Времето днес, прогноза за неделя, 26 април: Остава слънчево, но вятърът се усилва

Времето днес, прогноза за неделя, 26 април: Остава слънчево, но вятърът се усилва

26 Април, 2026 03:00 579 1

Дневните температури ще бъдат между 22 и 28 градуса, на морския бряг - от 20 до 25 градуса, в София - около 23 градуса

Времето днес, прогноза за неделя, 26 април: Остава слънчево, но вятърът се усилва - 1
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

През нощта ще бъде ясно, със слаб вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, на места в Северна България и по Черноморието - от 11 - 12 градуса, в София - около 4 градуса.

През деня ще бъде слънчево. Дневните температури ще бъдат между 22 и 28 градуса, на морския бряг - от 20 до 25 градуса, в София - около 23 градуса. Вечерта в Северна България вятърът от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен, на места и силен.

Слънчево, но ветровито ще бъде и по Черноморието с умерен северозападен, а вечерта по северното крайбрежие и силен североизточен вятър. Вълнението на морето ще остане слабо.

В планините ще духа умерен и силен северозападен вятър. Ще бъде слънчево с максимални температури в курортите ни от 10 до 15 градуса.

В понеделник ще се задържи слънчево, но температурите ще се понижат, по съществено дневните.

Във вторник ще преобладава слънчево време с изолирани превалявания в Западна България и в планинските райони.

След временно повишение в сряда температурите отново ще тръгнат надолу, а валежи ще има на много места в цялата страна.

Ще вали и в четвъртък. Ще бъде и много ветровито с максимални температури, по-ниски от обичайните за края на месец април


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    1 0 Отговор
    Хубав ден на всички, а на троловете, евро отлантиците, американофилите и укрофилите яжте грездея на Б.Б и на Д.П. Гадове такива!

    03:05 26.04.2026

