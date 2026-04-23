БАхК алармира: Държава отваря вратата за кухи ферми и сив сектор

Българската агрохранителна камара (БАхК) алармира, че държавата отваря вратата за кухи ферми и сив сектор след предложение за премахване на изискването за доказване на реализация на произведена продукция.

Според БАхК това разрушава икономическата логика на подпомагането, застрашава контрола и проследимостта в сектора и стимулира сивата икономика, обобщи news.bg.

В свое становище по казуса, изпратено до служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и заместник-министър Ивана Мурджева, Камата изразява категорично несъгласие със скандалното предложение на Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР) за отпадане на изискването за доказване на реализация на продукция (мляко и/или животни)на ниво стопанство по интервенциите за обвързано с производството подпомагане в животновъдството.

С краен срок за становища 24 април, съществува реален риск скандалното предложение да бъде одобрено, без да са изготвени необходимите анализи за правна съвместимост и оценка на въздействието, предупреждава БАхК.

"Подобно изменение не представлява техническо облекчение, а засяга същностни елементи от логиката и целите на интервенциите, заложени в одобрения от Европейската комисия Стратегически план", подчерта председателят на БАхК Венцислав Върбанов.

Той обясни, че обвързаността на подпомагането с реалното производство и неговата реализация е фундаментален елемент, който гарантира, че публичният ресурс отива при стопанства с реална икономическа активност. Според него премахването на този механизъм в момент, когато секторът страда от ниска конкурентоспособност, няма да реши проблемите, а ще ги задълбочи, създавайки предпоставки за подпомагане на "кухи" стопанства.

БАхК подчертава още, че изискването за документирана реализация на мляко и животни е ключов филтър срещу "сивата" икономика и гарантира спазването на ветеринарно-санитарния контрол и биосигурността. Върбанов е категоричен, че отслабването на този механизъм създава рискове, които надхвърлят рамките на подпомагането и засягат цялостната регулация на сектора.

От Камара критикуват и това, че в сектор "Растениевъдство" изискването за доказване на продукция остава в сила, което показва двоен стандарт.

Венцислав Върбанов допълва, че подобен подход не намира обоснование нито в принципите на Общата селскостопанска политика, нито в пазарната логика.

В заключение Камарата настоява Управляващият орган на СПРЗСР незабавно да оттегли предложението си и да гарантира целесъобразното разходване на европейските средства. БАхК остава в готовност да защитава интересите на реалните български производители чрез експертен диалог, лишен от политически влияния, за да се запази доверието в прилагането на правилата в земеделския сектор.

Иначе по-рано днес Българската агенция по безопасност за храните (БАБХ) се похвали, че са установени 321 "виртуални" животни в смолянските общини Девин и Чепеларе.

БАБХ обясни, че животните не са намерени в обекти, но са регистрирани в информационната система на БАБХ - ВетИС, и за тях стопаните са получавали субсидии.

Заедно със служители на Държавен фонд "Земеделие" са проверени десет ферми в град Чепеларе и селата Триград, Кестен, Малево и Павелско.

От двете стопанства в Чепеларе и Павелско са "изчезнали" общо 178 говеда, които присъстват във ВетИС. В тях обаче са открити 106 нерегистрирани животни и 4 с регистрация от друг обект.

В двете ферми в Малево липсват 15 говеда. В един от обектите в Триград вместо регистрираните 14 коня е открит само един. Не са намерени и 14 говеда. В стопанства на същия собственик в Кестен са намерени само 8 от регистрираните 48 овце, оттам са "изчезнали" също 5 коня от общо 7 и всичките 20 регистрирани говеда. В друг обект в същото село са липсвали 15 коня от общо 20 и 7 говеда от общо 12. В допълнителна ферма в с. Триград са установени липси на 3 овце и 11 говеда.

Десетте проверки са констатирали също редица нарушения при идентификацията на животните - липса на ушни марки, маркировка от други стопанства или множество говеда и овце, регистрирани с една и съща ушна марка.

Данните за регистрираните животни във ВетИС ще бъдат актуализирани, а на нарушителите ще бъдат съставени актове.