Новини
България »
Вигенин: Дигиталната проследимост при храните повишава доверието и защитата на потребителите и бизнеса

25 Април, 2026 06:34 508

  • кристиан вигенин-
  • прозрачност на храните

„Новите технологии вече позволяват в реално време да се проследява произходът на храните, да се гарантира тяхната безопасност и да се предоставя по-добра информация на потребителите", отбеляза евродепутатът

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Дигитализацията вече променя из основи хранителната система в Европа - от производството до крайния потребител. Става дума за проследимост на продуктите по цялата верига: откъде идват, как са произведени, какво съдържат. Фокусът е как тази информация да бъде достъпна, разбираема и надеждна за бизнеса, институциите и потребителите.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин, който организира дискусия в Европейския парламент, посветена на дигиталната прозрачност в агрохранителния сектор и нейното отражение върху малките и средните предприятия.

В рамките на форума, с участието на представители на бизнеса, научната общност и институциите, бяха обсъдени както възможностите, така и предизвикателствата пред сектора.

„Новите технологии вече позволяват в реално време да се проследява произходът на храните, да се гарантира тяхната безопасност и да се предоставя по-добра информация на потребителите“, отбеляза Вигенин.

Конкретни решения бяха представени по проекта TITAN, който демонстрира приложението на дигиталната прозрачност на практика - проследяване на веригата за доставка на зехтин и мед с цел гарантиране на автентичност;откриване на недекларирани алергени и подобряване на безопасността на храните; дигитални платформи за устойчиво производство на домати и ориз; използване на QR кодове за по-добра проследимост и защита от измами; инструменти за доказване на вериги без принудителен труд.

„Тези примери ясно показват потенциала на дигиталната прозрачност, но и нейните граници“, уточни евродепутатът

Вигенин акцентира върху въздействието върху малките и средните предприятия: „За малките и средните предприятия това означава както нови възможности, но и инвестиции в технологии, изисквания за събиране и споделяне на данни, административна тежест.“

Той подчерта значението на баланса, особено за страни като България: „В тези страни агрохранителният сектор разчита в голяма степен на малки производители и преработватели. За тях правилният баланс между изисквания и подкрепа ще бъде решаващ.“ Според Вигенин прозрачността не трябва да се разглежда като самоцел, а като инструмент за повече доверие, по-добра защита на потребителите и по-устойчиво производство.

„От особено значение е диалогът, защото са нужни ясни правила, общи стандарти и решения, които работят в реални условия. Само така можем да гарантираме, че бъдещите политики ще бъдат не само амбициозни, но и приложими на практика“, каза в заключение евродепутатът.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове