Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"

26 Април, 2026 08:32 1 621 12

Ако има заплахи, тормоз или представяне за институции – подайте сигнал, съветват още от службата

Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Често хора стават обект на агресивни телефонни обаждания, заплахи и подвеждаща информация от фирми за събиране на дългове, които разпознават като опити за телефонни измами. Агресивна политика за събиране на вземания не е равно на телефонна измама, алармират от Главна дирекция "Национална полиция".

На страницата си във фейсбук от службата публикуваха съвети как да се предпазим от натиск от колекторски фирми, пише БНТ.

Запазете самообладание и не предприемайте прибързани действия. Имате права, пишат от институцията.

И още:

- Не признавайте дълг по телефона

- Не плащайте веднага – дори частично

- Изисквайте писмени доказателства за дълга

- Не давайте лични данни

- Не подписвайте споразумения за разсрочване без консултация - това може да възстанови изтекла давност

- Потърсете адвокат

- Проверете дали дългът не е погасен по давност

Ако все пак установите, че трябва да платите, проверете на кого дължите - на доставчика на услуга или колектора.

От "Национална полиция" уточняват, че колекторите нямат право на принудително събиране – това става само чрез съдебен изпълнител след съдебно решение.

Ако има заплахи, тормоз или представяне за институции – подайте сигнал, съветват още от службата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смок

    4 1 Отговор
    Дълг по телефона не се признава. Признаването е,ако сте в банкова институция,ако имате такъв,евентуално.

    08:35 26.04.2026

  • 2 Дзак

    16 0 Отговор
    Сигналите към Национална Полиция се подават във Фейсбук и Тик-Ток! Що за държава?

    Коментиран от #4

    08:35 26.04.2026

  • 3 мъкаааа

    10 0 Отговор
    Щрак,държава няма. Не е що! Има шкембелаци и шефове на мафии.

    08:40 26.04.2026

  • 4 В подобиета на държава

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    изградено за последните 40 години от ДС-мутромилиционери - толкоз!

    08:44 26.04.2026

  • 5 1488

    15 0 Отговор
    не знаех че освен обикновена полиция имало и "Национална полиция"
    нещо като "Националната лотария" ама всъщност е частна

    Коментиран от #7, #10, #11

    08:48 26.04.2026

  • 6 666

    11 0 Отговор
    аз дьлгове и пред нап не признавам

    08:49 26.04.2026

  • 7 име

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Даже има и частна "Национална агенция на петроханските педофили", която пък беше оправена от една държавна агенция, наречена ДАНС.

    08:52 26.04.2026

  • 8 не е ли по добре

    1 0 Отговор
    Тия типове въобще да ги няма?

    09:12 26.04.2026

  • 9 Хи хи

    2 0 Отговор
    Още една точка трябва да се добави - веднага искайте още заеми ! Щом досега не сте върнали старите, значи другите са балъци, и може да ви дадат още !!! Вече знаете, че и тях няма да върнете !!

    09:19 26.04.2026

  • 10 Фокс

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    В Испания има национална полиция и във всеки град има общинска полиция и регионална в някои области като Каталуния и Баските .. Нормално би бошп в България да се казва национална полиция ида направят и общинска локална към бюджета на общината

    09:19 26.04.2026

  • 11 Това с национална е съмнително

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Скоро имахме случай с друга национална структура на планината

    09:28 26.04.2026

  • 12 гадател

    0 0 Отговор
    Откраднали ти парите, дали ти ги назаем и после връщаш четворно. Никакви дългове.

    09:31 26.04.2026

