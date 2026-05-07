Инцидент в София: Кола помете двама души до банкомат

7 Май, 2026 20:04 1 484 25

Според СДВР 79-годишният шофьор сгрешил педалите и вместо спирачка - натиснал газта

Снимка: Катастрофи в София/ Н. Дойчева
79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци в столичния квартал "Люлин 3". Това потвърдиха за NOVA от СДВР. По данни на полицията водачът сгрешил педалите и вместо спирачка - натиснал газта. Инцидентът станал до банкомат в търговски център на булевард бул. „Захари Стоянов“.
Около 18:15 ч. в четвъртък е подаден сигнал към Спешна помощ за двама тежко ранени мъже - на 32 и 47 години. Две линейки пристигнали за минути на място и откарали пострадалите в "Пирогов" и ВМА. Те са с множество наранявания.


  • 1 шофьор

    18 4 Отговор
    Наистина хората над 70 г. трябва всяка година да минават медицински преглед .

    Коментиран от #3, #6, #7

    20:05 07.05.2026

  • 2 Коста

    6 10 Отговор
    еврото е виновно!

    20:07 07.05.2026

  • 3 Глупости

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "шофьор":

    Всички хора трябва поне веднъж на година да минават медицински преглед!!! Задължително и подробно!!!

    Коментиран от #8, #21

    20:12 07.05.2026

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 2 Отговор
    Ако не влезе с колата в мола не може....
    Как се бърка газ със спирачка на автоматик?!

    Коментиран от #9, #13

    20:15 07.05.2026

  • 5 Много кофти

    3 8 Отговор
    Когато навършат сто хиляди години може ли да им бъде забранено да управляват автомобил,... та на тази възраст те дори не знаят на кой свят се намират, камоли да управляват автомобил, не им трябва на тези години да си слагат грях на душата??? След пенсионна възраст да се явяват всяка следваща година на проверовъчен изпит и ако не могат да управляват автомобил, ами да им бъде отнемано свидетелството, за правоуправление на автомобил завинаги.

    20:17 07.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Град Козлодуй

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "шофьор":

    Добре че дваисетгодишните са безгрешни.

    Коментиран от #11

    20:19 07.05.2026

  • 8 Особено Тези !От Парламента !

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Глупости":

    Особено Тези !

    От Парламента !

    Коментиран от #14

    20:22 07.05.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Не знам как, но имах подобен случай. Карам си и изведнъж от един двор на къща се изстрелва кола. Удари ме и продължи по тротоара. Гледам в огледалото, как се натресе в една ограда. Беше шкода автоматик. Дядка на същата възраст 79 години слезе и ми се извини. Объркал спирачката с газта. Добре ,че нямаше никой на тротоара. Беше мъртъв при това ускорение. От къщата излезе възрастна жена. Дядката ѝ носил някакви списания. Сваляч с една дума. Щеше ла Фам , казват по франсето.

    Коментиран от #10, #25

    20:23 07.05.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Шерше ла Фам

    20:24 07.05.2026

  • 11 Прав Е Човека !

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    Прав Е Човека !

    Срещу Природата !

    Не Можеш !

    Да Вървиш !

    20:25 07.05.2026

  • 12 Много кофти

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Има шофьори и шофьори.":

    То може да има шофьори и шофьори, но този е бил от най-добрите, за своята 79 годишна възраст, само веднъж е объркал педалите газ и спирачка... да те пази Господ от такива шофьори, щото ако те срещне такъв, много бързо ще си промениш мнението, за това че трябва да минават медицински преглед, а също и проверовъчен по кормуване.
    Няма да се засягате, но когато навършите една определена възраст и вече тялото ви не работи както когато сте били на 30 години не е ли така?
    Никой не иска един такъв възрастен 80 годишен шофьор да прегази внучката ви, само защото съвсем без да иска е объркал педалите за газ и спирачка... сега схвана ли за какво иде реч?

    Коментиран от #19, #23, #24

    20:29 07.05.2026

  • 13 Със Всяка !

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Ракия !

    По - Лесно !

    Коментиран от #15

    20:30 07.05.2026

  • 14 Нц.....

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Особено Тези !От Парламента !":

    Тези от парламента трябва да си прекарват целият отпуск в изправителен лагер! И те задължително! За да помнят после, когато работят!

    20:31 07.05.2026

  • 15 Склерозата !

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Със Всяка !":

    Също Помага !

    20:34 07.05.2026

  • 16 Леле....е!

    1 0 Отговор
    Кои майки и бащи могат да го преживеят.....!!!

    20:41 07.05.2026

  • 17 Безобразие!

    4 1 Отговор
    Тротоарите са места за пешеходците! Поставете антипаркинг колчета на такива места, за да не могат разни объркани дядки да газят хората!

    20:41 07.05.2026

  • 18 Човека !

    1 1 Отговор
    Може да е Забравил !

    Къде Трябва !

    Да се Движат !

    Колите !

    Пък можи и да е забравил !

    Че се е Качил !

    На Кола ?

    20:44 07.05.2026

  • 19 Абе не бъркат

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Много кофти":

    Педалите ,като се сещат на тая възраст да правят деца , а сега ги е сбъркал..........най- строго наказание.......

    20:45 07.05.2026

  • 20 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Тия шофИОри до 25 г. през 2 месеца на проверовъчен

    20:45 07.05.2026

  • 21 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Глупости":

    Това е за книжка, а не за това дали ще живее с урлите.

    20:46 07.05.2026

  • 22 мхмхм

    1 1 Отговор
    по-добре е да има изкуствен интелект. да се спрат тези глупости по пътищата.

    20:51 07.05.2026

  • 23 Просто .....

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Много кофти":

    Е размазал тия млади хора.....баста ....разгонени ,злобливи старци....!!!Никаква прошка....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    20:52 07.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Историята ти не е вярна. Само като прочетох тия евтини бо клуци шкода и автоматик прпсто няма как.

    21:24 07.05.2026

