От сега внасяте други да подмените окончателно роба.

    20:46 22.04.2026

  • 11 Да,бе

    18 1 Отговор
    Ако продължавате с правилната позиция ще сте извънпарламентарна опозиция другият път...Даже няма да сте в Слънчевата система.

    20:51 22.04.2026

  • 12 стоян георгиев

    25 1 Отговор
    Обикновен сглобкаджия! Само,че сега не си нужен на никого!
    Очаквайте разпад на ппдб-лите до няколко седмици!

    20:51 22.04.2026

  • 13 Доктор

    25 1 Отговор
    Вие сте пълни боклуци.

    20:55 22.04.2026

  • 14 Горски

    22 1 Отговор
    Ало Божо , стига с този модел , след като седяхте в скута на Пеевски и пиехте мазно турско кафе с него! Много добре знаеш че съдебната система е овладяна от НПО на Сорос , част от които сте вие , гуруто ви Прокопиев , АКФ , ССБ и ред други без прокуратурата и сега искате и да имате свой главен прокурор! Сега моделът е Радев-Копринков! А да ми говориш реформи след като с просто Киро сте подсъдими за заплахи срещу съпартиец е срамота! След ГЕРБ, ДПС, БСП идва и вашия ред на закриване. Помним как мачкахте Президента. Toя михлюз няма ли да подава оставка или се ослушва още?

    20:56 22.04.2026

  • 15 иван костов

    22 1 Отговор
    Кога най после ще започне делото срещу този престъпник и приятеля му Мирчев! Докога съдът ще си затваря очите!

    Коментиран от #33

    20:56 22.04.2026

  • 16 Юуп

    10 2 Отговор
    Връщайте парите за Зелю от джоба си.

    20:57 22.04.2026

  • 17 Гетлост

    17 2 Отговор
    Ако Радев ви позволи вие да определяте правилния курс ще е гола вода и позор пред избирателите си.

    21:00 22.04.2026

  • 18 Умен по цялата глава

    11 1 Отговор
    Много приказки....малко депутати

    21:05 22.04.2026

  • 19 Ах, Аман

    13 0 Отговор
    от политкоректност. Това недоразумение що не, където му е мястото.

    21:08 22.04.2026

  • 20 Сзо

    11 0 Отговор
    Дрън, дрън....изпокарахте се за депутатски места.

    21:08 22.04.2026

  • 21 АКО СИ СМЕНИШ ПРИЧЕСКАТА

    9 0 Отговор
    МОЖЕ И ДА ТЕ ВЗЕМАТ НА СЕРИОЗНО.

    21:10 22.04.2026

  • 22 Роки

    15 1 Отговор
    Вие сте сектанти-педофили!

    21:15 22.04.2026

  • 23 Първанов

    5 6 Отговор
    След българския крах на 19 април си мисля дали е имало смисл да се освобождаваме от турско робство. Да се изгаврим с паметта на Левски, Ботев, Раковски...и да хвърлим Европа в краката на руския сатрап

    21:19 22.04.2026

  • 24 Ти да видиш

    11 1 Отговор
    Айде пак съдебната система. 35 години само закони пишат и поправят и все не им е по мярка на либералите и евроатлантиците,. Няма да мирясат докато не легализират и еднополовите бракове.
    А кой омаза конституцията заедно с Пеевски нали пак вие бе, отпадък!?
    Вие ПП /ДБ дебилите и педофилите дъвчите тая дъвката със съдебната реформа само , за да се храните, иначе сте излишни и безполезни.
    Никой от вас няма един ден трудов стаж в съдебната система, но раздавате акъл на ляво и дясно.
    Искате да няма главен прокурор, но ако е от вашите среди няма никакъв проблем, може да има.
    Като овладеете съдебната система и си мислите, че можете да продължите безпроблемно унищожаването на всичко българско и родно и да налагате чуждото влияние на вашите началници.

    На съдебната система нищо ѝ няма, просто мафията си е назначила вътре своите хора и действа чрез тях. В съдебната система има и много достойни хора, които си вършат отлично работата. Сега мафията на ПП ДБ искат да си назначат техните хора и да действат чрез тях, защото от утре стават напълно непотребни. Те вече са непотребни!

    Радев няма да допусне тази грешка! Както виждате под авторитета на Радев прокурора си тръгва и сам , една лека подкана от правилния човек е достатъчна.
    Пак с помощта на Радев ще се случи и всичко останало.

    Вие сте абсолютно ненужни!!!

    Коментиран от #25

    21:22 22.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тити на Кака

    10 1 Отговор
    Самоописанията на ППетроханърите винаги са силно разсмиващи - тези хорица са искрено убедени, че красивите думи могат да прикрият реалностите в клуба на педалистите и филите😂😂😂

    21:32 22.04.2026

  • 27 Име

    11 1 Отговор
    На мама комсомолеца!

    21:33 22.04.2026

  • 28 име

    8 0 Отговор
    Ще внесат закот да е сигурно че в съдебната власт е пълно само със copoсoиди. След крясъците по адрес на боко и шишо, им приседнаха в скута и сътвориха чудна конституционна реформа. На дневен ред дойдоха крясъците по Румен Радев, гарнирани с обвинения в путинизъм към него и всеки, който дръзне да каже, че ЕССР трябва да се реформира или не е сега момента за влизане в еврозоната. Боко и шишо бяха пометени от Радев, обвиненията в путинизъм започват яко да издишат и ПП-ДБ стават излишни, щото при тях политиката се свежда само до крясъци по адрес на някой друг.

    21:50 22.04.2026

  • 29 Велев

    13 0 Отговор
    Не знам каква опозиция сте, ама сте за затвора

    22:01 22.04.2026

  • 30 Гнусно некъпано украинско пе...

    11 1 Отговор
    ...деренце, гушнете се пак с Шиши и Тиквата да сте "конструктивна опозиция", че и без това с Мирчев, Кокора и Гнома не сте станали от скута на Дебелян!

    Коментиран от #31

    22:15 22.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АКАДЕМИКА

    1 0 Отговор
    Някакви организми живеят в мен и не мога да ги изтаковам.Аз не съм подписвал лиценза за училището,той моя заместник без да иска покрай други документи.

    04:51 23.04.2026

  • 33 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "иван костов":

    Мирчев е най-гадния,същия като баща си.

    04:56 23.04.2026

