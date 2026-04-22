Броени часове до окончателните резултати. Вотът с преференции обърна подредбата в листите на няколко партии

Броени часове до окончателните резултати от изборите на 19 април. Утре Централната избирателна комисия ще обяви финалното разпределение на мандатите в 52-ото Народно събрание, а имената на депутатите – в събота, припомнят от bTV.

Това става ясно от думите на председателя на ЦИК Камелия Нейкова. На днешното си заседание комисията разгледа жалби, свързани с вота – сред тях и за проблем и опашки за гласуване в секция в „Студентски град“.

Жалбата остава без разглеждане, а мотивът е, че е трябвало да бъде подадена в деня на вота. Освен това, според членовете на ЦИК, студентите могат да гласуват в други секции в София, в които не е имало струпване.

Предварителните прогнозни резултати показват, че някои от районите в страната регистрират изключително висока избирателна активност.

Най-висок процент гласували на тези избори има в 23 МИР в София. Почти 60% от живеещите в „Красно село“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Младост“ и „Витоша“ са упражнили правото си на глас.

Втори в класацията са гласоподавателите в София-област, където са гласували 55,5% от хората. Третата позиция е за Смолян, с над 54% избирателна активност.

На другия полюс, според данните на Централната избирателна комисия, са Кърджали, Разград и Шумен – районите с най-ниска избирателна активност.

С гласовете си на места избирателите пренареждат и партийните листи.

В Плевен 15-ият в листата на „Прогресивна България“ Борислав Георгиев измества водача Димитър Здравков. Георгиев получава над 4500 преференциални гласа.

Избирателите на ГЕРБ в Благоевград за пореден път извеждат на челна позиция сина на кмета на Симитли и така последният става първи. От 22-ро място Стефан Апостолов измества бившия премиер Росен Желязков с близо 4400 преференции.

При третите в парламента също има знаково разместване. Младото попълнение в листите на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Анна Бодакова от 10-ата позиция скача до челните места и получава повече преференции от водача в един от столичните райони Ивайло Мирчев.

При ДПС бившият вътрешен министър и водач на листата в Бургас Калин Стоянов е изместен от третия Исмаил Осман.

Единствената партия в 52-ия парламент без размествания по преференции е „Възраждане“.

Преференциите при някои от формациите дори предизвикаха „вътрешен огън“.

Резултатът на ПП-ДБ в Пловдив предизвика първи искри в редиците на коалицията. Едно от знаковите лица на „Демократична България“ Манол Пейков може да не стане депутат в новия парламент. Причината е, че преференции за Чило Попов, също от редиците на ДБ, го изместват и от второ място Пейков става трети, което му отнема възможността за депутатско място.

„Манол е най-големият биткаджия срещу всичко, което „Възраждане“ представляват. Никога не се отказа. Защото парламентаризмът е битка, не разходка на скъпи обувки по килима“, коментира Елисавета Белобрадова.

Отново в социалните мрежи „Демократична България“ призова първия в листата Асен Василев да избере да бъде депутат от Хасково, а не от Пловдив, и така да освободи място и за двамата им кандидати. Последва реакция и от „Продължаваме Промяната“.

Напълно излишна драма, която можеше да бъде решена с едно телефонно обаждане, а не със сълзливи или нападателни фейсбук постове“, заяви Лена Бориславова.

Лидерът на ПП Асен Василев отговори на призивите, че негов дълг е да стане депутат там, където има най-много преференции – Пловдив.

„Въпреки това, понеже става дума за двама кандидати на „Демократична България“, ако колегите от „Да България“ и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение“, коментира той.

Разрешен ли е спорът и защо преференциите се превърнаха в ябълка на раздора – попитахме и двете формации в коалицията. Оттам отказаха коментар. Окончателното разпределение на местата ще стане ясно с обявяването на имената на новите 240 депутати.