БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско със субсидии

23 Април, 2026 16:00 800 13

Проверките са констатирали и редица нарушения при идентификацията

БАБХ разкри 321 „виртуални" животни в Смолянско със субсидии
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инспектори от Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните и от областните дирекции в Пазарджик, Кърджали и Ловеч установиха общо 321 „виртуални” животни в смолянските общини Девин и Чепеларе. Животните не са намерени в обектите, но са регистрирани в информационната система ВетИС и за тях стопаните са получавали субсидии. Заедно със служители на Държавен фонд „Земеделие“ са проверени десет ферми в град Чепеларе и селата Триград, Кестен, Малево и Павелско.

От две стопанства - в Чепеларе и Павелско, са „изчезнали” общо 178 говеда, които фигурират по документи. В същите обекти обаче са открити 106 нерегистрирани животни и четири с регистрация от друг обект. В двете ферми в Малево липсват 15 говеда.

В един от обектите в Триград, вместо регистрираните 14 коня, е открит само един, а 14 говеда са в неизвестност. В стопанства на същия собственик в Кестен са намерени едва 8 от регистрираните 48 овце. Оттам са „изчезнали” също 5 коня и всичките 20 регистрирани говеда. В друг обект в същото село са липсвали 15 коня и 7 говеда. В допълнителна ферма в село Триград са установени липси на 3 овце и 11 говеда.

Проверките са констатирали и редица нарушения при идентификацията – липса на ушни марки, маркировка от други стопанства или множество животни, регистрирани с един и същ номер.

Данните във ВетИС ще бъдат актуализирани незабавно, а на всички нарушители ще бъдат съставени актове за административно нарушение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    6 0 Отговор
    Ми къде са говедата🤣🤣

    Коментиран от #13

    16:03 23.04.2026

  • 2 "Калинките" фермери са ...

    9 0 Отговор
    на всеки километър!!!

    16:05 23.04.2026

  • 3 Сър Джон

    6 0 Отговор
    Ама то това в масово! В Маджарово....

    16:10 23.04.2026

  • 4 Некой

    6 0 Отговор
    Навсякъде е тъй, виртуални стада....,поне три знам

    16:13 23.04.2026

  • 5 хиляди са

    11 0 Отговор
    дпс-гроб краде и осъдени няма

    16:13 23.04.2026

  • 6 Да върнат

    8 0 Отговор
    парите.

    16:23 23.04.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 0 Отговор
    Виртуалните крави са част от елита на ГЕРБ!🐄🐄🐄🥳🤣👍

    16:25 23.04.2026

  • 8 Конете не са говеда

    2 2 Отговор
    . Госпожите от БАБХ, как ли са се дотътрили с високите токове до тия родопски села.От сега нататък, май ще трябва да работят.

    16:28 23.04.2026

  • 9 Ха ха

    4 0 Отговор
    И аз имам едно виртуално стадо на площад Батенберг

    16:28 23.04.2026

  • 10 европеец

    4 1 Отговор
    Браво бе , ние в Европа работим и плащаме , за да лъжете и ограбвате труда ни . България не заслужава никакви субсидии . Да връщат откраднатото .

    16:29 23.04.2026

  • 11 дядото

    3 0 Отговор
    и отново от същото - навсякъде престъпност,но за народа,който плаща,извършителите остават тайна

    16:30 23.04.2026

  • 12 Кирил

    1 0 Отговор
    И всички селяни са станали виртуални.

    16:31 23.04.2026

  • 13 новите

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    са вЕновни!

    16:37 23.04.2026

