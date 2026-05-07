Инцидент в София: Кола помете двама души до банкомат

79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци в столичния квартал "Люлин 3". Това потвърдиха за NOVA от СДВР. По данни на полицията водачът сгрешил педалите и вместо спирачка - натиснал газта. Инцидентът станал до банкомат в търговски център на булевард бул. „Захари Стоянов“.
Около 18:15 ч. в четвъртък е подаден сигнал към Спешна помощ за двама тежко ранени мъже - на 32 и 47 години. Две линейки пристигнали за минути на място и откарали пострадалите в "Пирогов" и ВМА. Те са с множество наранявания.
1 шофьор
Коментиран от #3, #6, #7
20:05 07.05.2026
2 Коста
20:07 07.05.2026
3 Глупости
До коментар #1 от "шофьор":Всички хора трябва поне веднъж на година да минават медицински преглед!!! Задължително и подробно!!!
Коментиран от #8, #21
20:12 07.05.2026
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Как се бърка газ със спирачка на автоматик?!
Коментиран от #9, #13
20:15 07.05.2026
5 Много кофти
20:17 07.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Град Козлодуй
До коментар #1 от "шофьор":Добре че дваисетгодишните са безгрешни.
Коментиран от #11
20:19 07.05.2026
8 Особено Тези !От Парламента !
До коментар #3 от "Глупости":Особено Тези !
От Парламента !
Коментиран от #14
20:22 07.05.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Не знам как, но имах подобен случай. Карам си и изведнъж от един двор на къща се изстрелва кола. Удари ме и продължи по тротоара. Гледам в огледалото, как се натресе в една ограда. Беше шкода автоматик. Дядка на същата възраст 79 години слезе и ми се извини. Объркал спирачката с газта. Добре ,че нямаше никой на тротоара. Беше мъртъв при това ускорение. От къщата излезе възрастна жена. Дядката ѝ носил някакви списания. Сваляч с една дума. Щеше ла Фам , казват по франсето.
Коментиран от #10, #25
20:23 07.05.2026
10 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Шерше ла Фам
20:24 07.05.2026
11 Прав Е Човека !
До коментар #7 от "Град Козлодуй":Прав Е Човека !
Срещу Природата !
Не Можеш !
Да Вървиш !
20:25 07.05.2026
12 Много кофти
До коментар #6 от "Има шофьори и шофьори.":То може да има шофьори и шофьори, но този е бил от най-добрите, за своята 79 годишна възраст, само веднъж е объркал педалите газ и спирачка... да те пази Господ от такива шофьори, щото ако те срещне такъв, много бързо ще си промениш мнението, за това че трябва да минават медицински преглед, а също и проверовъчен по кормуване.
Няма да се засягате, но когато навършите една определена възраст и вече тялото ви не работи както когато сте били на 30 години не е ли така?
Никой не иска един такъв възрастен 80 годишен шофьор да прегази внучката ви, само защото съвсем без да иска е объркал педалите за газ и спирачка... сега схвана ли за какво иде реч?
Коментиран от #19, #23, #24
20:29 07.05.2026
13 Със Всяка !
До коментар #4 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Ракия !
По - Лесно !
Коментиран от #15
20:30 07.05.2026
14 Нц.....
До коментар #8 от "Особено Тези !От Парламента !":Тези от парламента трябва да си прекарват целият отпуск в изправителен лагер! И те задължително! За да помнят после, когато работят!
20:31 07.05.2026
15 Склерозата !
До коментар #13 от "Със Всяка !":Също Помага !
20:34 07.05.2026
16 Леле....е!
20:41 07.05.2026
17 Безобразие!
20:41 07.05.2026
18 Човека !
Къде Трябва !
Да се Движат !
Колите !
Пък можи и да е забравил !
Че се е Качил !
На Кола ?
20:44 07.05.2026
19 Абе не бъркат
До коментар #12 от "Много кофти":Педалите ,като се сещат на тая възраст да правят деца , а сега ги е сбъркал..........най- строго наказание.......
20:45 07.05.2026
20 Хасковски каунь
20:45 07.05.2026
21 Смърфиета
До коментар #3 от "Глупости":Това е за книжка, а не за това дали ще живее с урлите.
20:46 07.05.2026
22 мхмхм
20:51 07.05.2026
23 Просто .....
До коментар #12 от "Много кофти":Е размазал тия млади хора.....баста ....разгонени ,злобливи старци....!!!Никаква прошка....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20:52 07.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Демократ
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Историята ти не е вярна. Само като прочетох тия евтини бо клуци шкода и автоматик прпсто няма как.
21:24 07.05.2026