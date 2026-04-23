Оцелелите туристи край Малко Търново: Не можехме да отворим люка. Полицаят го разби и ни спаси

23 Април, 2026 14:46 1 080 16

Светослава Ингилизова

Туристите, които вчера пострадаха при тежка катастрофа с автобус край Малко Търново, ще отпътуват днес за Украйна. Трагедията отне живота на двама украински граждани, а други девет бяха ранени, съобщи бТВ.

35-годишния граничен полицай Ивелин Арабаджиев се оказва на точното място в точния момент. Превръща се в герой, който спасява десетки хора от катастрофиралия автобус.

"Още когато видях, че се преобръща, и писъците които се чуваха от автобуса, скочих в дерето и потърсих някакъв изход. Изкъртих задния люк на тавана, тъй като беше най-удачното място за изваждане на хората. Беше на височина 1,80. Трагична картина, казвах на хората "давайте към мен, ще ви извадя всички", разказва Ивелин.

"Момчето се отзова първо на помощ. Ние не можехме да си отворим люка, за да излезем. Той го разби и ни спаси", разказва Катя.

"Искаме да изкажем огромни благодарности. Всички ние бяхме с децата си - 15-16 годишни, той реагира бързо и помогна на много хора", коментира друга украинка.

Разследването на трагедията продължава.

"Причината е това, че автобусът е останал без гориво. Те са запалили автобуса, слезли са шофьорите да си съберат инструментите и в този момент автобусът тръгва на заден ход. Ако не е било това голямо дърво , за да го спре, жертвите щяха да бъдат повече", коментира Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново.

Пътниците, които не са пострадали, са настанени в хотел и се очаква днес да бъдат транспортирани до Украйна. В УМБАЛ-Бургас остават за лечение две жени без опасност за живота.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички

    16 4 Отговор
    на фронта. Чии го дирите тук?

    14:49 23.04.2026

  • 2 Русодебил

    6 16 Отговор
    Сега русодебилите ще започнат плюенето!

    Коментиран от #6, #12

    14:50 23.04.2026

  • 3 Туристи

    14 1 Отговор
    ???????

    14:51 23.04.2026

  • 4 Гларус

    16 1 Отговор
    Преди два дни гледам пред хотел в слънчев бряг украински автомобил.
    Пиколо разтоварва куфари.
    Питам го:
    Тез сега ли пристигат.
    А той:
    Нееее,закриха ски сезона и се прибират.
    А тези тръгнали на плаж рано рано!

    Коментиран от #10

    14:51 23.04.2026

  • 5 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    10 6 Отговор
    тоя полицай що не е носел една туба бензин да ги позгрее така малко

    14:52 23.04.2026

  • 6 Не,бе

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Русодебил":

    Ти започни близането!

    14:53 23.04.2026

  • 7 Техния

    18 1 Отговор
    фашист обикаля цял свят да проси пари като се прави на жертва,а те тръгнали по екскурзии.
    Няма нищо общо с това,което ни се казва и показва.

    14:55 23.04.2026

  • 8 Запознат

    6 0 Отговор
    После са се строили по красота и са му казали да избира колкото иска.

    14:55 23.04.2026

  • 9 Щом са укри да ги беше оставил да умрат

    10 2 Отговор
    Те и без друго кат ги върнат в охрайна ше умрат така че дали тука или там се са зян🤣🤣🤣🤣

    15:02 23.04.2026

  • 10 дааа

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гларус":

    Невероятна истрия.

    15:07 23.04.2026

  • 11 са настанени в хотел

    5 0 Отговор
    направо да казват че бягат от войната да ги оставят на хотел да си изкарат лятото тук
    кат техните сънароднички

    15:28 23.04.2026

  • 12 Сега русофилите ще започнат плюенето

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Русодебил":

    по джафкащите русофоборсуци дет никой не ги пита

    15:30 23.04.2026

  • 13 Полицаят го разби и ни спаси

    1 3 Отговор
    Хубаво! помогнал им е да излязат
    но не ги е спасил защото не е имало пожар
    а и двамата урко шофери също са щели да ги изведат

    Коментиран от #16

    15:33 23.04.2026

  • 14 Казуар

    1 1 Отговор
    Автобусът само се е наклонил и спрял в дървото, жените не са могли да се задържат здраво и са се получили наранявания, а с починалите как се е случило вероятно са били прави.

    15:38 23.04.2026

  • 15 Азззззззз

    3 0 Отговор
    Само да попитам. Ако бяха българи щяха ли да ги настанят в хотел, или щяха да ги оставят да се оправят сами? Иначе, чудесно чр им е помогнато.

    15:54 23.04.2026

  • 16 Наистина е грешка,

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Полицаят го разби и ни спаси":

    че са им помогнали на мръсните нагли и неблагодарни хохляци

    16:36 23.04.2026

