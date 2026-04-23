НСИ: 1.37 млн. българи живеят под прага на бедност

През 2025 г. линията на бедност общо за страната e 866,67 лв. средномесечно на лице от домакинство, а под нея са били 1 368 700 души или 21,2 на сто от населението на страната. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 13,5 на сто, а относителният дял на бедното население намалява с 0,5 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, посочват от НСИ. Данните за 2025 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21,2 до 29 на сто, или със 7,8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45,4 на сто, или с 24,2 процентни пункта.
Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, за преобладаващата част от населението е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните на възраст 18 и повече години е най-висок сред безработните (55,1 на сто за 2025 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 5,8 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.
През 2025 г. делът на бедните сред заетите във възрастовата група 18-64 години намалява спрямо предходната година с 0,3 процентни пункта - до 11,8 на сто, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително три пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Рискът от бедност сред работещите жени е с 2,2 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.
Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално образование и без образование - 47,2 на сто. С нарастване на образователното равнище, относителният дял на бедните сред работещите намалява повече от четири пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък - 4,3 на сто.
Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва хора, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. Комбинирането на трите показателя показва, че през 2025 г. 29 на сто от населението, или 1 868 900 души, са били в риск от бедност и социално изключване. Стойността на показателя намалява с 1,3 процентни пункта спрямо 2024 г., като при мъжете намалението е с 1,4 процентни пункта, а при жените с 1,2 процентни пункта.
1 Так е
14:12 23.04.2026
2 Само нема се пуашите
Коментиран от #59
14:13 23.04.2026
3 Наблюдател
14:13 23.04.2026
4 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #61
14:13 23.04.2026
5 Как тогава да плащат данъци?
14:14 23.04.2026
6 тиквата: ама са по добре от африка щот
1.37 млн. българи живеят под прага на бедност
14:15 23.04.2026
7 Последния Софиянец
14:15 23.04.2026
8 Ами
14:15 23.04.2026
11 Костадин Костадинов
✅ Е, сега го казва ЕЦБ. Когато казвахме, че трябва да върнем лева, за да се избегне вдигането на лихвите, ни казваха, че това няма как да се случи. Нещо повече - в изборния ден огромното мнозинство от нашия народ гласува за пореден път срещу лева и в полза на увеличението на лихвите по собствените си кредити.
🇧🇬 Глас народен, глас Божи. Очевидно наистина сме влезли в клуба на богатите и сме забогатели толкова много, че смятаме лихвите по кредитите за обидно ниски и затова искаме сами да си ги повишим. И разбира се, лихвите вече се вдигат. А след тях ще се вдигнат и банковите такси, което допълнително ще засили инфлацията.
‼️ Но, както вече казах, това е желанието на огромното мнозинство от нашия народ."
Коментиран от #15, #22
14:20 23.04.2026
13 .....
14:23 23.04.2026
14 Радев ще ни направи
Коментиран от #16, #18
14:23 23.04.2026
16 провициалист
До коментар #14 от "Радев ще ни направи":Той това казал ли го е някъде? Щото за еврото казаха "забогатяване ще има", мога да намеря цитат.
Коментиран от #21, #57
14:25 23.04.2026
17 Глюпости ,
14:25 23.04.2026
18 Радев ще ви направи
До коментар #14 от "Радев ще ни направи":първите масово чипирани овци в ЕС. И после извозване към източния фланг.
14:25 23.04.2026
19 БОЙООО,БОК....
ПРОЧЕТЕ ЛИ ТАЗИ СТАТИЯ,
ТА ДА РАЗБЕРЕШ ДО КАКВА МИЗЕРИЯ ДОКАРА ХОРАТА С ПРОСТОТИЯТА СИ ЗА "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "
14:26 23.04.2026
20 истина ти казвам
14:27 23.04.2026
21 Да Хампъцуляните, казаха, че с еврото
До коментар #16 от "провициалист":ще има забогатяване, но пропуснаха да уточнят, че ще е само за тях.
14:27 23.04.2026
22 НЕЩО ЗА
До коментар #11 от "Костадин Костадинов":РЕФЕРЕНДУМА ДА КАЖЕШ???
14:28 23.04.2026
23 статистик
14:30 23.04.2026
24 Радев
14:30 23.04.2026
25 германец
14:31 23.04.2026
26 Пенсионерка
Коментиран от #38, #40, #55
14:32 23.04.2026
27 Цвете
Коментиран от #32
14:33 23.04.2026
28 Хасковски каунь
Коментиран от #34
14:35 23.04.2026
29 Сега Вече !
Имаме !
по 10 Евро На Ден !
14:36 23.04.2026
30 програмист
14:36 23.04.2026
31 лама Кюмюро
Коментиран от #33
14:37 23.04.2026
32 Цветанке, ма
До коментар #27 от "Цвете":И твоите любими КирчоКокорчевци нали ни орпаиха с еврозоната, откраднаха колко можаха и май скоро ще си ходят по островите.
14:40 23.04.2026
33 И на
До коментар #31 от "лама Кюмюро":наркомана им да подаряваме милиарди евра.
