Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Георги Георгиев от ГЕРБ се отказа да е депутат в новия парламент

23 Април, 2026 13:22 1 962 35

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Благодаря от сърце на всички, които ни дадоха своята подкрепа с гласа си. Благодарен съм както за това доверие, така и за стотиците срещи в последните месеци, защото за мен разговорите - и насърчителните думи, и критиката, са най-важният показател за работата ми в политиката". Това написа във фейсбук бившият депутат и бивш правосъден министър Георги Георгиев, цитиран от novini.bg. Ето какво още публикува той :

"Вече заявих пред Централната избирателна комисия искането си да не бъда обявен за избран народен представител в 52-ото Народно събрание, въпреки избора ми за такъв с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив. Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а не да използват участието си в политиката за препитание. Затова през всички тези години, в които бях част от екипа на г-жа Фандъкова в Столична община, а след това и част от групата на ГЕРБ-СДС в парламента и правителството на г-н Желязков, не спрях да преподавам на моите студенти от Софийския университет.

Благодаря на председателя на ГЕРБ г-н Бойко Борисов за възможността, която получих, да бъда част от законодателната и изпълнителната власт на нашата държава. Бях част от екипи, които решаваха наболели обществени проблеми и така можах да усетя радостта, когато видиш добрия резултат от усилията си. Дойде времето вместо в активната политика, на този етап от живота си, да се съсредоточа върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората.

Оставам част от юридическия екип на ПП ГЕРБ и ще продължавам да работя с колегите по важни законодателни реформи. На първо място са промените в Търговския закон, за което създадох работна група в Министерство на правосъдието с водещи."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    57 2 Отговор
    плъховете започнаха да напускат потъващият гербав кораб.

    13:37 23.04.2026

  • 2 С.П.

    45 3 Отговор
    Първи напускат потъващия кораб плъховете...

    13:38 23.04.2026

  • 3 Ами

    49 2 Отговор
    човекът е умен ! Покрива се , да си харчи спокойно парите ,откраднати от докато беше шеф на общинските разбойници ...

    13:38 23.04.2026

  • 4 Лост

    48 2 Отговор
    Що така бе Жоре? Май няма да има папкане и изчезваш с 200.Ей сега при такива трудни моменти за ГЕРБ трябва да покажеш капацитета си.Ама капацитета ти явно е на мишок , който напуска кораба.

    13:39 23.04.2026

  • 5 Пиян Манол Пейков

    28 1 Отговор
    Интересно в полза на кого?

    13:41 23.04.2026

  • 6 Приказки за наивници!

    40 0 Отговор
    Тоя Герберунг Георги Георгиев се отказа да е депутат в новия парламент!
    Да, ама Не. Той не се отказва, а му е Наредено от борисоФ да се откаже!
    Предстои развитие по случая!

    13:42 23.04.2026

  • 7 Тоя

    37 4 Отговор
    мазен селяндур за нищо не става ! Освен за далавери ! И с кметицата Юрданка като беше плътно до нея , и като депутат , и резилите му като министър . Кой ще го наеме за адвокат , освен някой мошеник с лесни пари да му уреди сделката с прокурор и съдия !

    Коментиран от #17

    13:42 23.04.2026

  • 8 хе хе

    36 7 Отговор
    Почнаха да се разбягват. Проблемът е, че мишоците искат при Радев, но Радев ги не ще. Тия дни очаквам и Биков "да се откаже от политиката".

    Коментиран от #12

    13:44 23.04.2026

  • 9 Вече

    31 4 Отговор
    усетиха
    на къде духа вятъра...

    13:44 23.04.2026

  • 10 Ментата, Ментата вътре ли е?

    40 0 Отговор
    Че без тоя великия бюджетар на крадците от всичките партийни мафии няма как да съставят нов бюджет.

    13:45 23.04.2026

  • 11 Мнение

    33 4 Отговор
    На ГРОБ са им малко депутатските места и върви наддаване. Тоя се е отказал, че му искат много кеш, а партията стана пародийно сборище на крадци. Хората ги ненавиждат, че ни вкараха в еврозоната и пропиляха 20 години от живота ни. Над 50 милиарда евро дълг теглени, усвоени, а за бедния народец - НИЩО!

    Коментиран от #16

    13:45 23.04.2026

  • 12 Аха, само ги не ще Радев мишоците,

    16 7 Отговор

    До коментар #8 от "хе хе":

    като му видиш листите и боклуците дето се намъкнаха пак в парламентето след пауза от бая години.

    13:46 23.04.2026

  • 13 Наблюдателен и не злобен

    5 17 Отговор
    Нека не храчим преди да помислим!!!

    Брилянтно решение!
    Рядък случай вълка да е сит и агнето цяло без да пострада овчаря.
    Вероятно най-интелигентния от министрите на ГЕРБ. Да се чуди човек как се беше промъкнал сред случайниците на Боко. Наблюдавам го още от Столичната община. Сдържан но с рефлекс. Надявах се да остане в политиката, защото има поведение и език на политик и всъщност е умна опозиция на Радевци, но щом е решил… Сега ще трябва да търпим неграмотници като Апостолов от Симитли да “опонират” на Прогресивните.
    А прибързаните за плъх и тем подобни са писания на запалянковци и пишман политикани, но и вие да сте живи и здрави.

    13:47 23.04.2026

  • 14 А кво стана с педроханската драма

    12 2 Отговор
    рускинята Анна Бодакова vs. украински Иво Свинчеff от с.Крушари?

