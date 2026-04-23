НСИ: 1.37 млн. българи живеят под прага на бедност

23 Април, 2026 14:11 1 091 65

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. линията на бедност общо за страната e 866,67 лв. средномесечно на лице от домакинство, а под нея са били 1 368 700 души или 21,2 на сто от населението на страната. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 13,5 на сто, а относителният дял на бедното население намалява с 0,5 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, посочват от НСИ. Данните за 2025 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21,2 до 29 на сто, или със 7,8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45,4 на сто, или с 24,2 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, за преобладаващата част от населението е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните на възраст 18 и повече години е най-висок сред безработните (55,1 на сто за 2025 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 5,8 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

През 2025 г. делът на бедните сред заетите във възрастовата група 18-64 години намалява спрямо предходната година с 0,3 процентни пункта - до 11,8 на сто, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително три пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Рискът от бедност сред работещите жени е с 2,2 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално образование и без образование - 47,2 на сто. С нарастване на образователното равнище, относителният дял на бедните сред работещите намалява повече от четири пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък - 4,3 на сто.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва хора, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. Комбинирането на трите показателя показва, че през 2025 г. 29 на сто от населението, или 1 868 900 души, са били в риск от бедност и социално изключване. Стойността на показателя намалява с 1,3 процентни пункта спрямо 2024 г., като при мъжете намалението е с 1,4 процентни пункта, а при жените с 1,2 процентни пункта.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    34 5 Отговор
    В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".

    14:12 23.04.2026

  • 2 Само нема се пуашите

    31 6 Отговор
    До максимум 1 година бг-прошляците в клуба на богатите ще станат поне 4 милиона. Ако изобщо оцелеят зимата.

    Коментиран от #59

    14:13 23.04.2026

  • 3 Наблюдател

    21 5 Отговор
    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си.

    14:13 23.04.2026

  • 4 Бат Венце Сикаджията

    21 3 Отговор
    А Лоренцо му подаряват ламборгинита за 800 000 лева.

    Коментиран от #61

    14:13 23.04.2026

  • 5 Как тогава да плащат данъци?

    26 5 Отговор
    Тези хора са бедни защото бандити и мутри от НС и администрацията се оядоха на техен гръб.

    14:14 23.04.2026

  • 6 тиквата: ама са по добре от африка щом

    19 4 Отговор
    433 000 пак си ме преизбраха сега

    1.37 млн. българи живеят под прага на бедност

    14:15 23.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    18 8 Отговор
    В Клуба на Богатите място за бедни няма.

    14:15 23.04.2026

  • 8 Ами

    10 3 Отговор
    сега?

    14:15 23.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Костадин Костадинов

    17 10 Отговор
    "🔔 Когато казвахме, че ще има повишение на лихвите по кредитите, ни обвиняваха в лъжа.
    ✅ Е, сега го казва ЕЦБ. Когато казвахме, че трябва да върнем лева, за да се избегне вдигането на лихвите, ни казваха, че това няма как да се случи. Нещо повече - в изборния ден огромното мнозинство от нашия народ гласува за пореден път срещу лева и в полза на увеличението на лихвите по собствените си кредити.

    🇧🇬 Глас народен, глас Божи. Очевидно наистина сме влезли в клуба на богатите и сме забогатели толкова много, че смятаме лихвите по кредитите за обидно ниски и затова искаме сами да си ги повишим. И разбира се, лихвите вече се вдигат. А след тях ще се вдигнат и банковите такси, което допълнително ще засили инфлацията.
    ‼️ Но, както вече казах, това е желанието на огромното мнозинство от нашия народ."

    Коментиран от #15, #22

    14:20 23.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 .....

    3 7 Отговор
    Ма дай статистика за цял свят.

    14:23 23.04.2026

  • 14 Радев ще ни направи

    10 12 Отговор
    богати!

    Коментиран от #16, #18

    14:23 23.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 провициалист

    12 5 Отговор

    До коментар #14 от "Радев ще ни направи":

    Той това казал ли го е някъде? Щото за еврото казаха "забогатяване ще има", мога да намеря цитат.

