Нели Куцкова: Нов ВСС може да бъде избран до лятото, а главен прокурор - до есента

23 Април, 2026 11:24 1 443 37

Според нея дори едно доказано нарушение може да бъде достатъчно за освобождаване на Сарафов

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият председател на Съюза на съдиите и бивш член на Висшия съдебен съвет Нели Куцкова коментира последните събития около прокуратурата и кадровите решения в съдебната власт, включително оставката на Борислав Сарафов. По думите ѝ, вместо за директен политически натиск, по-скоро става дума за „съобразяване с посоката на вятъра“ - тенденция, която според нея отдавна съпътства ключови решения в системата.

Тя смята, че при наличие на политическа воля нов ВСС може да бъде избран до лятото, а нов главен прокурор - до есента. В същото време предупреди, че винаги съществува риск процедурите да бъдат умишлено забавяни.

Куцкова определи като тревожен знак факта, че оттеглянето на Борислав Сарафов от поста е възприето като извънредна новина. Според нея това показва колко изкривена е средата, щом изпълнението на закона се превръща в събитие.

Тя подчерта, че отдавна е било ясно, че заемането на този пост е проблематично от правна гледна точка. „Тъжно е, че новина е да спазиш закона“, заяви тя в „Твоят ден“, като допълни, че не е ясно дали решението е било лично или резултат от външно влияние.

Бяха припомнени редица скандали от последните години - от случая „Осемте джуджета“ до убийството на Мартин Божанов, както и твърденията около Петю Петров и казуса с българския европрокурор Теодора Георгиева.

Според Куцкова тези случаи създават усещане за дълбоки зависимости и компрометират цялата прокуратура, въпреки че в нея работят много почтени професионалисти. „Заради малка група хора се демонизира цяла институция“, подчерта тя.

Куцкова акцентира върху ролята на Висш съдебен съвет и необходимостта от бързо попълване на нов състав. Според нея най-важното е в него да влязат „читави, почтени и отговорни хора“, както от парламентарната, така и от професионалната квота.

Тя отбеляза и един по-слабо видим проблем - че именно съвестните магистрати често не желаят да се кандидатират за такива позиции. В резултат на това в съвета понякога попадат хора без достатъчна мотивация или с различни интереси.

По отношение на евентуално дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, Куцкова заяви, че е напълно възможно то да доведе до отстраняването му от системата, но подчерта, че процедурата няма как да приключи бързо.

Тя припомни, че дори едно доказано нарушение може да бъде достатъчно за освобождаване, както се е случвало и в предишни случаи. В същото време изрази притеснение от липсата на последователност при разследванията и публичните обвинения.

Според Куцкова има риск настоящите процеси да се окажат просто „прегрупиране“, а не реална реформа. Тя призова за бързи законодателни мерки, включително ограничаване на правомощията на настоящия състав на ВСС при назначенията.

По-важното, според нея, е да се изработи цялостна концепция за съдебна реформа. „Не може да се действа на парче. Трябва визия - както за всяка сериозна система“, коментира тя.

Куцкова заяви, че остава „умерен оптимист“ за реална реформа, въпреки натрупаните разочарования през годините. Тя подчерта, че промените няма да дойдат само с кадрови решения, а изискват дълбок и последователен процес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 0 Отговор
    И какво всъщност пречи това да стане ВЕДНАГА?!

    Коментиран от #3, #24

    11:25 23.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Елементарно, Уотсън

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Мафиотските групировки трябва да се споразумеят кой ще е единственият най-подходящ кандидат.

    11:32 23.04.2026

  • 4 Години

    11 0 Отговор
    наред всеки казва по нещо си в медиите , като стане или е назряло да става нещо ! Иначе абсолютно нищо ! Кюта си и хич не му дреме за ситуацията на правосъдието , на държавата и българите граждани ! Ама хич !

    11:33 23.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    11 0 Отговор
    Глевен мафиот въобще не трябва да има

    11:34 23.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 д-р Бръкнигъзов

    11 1 Отговор
    по най-бързия начин до лятото нов ВСС , те да не спят зимен сън още, ба.си и мудния съвет, с кандърми и покани ще ги събират, един як кютек им трябва или до стената и .....за корумпираната пасмина, и чак и до есента за нов гладен прокурор, абе нормални ли сте ?

    Коментиран от #12, #22

    11:36 23.04.2026

  • 10 Абе

    8 1 Отговор
    Къде са Възраждане,къде е Има такъв народ хахаха

    11:40 23.04.2026

  • 11 Така и трябва

    13 0 Отговор
    Новите и те трябва да си купят къщи в Аспровалта в Гърция. Съдебната ни система е изкупила цялото село. Ако отидете ще се уплашите, много народни пари, от едни наши крадци струпани са там, а за народа един голям.

    Коментиран от #18

    11:43 23.04.2026

  • 12 Гост

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "д-р Бръкнигъзов":

    Абе тая работа не е чикирики от днеска за утре!
    Трябва първо приемане на правила за избор, срок за подаване на кандидатури, разглеждане, обсъждане, гласуване!
    Първо за членове на ВСС от двете квоти, а след като ги изберат по същия ред те избират главен прокурор!

    11:46 23.04.2026

  • 13 хаха

    10 1 Отговор
    Важното е да няма нито 1 представите на Тиквата и Шопара там.

    Коментиран от #16

    11:49 23.04.2026

  • 14 истина ти казвам

    9 0 Отговор
    Ммм да! Ше се душкат под опашките до есента,докато се събере правилната глутница пом.....и!

