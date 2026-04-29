Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Махат стотици изоставени автомобили от кварталите в София

29 Април, 2026 16:40 1 147 15

  • паркоместа-
  • изоставени-
  • коли-
  • софия

Действията на Столична община са насочени към един от най-осезаемите проблеми за хората в града – липсата на достатъчно място

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните три месеца в София са стикирани 937 излезли от употреба автомобила, като 96 от тях вече са принудително преместени. Разчистването освобождава паркоместа и пространство в кварталите, улеснява се придвижването и се подобрява достъпът за комуналните услуги.

Действията на Столична община са насочени към един от най-осезаемите проблеми за хората в града – липсата на достатъчно място. Изоставените автомобили заемат паркоместа с години, пречат на придвижването и създават усещане за занемарена среда. Премахването им връща пространството обратно на гражданите – за паркиране, за по-нормално движение и за по-подредени квартали.

Към момента от стикираните автомобили:

● 2 са преместени доброволно;

● 16 са преминали годишен технически преглед;

● 22 са с прекратена регистрация;

● 96 са принудително преместени.

Какво следва при установен изоставен автомобил:

Автомобил без валиден технически преглед повече от 3 месеца, оставен върху общински или държавен терен, се счита за излязъл от употреба. Поставя се стикер с 3-месечен срок за доброволно премахване. При неизпълнение се издава заповед и в рамките на 14 дни автомобилът се премахва принудително. След това се транспортира до площадка за временно съхранение, където се пази още 14 дни, преди да бъде разкомплектован, ако не бъде потърсен от собственика.

Резултатът е видим в ежедневието – повече свободни паркоместа, улеснено свободно преминаване и по-чиста и подредена градска среда.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    12 5 Отговор
    Много ,ама много правилно

    16:44 29.04.2026

  • 2 БРАВО

    12 4 Отговор
    Дано да вдигнат и данъци и застраховки, че всеки ceльо е накупил таратайки, които я търкаля, я не, ама заемат място.

    16:47 29.04.2026

  • 3 си дзън

    9 7 Отговор
    96 преместени - хахаха. 1 960 000 трябва. Данък автомобил със софийска регистрация - 1000 евро/год.
    Абонамент за паркиране по местоживеене - 1000 евро/год. Всички останали - задължителен паркинг
    в София 1 евро/час. Идваш на работа в София от Перник - минимум 8-10евро/ден.

    Коментиран от #4, #12

    16:49 29.04.2026

  • 4 Браво

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Чудесни идеи

    16:51 29.04.2026

  • 5 1234

    5 0 Отговор
    какво ни спасява, след като гробарите продават на техни хора места за паркинг да си вдигнат кооперациите

    16:52 29.04.2026

  • 6 РЕзИл1000

    6 0 Отговор
    Дори всичките 1000 места да се освободят, това пак си е почти нищо.

    16:54 29.04.2026

  • 7 Няма БМВ , няма проблем

    11 1 Отговор
    Да премахнат и старите БМВ-та, над 20 годишни. Само чадят и горят масло. И без това, идват от моргите в Германия.

    16:54 29.04.2026

  • 8 Открийте разликите

    8 0 Отговор
    Българските новини винаги звучат така: 936 стикирани автомобила, 22 са премахнати.
    По света би звучало така: 936 стикирани автомобила, 897 до тук премахнати. Предстои до края на седмицата да бъдат птстранени и останалите.

    16:54 29.04.2026

  • 9 Това са

    5 0 Отговор
    ИЛИ АБСОЛЮТНИ ЛЪЖИ - пропаганда на ППетрохановците,

    ИЛИ - да кажат къде се случва това - защото под моста Чавдар има автомобил с изтекъл стикер още от Фандъкова ...
    А в Хаджи Димитър - пред всеки блок има по няколко коли без номера, а до Лидъл на Резбарска още стои ГАРАЖНА КЛЕТКА ...

    16:55 29.04.2026

  • 10 Опс

    4 1 Отговор
    А тия с по две-три каруци-паметници,мърдани два пъти в годината?????

    Коментиран от #11

    16:56 29.04.2026

  • 11 Шопо

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Опс":

    Аз ходя на работа с метрото защото ако преместя колата ще ми вземат мястото.

    17:02 29.04.2026

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Ти си само за Дубай! Вземай фалкона на Шиши.

    17:04 29.04.2026

  • 13 баба вюна

    1 0 Отговор
    моля,елате и кв.Левски,тук няма проходимост по тротоарите.Движим се по платното и се ослушваме като гърмяни зайци дали някой няма да ни отнесе.Малко оставаше да ме отнесе един мотор

    17:10 29.04.2026

  • 14 Даа

    2 0 Отговор
    Време беше.

    17:11 29.04.2026

  • 15 Тико

    0 0 Отговор
    Слаб кмет. Тези 937 коли за скрап са посочени от съседите, които се виждат в чудо, как да паркират. Калинките по кварталните улици не ходят. Вдигнали са 22 коли, защото със задръстванията паякът може да извози 5 кили на ден. За другите 915 ще му трябва 1 година. Паякът е на частна фирма (познай дали са наши хора). За тази година ще има още 2000 коли за извозване. Менте ПР на петроханци.

    17:19 29.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове