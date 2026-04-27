Ивайло Мирчев: ПП-ДБ може да поставя условия за ВСС. Андрей Гюров е най-успешният ни премиер

27 Април, 2026 08:26 746 42

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Имаме ясна решимост, надявам се и в "Прогресивна България" също, за да променим съдебната система. Трябва да използваме този шанс, защото през последните 15 години го нямаше. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg.

По думите му ПП-ДБ може да поставя условия за Висшия съдебен съвет (ВСС). Той е на мнение, че трябва да има внимателна селекция и промени в Закона за съдебната власт – например адвокатурата и университетите също да могат да предлагат кандидати. Мирчев е категоричен, че това е отдавна позиция изобщо на ПП-ДБ.

"Никога не сме се интересували ние да бъдем начело на съдебната власт, важното е да е независима", продължи Мирчев и призна, че разрушението на модела Борисов-Пеевски води до голямо изкушение просто да се появи нов такъв модел. "Изкушението е голямо, това трябва да го пресечем", каза той.

Политиците трябва да разберат, че не могат да се месят в съдебната власт, категоричен е той и добавя, че не може двама души да звънят и да казват удари този или онзи.

Единственото, което Мирчев изрази като притеснение за 52-рото Народно събрание, е "Прогресивна България" да не се разколебае за промяната, която трябва за правосъдието ни – и да не стане пак завой, който да запази статуквото.
Домовата книга излъчи Андрей Гюров, който е най-успешният ни премиер. Той заедно с Емил Дечев и Георги Кандев направиха най-честните избори досега. Свършиха си работата по един перфектен начин, допълни още той.

Когато нямаме дори коалиционно споразумение, трудно е да искаме повече от тези допълнителни 60 000 гласа, които получихме на последните избори. Това, което ние предложихме, е да започнат дискусии за единен политически субект. На първо време обаче нека сключим коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната" (ПП), заяви Мирчев.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    20 1 Отговор
    де са ми 20 левро бе боклук

    Коментиран от #40

    08:27 27.04.2026

  • 2 Езвенете

    25 0 Отговор
    Тоз кондом нов мудел ли я, щот ни съм виждал с такваз форма?!

    08:28 27.04.2026

  • 3 честен ционист

    16 1 Отговор
    Като гледам, какви кадри са излезли от юридическия на УНСС като Деса Дуловската, ми се струва голяма глупост да се дава някакво мнение въобще на тези долнопробни университети, които са изпаднали от топ 1000 в света.

    08:29 27.04.2026

  • 4 Българин

    5 17 Отговор
    Гюров е много успешен премиер, но нахласата на Радев е премиерите да бъдат като Гълъб Донев, какъвто е и самия Радев.

    08:30 27.04.2026

  • 5 ежко

    25 2 Отговор
    Гюро е най-успешните премиер,но само за Мирчев.Личното мнение на разни партийни вождове,не ни интересува особено.

    08:30 27.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прогресивна България

    20 0 Отговор
    Скрий се бе смешкооо. Та вие се разпадате. На следващите избори сте извън парламента

    08:33 27.04.2026

  • 8 Честен

    10 7 Отговор
    Най-успешен защото подобно на изборите 2021 за президент отново манипулира машините и наложи мнознство на кликата на Румен Радев.

    Коментиран от #13

    08:33 27.04.2026

  • 9 Бетон не ядеме!

    9 1 Отговор
    Служебното правителство окончателно изостави ремонта на 200 язовира и прекрати финансирането на спешните им ремонти. Бетон не ядеме!

    08:33 27.04.2026

  • 10 Българин

    8 8 Отговор
    Бойко беше 100 пъти по-добър и за това управлява 20 години!

    Коментиран от #19

    08:34 27.04.2026

  • 11 Без очила не виждам.

    16 0 Отговор
    Тоя какво беше? ПП, ЛГБТ, ПДРГ или друго?

    Коментиран от #21

    08:34 27.04.2026

  • 12 Цък

    18 0 Отговор
    Тези пак почнаха с удловията. Те няма как да оцелеят ако не се търкалят по жълтите павета.

    08:35 27.04.2026

  • 13 виж сега

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Честен":

    Всеки ще легне на каквото си е подложил. Всяко поколение само си носи Кръста. Нека го видят срещу какво сме се борили преди 35 години. Тъжното е, че този няма да си тръгне свален от улицата.

    08:36 27.04.2026

  • 14 Пришелец

    9 0 Отговор
    Сега разбрах,че е техен!?