    Коментиран от #21, #57

    14:25 23.04.2026

  • 17 Глюпости ,

    10 3 Отговор
    Лоренцо кара ЛамборГини ... 🤫

    14:25 23.04.2026

  • 18 Радев ще ви направи

    14 5 Отговор

    До коментар #14 от "Радев ще ни направи":

    първите масово чипирани овци в ЕС. И после извозване към източния фланг.

    Коментиран от #63

    14:25 23.04.2026

  • 19 БОЙООО,БОК....

    17 2 Отговор
    ...ЛУК,
    ПРОЧЕТЕ ЛИ ТАЗИ СТАТИЯ,
    ТА ДА РАЗБЕРЕШ ДО КАКВА МИЗЕРИЯ ДОКАРА ХОРАТА С ПРОСТОТИЯТА СИ ЗА "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "

    14:26 23.04.2026

  • 20 истина ти казвам

    11 2 Отговор
    Не е верно 6 000 000 са!!!

    14:27 23.04.2026

  • 21 Да Хампъцуляните, казаха, че с еврото

    23 1 Отговор

    До коментар #16 от "провициалист":

    ще има забогатяване, но пропуснаха да уточнят, че ще е само за тях.

    14:27 23.04.2026

  • 22 НЕЩО ЗА

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Костадин Костадинов":

    РЕФЕРЕНДУМА ДА КАЖЕШ???

    14:28 23.04.2026

  • 23 статистик

    25 2 Отговор
    30 % това е страшно много , ако махнем и децата и някой други групи от населението , то ще се окаже , че около 1,5 милиона човека реално могат да си покрият сметките , храната и изобщо живота .Тук обаче идва логичния въпрос .Защо тогава сме в ЕС , след като, когато бяхме с Русия , нямаше бедни , гладни , бездомни .Нали целта на държавата е населението да живее добре ?

    14:30 23.04.2026

  • 24 Радев

    4 8 Отговор
    1.37 млн гласуваха за герб дпс и меч нормално хахаха

    14:30 23.04.2026

  • 25 германец

    17 1 Отговор
    аве бунгарета така ли не разбрахте че ви взехме да в клуба на богатите да миете ъзовете на богатите бе ;))

    14:31 23.04.2026

  • 26 Пенсионерка

    31 3 Отговор
    Пенсията ми в лева беше прилична. Живеех скромно, но със удовлетворение, че съм си заслужила това с около 50 години умствен и физически труд! Сега, с новите цени, почти всички 1лв=1€ преминах насилствено в групата на бедните пенсионери! Бедността не е порок, но е ужасно, когато ти го налагат . Оказва се, че пенсионерите ще платят всички сметки на държавата. Защото работещите ще излязат от тази криза, макар и по-бавно, но ще имат адекватно увеличение на доходите! Това го преживях 1999 г. А пенсионерите-никога! Два пъти за един живот тотално ограбване, това не е човешко! Швейцарското правило( по български)- залъгалка за наивници! Срамота е подигравката с възрастните хора!

    Коментиран от #38, #40, #55

    14:32 23.04.2026

  • 27 Цвете

    13 3 Отговор
    ТАКА Е, ЗАЩОТО ЕДНИ НАПЪЛНИХА ГУШИТЕ СИ ПО ВРЕМЕ НА ПРОМЯНАТА " ДЕМОКРАЦИЯТА) ,А ДРУГИ ОГРАБИХА БАНКИТЕ ТА И СЕГА СА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. УМРЕЛИ ГЛАСУВАТ ЗА ЖИВИТЕ ТЪРТЕИ.СЛЕД ДЪНОТО, КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ? 🐷🎃😉👎✈️🎲👺🇧🇬🚔

    Коментиран от #32

    14:33 23.04.2026

  • 28 Хасковски каунь

    20 0 Отговор
    Много хубаво ни го втъкнаха Бочко и ППДБ с това евро.

    Коментиран от #34

    14:35 23.04.2026

  • 29 Сега Вече !

    16 0 Отговор
    Сме Богати !

    Имаме !

    по 10 Евро На Ден !

    14:36 23.04.2026

  • 30 програмист

    3 10 Отговор
    тука всички освен мене са под линията на бедност муаххахаха!

    14:36 23.04.2026

  • 31 лама Кюмюро

    22 1 Отговор
    Важното е 100 000 укротуристи на бюджетна издръжка да са презадоволени!

