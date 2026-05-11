Иван Гешев осъди прокуратурата за 130 000 евро

11 Май, 2026 08:53 835 16

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият главен прокурор Иван Гешев е осъдил прокуратурата да му изплати компенсация в размер на близо 130 000 евро за прослужените години в съдебната система, съобщават от правния портал "Lex.bg". Софийският градски съд (СГС) отменя решението на по-долната инстанция и приема, че Гешев има пълно право на 20 брутни заплати, отхвърляйки доводите, че освобождаването му от поста е равносилно на дисциплинарно уволнение като редови магистрат.

Казусът води началото си от 15 юни 2023 година, когато президентът подписа указ за предсрочното освобождаване на Иван Гешев заради уронване престижа на съдебната власт, провокирано от публичното използване на израза "политически боклук". Ден по-късно бившият обвинител номер едно първоначално поиска да бъде възстановен като прокурор във Върховната касационна прокуратура (ВКП), но впоследствие оттегли желанието си и подаде оставка от системата.

Прокурорската колегия отказа да гласува изрично оставката му с мотива, че след президентския указ той вече е загубил качеството си на магистрат. След серия от жалби до Върховния административен съд, Иван Гешев заведе дело срещу прокуратурата заради отказа на тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов да разпореди изплащането на полагащите се при напускане 20 заплати. Точната претендирана сума е 128 573,55 евро (еквивалент на 251 468 лева), изчислена на база месечното му възнаграждение от 6428,68 евро през 2023 година.

Основният правен спор по делото е дали освобождаването от поста "главен прокурор" автоматично означава и "дисциплинарно освобождаване от длъжност" в качеството му на съдия/прокурор, при което законът забранява изплащането на обезщетения.

Магистратите от СГС са категорични, че тримата големи в съдебната власт губят статута си само ако не са били редови магистрати преди избора си. Съдът посочва, че "възстановяването на административните ръководители като редови магистрати не настъпва автоматично по силата на закона, а е обусловено от съответно заявено искане от същите". Тъй като Гешев изрично е оттеглил желанието си да продължи работа в прокуратурата, се приема, че той не е магистрат от датата на президентския указ.

В мотивите си Софийският градски съд уточнява, че предсрочното прекратяване на мандата на главен прокурор има повече общи черти с наказанието за освобождаване от ръководна длъжност, отколкото с пълно дисциплинарно изхвърляне от съдебната система. Магистратите стигат до заключението, че невъзстановяването на Гешев като редови прокурор е следствие от собствения му отказ да се върне на работа, а не пряка последица от президентския указ.

Въз основа на това, въззивната инстанция осъжда прокуратурата да изплати търсените компенсации за над 20 години стаж. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    6 0 Отговор
    абе тоз колко взе на изборите

    08:55 11.05.2026

  • 3 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    ДАНО СЕ ЗАДАВЯТ С ТЕЗИ ПАРИ?

    08:57 11.05.2026

  • 4 1488

    10 0 Отговор
    а нексо кат осьди бг за 6 млрд лева заради теб и ги платихме, ся и ти ли искаш бе наглец

    08:57 11.05.2026

  • 5 Дада

    14 0 Отговор
    Сега ако е пич ще ги дари всичките на деца в нужда защото все пак това да нашите отрудени пари на бачкаторите които бъхтим в частния сектор от сутрин до вечер.

    08:57 11.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ехааа

    9 0 Отговор
    20 заплати при напускане! Каква е тази прокуратура?! А на хората...? 20 заплати при напускане!!! Да живее демокрацията,!

    08:59 11.05.2026

  • 9 Трол

    0 0 Отговор
    Браво на Гешев!

    09:00 11.05.2026

  • 10 Анонимен

    0 0 Отговор
    Правилно решение! Макар дописката да е предназначена повече за даване на размера на заплатата му!

    09:02 11.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 факт

    1 0 Отговор
    Хайде сега държавата да предяви регресен иск срещу членовете на прокурорската колегия. Време е за търсене на отговорност. Всеки, заради чиито действия държавата плаща обезщетения, трябва да понесе личната си имуществена отговорност, иначе ред в тази държава няма да има. Отделен е въпросът, че джуджетата в съдебната система превърнаха възможността да съдиш държавата в печеливш бизнес. Броят на политици, прокурори и съдии, които получиха огромни обезщетения за "страданията си" буди основателно съмнение в тази посока.

    09:03 11.05.2026

  • 13 в кратце

    0 0 Отговор
    Ми той с тия пари може да се пенсионира. За 13 месеца ще си тегли по 10 хилки в евра.

    09:03 11.05.2026

  • 14 Затова всички се натискат

    2 0 Отговор
    да стават милиционери!
    20 заплати , ала-бала, само привилегии!

    09:03 11.05.2026

  • 15 Работещ

    0 0 Отговор
    Време е да се прекрати практиката на държавните служители / военни/ съдии и тн да се изплащат по 20 заплати при пенсиониране. Това са пари изкарани от работещите в частния сектор.

    09:06 11.05.2026

  • 16 13 000 лева заплата преди инфлацията

    0 0 Отговор
    Добре е.

    09:07 11.05.2026