    11:59 23.04.2026

  • 15 Голамата скука

    8 0 Отговор
    Айде сега, и Куцковица се появи, от дежурните. Абе, в тая държава, няма ли други юристи? Едни и същи.

    Коментиран от #21

    12:03 23.04.2026

  • 16 Триста

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Пак ще има . Не бой се!

    12:05 23.04.2026

  • 17 Четиристотин

    7 0 Отговор
    "Вкиснатата" съдиика.
    Забрави ли от къде тръгна?

    12:07 23.04.2026

  • 18 Магистрат Паралийски

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Така и трябва":

    Не само там. Неа Ираклица, Неа Перамос, Офринио, Кавала, о.Тасос. Сега са почнали да купуват чак в Нова Зеландия.

    12:07 23.04.2026

  • 19 Нели КуЧкова

    8 1 Отговор
    не беше ли министър при БКП кадъра с лилаите венци, обитаващ имение в Драгалевци?

    Коментиран от #34

    12:09 23.04.2026

  • 20 За какво

    7 0 Отговор
    всъщност е този главен прокурор??

    Коментиран от #23

    12:10 23.04.2026

  • 21 истина ти казвам

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Голамата скука":

    Има ама такива като таа ше ги копат под стола на който седи! Нема мърдане, много блажно е там!!!

    12:12 23.04.2026

  • 22 Украинците от НПО ППДБ

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "д-р Бръкнигъзов":

    ще има да саботират за мнозинство от 161 с цел да докопат пак министерски кресла.

    Коментиран от #26

    12:12 23.04.2026

  • 23 Как защо?

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "За какво":

    За да пази овластените престъпници.

    12:13 23.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Веднага

    6 0 Отговор
    Свинарника в затвора

    12:20 23.04.2026

  • 26 Да ва е........

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Украинците от НПО ППДБ":

    Ппдб умрело продажно

    12:21 23.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стоев

    6 0 Отговор
    Много не ги разбирам в детайли тези саги. Но помня един разговор между Гешев и Сарафов точно след смяната на Гешев където се чува ясно и точно: ПРЕГРУПИРАМЕ СЕ.

    12:22 23.04.2026

  • 29 Бабов

    6 0 Отговор
    Тази баба пак се изказва. На всяка манджа мюрудия.Санким, без нейното мнение, не може.

    12:23 23.04.2026

  • 30 А казват, че в Османската империя

    6 0 Отговор
    Нещата се случвали безметежно бавно?! Една сюрия държавни блюдолизци на мазна бюджетна софра, поколенчески несменяеми, в продължение на половин до една година се избират и прескачат по длъжности. Целият този "високомисловен", цирков процес е белязан, с богати заплати от по близо 10 хиляди €+ бонбонуси+ 13та+ средства за изискано облекло+ високотехнологично оборудване и мобилност. И накрая - Гешев. Или Сарафов или... 8те джуджета! Промяна? Анимационни герои- безскрупулни тарикати, възпитани в идеята, че всички българи-пчелички сме им длъжни на Егото, в некво тяхно си АД, с основна цел да ошушкат бюджет и фондове! С любезното активно "счетоводство" на Данчо Ментата и Асен! За раята -държавни заеми до девето коляно и оттатък.

    12:27 23.04.2026

  • 31 така така

    6 0 Отговор
    ПОЗИЦИЯТА НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ!

    12:28 23.04.2026

  • 32 Казанлъшкия

    4 0 Отговор
    Служебното правителство на ппдб начело с Гюро гледа докато отстъпи мандата си на редовно правителство гледа са направи само поразии. Сега назначава Сарафов сложен впрочем от ГЕРБ. Ето доказателство,че ППДБ и герб работят заедно срещу интересите на България. По-голямо доказателство от това ако има , здраве му кажи. Дано малка част поне от избирателите на ппдб прогледнат какви са ППДБ,но ме съмнява - все избирателите им са м.лоумници с една атрофирала мозъчна клетка.

    12:43 23.04.2026

  • 33 ЧНГ

    3 0 Отговор
    А за Коледа могат дори да закопчеят жужетата и дедо мраз.

    Коментиран от #35

    12:46 23.04.2026

  • 34 тая

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Нели КуЧкова":

    му беше перде кириз...

    12:53 23.04.2026

  • 35 ЧНП

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "ЧНГ":

    Не се уточнява за коя нова година, може и да е следващия век.

    12:53 23.04.2026

  • 36 Георгиев

    0 0 Отговор
    Браво на Мария Атанасова! Чудесна статия, без интерпретации и изявен личен елемент.
    Браво и на Куцкова! Аз дълбоко я уважавам още от времето, когато се появи в публичното пространство. Сравнете я с конституционния съдия Десислава Атанасова? Сравнете професионализма им. Деси става само за други работи, но не и за съдия правист. За това няма ценз.
    Куцкова е желязна! Аз лично бих я номиниран за президент на България. Не зная как е с английския само, че това се оказва най важно в международен план, за съжаление.

    13:28 23.04.2026

  • 37 Фют

    0 0 Отговор
    Абе всички много държат на правовата държава, обаче да попитам, правилно ли е да иска 4% такса от сумата по делото от съда преди успешния край на делото? Т.е. на дело за 1 милион евра, таксата е 4% от сумата, дължима от ищеца!
    Значи ли това, че в БГ никой беден не се допуска да забогатее от търсене на правата си, въпреки, че е прав! Това ли е правовата ви държава!
    Осъждам държавата! In the name of Jesus!

    13:31 23.04.2026

