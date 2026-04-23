Пленумът на ВСС заседава след оставката на Борислав Сарафов

23 Април, 2026 07:43 1 101 22

От вчера новият изпълняващ функциите главен прокурор е Ваня Стефанова

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си заседание в четвъртък след оставката на Борислав Сарафов. От вчера новият изпълняващ функциите главен прокурор е Ваня Стефанова.

По закон няма пречка тя да участва в заседанията на Пленума на ВСС или да ръководи тези на Прокурорската колегия. Според юристи е спорно дали има право на глас при вземане на решения.

В дневния ред на кадровиците днес основно преобладават точки, свързани с бюджет и финанси. Досега Сарафов не присъстваше на заседанията на Висшия съдебен съвет. Какъв ще е подходът на Стефанова, ще стане ясно днес.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    17 1 Отговор
    И тая е шишкаво-тиквена подлога....

    07:46 23.04.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    16 1 Отговор
    Сарафка Стефанова, или Ваня Стефанова и "осемте джуджета" - на кой както му отърва...

    07:51 23.04.2026

  • 3 тези от ВСС трябва да бъдат

    20 2 Отговор
    в пандиза

    Коментиран от #19

    08:03 23.04.2026

  • 4 глоги

    7 1 Отговор
    Пленумът на ВСС ЩЕ заседава... Ще се събЕрЕ на редовното си заседание...

    08:07 23.04.2026

  • 5 логика

    17 0 Отговор
    И тези трябва да си подадат оставката. Какво още чакат? Да ги изхвърлят с шутове ли? Рестартът на държавата изисква изхвърляне на всичко старо. Повече не искаме да живеем в кочина.

    08:14 23.04.2026

  • 6 безпартиен

    15 0 Отговор
    Тези дето се събират за какви пари месечно се разписват?З един приятел питам.Не,че на заплатата разчитат!

    08:16 23.04.2026

  • 7 Оракула от Делфи

    15 0 Отговор
    "Ванчето" да си подаде оствката веднага , не може едни и същи поставени лица на "Тандема" да упреавляват повече, оставка и без много церемоний и фактология, (има ли човек , има виновен), дори и да е била
    заместник на Главния Прокурор с "мълчанието и бездействието", както Прокуратурата се изразява често
    тя е позволила корупцията да продължава и ескалира по времето на Сарафов!!!!
    Оставка и на добр път!!!!
    И разбира се прверка , на дейността и отговорността и на двамата, нали така са ги учили!!!

    08:20 23.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оракула от Делфи

    12 0 Отговор
    ВСС не собственна вещ на Главния Прокурор!
    Ако е независим орган то Главния Прокурор ,там няма никаква работа!!
    Не е нормално , той да присъства на заседанията им , той не е "пазач" на независимостта му,
    и не е редно да присъства на заседанията на ВСС ,
    ИЛИ ДА ОПРЕДЕЛЯ ДНЕВНИЯ РЕД!!!!!!

    08:37 23.04.2026

  • 10 Вълк единак

    12 0 Отговор
    ВСС е за незабавна смяна!!!

    08:44 23.04.2026

  • 11 Вервайте ми!

    11 0 Отговор
    Мафията в България са Съд и Прокуратура!

    08:44 23.04.2026

  • 12 Стара чанта

    6 0 Отговор
    Мафиотчетата от ВСС - на спешна сбирка за ,, спасяване на кожите " и приспиване вниманието на обществото. Всяко нещо за 2/ДВА/ дни.

    08:52 23.04.2026

  • 13 Гост

    6 0 Отговор
    Мафиотите ще "мъдрат" какво ще правят сега.

    08:56 23.04.2026

  • 14 Анонимен

    7 0 Отговор
    Само оня магдалинчев мъти водата

    09:01 23.04.2026

  • 15 Никаква спявка

    5 0 Отговор
    Незабавна оставка.

    09:28 23.04.2026

  • 16 Каква е тая гадна корона на герба

    3 0 Отговор
    Да не сме Царство , царство му небесно. ....
    Не сме ли Република , да му се не види.

    09:31 23.04.2026

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Оставка на цялото ВСС и на Сарафов от новата му длъжност и на Ваня Стефанова, цялото "семейство"! Затвор за цялостното им "творчество"!

    09:38 23.04.2026

  • 18 Сийка

    3 0 Отговор
    Ох,отдъхнахме си.Най-после прокуратурата ще заработи както се полага.Щастлив е този ден.Отваряме нова страница в правораздаването.А щом беше незаконен Сарафов ще връща ли заплати?Пари за охрана,горивото за мерцедеса,стойноста на костюмите и обувките с които ходи.А?Ще върне ли нещо?И защо го държаха толкова време когато за пет минути го отстраниха?Защо?

    Коментиран от #21

    09:59 23.04.2026

  • 19 Месалина

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "тези от ВСС трябва да бъдат":

    Ми погледнете им самодоволните охранени физиономии.Те живеят в друго измерение.Кой знае и какви имоти притежават тук и в чужбина.И сега какво?Сарафов пак е зам.гл.прокурор.

    10:06 23.04.2026

  • 20 Продажническа !

    3 0 Отговор
    Продажническа !

    България !

    10:12 23.04.2026

  • 21 Защото ! Зад Него !

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сийка":

    Защото ! Зад Него !

    Стояха !

    Много Пари !

    И Сериозни !

    Злоупотраби !

    10:15 23.04.2026

  • 22 Георгиев

    1 0 Отговор
    Както в един виц: "въртим едни пари, ядем едни л..на". Пай това са тия от прокурорската колегия и ВСС. Създадени са структури, за да ги има, със статут работа за себе си, а не за народа. Я им вижте бюджета, заплатите, бонусите за Великден и Коледа! А отговорностите? Пълно безобразие. В Наказателния кодекс, в глава длъжностни престъпления, трябва да има специални членове за съдебната система, с много строги наказания!

    11:06 23.04.2026

