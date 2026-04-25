Вигенин: Дигиталната проследимост при храните повишава доверието и защитата на потребителите и бизнеса

„Дигитализацията вече променя из основи хранителната система в Европа - от производството до крайния потребител. Става дума за проследимост на продуктите по цялата верига: откъде идват, как са произведени, какво съдържат. Фокусът е как тази информация да бъде достъпна, разбираема и надеждна за бизнеса, институциите и потребителите.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин, който организира дискусия в Европейския парламент, посветена на дигиталната прозрачност в агрохранителния сектор и нейното отражение върху малките и средните предприятия.

В рамките на форума, с участието на представители на бизнеса, научната общност и институциите, бяха обсъдени както възможностите, така и предизвикателствата пред сектора.

„Новите технологии вече позволяват в реално време да се проследява произходът на храните, да се гарантира тяхната безопасност и да се предоставя по-добра информация на потребителите“, отбеляза Вигенин.

Конкретни решения бяха представени по проекта TITAN, който демонстрира приложението на дигиталната прозрачност на практика - проследяване на веригата за доставка на зехтин и мед с цел гарантиране на автентичност;откриване на недекларирани алергени и подобряване на безопасността на храните; дигитални платформи за устойчиво производство на домати и ориз; използване на QR кодове за по-добра проследимост и защита от измами; инструменти за доказване на вериги без принудителен труд.

„Тези примери ясно показват потенциала на дигиталната прозрачност, но и нейните граници“, уточни евродепутатът

Вигенин акцентира върху въздействието върху малките и средните предприятия: „За малките и средните предприятия това означава както нови възможности, но и инвестиции в технологии, изисквания за събиране и споделяне на данни, административна тежест.“

Той подчерта значението на баланса, особено за страни като България: „В тези страни агрохранителният сектор разчита в голяма степен на малки производители и преработватели. За тях правилният баланс между изисквания и подкрепа ще бъде решаващ.“ Според Вигенин прозрачността не трябва да се разглежда като самоцел, а като инструмент за повече доверие, по-добра защита на потребителите и по-устойчиво производство.

„От особено значение е диалогът, защото са нужни ясни правила, общи стандарти и решения, които работят в реални условия. Само така можем да гарантираме, че бъдещите политики ще бъдат не само амбициозни, но и приложими на практика“, каза в заключение евродепутатът.



