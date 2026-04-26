Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"

Често хора стават обект на агресивни телефонни обаждания, заплахи и подвеждаща информация от фирми за събиране на дългове, които разпознават като опити за телефонни измами. Агресивна политика за събиране на вземания не е равно на телефонна измама, алармират от Главна дирекция "Национална полиция".
На страницата си във фейсбук от службата публикуваха съвети как да се предпазим от натиск от колекторски фирми, пише БНТ.
Запазете самообладание и не предприемайте прибързани действия. Имате права, пишат от институцията.
И още:
- Не признавайте дълг по телефона
- Не плащайте веднага – дори частично
- Изисквайте писмени доказателства за дълга
- Не давайте лични данни
- Не подписвайте споразумения за разсрочване без консултация - това може да възстанови изтекла давност
- Потърсете адвокат
- Проверете дали дългът не е погасен по давност
Ако все пак установите, че трябва да платите, проверете на кого дължите - на доставчика на услуга или колектора.
От "Национална полиция" уточняват, че колекторите нямат право на принудително събиране – това става само чрез съдебен изпълнител след съдебно решение.
Ако има заплахи, тормоз или представяне за институции – подайте сигнал, съветват още от службата.
