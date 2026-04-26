Зинаида Златанова: Ключови решения в правосъдието се вземат контролирано, с влияние извън системата

Бившият вицепремиер и служебен министър на правосъдието Зинаида Златанова коментира в предаването „120 минути“ актуалните събития в съдебната система и оттеглянето на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

По думите ѝ случващото се не бива да се разглежда единствено като реакция на политическите промени след изборите, а като резултат от действия на дълбоко вкоренено влияние в системата.

„Бих предложила една малко по-различна версия – че статуквото в съдебната система много умело дирижира процесите така, че да изглежда, че прокуратурата е жертва на политическата власт“, заяви тя.

Според нея ключови решения се вземат контролирано и очевидно има някакво влияние извън съдебната система. Като пример тя посочи рязката промяна в позицията на Висшия съдебен съвет по казуса с Иван Гешев – в рамките на 24 часа от най-големия му защитник до уволнението му.

Според нея именно тези зависимости са основната пречка пред реалната съдебна реформа.

Златанова подчерта, че възстановяването на правовата държава не се изчерпва само със съдебната система.

„Това е много по-широк процес – как работят регулаторите, администрацията, системата за изпълнение на наказанията. Ние сме изостанали с десетилетия“, допълни тя. Като ключов момент тя посочи предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет.

В заключение Златанова коментира и международния отзвук от изборите в България: „Изборът се дължи на обединението около идеята за справедливост. Това е изключително впечатляващо.“

По думите ѝ Европа ще съди новото управление не по предварителни оценки, а по реалните му действия.