    Коментиран от #33

    14:37 23.04.2026

  • 32 Цветанке, ма

    16 0 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    И твоите любими КирчоКокорчевци нали ни орпаиха с еврозоната, откраднаха колко можаха и май скоро ще си ходят по островите.

    14:40 23.04.2026

  • 33 И на

    15 0 Отговор

    До коментар #31 от "лама Кюмюро":

    наркомана им да подаряваме милиарди евра.

    14:43 23.04.2026

  • 34 Освен ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

    14 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хасковски каунь":

    да не забравяме и Новото Начало в БСП-НН, ДПС-НН, ИТН-НН и АПС-НН (реално тези турчулята позволиха сформирането на правителството Хаяши)

    14:44 23.04.2026

  • 35 Факти

    22 2 Отговор
    Работещи бедни ! Това да хората, който работят и правят БВП на държавата. Получават най малко за своя труд в целия свят . Било капитализъм, казват някой.

    14:46 23.04.2026

  • 36 Нещастна !

    14 2 Отговор
    България !

    14:48 23.04.2026

  • 37 Тома

    12 2 Отговор
    А тези които ни приеха в еврозоната знаеха ли за това или са искали да ни направят капак на милиардите от валутния борд.

    14:51 23.04.2026

  • 38 мдаааа

    1 8 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионерка":

    Умственият ти багаж , не се събира и у чаша за кафе ...

    Коментиран от #45, #50

    15:03 23.04.2026

  • 39 Боко

    8 2 Отговор
    Няма значение👌 дайте да дадем на зеления наркоман🤮

    15:08 23.04.2026

  • 40 Срамота е

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионерка":

    но така се прилага естествения подбор. Има пенсионер, има проблем. Няма пенсионер - няма проблем.

    15:08 23.04.2026

  • 41 Еее

    4 4 Отговор
    Хубаво де, нали гласуваха за Радев, сега ще забогатеят. Тъпение малко!

    Коментиран от #43

    15:13 23.04.2026

  • 42 Пламен

    3 4 Отговор
    Сега ще забогатеят .
    Спонсорите на Чорапа нямат търпение да раздават пачки на бедните.

    15:17 23.04.2026

  • 43 Боко

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Еее":

    Нее педалет оакан, че гласувам за вас педофилите🤮 ма..енцето ви … в кенефа смрадлив

    15:18 23.04.2026

  • 44 Коста

    3 1 Отговор
    Тъпаци! Прагът не важи. Важи в кой клуб си! Щом са казали в клуба на богатите. Всякакви подобни стъкмистики са без значение.

    15:19 23.04.2026

  • 45 Боко

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "мдаааа":

    Умния искаш ли да ти осигурим пенсия?
    Ама инвалидна само мога да ти предложа !? Че ти докарам поне 130% телк.

    Коментиран от #48

    15:22 23.04.2026

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    РОМИТЕ , БЪЛГАРИ ЛИ СА ? ? ? ..................... ТЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ , НО ПО НАРОДНОСТ СА ЦИ ГА НИ ........................ ФАКТ !

    15:24 23.04.2026

  • 47 Златанова

    5 0 Отговор
    Важното е за 404 пари да има, нас българите, кучета ни яли...

    15:28 23.04.2026

  • 48 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Боко":

    Айде , сега ... За умствен багаж говорим ... От дивана .. 130 % са много

    15:33 23.04.2026

  • 49 исторически парк

    8 1 Отговор
    а украинците вече 4та година седят за без пари на 5 звездни хотели с 3 безплатни хранения дневно хранят ги с филе елена и бански старец закуска палачинки с боровинки вечеря телешки стек

    15:35 23.04.2026

  • 50 Пенсионерка

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "мдаааа":

    Като ти гледам изказа, твоят ум май се събира в напръстник. Работих младежо с ум и разум, за да има какво да се краде и разпилява от началото на “демокрацията”, та до нес! И… ти колко книги прочете?

