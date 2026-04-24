Съдът окончателно потвърди конфискация от КОНПИ на имущество за над 116 хиляди евро, придобито чрез престъпна дейност

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) постигна окончателен съдебен успех по дело за отнемане на имущество, придобито незаконно, на стойност над 116 000 евро (227 000 лв.), след като производството приключи с влязъл в сила съдебен акт на 17 април, след решение на Върховния касационен съд, съобщиха от пресцентъра на комисията.

Производството е образувано след уведомление от Окръжна прокуратура – Благоевград за досъдебно производство срещу К.Н., известен с прякора „Ейпъла“, за престъпление, свързано с държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери. Решението на окръжния съд е потвърдено и от следващите две инстанции, като е постановено отнемане в полза на държавата на два апартамента в Сандански; лек автомобил; парични средства, включително равностойността на продадено моторно превозно средство; три автомобила, собственост на проверяваното лице; както и парични суми, внесени по банкови сметки.

БТА припомня, че на 28 януари парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и функциите ѝ се прехвърлят на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) на МВР и на Сметната палата.

/ТТ/

Източник: www.bta.bg