Пленумът на ВСС заседава след оставката на Борислав Сарафов

Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си заседание в четвъртък след оставката на Борислав Сарафов. От вчера новият изпълняващ функциите главен прокурор е Ваня Стефанова.

По закон няма пречка тя да участва в заседанията на Пленума на ВСС или да ръководи тези на Прокурорската колегия. Според юристи е спорно дали има право на глас при вземане на решения.

В дневния ред на кадровиците днес основно преобладават точки, свързани с бюджет и финанси. Досега Сарафов не присъстваше на заседанията на Висшия съдебен съвет. Какъв ще е подходът на Стефанова, ще стане ясно днес.