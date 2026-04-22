Броени часове до окончателните резултати. Вотът с преференции обърна подредбата в листите на няколко партии

Броени часове до окончателните резултати от изборите на 19 април. Утре Централната избирателна комисия ще обяви финалното разпределение на мандатите в 52-ото Народно събрание, а имената на депутатите – в събота, припомнят от bTV.
Това става ясно от думите на председателя на ЦИК Камелия Нейкова. На днешното си заседание комисията разгледа жалби, свързани с вота – сред тях и за проблем и опашки за гласуване в секция в „Студентски град“.
Жалбата остава без разглеждане, а мотивът е, че е трябвало да бъде подадена в деня на вота. Освен това, според членовете на ЦИК, студентите могат да гласуват в други секции в София, в които не е имало струпване.
Предварителните прогнозни резултати показват, че някои от районите в страната регистрират изключително висока избирателна активност.
Най-висок процент гласували на тези избори има в 23 МИР в София. Почти 60% от живеещите в „Красно село“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Младост“ и „Витоша“ са упражнили правото си на глас.
Втори в класацията са гласоподавателите в София-област, където са гласували 55,5% от хората. Третата позиция е за Смолян, с над 54% избирателна активност.
На другия полюс, според данните на Централната избирателна комисия, са Кърджали, Разград и Шумен – районите с най-ниска избирателна активност.
С гласовете си на места избирателите пренареждат и партийните листи.
В Плевен 15-ият в листата на „Прогресивна България“ Борислав Георгиев измества водача Димитър Здравков. Георгиев получава над 4500 преференциални гласа.
Избирателите на ГЕРБ в Благоевград за пореден път извеждат на челна позиция сина на кмета на Симитли и така последният става първи. От 22-ро място Стефан Апостолов измества бившия премиер Росен Желязков с близо 4400 преференции.
При третите в парламента също има знаково разместване. Младото попълнение в листите на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Анна Бодакова от 10-ата позиция скача до челните места и получава повече преференции от водача в един от столичните райони Ивайло Мирчев.
При ДПС бившият вътрешен министър и водач на листата в Бургас Калин Стоянов е изместен от третия Исмаил Осман.
Единствената партия в 52-ия парламент без размествания по преференции е „Възраждане“.
Преференциите при някои от формациите дори предизвикаха „вътрешен огън“.
Резултатът на ПП-ДБ в Пловдив предизвика първи искри в редиците на коалицията. Едно от знаковите лица на „Демократична България“ Манол Пейков може да не стане депутат в новия парламент. Причината е, че преференции за Чило Попов, също от редиците на ДБ, го изместват и от второ място Пейков става трети, което му отнема възможността за депутатско място.
„Манол е най-големият биткаджия срещу всичко, което „Възраждане“ представляват. Никога не се отказа. Защото парламентаризмът е битка, не разходка на скъпи обувки по килима“, коментира Елисавета Белобрадова.
Отново в социалните мрежи „Демократична България“ призова първия в листата Асен Василев да избере да бъде депутат от Хасково, а не от Пловдив, и така да освободи място и за двамата им кандидати. Последва реакция и от „Продължаваме Промяната“.
Напълно излишна драма, която можеше да бъде решена с едно телефонно обаждане, а не със сълзливи или нападателни фейсбук постове“, заяви Лена Бориславова.
Лидерът на ПП Асен Василев отговори на призивите, че негов дълг е да стане депутат там, където има най-много преференции – Пловдив.
„Въпреки това, понеже става дума за двама кандидати на „Демократична България“, ако колегите от „Да България“ и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение“, коментира той.
Разрешен ли е спорът и защо преференциите се превърнаха в ябълка на раздора – попитахме и двете формации в коалицията. Оттам отказаха коментар. Окончателното разпределение на местата ще стане ясно с обявяването на имената на новите 240 депутати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Те са
До коментар #6 от "Яшар":в КАНАЛА.
Никой не ги брои и никой не ги иска в политиката.
Искаме ги в затвора.
Само да не вдигнат кръвно,да не получат инфаркт да се гътнат,че много ще ме яд,ако не влязат зад решетките.
Коментиран от #17
21:54 22.04.2026
16 Той
До коментар #4 от "Лост":не е обичан но мисля ,че победителя с преференции ,ще се откаже по лични причини . 😉😉
22:14 22.04.2026
17 Аз се учудвам за едно
До коментар #7 от "Те са":Как така ГЕРБ има общо в цялата страна 430 хиляди гласа от 3,5 милиона гласували? При положение че има 460 хиляди държавни служители на бюджетна издръжка. 61 хиляди полицаи които имат лели,баби ,стринки,етърви както каза в едно студио Бареков и всички гласуват за Герб защото им увеличиха заплатите с 70% миналата година и средната в МВР е вече 4200 евро. Отделно 35 хиляди военни и техните роднини на които също с толкова увеличиха заплатите. Отделно стотици фирми които печелят всички обществени поръчки и финансиране от Европейските фондове и които задължават всички техни работници да гласуват за Герб и да представят доказателства за това. И Герб се срина до 430 хиляди гласа. То е ясно че обикновен ,трудов човек никога не би гласувал за тази финансова корпорация. А и свинчуг пеев успя да доведе ДПС до 210 хиляди гласа, които преди години имаха по близо 400 хиляди. Само пролетта на 2017 г.ДПС на парламентарните избори имаха 318 хиляди гласа, но тогава Местан беше основал ДОСТ и стигна почти 4% с близо 100 хиляди гласа които отцепи от ДПС. Фактите са че свиня пеев закрива ДПС както преди ЛаФка,Булгартабак ,КТБ ...А Герб също върви към необратимо заличаване.
22:14 22.04.2026
21 Глюпости ,
До коментар #2 от "ФАКТ":"нема такъв народ" , да "гласува" 8 пъти за 5 години ....
22:21 22.04.2026
25 Яс па
До коментар #14 от "бай Даньо":за едно единствено нещо...
22:30 22.04.2026
28 Това име Бодакова
Коментиран от #29, #32
22:35 22.04.2026
29 Изглежда, че
До коментар #28 от "Това име Бодакова":Путин я е внедрил, за да саботира укрострашилището от село Крушари Ивайло Мирчеff 😂😂😂
Коментиран от #37
22:43 22.04.2026
Коментиран от #33
22:47 22.04.2026
32 Урсула
До коментар #28 от "Това име Бодакова":Тя е Будалакова.
22:51 22.04.2026
33 Точно
До коментар #31 от "маке":Един простак по - малко.Естествен подбор.Агресивните дразнители и простаците нямат място в нс.
23:03 22.04.2026
36 Ей за това
Не, че Радев предложи нещо стойностно. Той нищо не предложи, само общи приказки.
Но ГЕРБ И ППДБ се оляха с кражби. Далавери. Крамоли и заяждания. Хората ги намразила. Дори джендърите от жълтите павета гласуваха за Радев!
23:30 22.04.2026
37 Брачед,
До коментар #29 от "Изглежда, че":Нищо не изглежда .. Орезилихте се с тая Тридневная , пета година ... Говори ми , говори ... 🤭🤔
23:58 22.04.2026