Измамна схема с коли под наем: Автомобили за милиони са открити и в София и Елин Пелин

24 Април, 2026 17:06 3 049 12

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Под ръководството на прокуратурата се води разследване по досъдебно производство за противозаконно присвояване на превозни средства в големи размери, извършено при условията на продължавано престъпление в периода от 3 октомври до 28 ноември 2025 г. в Стара Загора.

По данни на разследването 45-годишният мъж е сключил с фирма от Стара Загора, занимаваща се с покупко-продажба и отдаване под наем на автомобили, договори за наем и покупко-продажба на общо 14 превозни средства - 8 леки автомобила от висок клас, 5 специални товарни автомобила, сред които и автомобил за пътна помощ, както и едно ремарке.

Впоследствие мъжът преустановил плащанията по договорите, но не върнал автомобилите на собственика. Въпреки изпратените нотариални покани, той продължил да ги владее и ползва без правно основание. Превозните средства били обявени за издирване.

На 23 април при проведени неотложни оперативно-издирвателни действия от служители на ОД на МВР-Стара Загора са извършени претърсвания на адреси в София и на територията на община Елин Пелин. Там са открити 10 от издирваните превозни средства.

Мъжът е бил призован да се яви в сградата на полицията в Стара Загора за привличането му като обвиняем за обсебване в големи размери. Той не се е явил, като негов адвокат е уведомил разследващите, че мъжът е постъпил в болнично заведение и след изписването му ще бъде представен съответният документ.

По делото се извършват активни действия по разследването. Събрани са множество писмени и гласни доказателства, разпитани са свидетели, а голяма част от автомобилите са приобщени като веществени доказателства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    36 3 Отговор
    Цялата икономика е неправомерно натрупала капитал през царуването на Баце. Трябва да се национализира.

    17:17 24.04.2026

  • 2 Питам

    37 1 Отговор
    Този болния да не е с прякора на недно кореноплодно растение, което се предпочита пържено?

    Коментиран от #10

    17:17 24.04.2026

  • 3 хаха

    20 1 Отговор
    Байганьовците били абсолютни престъпници... Нищо ново.
    Само не се правете на изненадани.

    17:25 24.04.2026

  • 4 Петра

    18 0 Отговор
    Самата сделка е съмнителна.Та кой купува на едро толкова бройки коли?Да не са домати от пазара.То вече и доматите се купуват по 2-3.

    Коментиран от #6

    17:30 24.04.2026

  • 5 Така е

    13 0 Отговор
    Тук куче влачи камион с ремарке

    17:32 24.04.2026

  • 6 Алоууу

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Петра":

    Писател ,автомобилите са наети

    Коментиран от #12

    17:33 24.04.2026

  • 7 Все пак

    15 0 Отговор
    Крадеца е откраднал от крадеца

    17:34 24.04.2026

  • 8 Боко

    14 0 Отговор
    и той с опит в бизнеса с коли от Западна Европа!

    Коментиран от #9

    17:41 24.04.2026

  • 9 Крис

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боко":

    Но в Панкрац не си поплюват!!!

    17:51 24.04.2026

  • 10 Сила

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Юли Картофа , "булката" на Софийския затвор ....всяка нощ му е първа брачна нощ !!!! И така години наред ....🤜👰🤜

    17:56 24.04.2026

  • 11 Ддд

    6 2 Отговор
    Защо в статията не се споменава, че става въпрос именно за този с прякора "Картофа", който УЖ давал фалшиви показания за Кандев.
    Ще се окаже че, скалъпените заплахи срещу Кандев, са поредната манипулация на това правителство и неговото МВР.

    18:42 24.04.2026

  • 12 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Алоууу":

    Ами чел е човекот,освен наем се споменава и покупко-продажба .Ама Ганчо първо плюе после пита.Пфу...

    19:55 24.04.2026

