Радан Кънев: Моделът на завладяната държава няма да си тръгне с Пеевски

Пред обществото ни има големи цели, една от която е изграждането на правова държава. Правовата държава в България все още не е изградена пълноценно и една от причините за това е свръхконцентрацията на власт от последните години. Това заяви в интервю за „Панорама“ по БНТ българският евродепутат от ЕНП Радан Кънев.

На въпрос дали смята, че може да има взаимодействие между управляващите от „Прогресивна България“ и опозицията в лицето на ПП-ДБ за осигуряването на квалифицирано мнозинство от 160 гласа за избор на нов Висш съдебен съвет, Радан Кънев отвърна, че не са важни толкова тези 160 гласа, колкото полагането на началото за изграждане на правова държава.

По думите му докато службите за сигурност у нас „командват“ правосъдната система в страната, ние никога няма да бъдем нито правова, нито конституционна държава.

Моделът на овладяната държава няма да си тръгне с Пеевски. Неговото демонтиране ще бъде изключително тежък и продължителен процес, предупреди евродепутатът.

Според него, за да се нормализират нещата в тази посока, е необходимо хората, които биват избирани да ръководят правосъдната система у нас, да нямат нищо общо нито с ДАНС, нито с разузнаването, нито с „ченгеджийските структури“, както и да не са възпитаници на „милиционерското училище в Симеоново“.

Относно споровете в коалицията ПП-ДБ Радан Кънев ги призова да бъдат единни, защото само така ще бъдат достатъчно силни, за да се противопоставят на евентуална злоупотреба с огромната власт, която получи „Прогресивна България“ на изборите.