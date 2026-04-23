Оцелелите туристи край Малко Търново: Не можехме да отворим люка. Полицаят го разби и ни спаси

Туристите, които вчера пострадаха при тежка катастрофа с автобус край Малко Търново, ще отпътуват днес за Украйна. Трагедията отне живота на двама украински граждани, а други девет бяха ранени, съобщи бТВ.

35-годишния граничен полицай Ивелин Арабаджиев се оказва на точното място в точния момент. Превръща се в герой, който спасява десетки хора от катастрофиралия автобус.

"Още когато видях, че се преобръща, и писъците които се чуваха от автобуса, скочих в дерето и потърсих някакъв изход. Изкъртих задния люк на тавана, тъй като беше най-удачното място за изваждане на хората. Беше на височина 1,80. Трагична картина, казвах на хората "давайте към мен, ще ви извадя всички", разказва Ивелин.

"Момчето се отзова първо на помощ. Ние не можехме да си отворим люка, за да излезем. Той го разби и ни спаси", разказва Катя.

"Искаме да изкажем огромни благодарности. Всички ние бяхме с децата си - 15-16 годишни, той реагира бързо и помогна на много хора", коментира друга украинка.

Разследването на трагедията продължава.



"Причината е това, че автобусът е останал без гориво. Те са запалили автобуса, слезли са шофьорите да си съберат инструментите и в този момент автобусът тръгва на заден ход. Ако не е било това голямо дърво , за да го спре, жертвите щяха да бъдат повече", коментира Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново.

Пътниците, които не са пострадали, са настанени в хотел и се очаква днес да бъдат транспортирани до Украйна. В УМБАЛ-Бургас остават за лечение две жени без опасност за живота.