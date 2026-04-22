1042 дни на поста: Какво се случи, докато Сарафов беше и.ф. главен прокурор

22 Април, 2026 21:56 1 355 16

За това време България успя да смени 5 правителства и 3 парламента

Снимка: БГНЕС
1042 дни. Точно толкова Борислав Сарафов успя да остане на поста главен прокурор с условието, че е изпълняващ функциите временно. В същото време България успя да смени 5 правителства и 3 Народни събрания. От Нова телевизия припомнят, че Сарафов наследи поста от Иван Гешев след турбулентното му сваляне.
Възможността Борислав Сарафов да застане на поста главен прокурор се откри след взрива до кортежа на бившия обвинител №1 – Иван Гешев, и срива в отношенията им след това. Минути след взрива Сарафов заяви: „Очевидно главният прокурор е мишена за някого и не мишена, която да бъде сплашена, а мишена, която да бъде убита”, каза на 1 май 2023 г. Сарафов.
Четири дни след това полицията опроверга твърденията на Гешев и Сарафов, че в колата е било семейството на главния прокурор, и Сарафов зае позиция срещу Гешев. Оправда се, че е бил подведен. „Аз самият съм бил подведен от думите на г-н Гешев, че се притеснява за децата си”, посочи тогава Сарафов.

Оставката на Гешев се превърна в залог за правителството „Денков – Габриел”, а прокурори се обединиха в негова подкрепа. Няколко дни по-късно и те смениха курса. Тогава Сарафов поиска оставката на Гешев, а Гешев поиска оставката на Сарафов. Демонстративно Иван Гешев заяви, че няма да си тръгне, но месец по-късно прокурорската колегия на ВСС избра Борислав Сарафов за поста.

„Да се прочисти прокуратурата от лоши практики, които бяха ясно показани от обществото както отвътре, така и отвън”, настоя на 16 юни 2023 г. Сарафов.
Прочистване имаше – Сарафов поиска оставките на заместниците на Гешев. Смяната на главния прокурор обаче не реши проблемите, срещу които стотици се събираха на протест – не само под прозорците на Сарафов, но и буквално пред вратата му.

В края на миналата година, на 12 ноември, Върховният касационен съд прие, че Сарафов не може да изпълнява функцията от 21 юли. Причината – промяната на закона, която не позволява едно и също лице да заема една и съща длъжност временно за повече от 6 месеца. А едно от редките изказвания на Сарафов в последните месеци отново успя да поляризира обществото – това за случая „Петрохан”. „Потресен съм. Не знаех, че съществуват подобни неща, но, за съжаление, животът ни предлага по-фрапиращи неща и от сериала „Туин Пийкс”, който може би някой е гледал”, коментира на 4 февруари Сарафов.

► Кариерата на Борислав Сарафов
Той влиза в правосъдната система веднага след като получава дипломата си за юрист от Висшия институт на МВР. Бил е инспектор в Главно управление на местата за лишаване от свобода и следовател в Софийската окръжна следствена служба. В продължение на пет години е прокурор в Софийската окръжна прокуратура, а след това и във Върховната административна прокуратура. През следващите близо четири години е прокурор във ВКП.
През 2011 г. започва стремителното му изкачване по професионалната стълбица, когато поема ръководството на Апелативната специализирана прокуратура. През 2013 г. става заместник на главния прокурор, а през 2017 г. оглавява Националната следствена служба.
През 2023 г. беше назначен за изпълняващ функциите главен прокурор, след като Иван Гешев беше отстранен от поста.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой ще плаща?

    12 2 Отговор
    За нанесените щети и мизерията в която живеят българските граждани. И не е само Сарафов.

    Коментиран от #3, #6

    22:03 22.04.2026

  • 2 Случи се

    7 4 Отговор
    Кики и кококи с мирчаците ги върнахме у канада

    22:04 22.04.2026

  • 3 Еми

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Кой ще плаща?":

    Кой да плаща? Тия дето най искат да го махнат дават пари дуржавни на зелю щот много имаме според тях.

    22:06 22.04.2026

  • 4 кривата ракета

    1 1 Отговор
    Депутатите не се спазарили за квотите на ВСС от НС и така спъват процедурата за избор на главен прокурор, но обвинили за неуспешния си пазарлък началника на обвинителите.
    Гл.прокурор не е обвинител и ако е пристрастен, ще трябва да действа всеки път в съглашателство с наблюдаващ прокурор.

    22:19 22.04.2026

  • 5 мдаааа

    2 0 Отговор
    Какво се случи ?! Изменените са изприщиха ... 🤭😁

    22:25 22.04.2026

  • 6 Мунчовци

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кой ще плаща?":

    Ама как така ? На мен Кашпировски ми каза по радиоточката, че като спечели Радев ше гледаме пак съвеЦка телевизия и бозата ше стане пак 6 стотинки, няма ли да стане, а ?

    22:25 22.04.2026

  • 7 ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ,

    4 0 Отговор
    КОИТО СИ ВЗЕМАЛ КАТО ЗАПЛАТА!

    22:38 22.04.2026

  • 8 Гост

    6 1 Отговор
    Най-дебелото и най-наяденото джудже от всички джуджета е джуджето сарафчо. Охааааа

    22:49 22.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Като

    3 0 Отговор
    Прочетох,че тоя щял да се връща като шеф на следствието,ИЗУМЯХ.На този крака му не трябва да стъпва вече в правните институции.Да ходи охранител в Делта Гард на Пеевски или в Ипон на Тиквата за каквото всъщност има диплома Егати привилегиите за престъпници.Деметджирв ето това не трябва да се допуска за корумпирани частни мутри.

    00:38 23.04.2026

  • 11 Винкел

    2 1 Отговор
    Хайде мисирки от голям обществен интерес е дипломата на Сарафов за охранител от Симеоново?Преди Минчо Спасов показа дипломата на Гешев.Кой сега ще ни покаже този"Профи" всъщност как се е докопал до гл. прокурор.Дульо и Пульо стават юристи с една година измислени избори.Обраьователното министерстео да закрие тия измислени юридически пуцовр във всеки факултет.Те обезличиха тази престижна професия.Да остане право в Софийския само,както е било.Това не е лъжица за всяка уста. На 5 млн.хора открили 1000 факултета.Хайде да се върне малко приличието и разходите в тези "висши".Съкращаване на измислените във всеки град институти.Минидтерсството да не им дава автономия,защото не са дорасли качествено.Лекции,който не посещава ,да не му заверяват семестър ,РЕФОРМИ и дисциплина.

    Коментиран от #13

    00:56 23.04.2026

  • 12 Горския ,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Ти не си горски , ти си отрова която требе да се унищожи , когато България се отърве от рузки зависимости ...

    01:09 23.04.2026

  • 13 Винкела

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Винкел":

    Бързо мислиш и пишеш , бе ...🤭😁

    01:12 23.04.2026

  • 14 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Случи се Петрохан.Това се случи.

    02:34 23.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