    Коментиран от #53

    15:36 23.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 булгарак

    1 0 Отговор
    А СЕГА КОЙ ЩЕ МИ ДАДЕ ПАРИИИИИИИИ

    15:37 23.04.2026

  • 53 програмист

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "Пенсионерка":

    а къде спа докато костов ти разграбваше пенсионните фондове ;)

    15:38 23.04.2026

  • 54 Механик

    1 1 Отговор
    Ако в избирателните списъци се изглючат всички "мъртви души", хората живеещи в чужбина, както и изцяло фалшивите регистрация ще се окаже, че българите заедно с другите етноси живеещи в БГ сме около 3 милиона и нещо. Тоесте в натовска и европейска България, половината и население живее под прага на бедността? И това въпреки, че сме в клуба на богатите и имаме банани?
    Ми, не ми се вярва. Тука живеем в рая.

    15:42 23.04.2026

  • 55 Къде това

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пенсионерка":

    Какви са тези цени , ма бабо Пенсионерке , защо лъжеш ? Познавам пенсионери и то с пенсии от соца , е такива приказки не съм чул ! Дай сега цени да ги видим , ти сигурно пазаруваш у Кореком !Дигнаха се цените на услугите , факт , но за други цени дай пример !

    15:59 23.04.2026

  • 56 Българин

    2 0 Отговор
    Е сега Румен Гечев като стане пак финансов министър ще ги оправи.

    16:01 23.04.2026

  • 57 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "провициалист":

    Аз не съм чул, някой да обещава да забогатеем с еврото.

    Коментиран от #62

    16:01 23.04.2026

  • 58 Предложение

    0 1 Отговор
    Ако новото правителство прегледа документите от ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ и взетите от определени фирми държавни поръчки нередностите да се констатира ако има нередност да се иземат всичко обратно в полза на държавата така най малко може да се вдигне МИМИМАКНАТА пенсия която не може да изхрани бедният пенсионер.

    16:02 23.04.2026

  • 59 Нормален

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само нема се пуашите":

    И тая зима ли ще умрем като предишните 15?

    16:02 23.04.2026

  • 61 Нормален

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бат Венце Сикаджията":

    Той какво да направи? Да ги върне ли?

    16:03 23.04.2026

  • 62 референдум

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Българин":

    Как да не са обещавали ? Клуба на богатите , скок на доходите , скок на чуждите инвестиции , да изроявам ли още . Баш си обещаваха , че като приемем еврото и доходите ще скочат ...ама се оказа греда , небило доходите ,ами цените .

    16:04 23.04.2026

  • 63 Специалист

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Радев ще ви направи":

    Така е, ама първо ще излезем от НАТО, за да ,може Крадев да ви прати в Украйна ама да браните РуZия.

    16:05 23.04.2026

  • 64 Байо

    1 0 Отговор
    Ааа,е що тъй?Нали сме дем0крацион,вива ла демокрацион!При соца имаше ли толкова?А бяхме 9 млн!И да е имало,не са били толкова,нали така?Ааааа,ей ви Ер0пата бе,едн0р03и!

    16:09 23.04.2026

  • 65 Цензура

    2 0 Отговор
    Хайде стига с тия вашите "бедни", които са превърнали "бедността" в професия.
    Всеки един бюджет - фирмен, държавен, сумеен, включва не само приходи, но и РАЗХОДИ. Можете ли да сравните разходите на едно работещо семейство, което плаща данъци, осигуровки, сметки, изплаща жилищен кредит, с разходите на някакви хъхряци, които живеят в незаконен kaтун, крадат ток и вода, топлят се с кюмбета, в които горят боклуци или крадени дърва и нямат други сметки освен за комуникации?
    И какво излиза на практика? "Богатите" с високите доходи се чудят как да вържат двата края, а "бедните" пируват по цели денонощия !!! Огромна част от тия - "икономически неактивните" бягат с двеста като им предложиш работа - те искат да живеят на "социал", те са професионални "бедни", професионални "самотни майки" на N на брой чaaвета. Заради тях сме бедни всички ние и най-вече пенсионерите, за които няма достойни пенсии, заради огромните разходи за издръжката на отказващите да работят пapaзити. Не искат да работят дори това, което могат, земеделската земя пустее - защото тия не само че не работят, но и крадат и гробят наред, а ние купуваме домати и краставици по 4-5 евро, вносни - нищо че държим най-плодородната земя в Европа.
    И аз не виждам друг вариант, освен спирането на помощите на "бедните", които отказват да работят. Никой не им е длъжен.

    16:26 23.04.2026

