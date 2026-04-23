Фискалният съвет с 3 сценария за развитието на родната икономика през 2026 г.

23 Април, 2026 16:11 492 13

Има различна вероятност всеки от тях да се реализира

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Фискалният съвет изготви три сценария за развитието на българската икономика през 2026 г., на фона на възникналите рискове поради нестабилността на геополитическата и вътрешнополитическата обстановка на международно, регионално и местно равнище. Това предаде БГНЕС.

Разработени са базов (реалистичен), песимистичен и силно песимистичен сценарий. Има различна вероятност всеки от тях да се реализира, сочи news.bg.

Реалистичен сценарий

Базовият сценарий се основава на рязкото покачване на цените на енергията в резултат на войната в Иран. Той се характеризира с влошаване на външната конюнктура, което отразява забавяне на растежа.

Шокът в предлагането внезапно увеличава или намалява предлагането на стока или услуга. Фискалният съвет отбелязва, че промяната засяга равновесната цена на стоката или услугата и общото ценово равнище в икономиката. Шокът в предлагането може да доведе и до стагфлация.

Реалистичната прогноза се основава на предположението, че военният конфликт в Близкия изток ще бъде относително краткотраен. След средата на годината се очаква постепенно възстановяване на икономическата активност и нормализиране на цените на петрола и природния газ.

Прогнозата за БВП по текущи цени е от 126 987 млн. евро и съответно номинален растеж от 9,5%. Реалният растеж е 2,5%, а дефлаторът е 6,8. Хармонизираната инфлация се оценява на средно 4,2% за годината. Реалният растеж отразява значително забавяне в сравнение с 3,1% през 2025 г. Очаква се темпът на растеж на потреблението да спадне до 11,7% от 14,0% през 2025 г. Инвестициите възлизат на 25 548 млн. евро, което представлява номинален растеж от 1,4%, но в реално изражение се отчита спад, характерен за шок в предлагането. Очаква се значителен отрицателен баланс от -1 355 млн. евро поради по-висок растеж на вноса спрямо износа.

Песимистичен сценарий

Този сценарий предполага, че войната в Близкия изток ще се проточи и след средата на 2026 г. Смущенията в доставките на енергийните суровини ще продължат до третото тримесечие на 2026 г., след което ще се наблюдава сравнително бързо възстановяване на търговските потоци.

За 2026 г. прогнозата е БВП по текущи цени от 126 659 млн. евро и съответно растеж от 10,3 %. Реалният растеж е 1,9 %, а дефлаторът е 7,2. Хармонизираната инфлация е 4,6 % на годишна база. Според прогнозата потреблението нараства с 11,6 %. Инвестициите възлизат на 25 372 млн. евро. Износът се увеличава до 60 338 млн. евро (+2,5 %), а вносът - до 61 751 млн. евро (+2,8 %), което води до по-голям търговски дефицит от -1 414 млн. евро.

Силно песимистичен сценарий

Фискалният съвет посочва, че този вариант е възможен при продължителен шок в доставките на енергийни ресурси, включително прекъсване на по-голямата част от потоците през Ормузкия проток. В него се включват логистични затруднения и щети върху енергийната инфраструктура на страните износителки на енергия в Близкия изток в резултат на военни операции. Обемът започва да се нормализира едва в началото на 2027 г.

Прогнозата за БВП по текущи цени е от 125 301 млн. евро и съответно растеж от 8 %. Реалният растеж е 0,5 %, а дефлаторът е 7,5. Хармонизираната инфлация е 5,0 % на годишна база. Потреблението нараства с 11,3 %. Инвестициите възлизат на 24 691 млн. евро, което отразява номинален спад без растеж на частните инвестиции и минимално усвояване на средства от ЕС. Износът нараства само с 1 %, а вносът - с 2 %, така че салдото е силно отрицателно.


Подобни новини


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сталин

    6 1 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #8

    16:15 23.04.2026

  • 3 Без прогресивен данък

    2 1 Отговор
    Фалираме

    Коментиран от #9

    16:15 23.04.2026

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор
    25 млрд евро инвестиции? Тези да не са решили да слагат по някоя нула отзад на цените?

    16:16 23.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Сценария е пълна мизерия!

    Коментиран от #6

    16:20 23.04.2026

  • 6 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    И аз това написах ,ама от факти ме изтриха

    16:21 23.04.2026

  • 7 Споко..... заблуждават ви

    2 1 Отговор
    Пригответе се за шокова терапия която ще доведе до намаляване диаметърът на колана около кръста ви.
    И това няма да е само в България в целия Европейски съюз

    16:21 23.04.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Някои хора ги предупреждаваме от много време какво идва... никой не слуша!
    За глупост се плаща!

    Коментиран от #11

    16:23 23.04.2026

  • 9 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Без прогресивен данък":

    Фалираме щото Тиквата Прасето и Простокирчовците теглиха стотици милиарди заеми и напълниха шкафчета с пачки и кюлчета,а ние ще плащаме лихви и ще стоим гладни и на студено

    16:23 23.04.2026

  • 10 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Замразяване на заплати,съкращения в държавния и репресивен апарат с 50% за начало и вдигане н данъци и осигуровки.
    Циганите под строй с кирка и лопата да правят 3 отбранителни линии на Турската граница да отработят изяденото през последните години

    Коментиран от #13

    16:24 23.04.2026

  • 11 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Цървулите са на тъпите парчета на света,плащат си за въжето на което ги бесят

    16:24 23.04.2026

  • 12 Съединените щати вече не

    1 0 Отговор
    се интересуват от Европейския съюз.
    А Украйна изсмуква парите на европейците.
    Всичко върви по мед и масло.
    Ръководителите са малоумни но корумпирани

    16:25 23.04.2026

  • 13 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    И 100 отбранителни линии да строят на турската граница,без Русия, България ще изчезне от картата

    16:26 23.04.2026

