Иван Гешев осъди прокуратурата за 130 000 евро

Бившият главен прокурор Иван Гешев е осъдил прокуратурата да му изплати компенсация в размер на близо 130 000 евро за прослужените години в съдебната система, съобщават от правния портал "Lex.bg". Софийският градски съд (СГС) отменя решението на по-долната инстанция и приема, че Гешев има пълно право на 20 брутни заплати, отхвърляйки доводите, че освобождаването му от поста е равносилно на дисциплинарно уволнение като редови магистрат.

Казусът води началото си от 15 юни 2023 година, когато президентът подписа указ за предсрочното освобождаване на Иван Гешев заради уронване престижа на съдебната власт, провокирано от публичното използване на израза "политически боклук". Ден по-късно бившият обвинител номер едно първоначално поиска да бъде възстановен като прокурор във Върховната касационна прокуратура (ВКП), но впоследствие оттегли желанието си и подаде оставка от системата.

Прокурорската колегия отказа да гласува изрично оставката му с мотива, че след президентския указ той вече е загубил качеството си на магистрат. След серия от жалби до Върховния административен съд, Иван Гешев заведе дело срещу прокуратурата заради отказа на тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов да разпореди изплащането на полагащите се при напускане 20 заплати. Точната претендирана сума е 128 573,55 евро (еквивалент на 251 468 лева), изчислена на база месечното му възнаграждение от 6428,68 евро през 2023 година.

Основният правен спор по делото е дали освобождаването от поста "главен прокурор" автоматично означава и "дисциплинарно освобождаване от длъжност" в качеството му на съдия/прокурор, при което законът забранява изплащането на обезщетения.

Магистратите от СГС са категорични, че тримата големи в съдебната власт губят статута си само ако не са били редови магистрати преди избора си. Съдът посочва, че "възстановяването на административните ръководители като редови магистрати не настъпва автоматично по силата на закона, а е обусловено от съответно заявено искане от същите". Тъй като Гешев изрично е оттеглил желанието си да продължи работа в прокуратурата, се приема, че той не е магистрат от датата на президентския указ.

В мотивите си Софийският градски съд уточнява, че предсрочното прекратяване на мандата на главен прокурор има повече общи черти с наказанието за освобождаване от ръководна длъжност, отколкото с пълно дисциплинарно изхвърляне от съдебната система. Магистратите стигат до заключението, че невъзстановяването на Гешев като редови прокурор е следствие от собствения му отказ да се върне на работа, а не пряка последица от президентския указ.

Въз основа на това, въззивната инстанция осъжда прокуратурата да изплати търсените компенсации за над 20 години стаж. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.