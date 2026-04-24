Измамна схема с коли под наем: Автомобили за милиони са открити и в София и Елин Пелин

Под ръководството на прокуратурата се води разследване по досъдебно производство за противозаконно присвояване на превозни средства в големи размери, извършено при условията на продължавано престъпление в периода от 3 октомври до 28 ноември 2025 г. в Стара Загора.
По данни на разследването 45-годишният мъж е сключил с фирма от Стара Загора, занимаваща се с покупко-продажба и отдаване под наем на автомобили, договори за наем и покупко-продажба на общо 14 превозни средства - 8 леки автомобила от висок клас, 5 специални товарни автомобила, сред които и автомобил за пътна помощ, както и едно ремарке.
Впоследствие мъжът преустановил плащанията по договорите, но не върнал автомобилите на собственика. Въпреки изпратените нотариални покани, той продължил да ги владее и ползва без правно основание. Превозните средства били обявени за издирване.
На 23 април при проведени неотложни оперативно-издирвателни действия от служители на ОД на МВР-Стара Загора са извършени претърсвания на адреси в София и на територията на община Елин Пелин. Там са открити 10 от издирваните превозни средства.
Мъжът е бил призован да се яви в сградата на полицията в Стара Загора за привличането му като обвиняем за обсебване в големи размери. Той не се е явил, като негов адвокат е уведомил разследващите, че мъжът е постъпил в болнично заведение и след изписването му ще бъде представен съответният документ.
По делото се извършват активни действия по разследването. Събрани са множество писмени и гласни доказателства, разпитани са свидетели, а голяма част от автомобилите са приобщени като веществени доказателства.
