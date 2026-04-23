Пленумът на ВСС заседава след оставката на Борислав Сарафов

Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си заседание в четвъртък след оставката на Борислав Сарафов. От вчера новият изпълняващ функциите главен прокурор е Ваня Стефанова.
По закон няма пречка тя да участва в заседанията на Пленума на ВСС или да ръководи тези на Прокурорската колегия. Според юристи е спорно дали има право на глас при вземане на решения.
В дневния ред на кадровиците днес основно преобладават точки, свързани с бюджет и финанси. Досега Сарафов не присъстваше на заседанията на Висшия съдебен съвет. Какъв ще е подходът на Стефанова, ще стане ясно днес.
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
07:46 23.04.2026
2 АГАТ а Кристи
07:51 23.04.2026
3 тези от ВСС трябва да бъдат
Коментиран от #19
08:03 23.04.2026
4 глоги
08:07 23.04.2026
5 логика
08:14 23.04.2026
6 безпартиен
08:16 23.04.2026
7 Оракула от Делфи
заместник на Главния Прокурор с "мълчанието и бездействието", както Прокуратурата се изразява често
тя е позволила корупцията да продължава и ескалира по времето на Сарафов!!!!
Оставка и на добр път!!!!
И разбира се прверка , на дейността и отговорността и на двамата, нали така са ги учили!!!
08:20 23.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Оракула от Делфи
Ако е независим орган то Главния Прокурор ,там няма никаква работа!!
Не е нормално , той да присъства на заседанията им , той не е "пазач" на независимостта му,
и не е редно да присъства на заседанията на ВСС ,
ИЛИ ДА ОПРЕДЕЛЯ ДНЕВНИЯ РЕД!!!!!!
08:37 23.04.2026
10 Вълк единак
08:44 23.04.2026
11 Вервайте ми!
08:44 23.04.2026
12 Стара чанта
08:52 23.04.2026
13 Гост
08:56 23.04.2026
14 Анонимен
09:01 23.04.2026
15 Никаква спявка
09:28 23.04.2026
16 Каква е тая гадна корона на герба
Не сме ли Република , да му се не види.
09:31 23.04.2026
17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:38 23.04.2026
18 Сийка
Коментиран от #21
09:59 23.04.2026
19 Месалина
До коментар #3 от "тези от ВСС трябва да бъдат":Ми погледнете им самодоволните охранени физиономии.Те живеят в друго измерение.Кой знае и какви имоти притежават тук и в чужбина.И сега какво?Сарафов пак е зам.гл.прокурор.
10:06 23.04.2026
20 Продажническа !
България !
10:12 23.04.2026
21 Защото ! Зад Него !
До коментар #18 от "Сийка":Защото ! Зад Него !
Стояха !
Много Пари !
И Сериозни !
Злоупотраби !
10:15 23.04.2026
22 Георгиев
11:06 23.04.2026