    08:36 27.04.2026

  • 15 12340

    12 0 Отговор
    "....Това, което ние предложихме, е да започнат дискусии за единен политически субект..."
    Тоест--за сливане на ПП и ДБ!
    ...не мой така,ПП са само шарлатани,а вие от ДБ--градски,жълтопаветни шарлатани!:))

    08:36 27.04.2026

  • 16 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Любимец ми е тоя. Как искаше да бие Пеевски

    08:38 27.04.2026

  • 17 ако не беше обслужил наркомана

    10 0 Отговор
    абе успешен ама с подписването си за слогуване на украйна си навлече прякора гяуров така че успехите му спират до там…

    Коментиран от #22

    08:38 27.04.2026

  • 18 Трол

    1 3 Отговор
    Костов е много по-успешен.

    08:39 27.04.2026

  • 19 Ха ха ха ха ха ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Затова сега в канала

    Коментиран от #39

    08:39 27.04.2026

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    6 0 Отговор
    айди айди ми Костов и ко значи "най успешния НИ"???!!! Жалко Мирчев сега Радев ша гу шитне

    08:39 27.04.2026

  • 21 А, бе,

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Без очила не виждам.":

    какво стана с генерал Йода?

    08:39 27.04.2026

  • 22 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "ако не беше обслужил наркомана":

    Аз му викам така, преди да е подписва, каквото и да е.

    08:39 27.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сбърчил челото двупъсто се изказва гъсто

    9 0 Отговор
    За нивото на ППДБрастите, умник Гюро може и да изглежда успешен, но краткото му управление е трагедия за България. Хорицата са такива слугинчета, дори в мислите си, че върховете на обувките им, са най-далечното място, което са виждали.

    08:45 27.04.2026

  • 25 Кирил

    3 3 Отговор
    Голям срам за България ще е червен политически офицер да е премиер или председател на народното събрание. Всички военни станали такива преди 1989 г са обработени да служат на СССР и полираните им мозъци не могат да се променят.

    Коментиран от #30, #32

    08:48 27.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 дайте да дадем

    7 0 Отговор
    Много ми харесва децата на бивши комунистически величия да се правят на "демократи"! И да се опитват да продават държавата на външните си господари!

    08:49 27.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Е ми

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кирил":

    Такъв сме си го избрали.

    08:51 27.04.2026

  • 31 Нагляри долни

    2 0 Отговор
    Даже не са във властта, а условия поставят. И нали уж Гюро бил непартиен, а сега изведнъж стана техен. Тези нагли същества и един депутат да имат в парламента, искат цялата власт

    08:51 27.04.2026

  • 32 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кирил":

    Викаш - по-добре да е издънка на комуняги, но да е промит от гейлиберастката пмия ....

    08:51 27.04.2026

  • 33 Оня

    0 0 Отговор
    За тези, всички от тяхното ктило са "най-". На първо място - НАЙ-долни пдли. След това останалото.

    08:53 27.04.2026

  • 34 Мирчо Крушарски

    1 2 Отговор
    Вие може да кажете, Радев да обмисли но думата народа не ви е дал а взел. Имахте време всички Ви подкрепяха държахте се нагло. Сега ясно ви показаха, че не Вие казвате нещата. Ако продължават в този дух все пак Прогресивна България има достатъчно доказани специалисти

    08:53 27.04.2026

  • 35 Реалист

    2 0 Отговор
    Смешник, нагъл и алчен е всеки един Променкаджия на Фатмака...но този Мирчев специално е дъно!

    08:53 27.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 урко

    1 0 Отговор
    то е ясно -. тези политически рекетьори винаги досега са се пазарили за своята подкрепа. Предполагам, че сега ще искат да пробутат техни хора в новия ВСС, а се говори, че щели да искат и министерски постове.

    08:54 27.04.2026

  • 38 Оня

    0 0 Отговор
    Българина няма да приеме никога лгбт ид отите за нормални. И след още 100 години.

    08:55 27.04.2026

  • 39 Ку-ку

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    В канала...??? Хайде след около половин година ще си говорим пак след като "пилота" приземи държавата без колесник... 🤣🤣🤣

    08:55 27.04.2026

  • 40 Ето ги

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Лицата на сектата..

    08:56 27.04.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Нищо няма да се промени. Радев е нашата Нова Тиква-генерал. Но все още не е станал толуп и може би не е такъв простак.

    Мафията държи юздите заедно. Прогресивна България е новият ГЕРБ.

    08:57 27.04.2026

  • 42 Точен

    0 0 Отговор
    Дано уж силният Радев да клекне пред розовите за ВСС, това ще докаже, че ВЪЗРАЖДАНЕ са били прави, че експрезидентът е на каишка на НАТО и крадливия ЕС...

    08:58 27.04.2026