    13:49 23.04.2026

  • 15 Жалък крадлив ненормалник

    22 1 Отговор
    Поредния п л ъ х напуска питъващия кораб герб

    13:49 23.04.2026

  • 16 Не е баш така

    23 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    По-скоро на такива по-дребни статисти Бъци им дава по някой левро да се откажат "доброволно" в полза на по-големите крадци заради имунитета, щото инак няма как да ги мръднат от мястото им на депутати.

    13:51 23.04.2026

  • 17 Нищо не каза

    22 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тоя":

    Щото пък останалите стават за нещо, освен да крадат.

    Коментиран от #22

    13:53 23.04.2026

  • 18 Трол

    9 5 Отговор
    Честен гербаджия.

    Коментиран от #19

    13:53 23.04.2026

  • 19 Това като краткия виц

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Трол":

    евреин миньор

    13:58 23.04.2026

  • 20 Абе ментата се ще е депутат

    13 0 Отговор
    Или не
    Заедно с онзи любител на високоалкохолните напитки
    Манол пейков
    Двама култови хрантутници

    13:59 23.04.2026

  • 21 Не можаха

    10 1 Отговор
    да изловят всички купувачи на гласове,
    затова имаше кой да гласува за вас.

    Коментиран от #29

    14:04 23.04.2026

  • 22 Статията

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо не каза":

    е за него , а не за другите , но колкото да напишеш нещо !

    14:05 23.04.2026

  • 23 мюсюлманин

    8 0 Отговор
    Не знаех , че Герб има такива процеси . За Новото начало , се знае ,че се разпада , напускат хора , структурите по места не са активни ,там са ясни процесите , както се казва до 10 дни такава партия може и да няма .Герб обаче е съвсем друга работа и не очаквах да си тръгват хора

    14:09 23.04.2026

  • 24 боклук

    3 0 Отговор
    Не толкова елегантна дезертация! Тия ако не са най отпред - не могат да живеят! Сега ли се сети, Юдо!? Ако не бе тандема Кандев - Дечев, щеше да се завреш във властта и министерски пост! Тук вече някои обърнаха табелата! В понеделник един господин вика на един циганин - Нашият човек победи! Кой ваш човек, бе!? - Президента! Айде, де!

    14:12 23.04.2026

  • 25 Йеронимус БОШ

    5 0 Отговор
    ПЛЪХОВЕТЕ започнаха да напускат пробития кораб , наречен "ШАЙКАТА герБ" ли ?

    14:12 23.04.2026

  • 26 Гост

    2 0 Отговор
    Та йеди кифтьетата (парите) ни рива

    14:15 23.04.2026

  • 27 Хехехехе

    4 0 Отговор
    Както върви, най впечатляващата фигура в парламентарната група на Греб ще бъде поетесата Цвята Караканчева! Симпатична и добра женица! Типична българка провиниалистка! От народа, кътаща най милите добродетели на българката от Възраждането /да не се бърка с оня грозноват тип/ до днес! Искаха да изхвърлят някакви килими от Партийни дом, Тя нае превоз, достави килимите в Кържали и ги дари на местно читалище! Също така, при посещение в домове за стари хора им подари красиви календари от минали години с хубави картинки и пейзажи! Колко мило! Няма да стават зян! Та това са ценности и съзнание! Несъмнено ще бъде на трибуната! Може и председател!

    Коментиран от #30

    14:19 23.04.2026

  • 28 мнение

    5 0 Отговор
    като чуя, че някой политик иска да помага на хората и се питам този освиделстван ли е или се прави на улав? толкоз години крадене и лобиране и изведнъж се събужда прероден, да не би да почне да помага безплатно чрез адвокатската си кантора на бедни? или да се занимава със социално-значими проблеми? ако пък напише в новата си книга как се извършват далавери в общината, може и да е полезен на обществото, иначе си остава мазно кариеристче, което бърза да се изсули от потъващия кораб

    14:21 23.04.2026

  • 29 Хе-хе

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не можаха":

    На Дечев и Кандев им трябваше още една седмица и Герб и Пеевски нямаше да минат бариерата!

    14:22 23.04.2026

  • 30 зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хехехехе":

    ако е искала да се изявява на трибуната, досега да се е изявила, не е лесно да напишеш реч, да заемеш позиция, да изложиш аргументи, да направиш анализ на законопроект, това не ти е като Айде Бегай бе, Какво Искаш бе, или Оди Пеш бе, от Герогиев ще ни липсва само лъскавия му скъп часовник, който проблясва на светлините в залата

    14:28 23.04.2026

  • 31 илия

    6 0 Отговор
    Ма тоз бил преподавател в СУ . Верни ли бе ?

    14:45 23.04.2026

  • 32 Тома

    2 0 Отговор
    Това е гошо истината.Намерил си е място където парите сами ще го бият по г.за.За това се отказва

    14:56 23.04.2026

  • 33 Коко

    5 0 Отговор
    Тежки времена ни чакат братя!
    След единственият и неповторим сервитьор Данчо ментата, разкараха и вечно начерпеният манол Пейков.
    Сега и Жорката ни напуска - на кого ни остявяте бе хора?

    А кой ли ще е следващият "отказал се"?

    Мъка мъка , мъкааа!

    15:04 23.04.2026

  • 34 Дечо

    1 0 Отговор
    Тоя какъв лицемер е
    Мишка напуска потъващия кораб.

    15:41 23.04.2026

  • 35 Дали някой не е платил....

    1 0 Отговор
    едни хубави пари, за да се откаже...кой идва след него е интересното????
    Пчелата сама не бяга от меда ....???

    16:23 23.04.2026

