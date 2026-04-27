Започва поетапно спиране на парното в София

Започва поетапно спиране на парното в София

27 Април, 2026 09:44 680 8

Очаква се до края на следващата седмица температурите да се повишават и да се доближат до климатичната норма

Започва поетапно спиране на парното в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поради затопляне на времето и запазване на тенденцията за високи среднодневни температури, „Топлофикация София“ започва поетапно спиране на отоплението от понеделник.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология се очаква до края на следващата седмица температурите да се повишават и да се доближат до климатичната норма.

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, като то трябва да е придружено с решение на Общо събрание. Стопански сгради, детски градини, училища и болници също могат да заявят продължаване на отоплителния сезон.

Всички фирми за дялово разпределение са уведомени и имат готовност да стартират новата отчетна кампания за отоплителен сезон 2025-2026 г. Информация за графиците ще бъде предоставена на потребителите от съответния топлинен счетоводител.

За клиентите, обслужвани от „Топлофикация София“ ЕАД като топлинен счетоводител, отчетът на измервателните уреди ще стартира от 5 май 2026 г. Графикът с конкретните дати за всяка сграда ще бъде публикуван след 27 април 2026 г.

В рамките на отчетния период следва да бъде осигурен достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са демонтирани. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода, ще дадат възможност на топлинните счетоводители да изготвят коректно и в срок изравнителните сметки, без да се налага да бъдат многократно преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.

В случай, че достъп до имота не може да бъде осигурен на обявените две безплатни дати, клиентите имат възможност да се свържат със своя топлинен счетоводител и да заявят допълнителна дата за индивидуален отчет. Услугата се заплаща съгласно ценоразписа на съответната фирма за дялово разпределение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    5 2 Отговор
    6 месеца в годината узаконен рекет. Кога българинът ще има правото да си среже тръбите? И без това по тях тече хладка вода.

    Коментиран от #5

    09:47 27.04.2026

  • 2 Въй

    2 3 Отговор
    Е,добре де,разбрахме! Още колко пъти ще го споменавате това?!

    09:48 27.04.2026

  • 3 оня с коня

    2 4 Отговор
    Ще спирате парното?Оставете го да си работи бе.бюджета го плаща с данъците от цяла България.Нека си работи.

    09:49 27.04.2026

  • 4 Някой

    3 3 Отговор
    Точно от днес започва захлаждане и вече го видяхме тази сутрин, а те сега ще спират парното?! Както винаги недообмислена и неправилно преценена работа!

    09:50 27.04.2026

  • 5 аман бе

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    стига сте ревали , цяла българия ващо парно плаща и пак сте недоволни

    09:50 27.04.2026

  • 6 А бе

    3 2 Отговор
    Спираъте го по-бързо че толкова студен Април не е имало откак свят светува. Ще ни скъсате шортите.

    09:51 27.04.2026

  • 7 Оффф

    5 2 Отговор
    Отдавна сме го спряли и не го пускаме, защото на последните етажи никакво го няма, ама си плащаме рекета регулярно. Колкото искат, толкова. Правила няма! Нищо не си потребил, ама плащаш.

    10:05 27.04.2026

  • 8 Име

    0 1 Отговор
    Имам големи надежди да не могат да го пуснат късната есен! Този тумор трябва да бъде затворен/изрязан!

    10:47 27.04.2026

