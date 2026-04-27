Ивайло Мирчев: ПП-ДБ може да поставя условия за ВСС. Андрей Гюров е най-успешният ни премиер

Имаме ясна решимост, надявам се и в "Прогресивна България" също, за да променим съдебната система. Трябва да използваме този шанс, защото през последните 15 години го нямаше. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg.

По думите му ПП-ДБ може да поставя условия за Висшия съдебен съвет (ВСС). Той е на мнение, че трябва да има внимателна селекция и промени в Закона за съдебната власт – например адвокатурата и университетите също да могат да предлагат кандидати. Мирчев е категоричен, че това е отдавна позиция изобщо на ПП-ДБ.

"Никога не сме се интересували ние да бъдем начело на съдебната власт, важното е да е независима", продължи Мирчев и призна, че разрушението на модела Борисов-Пеевски води до голямо изкушение просто да се появи нов такъв модел. "Изкушението е голямо, това трябва да го пресечем", каза той.

Политиците трябва да разберат, че не могат да се месят в съдебната власт, категоричен е той и добавя, че не може двама души да звънят и да казват удари този или онзи.

Единственото, което Мирчев изрази като притеснение за 52-рото Народно събрание, е "Прогресивна България" да не се разколебае за промяната, която трябва за правосъдието ни – и да не стане пак завой, който да запази статуквото.

Домовата книга излъчи Андрей Гюров, който е най-успешният ни премиер. Той заедно с Емил Дечев и Георги Кандев направиха най-честните избори досега. Свършиха си работата по един перфектен начин, допълни още той.

Когато нямаме дори коалиционно споразумение, трудно е да искаме повече от тези допълнителни 60 000 гласа, които получихме на последните избори. Това, което ние предложихме, е да започнат дискусии за единен политически субект. На първо време обаче нека сключим коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната" (ПП), заяви Мирчев.