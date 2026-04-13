Пълен абсурд: Мъж получава глоби за коли, които не притежава и не е управлявал

История, която звучи като административен парадокс, разказва в ефира на Нова телевизия Деян Димитров от Бургас. От края на 2024 година той започва да получава електронни фишове за нарушения, извършени с автомобили, които не притежава, не е управлявал и дори няма връзка с тях. Въпреки че първоначално приема ситуацията като единична грешка, с времето случаят се превръща в системен проблем.

Първите съобщения пристигат чрез популярно чат приложение и са за автомобил с регистрация от Ловеч. Димитров не обръща сериозно внимание, вярвайки, че става дума за техническа неточност. Година по-късно обаче започват да пристигат нови фишове - отново за същия автомобил, със същия размер на глобата.

Опитвайки се да изясни ситуацията, той подава сигнал към Министерство на вътрешните работи. Отговорът, който получава, е, че системата единствено обработва данни, подадени от институциите, и не може да съдействат. Следва проверка, разпоредена към полицията в Ловеч, но въпреки това фишовете не спират - напротив, дори се увеличават.

Случаят придобива още по-абсурден характер, когато след извършената проверка Димитров получава нова глоба - този път на по-висока стойност. По информация от местната полиция, реалният собственик на автомобила не е открит, но негов близък потвърдил телефонния номер, на който се изпращат съобщенията. Така, на практика, чужди нарушения продължават да се „приписват“ на напълно несвързан човек.

В опит да се предпази, Димитров блокира съобщенията в чат приложението, но те започват да пристигат като SMS. Още по-изненадващо е, че вече става дума за различни автомобили, отново регистрирани в Ловеч.

Случаят поставя сериозни въпроси за работата на институциите и контрола върху данните в административните системи. Въпреки многократните сигнали и обещания за проверка, проблемът остава нерешен, а за потърпевшия ситуацията вече граничи с психологически тормоз.

От полицията в Ловеч уверяват, че ще бъде сложен край на случая. Дали това ще се случи на практика, остава да разберем.