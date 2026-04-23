Георги Георгиев от ГЕРБ се отказа да е депутат в новия парламент

"Благодаря от сърце на всички, които ни дадоха своята подкрепа с гласа си. Благодарен съм както за това доверие, така и за стотиците срещи в последните месеци, защото за мен разговорите - и насърчителните думи, и критиката, са най-важният показател за работата ми в политиката". Това написа във фейсбук бившият депутат и бивш правосъден министър Георги Георгиев, цитиран от novini.bg. Ето какво още публикува той :

"Вече заявих пред Централната избирателна комисия искането си да не бъда обявен за избран народен представител в 52-ото Народно събрание, въпреки избора ми за такъв с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив. Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а не да използват участието си в политиката за препитание. Затова през всички тези години, в които бях част от екипа на г-жа Фандъкова в Столична община, а след това и част от групата на ГЕРБ-СДС в парламента и правителството на г-н Желязков, не спрях да преподавам на моите студенти от Софийския университет.

Благодаря на председателя на ГЕРБ г-н Бойко Борисов за възможността, която получих, да бъда част от законодателната и изпълнителната власт на нашата държава. Бях част от екипи, които решаваха наболели обществени проблеми и така можах да усетя радостта, когато видиш добрия резултат от усилията си. Дойде времето вместо в активната политика, на този етап от живота си, да се съсредоточа върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората.

Оставам част от юридическия екип на ПП ГЕРБ и ще продължавам да работя с колегите по важни законодателни реформи. На първо място са промените в Търговския закон, за което създадох работна група в Министерство на правосъдието с водещи."