Съдът окончателно потвърди конфискация от КОНПИ на имущество за над 116 хиляди евро, придобито чрез престъпна дейност

24 Април, 2026 13:06 1 849 9

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) постигна окончателен съдебен успех по дело за отнемане на имущество, придобито незаконно, на стойност над 116 000 евро (227 000 лв.), след като производството приключи с влязъл в сила съдебен акт на 17 април, след решение на Върховния касационен съд, съобщиха от пресцентъра на комисията.

Производството е образувано след уведомление от Окръжна прокуратура – Благоевград за досъдебно производство срещу К.Н., известен с прякора „Ейпъла“, за престъпление, свързано с държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери. Решението на окръжния съд е потвърдено и от следващите две инстанции, като е постановено отнемане в полза на държавата на два апартамента в Сандански; лек автомобил; парични средства, включително равностойността на продадено моторно превозно средство; три автомобила, собственост на проверяваното лице; както и парични суми, внесени по банкови сметки.

БТА припомня, че на 28 януари парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и функциите ѝ се прехвърлят на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) на МВР и на Сметната палата.

Източник: www.bta.bg


София / България
  • 1 Любопитен

    27 1 Отговор
    А тези милиарди придобиете от магистралите, дето отлитаха със самолетите, за тях нищо? Прах в очите му викат на това.

    13:13 24.04.2026

  • 2 Цвете

    20 3 Отговор
    А НА ОСТАНАЛИТЕ " ЯБЪЛКИ " ,КОГА? КАТО СЕ ПОЧНЕ ОТ ГЛАВНИТЕ ДЕЙСТВАЩИ НА ТЕРЕН ЛИЦА С ПРЯКОРИТЕ? 🐷🎃🚔А НЕ СА САМО ТЕ. ИМА ЕДИН С ХОТЕЛ И ВОДОПАД.БИВШИЯ НА ББР ,КОЙТО Е С ОГРОМНИ ИМОТИ В ГЪРЦИЯ?! ДЕЛА И ДЕЙСТВИЯ СА НЕОБХОДИМИ ,А НЕ ПРЯКОРИ И МЪГЛЯВИ ПРИКАЗКИ.🚔🎃🐷👏🇧🇬

    13:20 24.04.2026

  • 3 Данчо

    6 6 Отговор
    Ако имаш информация и доказателства , не се спотайвай у форума , беж към прокуратурата !За първи път чувам за пари в чували и самолети , Дамаджан говореше само за първото , но не каза истината до края .

    13:21 24.04.2026

  • 4 Цвете

    7 2 Отговор
  • 5 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Сигурно са изхарчили 3 пъти по 116, за да докажат :D

    13:28 24.04.2026

  • 6 Ура,,Ура

    7 0 Отговор
    Този успех ми прилича на успех на националния отбор след тридесетина загуби. Не ни правете на олигофрени. Не става вече.

    13:53 24.04.2026

  • 7 Мунчо

    2 0 Отговор
    Браво! Една гарсониера в Лозенец!
    Сарафов е шампионът! От всичко по много!

    14:06 24.04.2026

  • 8 Шиши

    3 0 Отговор
    това са ми дневните за смеки без тия за бонбонките 😂😂

    14:27 24.04.2026

  • 9 Цаца Ров

    1 0 Отговор
    А за заплати на тия ком пи ри, колко са изтекли, казват ли?

    14:34 24.04.2026

