Георги Георгиев от ГЕРБ се отказа да е депутат в новия парламент

"Благодаря от сърце на всички, които ни дадоха своята подкрепа с гласа си. Благодарен съм както за това доверие, така и за стотиците срещи в последните месеци, защото за мен разговорите - и насърчителните думи, и критиката, са най-важният показател за работата ми в политиката". Това написа във фейсбук бившият депутат и бивш правосъден министър Георги Георгиев, цитиран от novini.bg. Ето какво още публикува той :
"Вече заявих пред Централната избирателна комисия искането си да не бъда обявен за избран народен представител в 52-ото Народно събрание, въпреки избора ми за такъв с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив. Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а не да използват участието си в политиката за препитание. Затова през всички тези години, в които бях част от екипа на г-жа Фандъкова в Столична община, а след това и част от групата на ГЕРБ-СДС в парламента и правителството на г-н Желязков, не спрях да преподавам на моите студенти от Софийския университет.
Благодаря на председателя на ГЕРБ г-н Бойко Борисов за възможността, която получих, да бъда част от законодателната и изпълнителната власт на нашата държава. Бях част от екипи, които решаваха наболели обществени проблеми и така можах да усетя радостта, когато видиш добрия резултат от усилията си. Дойде времето вместо в активната политика, на този етап от живота си, да се съсредоточа върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората.
Оставам част от юридическия екип на ПП ГЕРБ и ще продължавам да работя с колегите по важни законодателни реформи. На първо място са промените в Търговския закон, за което създадох работна група в Министерство на правосъдието с водещи."
6 Приказки за наивници!
Да, ама Не. Той не се отказва, а му е Наредено от борисоФ да се откаже!
Предстои развитие по случая!
13:42 23.04.2026
9 Вече
на къде духа вятъра...
13:44 23.04.2026
12 Аха, само ги не ще Радев мишоците,
До коментар #8 от "хе хе":като му видиш листите и боклуците дето се намъкнаха пак в парламентето след пауза от бая години.
13:46 23.04.2026
13 Наблюдателен и не злобен
Брилянтно решение!
Рядък случай вълка да е сит и агнето цяло без да пострада овчаря.
Вероятно най-интелигентния от министрите на ГЕРБ. Да се чуди човек как се беше промъкнал сред случайниците на Боко. Наблюдавам го още от Столичната община. Сдържан но с рефлекс. Надявах се да остане в политиката, защото има поведение и език на политик и всъщност е умна опозиция на Радевци, но щом е решил… Сега ще трябва да търпим неграмотници като Апостолов от Симитли да “опонират” на Прогресивните.
А прибързаните за плъх и тем подобни са писания на запалянковци и пишман политикани, но и вие да сте живи и здрави.
13:47 23.04.2026
16 Не е баш така
До коментар #11 от "Мнение":По-скоро на такива по-дребни статисти Бъци им дава по някой левро да се откажат "доброволно" в полза на по-големите крадци заради имунитета, щото инак няма как да ги мръднат от мястото им на депутати.
13:51 23.04.2026
17 Нищо не каза
До коментар #7 от "Тоя":Щото пък останалите стават за нещо, освен да крадат.
Коментиран от #22
13:53 23.04.2026
До коментар #18 от "Трол":
До коментар #18 от "Трол":евреин миньор
13:58 23.04.2026
20 Абе ментата се ще е депутат
Заедно с онзи любител на високоалкохолните напитки
Манол пейков
Двама култови хрантутници
13:59 23.04.2026
21 Не можаха
затова имаше кой да гласува за вас.
Коментиран от #29
14:04 23.04.2026
22 Статията
До коментар #17 от "Нищо не каза":е за него , а не за другите , но колкото да напишеш нещо !
14:05 23.04.2026
29 Хе-хе
До коментар #21 от "Не можаха":На Дечев и Кандев им трябваше още една седмица и Герб и Пеевски нямаше да минат бариерата!
14:22 23.04.2026
30 зевзек
До коментар #27 от "Хехехехе":ако е искала да се изявява на трибуната, досега да се е изявила, не е лесно да напишеш реч, да заемеш позиция, да изложиш аргументи, да направиш анализ на законопроект, това не ти е като Айде Бегай бе, Какво Искаш бе, или Оди Пеш бе, от Герогиев ще ни липсва само лъскавия му скъп часовник, който проблясва на светлините в залата
14:28 23.04.2026
33 Коко
След единственият и неповторим сервитьор Данчо ментата, разкараха и вечно начерпеният манол Пейков.
Сега и Жорката ни напуска - на кого ни остявяте бе хора?
А кой ли ще е следващият "отказал се"?
Мъка мъка , мъкааа!
15:04 23.04.2026
34 Дечо
Мишка напуска потъващия кораб.
15:41 23.04.2026
35 Дали някой не е платил....
Пчелата сама не бяга от меда ....???
16:23 23.04.2026