14:43 23.04.2026
34 Освен ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
До коментар #28 от "Хасковски каунь":да не забравяме и Новото Начало в БСП-НН, ДПС-НН, ИТН-НН и АПС-НН (реално тези турчулята позволиха сформирането на правителството Хаяши)
14:44 23.04.2026
35 Факти
14:46 23.04.2026
36 Нещастна !
14:48 23.04.2026
37 Тома
14:51 23.04.2026
38 мдаааа
До коментар #26 от "Пенсионерка":Умственият ти багаж , не се събира и у чаша за кафе ...
Коментиран от #45, #50
15:03 23.04.2026
39 Боко
15:08 23.04.2026
40 Срамота е
До коментар #26 от "Пенсионерка":но така се прилага естествения подбор. Има пенсионер, има проблем. Няма пенсионер - няма проблем.
15:08 23.04.2026
41 Еее
Коментиран от #43
15:13 23.04.2026
42 Пламен
Спонсорите на Чорапа нямат търпение да раздават пачки на бедните.
15:17 23.04.2026
43 Боко
До коментар #41 от "Еее":Нее педалет оакан, че гласувам за вас педофилите🤮 ма..енцето ви … в кенефа смрадлив
15:18 23.04.2026
44 Коста
15:19 23.04.2026
45 Боко
До коментар #38 от "мдаааа":Умния искаш ли да ти осигурим пенсия?
Ама инвалидна само мога да ти предложа !? Че ти докарам поне 130% телк.
Коментиран от #48
15:22 23.04.2026
46 ЕДГАР КЕЙСИ
15:24 23.04.2026
47 Златанова
15:28 23.04.2026
48 мдаааа
До коментар #45 от "Боко":Айде , сега ... За умствен багаж говорим ... От дивана .. 130 % са много
15:33 23.04.2026
49 исторически парк
15:35 23.04.2026
50 Пенсионерка
До коментар #38 от "мдаааа":Като ти гледам изказа, твоят ум май се събира в напръстник. Работих младежо с ум и разум, за да има какво да се краде и разпилява от началото на “демокрацията”, та до нес! И… ти колко книги прочете?
Коментиран от #53
15:36 23.04.2026
52 булгарак
15:37 23.04.2026
53 програмист
До коментар #50 от "Пенсионерка":а къде спа докато костов ти разграбваше пенсионните фондове ;)
15:38 23.04.2026
54 Механик
Ми, не ми се вярва. Тука живеем в рая.
15:42 23.04.2026
55 Къде това
До коментар #26 от "Пенсионерка":Какви са тези цени , ма бабо Пенсионерке , защо лъжеш ? Познавам пенсионери и то с пенсии от соца , е такива приказки не съм чул ! Дай сега цени да ги видим , ти сигурно пазаруваш у Кореком !Дигнаха се цените на услугите , факт , но за други цени дай пример !
15:59 23.04.2026
56 Българин
16:01 23.04.2026
57 Българин
До коментар #16 от "провициалист":Аз не съм чул, някой да обещава да забогатеем с еврото.
Коментиран от #62
16:01 23.04.2026
58 Предложение
16:02 23.04.2026
59 Нормален
До коментар #2 от "Само нема се пуашите":И тая зима ли ще умрем като предишните 15?
16:02 23.04.2026
60 Предложение
16:02 23.04.2026
61 Нормален
До коментар #4 от "Бат Венце Сикаджията":Той какво да направи? Да ги върне ли?
16:03 23.04.2026
62 референдум
До коментар #57 от "Българин":Как да не са обещавали ? Клуба на богатите , скок на доходите , скок на чуждите инвестиции , да изроявам ли още . Баш си обещаваха , че като приемем еврото и доходите ще скочат ...ама се оказа греда , небило доходите ,ами цените .
16:04 23.04.2026
63 Специалист
До коментар #18 от "Радев ще ви направи":Така е, ама първо ще излезем от НАТО, за да ,може Крадев да ви прати в Украйна ама да браните РуZия.
16:05 23.04.2026
64 Байо
16:09 23.04.2026
65 Цензура
Всеки един бюджет - фирмен, държавен, сумеен, включва не само приходи, но и РАЗХОДИ. Можете ли да сравните разходите на едно работещо семейство, което плаща данъци, осигуровки, сметки, изплаща жилищен кредит, с разходите на някакви хъхряци, които живеят в незаконен kaтун, крадат ток и вода, топлят се с кюмбета, в които горят боклуци или крадени дърва и нямат други сметки освен за комуникации?
И какво излиза на практика? "Богатите" с високите доходи се чудят как да вържат двата края, а "бедните" пируват по цели денонощия !!! Огромна част от тия - "икономически неактивните" бягат с двеста като им предложиш работа - те искат да живеят на "социал", те са професионални "бедни", професионални "самотни майки" на N на брой чaaвета. Заради тях сме бедни всички ние и най-вече пенсионерите, за които няма достойни пенсии, заради огромните разходи за издръжката на отказващите да работят пapaзити. Не искат да работят дори това, което могат, земеделската земя пустее - защото тия не само че не работят, но и крадат и гробят наред, а ние купуваме домати и краставици по 4-5 евро, вносни - нищо че държим най-плодородната земя в Европа.
И аз не виждам друг вариант, освен спирането на помощите на "бедните", които отказват да работят. Никой не им е длъжен.
16:26 23.04.2026