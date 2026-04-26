Обявена е нова защитена територия край река Студена, разширени са и три съществуващи местности

Обявена е нова защитена територия край река Студена, разширени са и три съществуващи местности

26 Април, 2026 08:52 677 2

Районът е важен за опазване на редки растителни видове от семейство салепови и главопрашници, както и за характерни варовикови ландшафти и природната забележителност пещера „Дупката“

Обявена е нова защитена територия край река Студена, разширени са и три съществуващи местности - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Със заповеди на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов се създава нова защитена територия и се увеличава площта на три вече съществуващи защитени местности - „Устието на река Изворска“, „Сладун“ и „Дупката“.

Новата защитена местност носи името „Степни съобщества край река Студена“ и е разположена в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново. Тя обхваща площ от 693,608 дка и е предложена от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, уточни nova.bg. Целта е опазване на ценни степни местообитания и редки растителни видове, сред които български сърпец, източен миск, рогчесто сграбиче и български жълт хедизарум, както и характерни за района степни и солелюбиви растителни съобщества.

Български сърпец

Паралелно с това се разширяват три съществуващи защитени територии, като промените са направени по предложения на природозащитни организации и институции.

Защитена местност „Устието на река Изворска“ се увеличава с 313,516 дка. Тя се намира в землищата на селата Димчево, Извор и Твърдица, община Бургас, и има за цел да съхрани местообитания на редки и защитени видове птици, включително включени в Червената книга на България.

Устието на река Изворска

Със значително разширение - 2466,057 дка - се увеличава и защитена местност „Сладун“ в община Свиленград, област Хасково. В нея се опазват разнообразни горски и крайречни екосистеми, както и множество защитени животински видове, сред които различни видове костенурки, змии, грабливи птици, лалугер и видра.

Защитена местност „Дупката“, разположена в землището на град Ивайловград, се увеличава с 542,989 дка. Районът е важен за опазване на редки растителни видове от семейство салепови и главопрашници, както и за характерни варовикови ландшафти и природната забележителност пещера „Дупката“.

Дремников главопрашник

В новообявената територия и разширените защитени зони се въвеждат строги ограничения. Забраняват се дейности, които могат да увредят местообитанията и видовете - включително промяна на предназначението на земите, строителство (с изключение на поддръжка и ремонт на съществуващи обекти), добив на подземни богатства, внасяне на чужди видове, интензивни земеделски дейности, замърсяване, както и определени форми на сеч и паша извън регламентираните норми.

Обикновен анакамптис

От Министерството на околната среда и водите подчертават, че решението е резултат от сътрудничество между държавни институции, научни среди, природозащитни организации и местни власти. Предстои заповедите да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 БРАВО, но

    1 0 Отговор
    Веднага гaньo да почва да реве,че се трошат пари за защита на животните вместо
    за хората, както и че не може да инвестира и строи в тези местности, и затова ще си останем бедни и недоразвити, хората бягат, няма да искат да се връщат...

    Коментиран от #2

    08:59 26.04.2026

  • 2 Миризлив пор

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО, но":

    Човек, от това което чета 693 декара не могат да бъдат ползвани от човек, нито за земеделие, нито за паша на животни за нищо! Просто се оставят и това е. Ако това е мястото където местните животновъди си пасат животните защото има влага и от там трева, лятото на водопой, то пиши един местен бизнес за затрит! Хората не могат да гледат животни. Ако обаче на същите еколози им наредиш кашпи с цветя на паркинга пред блока да има зеленина, където си паркират димящия дизел ще ореват всичко.

    09:26 26.04.2026

