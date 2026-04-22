Броени часове до окончателните резултати. Вотът с преференции обърна подредбата в листите на няколко партии
  Тема: Избори

22 Април, 2026 21:20 4 541 37

Единствената партия в 52-ия парламент без размествания по преференции е „Възраждане“.

Ани Ефремова

Броени часове до окончателните резултати от изборите на 19 април. Утре Централната избирателна комисия ще обяви финалното разпределение на мандатите в 52-ото Народно събрание, а имената на депутатите – в събота, припомнят от bTV.

Това става ясно от думите на председателя на ЦИК Камелия Нейкова. На днешното си заседание комисията разгледа жалби, свързани с вота – сред тях и за проблем и опашки за гласуване в секция в „Студентски град“.

Жалбата остава без разглеждане, а мотивът е, че е трябвало да бъде подадена в деня на вота. Освен това, според членовете на ЦИК, студентите могат да гласуват в други секции в София, в които не е имало струпване.

Предварителните прогнозни резултати показват, че някои от районите в страната регистрират изключително висока избирателна активност.

Най-висок процент гласували на тези избори има в 23 МИР в София. Почти 60% от живеещите в „Красно село“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Младост“ и „Витоша“ са упражнили правото си на глас.

Втори в класацията са гласоподавателите в София-област, където са гласували 55,5% от хората. Третата позиция е за Смолян, с над 54% избирателна активност.

На другия полюс, според данните на Централната избирателна комисия, са Кърджали, Разград и Шумен – районите с най-ниска избирателна активност.

С гласовете си на места избирателите пренареждат и партийните листи.

В Плевен 15-ият в листата на „Прогресивна България“ Борислав Георгиев измества водача Димитър Здравков. Георгиев получава над 4500 преференциални гласа.

Избирателите на ГЕРБ в Благоевград за пореден път извеждат на челна позиция сина на кмета на Симитли и така последният става първи. От 22-ро място Стефан Апостолов измества бившия премиер Росен Желязков с близо 4400 преференции.

При третите в парламента също има знаково разместване. Младото попълнение в листите на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Анна Бодакова от 10-ата позиция скача до челните места и получава повече преференции от водача в един от столичните райони Ивайло Мирчев.

При ДПС бившият вътрешен министър и водач на листата в Бургас Калин Стоянов е изместен от третия Исмаил Осман.

Единствената партия в 52-ия парламент без размествания по преференции е „Възраждане“.

Преференциите при някои от формациите дори предизвикаха „вътрешен огън“.

Резултатът на ПП-ДБ в Пловдив предизвика първи искри в редиците на коалицията. Едно от знаковите лица на „Демократична България“ Манол Пейков може да не стане депутат в новия парламент. Причината е, че преференции за Чило Попов, също от редиците на ДБ, го изместват и от второ място Пейков става трети, което му отнема възможността за депутатско място.

„Манол е най-големият биткаджия срещу всичко, което „Възраждане“ представляват. Никога не се отказа. Защото парламентаризмът е битка, не разходка на скъпи обувки по килима“, коментира Елисавета Белобрадова.

Отново в социалните мрежи „Демократична България“ призова първия в листата Асен Василев да избере да бъде депутат от Хасково, а не от Пловдив, и така да освободи място и за двамата им кандидати. Последва реакция и от „Продължаваме Промяната“.
Напълно излишна драма, която можеше да бъде решена с едно телефонно обаждане, а не със сълзливи или нападателни фейсбук постове“, заяви Лена Бориславова.

Лидерът на ПП Асен Василев отговори на призивите, че негов дълг е да стане депутат там, където има най-много преференции – Пловдив.

„Въпреки това, понеже става дума за двама кандидати на „Демократична България“, ако колегите от „Да България“ и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение“, коментира той.

Разрешен ли е спорът и защо преференциите се превърнаха в ябълка на раздора – попитахме и двете формации в коалицията. Оттам отказаха коментар. Окончателното разпределение на местата ще стане ясно с обявяването на имената на новите 240 депутати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ФАКТ

    38 9 Отговор
    Народът гласува срещу Епщайн и бебета. И западните "ценности"

    Коментиран от #21

    21:24 22.04.2026

  • 3 Сталин

    39 12 Отговор
    Анна Бодакова-поредната кошерна тvтурvтка , новото поколение предатели

    21:25 22.04.2026

  • 4 Лост

    53 0 Отговор
    На Калин Стоянов от ДПС му показаха колко е обичан в Бургас.

