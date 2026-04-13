Новини
България »
Всички градове »
Пълен абсурд: Мъж получава глоби за коли, които не притежава и не е управлявал

13 Април, 2026 08:33 1 017 13

  • мъж-
  • глоби-
  • коли-
  • притежание-
  • управление

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

История, която звучи като административен парадокс, разказва в ефира на Нова телевизия Деян Димитров от Бургас. От края на 2024 година той започва да получава електронни фишове за нарушения, извършени с автомобили, които не притежава, не е управлявал и дори няма връзка с тях. Въпреки че първоначално приема ситуацията като единична грешка, с времето случаят се превръща в системен проблем.
Първите съобщения пристигат чрез популярно чат приложение и са за автомобил с регистрация от Ловеч. Димитров не обръща сериозно внимание, вярвайки, че става дума за техническа неточност. Година по-късно обаче започват да пристигат нови фишове - отново за същия автомобил, със същия размер на глобата.
Опитвайки се да изясни ситуацията, той подава сигнал към Министерство на вътрешните работи. Отговорът, който получава, е, че системата единствено обработва данни, подадени от институциите, и не може да съдействат. Следва проверка, разпоредена към полицията в Ловеч, но въпреки това фишовете не спират - напротив, дори се увеличават.

Случаят придобива още по-абсурден характер, когато след извършената проверка Димитров получава нова глоба - този път на по-висока стойност. По информация от местната полиция, реалният собственик на автомобила не е открит, но негов близък потвърдил телефонния номер, на който се изпращат съобщенията. Така, на практика, чужди нарушения продължават да се „приписват“ на напълно несвързан човек.

В опит да се предпази, Димитров блокира съобщенията в чат приложението, но те започват да пристигат като SMS. Още по-изненадващо е, че вече става дума за различни автомобили, отново регистрирани в Ловеч.

Случаят поставя сериозни въпроси за работата на институциите и контрола върху данните в административните системи. Въпреки многократните сигнали и обещания за проверка, проблемът остава нерешен, а за потърпевшия ситуацията вече граничи с психологически тормоз.
От полицията в Ловеч уверяват, че ще бъде сложен край на случая. Дали това ще се случи на практика, остава да разберем.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Територията БГ

    7 5 Отговор
    Нормалните хора са в чужбина, живеят си спокойно и доволно. Сещате се нали?

    08:39 13.04.2026

  • 2 Тринога в храстите

    5 2 Отговор
    Не е само той, това е масова практика на тъпите КАТерици и троладжиите.

    08:41 13.04.2026

  • 3 И как тези ще

    3 4 Отговор
    организират честни избори?

    08:42 13.04.2026

  • 4 лоза

    6 2 Отговор
    А Бацката и Шишондера получават кинти за фирми и дейности, които не притежават и не се занимават.

    08:43 13.04.2026

  • 5 Кеф ми е

    1 4 Отговор
    Диктатурата в която живеем ни задължава да плащаме чужди вересии. Не плащаш ли, хоп и в дрънголника. Кеф ти банани, кеф ти портокали….

    08:44 13.04.2026

  • 6 амиии

    5 1 Отговор
    ГЕРБ-НН не спират с тормоза над хората, фалшиви глоби, фалшивоположителни тестове и т. н. край нямат простотиите на бухалките им!

    08:45 13.04.2026

  • 7 Свободен емигрант

    2 3 Отговор
    Нали сте европейци? Имате си евро, забогатяхте … от какво не сте доволни?

    08:46 13.04.2026

  • 8 Решението

    3 1 Отговор
    Само през втори терминал. Да останат само команчите, да видим къде ще им намерят адресите, и как ще минат през катуна да им занесат решенията. Тяхната мама неначесана.

    08:47 13.04.2026

  • 9 Уволнение!

    5 0 Отговор
    Шут в зад... седалището на тюфлека, тормозил гражданина.

    08:47 13.04.2026

  • 10 така е

    1 0 Отговор
    България отива там откъдето се връщат унгарците.

    08:48 13.04.2026

  • 11 ЕвроПеец

    2 1 Отговор
    В отбора на богатите е така. Имаш плащаш, няма плащаш. Дори и покойници са в избирателните листи, значи умрел… и пак ще плащаш. Децата ти ще плащат и тяхните също. Но, важното е че банани има!

    08:51 13.04.2026

  • 12 От МВР

    0 0 Отговор
    Браво колеги, само дране за стадото. Като се оплаче, още дране. Ако пак се оплаче, дране и на всички около него. Какво си въобразяват тия бе, че демокрацията им дава права ли?! Имат единствено право - да носят рушвети! Кой командва в тази държава?

    08:51 13.04.2026

  • 13 Дзак

    0 0 Отговор
    СМС се праща от електронно правителство чрез някакво приложение. Някой подал грешен номер в регистрацията си. Лесно могат да го установят кой е, ако има реални глоби и причинени щети!

    08:54 13.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол