Радан Кънев: Моделът на завладяната държава няма да си тръгне с Пеевски

Пред обществото ни има големи цели, една от която е изграждането на правова държава. Правовата държава в България все още не е изградена пълноценно и една от причините за това е свръхконцентрацията на власт от последните години. Това заяви в интервю за „Панорама“ по БНТ българският евродепутат от ЕНП Радан Кънев.
На въпрос дали смята, че може да има взаимодействие между управляващите от „Прогресивна България“ и опозицията в лицето на ПП-ДБ за осигуряването на квалифицирано мнозинство от 160 гласа за избор на нов Висш съдебен съвет, Радан Кънев отвърна, че не са важни толкова тези 160 гласа, колкото полагането на началото за изграждане на правова държава.
По думите му докато службите за сигурност у нас „командват“ правосъдната система в страната, ние никога няма да бъдем нито правова, нито конституционна държава.
Моделът на овладяната държава няма да си тръгне с Пеевски. Неговото демонтиране ще бъде изключително тежък и продължителен процес, предупреди евродепутатът.
Според него, за да се нормализират нещата в тази посока, е необходимо хората, които биват избирани да ръководят правосъдната система у нас, да нямат нищо общо нито с ДАНС, нито с разузнаването, нито с „ченгеджийските структури“, както и да не са възпитаници на „милиционерското училище в Симеоново“.
Относно споровете в коалицията ПП-ДБ Радан Кънев ги призова да бъдат единни, защото само така ще бъдат достатъчно силни, за да се противопоставят на евентуална злоупотреба с огромната власт, която получи „Прогресивна България“ на изборите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Сатана Z
Коментиран от #5
22:52 24.04.2026
5 Само питам
До коментар #3 от "Сатана Z":Знаеш ли бащча си?
22:56 24.04.2026
6 Ддд
Така и не разбрах, кой е този в правосъдната система на висш пост прокурор или съдия, дошъл на поста си от ДАНС или някоя друга служба?
22:57 24.04.2026
7 Сидер
Все едно не си управлявал и ти във “време ма свръх концентрация на власт”
Много, ама много ви боли и виете по цял ден на умряло.
Скапани сороски отпадъци
22:58 24.04.2026
12 койдазнай
Сега, за първи път от 40 години, кадрите на ДС са в отстъпление и във властта навлизат кадри на ГРУ. Ще видим дали ще има изметсване на кагебейските кадри, или ще има мирно съвместно управление на ГРУ и КГБ.
Коментиран от #18
23:28 24.04.2026
14 Пламен
Фигуранта ще им слугува , защото те го наместиха на новата служба .
Чстито на поколението,,Жив Зян" за новия ,,спасител" . :)
23:42 24.04.2026
15 Ти да видиш
Тоя още гони комунистите ама вече в Брюксел, щото се оказа, че там са най-големите болшевики!
23:45 24.04.2026
17 Кочан
И да, трябва да има промени в прокуратурата защото те освободиха от длъжност Главния Прокурор защото бил дръзнал да зададе въпроси на господин пРезидента.
00:04 25.04.2026
18 Стефан
До коментар #12 от "койдазнай":Верно е.
00:35 25.04.2026