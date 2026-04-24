Радан Кънев: Моделът на завладяната държава няма да си тръгне с Пеевски

24 Април, 2026 22:47 1 044 18

  • радан кънев-
  • реформа-
  • съдебна система-
  • всс

Правовата държава в България все още не е изградена пълноценно и една от причините за това е свръхконцентрацията на власт от последните години

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пред обществото ни има големи цели, една от която е изграждането на правова държава. Правовата държава в България все още не е изградена пълноценно и една от причините за това е свръхконцентрацията на власт от последните години. Това заяви в интервю за „Панорама“ по БНТ българският евродепутат от ЕНП Радан Кънев.

На въпрос дали смята, че може да има взаимодействие между управляващите от „Прогресивна България“ и опозицията в лицето на ПП-ДБ за осигуряването на квалифицирано мнозинство от 160 гласа за избор на нов Висш съдебен съвет, Радан Кънев отвърна, че не са важни толкова тези 160 гласа, колкото полагането на началото за изграждане на правова държава.

По думите му докато службите за сигурност у нас „командват“ правосъдната система в страната, ние никога няма да бъдем нито правова, нито конституционна държава.

Моделът на овладяната държава няма да си тръгне с Пеевски. Неговото демонтиране ще бъде изключително тежък и продължителен процес, предупреди евродепутатът.

Според него, за да се нормализират нещата в тази посока, е необходимо хората, които биват избирани да ръководят правосъдната система у нас, да нямат нищо общо нито с ДАНС, нито с разузнаването, нито с „ченгеджийските структури“, както и да не са възпитаници на „милиционерското училище в Симеоново“.

Относно споровете в коалицията ПП-ДБ Радан Кънев ги призова да бъдат единни, защото само така ще бъдат достатъчно силни, за да се противопоставят на евентуална злоупотреба с огромната власт, която получи „Прогресивна България“ на изборите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    17 5 Отговор
    Такива като тебе си тръгнат, ще бъде голям успех за демокрацията ...

    22:49 24.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    12 6 Отговор
    Не знаех, чи това нещо е евро и депутат.

    Коментиран от #5

    22:52 24.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само питам

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Знаеш ли бащча си?

    22:56 24.04.2026

  • 6 Ддд

    8 4 Отговор
    Раданий( бай Х%€Й) от няколко седмици обикаля като преял по българските медии, и дава вече акъл на ПБ, как да се промени правосъдието.
    Така и не разбрах, кой е този в правосъдната система на висш пост прокурор или съдия, дошъл на поста си от ДАНС или някоя друга служба?

    22:57 24.04.2026

  • 7 Сидер

    16 3 Отговор
    Гологлавото еврейче май забрави, че и то беше под юргана с Банкята.
    Все едно не си управлявал и ти във “време ма свръх концентрация на власт”
    Много, ама много ви боли и виете по цял ден на умряло.
    Скапани сороски отпадъци

    22:58 24.04.2026

  • 8 Тоя си търси

    11 4 Отговор
    Хранилка.

    23:02 24.04.2026

  • 9 Така е

    10 5 Отговор
    Радев и герб трябва да вземат съда от ръцете на кукловодите на ППДБ.

    23:12 24.04.2026

  • 10 Ицо Петроффф

    3 3 Отговор
    Радка дълбоката. Писал съм за него доста в сайта Блиц. Пеевски ми плащаше по времето на Реформаторския блок му оcирам името. 10 лв. на статия. В онези години си бяха много пари.

    23:14 24.04.2026

  • 11 Прав е Дълбоката

    9 4 Отговор
    Моделът ще си отиде заедно със цялото ппдб- надалеч и за дълго време! Говоря за Онзи свят, не за Белене и лиготиите на Мирчо Спасов!

    23:14 24.04.2026

  • 12 койдазнай

    5 4 Отговор
    Сетих те са! Щото държавата не е завладял пеевски, нито геевски. Държавата е завладяло ДС, които по заповед от Москва унищожиха БКП и завзеха цялата власт. Единствените, които не бяха към ДС, бяха тимаджиите.
    Сега, за първи път от 40 години, кадрите на ДС са в отстъпление и във властта навлизат кадри на ГРУ. Ще видим дали ще има изметсване на кагебейските кадри, или ще има мирно съвместно управление на ГРУ и КГБ.

    Коментиран от #18

    23:28 24.04.2026

  • 13 ,,Моделът"

    5 3 Отговор
    Трябваше да си тръгне с Христо Иванов!

    23:32 24.04.2026

  • 14 Пламен

    5 1 Отговор
    Г.Герг, Черепа и русенския боклукчия смениха Шиши .
    Фигуранта ще им слугува , защото те го наместиха на новата служба .

    Чстито на поколението,,Жив Зян" за новия ,,спасител" . :)

    23:42 24.04.2026

  • 15 Ти да видиш

    4 3 Отговор
    А Радан Кънев си тръгна от държавата, но продължава да ръси акъл и да ни тероризира със своите нелепости.

    Тоя още гони комунистите ама вече в Брюксел, щото се оказа, че там са най-големите болшевики!

    23:45 24.04.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    МОДЕЛА ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА СИ ТРЪГНЕ ПЪРВО С .................... ПАРТИЯ ПЕТРОХАН И РЕZИДЕНТА МУНЧО .......................... ФАКТ !

    23:55 24.04.2026

  • 17 Кочан

    4 2 Отговор
    Каква правова държава може да изгради човек чийто баща блъсна човек в инвалидна количка на кръговото движение и вместо да слезе и да му помогне и разбира се да му се извини, и след това да си плати глобата. Вместо това, той се обажда на областния управител на БСП "да оправи работата" и да глобят жертвата. Същия човек пренебрежително потъпква конституцията без никакво притеснение че нарушава закона.
    И да, трябва да има промени в прокуратурата защото те освободиха от длъжност Главния Прокурор защото бил дръзнал да зададе въпроси на господин пРезидента.

    00:04 25.04.2026

  • 18 Стефан

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "койдазнай":

    Верно е.

    00:35 25.04.2026

