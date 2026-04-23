Нели Куцкова: Нов ВСС може да бъде избран до лятото, а главен прокурор - до есента

Бившият председател на Съюза на съдиите и бивш член на Висшия съдебен съвет Нели Куцкова коментира последните събития около прокуратурата и кадровите решения в съдебната власт, включително оставката на Борислав Сарафов. По думите ѝ, вместо за директен политически натиск, по-скоро става дума за „съобразяване с посоката на вятъра“ - тенденция, която според нея отдавна съпътства ключови решения в системата.
Тя смята, че при наличие на политическа воля нов ВСС може да бъде избран до лятото, а нов главен прокурор - до есента. В същото време предупреди, че винаги съществува риск процедурите да бъдат умишлено забавяни.
Куцкова определи като тревожен знак факта, че оттеглянето на Борислав Сарафов от поста е възприето като извънредна новина. Според нея това показва колко изкривена е средата, щом изпълнението на закона се превръща в събитие.
Тя подчерта, че отдавна е било ясно, че заемането на този пост е проблематично от правна гледна точка. „Тъжно е, че новина е да спазиш закона“, заяви тя в „Твоят ден“, като допълни, че не е ясно дали решението е било лично или резултат от външно влияние.
Бяха припомнени редица скандали от последните години - от случая „Осемте джуджета“ до убийството на Мартин Божанов, както и твърденията около Петю Петров и казуса с българския европрокурор Теодора Георгиева.
Според Куцкова тези случаи създават усещане за дълбоки зависимости и компрометират цялата прокуратура, въпреки че в нея работят много почтени професионалисти. „Заради малка група хора се демонизира цяла институция“, подчерта тя.
Куцкова акцентира върху ролята на Висш съдебен съвет и необходимостта от бързо попълване на нов състав. Според нея най-важното е в него да влязат „читави, почтени и отговорни хора“, както от парламентарната, така и от професионалната квота.
Тя отбеляза и един по-слабо видим проблем - че именно съвестните магистрати често не желаят да се кандидатират за такива позиции. В резултат на това в съвета понякога попадат хора без достатъчна мотивация или с различни интереси.
По отношение на евентуално дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, Куцкова заяви, че е напълно възможно то да доведе до отстраняването му от системата, но подчерта, че процедурата няма как да приключи бързо.
Тя припомни, че дори едно доказано нарушение може да бъде достатъчно за освобождаване, както се е случвало и в предишни случаи. В същото време изрази притеснение от липсата на последователност при разследванията и публичните обвинения.
Според Куцкова има риск настоящите процеси да се окажат просто „прегрупиране“, а не реална реформа. Тя призова за бързи законодателни мерки, включително ограничаване на правомощията на настоящия състав на ВСС при назначенията.
По-важното, според нея, е да се изработи цялостна концепция за съдебна реформа. „Не може да се действа на парче. Трябва визия - както за всяка сериозна система“, коментира тя.
Куцкова заяви, че остава „умерен оптимист“ за реална реформа, въпреки натрупаните разочарования през годините. Тя подчерта, че промените няма да дойдат само с кадрови решения, а изискват дълбок и последователен процес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Мафиотските групировки трябва да се споразумеят кой ще е единственият най-подходящ кандидат.
До коментар #9 от "д-р Бръкнигъзов":Абе тая работа не е чикирики от днеска за утре!
Трябва първо приемане на правила за избор, срок за подаване на кандидатури, разглеждане, обсъждане, гласуване!
Първо за членове на ВСС от двете квоти, а след като ги изберат по същия ред те избират главен прокурор!
11:46 23.04.2026
36 Георгиев
Браво и на Куцкова! Аз дълбоко я уважавам още от времето, когато се появи в публичното пространство. Сравнете я с конституционния съдия Десислава Атанасова? Сравнете професионализма им. Деси става само за други работи, но не и за съдия правист. За това няма ценз.
Куцкова е желязна! Аз лично бих я номиниран за президент на България. Не зная как е с английския само, че това се оказва най важно в международен план, за съжаление.
13:28 23.04.2026
37 Фют
Значи ли това, че в БГ никой беден не се допуска да забогатее от търсене на правата си, въпреки, че е прав! Това ли е правовата ви държава!
Осъждам държавата! In the name of Jesus!
13:31 23.04.2026