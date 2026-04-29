Махат стотици изоставени автомобили от кварталите в София

През последните три месеца в София са стикирани 937 излезли от употреба автомобила, като 96 от тях вече са принудително преместени. Разчистването освобождава паркоместа и пространство в кварталите, улеснява се придвижването и се подобрява достъпът за комуналните услуги.
Действията на Столична община са насочени към един от най-осезаемите проблеми за хората в града – липсата на достатъчно място. Изоставените автомобили заемат паркоместа с години, пречат на придвижването и създават усещане за занемарена среда. Премахването им връща пространството обратно на гражданите – за паркиране, за по-нормално движение и за по-подредени квартали.
Към момента от стикираните автомобили:
● 2 са преместени доброволно;
● 16 са преминали годишен технически преглед;
● 22 са с прекратена регистрация;
● 96 са принудително преместени.
Какво следва при установен изоставен автомобил:
Автомобил без валиден технически преглед повече от 3 месеца, оставен върху общински или държавен терен, се счита за излязъл от употреба. Поставя се стикер с 3-месечен срок за доброволно премахване. При неизпълнение се издава заповед и в рамките на 14 дни автомобилът се премахва принудително. След това се транспортира до площадка за временно съхранение, където се пази още 14 дни, преди да бъде разкомплектован, ако не бъде потърсен от собственика.
Резултатът е видим в ежедневието – повече свободни паркоместа, улеснено свободно преминаване и по-чиста и подредена градска среда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
16:44 29.04.2026
2 БРАВО
16:47 29.04.2026
3 си дзън
Абонамент за паркиране по местоживеене - 1000 евро/год. Всички останали - задължителен паркинг
в София 1 евро/час. Идваш на работа в София от Перник - минимум 8-10евро/ден.
Коментиран от #4, #12
16:49 29.04.2026
4 Браво
До коментар #3 от "си дзън":Чудесни идеи
16:51 29.04.2026
5 1234
16:52 29.04.2026
6 РЕзИл1000
16:54 29.04.2026
7 Няма БМВ , няма проблем
16:54 29.04.2026
8 Открийте разликите
По света би звучало така: 936 стикирани автомобила, 897 до тук премахнати. Предстои до края на седмицата да бъдат птстранени и останалите.
16:54 29.04.2026
9 Това са
ИЛИ - да кажат къде се случва това - защото под моста Чавдар има автомобил с изтекъл стикер още от Фандъкова ...
А в Хаджи Димитър - пред всеки блок има по няколко коли без номера, а до Лидъл на Резбарска още стои ГАРАЖНА КЛЕТКА ...
16:55 29.04.2026
10 Опс
Коментиран от #11
16:56 29.04.2026
11 Шопо
До коментар #10 от "Опс":Аз ходя на работа с метрото защото ако преместя колата ще ми вземат мястото.
17:02 29.04.2026
12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #3 от "си дзън":Ти си само за Дубай! Вземай фалкона на Шиши.
17:04 29.04.2026
13 баба вюна
17:10 29.04.2026
14 Даа
17:11 29.04.2026
15 Тико
17:19 29.04.2026