    Коментиран от #16

    21:26 22.04.2026

  • 5 Гробар

    45 3 Отговор
    Хаха. Ама разбира се. Закъде без Манолчо Бидоня, вкиснатата каца с джибри.? Дивата лесбийка Белобрадова не може да зацепи че парламентът все пак не е цирк.

    21:26 22.04.2026

  • 6 Яшар

    39 0 Отговор
    ДПС и ГЕРБ са на път да се самоизядат

    Коментиран от #7

    21:31 22.04.2026

  • 7 Те са

    26 0 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    в КАНАЛА.
    Никой не ги брои и никой не ги иска в политиката.
    Искаме ги в затвора.
    Само да не вдигнат кръвно,да не получат инфаркт да се гътнат,че много ще ме яд,ако не влязат зад решетките.

    Коментиран от #17

    21:54 22.04.2026

  • 8 БАНко

    31 1 Отговор
    ДОРИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ МРАЗЯТ ИВАЙЛО МИРЧЕВ , СИНЧЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЖИВКОВ И ЧЕРНАТА ВОЛГА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ПРЕД ДОМА ИМ !!!

    21:57 22.04.2026

  • 9 В Студентски

    24 2 Отговор
    Господинът от ПП доста задържа парите и го чакахме до последния момент. Ангажиментите трябва да се изпълняват.

    21:58 22.04.2026

  • 10 Каквото и да обръщат,

    24 0 Отговор
    без фалшивите гласове в секциите от турция дпс няма и 2 истински процента.

    22:00 22.04.2026

  • 11 Фейк - либераст

    35 0 Отговор
    Не може да бъде! Да изгубим най-ценния си парламентарист, геният на парламентаризма, образеца на парламентарното слово и аргументация, еманацията на парламентарната култура и поведение, човекът с винаги трезвия разсъдък МАНОЛ ПЕЙКОВ! Пък как хубаво пее, особено омразните му руски песни! Ще бъде непростимо и позор за българската демокрация ако в парламента има един перко по-малко! С Моноил Манов стават двама, а и сърцето ми се къса за липсата на Данчо ментата! Срамота бе електорат!

    22:01 22.04.2026

  • 12 Бай Ставри

    15 2 Отговор
    Кой ще им вземе пачките.... То в затвора не им трябват нито пък ако са на капцизата

    22:02 22.04.2026

  • 13 Следващата стъпка

    22 0 Отговор
    след ликвидирането на фалшивите гладове от турция трябва да е намаляване на народните изедници на 120 и орязване на порцията им наречена субсидия наполовина.

    22:03 22.04.2026

  • 14 бай Даньо

    24 3 Отговор
    Мирчо е от най неприятните индивиди и за нищо не става горкия освен да произнася по 10 пъти на ден "модела Борисов-Пеевски" , виж будачето поне е кръшно моме все за нещо ще става ....

    Коментиран от #26

    22:08 22.04.2026

  • 15 Тоалетна Хартия

    1 22 Отговор
    Сега българите с основно образование и тия с 2 мозъчни клетки избраха чорапа и петроханци! Хубавото е, че гроб и дъпсъ са в падението!! Скоро, максимално до 1 година чорапа ще се вмирише... Тогава ще се появи Нова "" месия"" и ще меси яко неумните българи!! Може да се паяви Азия, Сашка, някой спортист- Кубрат Пулев или ""княгина"" калина...и те пак ще гласуват за тия:"" месии""!!!

    Коментиран от #27

    22:10 22.04.2026

  • 16 Той

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    не е обичан но мисля ,че победителя с преференции ,ще се откаже по лични причини . 😉😉

    22:14 22.04.2026

  • 17 Аз се учудвам за едно

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "Те са":

    Как така ГЕРБ има общо в цялата страна 430 хиляди гласа от 3,5 милиона гласували? При положение че има 460 хиляди държавни служители на бюджетна издръжка. 61 хиляди полицаи които имат лели,баби ,стринки,етърви както каза в едно студио Бареков и всички гласуват за Герб защото им увеличиха заплатите с 70% миналата година и средната в МВР е вече 4200 евро. Отделно 35 хиляди военни и техните роднини на които също с толкова увеличиха заплатите. Отделно стотици фирми които печелят всички обществени поръчки и финансиране от Европейските фондове и които задължават всички техни работници да гласуват за Герб и да представят доказателства за това. И Герб се срина до 430 хиляди гласа. То е ясно че обикновен ,трудов човек никога не би гласувал за тази финансова корпорация. А и свинчуг пеев успя да доведе ДПС до 210 хиляди гласа, които преди години имаха по близо 400 хиляди. Само пролетта на 2017 г.ДПС на парламентарните избори имаха 318 хиляди гласа, но тогава Местан беше основал ДОСТ и стигна почти 4% с близо 100 хиляди гласа които отцепи от ДПС. Фактите са че свиня пеев закрива ДПС както преди ЛаФка,Булгартабак ,КТБ ...А Герб също върви към необратимо заличаване.

    22:14 22.04.2026

  • 18 Бодаков

    14 2 Отговор
    Палавнице , моя ти ...

    22:17 22.04.2026

  • 19 Бацил

    23 1 Отговор
    Два пръста чело го преби момата от протестите. Това ако не е среден пръст за ППДБилите, здраве му кажи.

    22:19 22.04.2026

  • 20 нннн

    22 1 Отговор
    Любопитно, колко ли студенти са гласували от 07:00 до 10:00 сутринта? Спали са до обяд и след следобедното кафе са отишли да гласуват. Секциите в Студентски град трябва да са с работното време на дискотеките.

    22:20 22.04.2026

  • 21 Глюпости ,

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    "нема такъв народ" , да "гласува" 8 пъти за 5 години ....

    22:21 22.04.2026

  • 22 В укробapдака на педроханските

    20 2 Отговор
    хвърчат перушина и парцали от сърдани пеньоари 😂😂

    22:25 22.04.2026

  • 23 пияндурникът вън

    6 8 Отговор
    От народното събрание , както вече излетя онова номадско мекере

    22:27 22.04.2026

  • 24 Дошел с 2 пръста чело от село и...

    16 2 Отговор
    накрая пак обратно на село 😂😂

    22:29 22.04.2026

  • 25 Яс па

    16 1 Отговор
    Жени с брада не возприимам! Кончита с вурст ли си, Елисавета ли си, амбриаж ли си?!?

    22:29 22.04.2026

  • 26 Ще става

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "бай Даньо":

    за едно единствено нещо...

    22:30 22.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Това име Бодакова

    12 1 Отговор
    некак си па русски ми звучи 😂😂

    Коментиран от #29, #32

    22:35 22.04.2026

  • 29 Изглежда, че

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "Това име Бодакова":

    Путин я е внедрил, за да саботира укрострашилището от село Крушари Ивайло Мирчеff 😂😂😂

    Коментиран от #37

    22:43 22.04.2026

  • 30 Хо хо

    8 1 Отговор
    Който пие зло не мисли. Кокора да отстъпи мястото на Бай Манчо, в противен случай да се фаща за бутилката и да играе неговата роля. Гъл-гъл-гъл...Йеее...

    22:44 22.04.2026

  • 31 маке

    11 4 Отговор
    Тоя, рунтавия щом не са го избрали да си стои в къщи, кво ореваха орталъка заради него

    Коментиран от #33

    22:47 22.04.2026

  • 32 Урсула

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Това име Бодакова":

    Тя е Будалакова.

    22:51 22.04.2026

  • 33 Точно

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "маке":

    Един простак по - малко.Естествен подбор.Агресивните дразнители и простаците нямат място в нс.

    23:03 22.04.2026

  • 34 Гъбарко

    7 0 Отговор
    Ха сега да видим кой ще надделее в Филибето? Пиянките или амбриажите. Залагайте господа.

    23:06 22.04.2026

  • 35 Квадрат 13

    5 1 Отговор
    Белобрадова и Пейков имат лошо излъчване. Вероятно имат един и същ кукловод.

    23:16 22.04.2026

  • 36 Ей за това

    7 0 Отговор
    спечели Радев, понеже т.н. евроатлантически партии ГЕРБ СДС И ППДБ се издъниха!
    Не, че Радев предложи нещо стойностно. Той нищо не предложи, само общи приказки.
    Но ГЕРБ И ППДБ се оляха с кражби. Далавери. Крамоли и заяждания. Хората ги намразила. Дори джендърите от жълтите павета гласуваха за Радев!

    23:30 22.04.2026

  • 37 Брачед,

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Изглежда, че":

    Нищо не изглежда .. Орезилихте се с тая Тридневная , пета година ... Говори ми , говори ... 🤭🤔

    23:58 22.04.2026

