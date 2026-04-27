Новини
България »
Николай Денков: С ДБ ще работим заедно, като всеки развива силните си страни

27 Април, 2026 14:16 411 12

  • николай денков-
  • дб-
  • пп

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Всички партии трябва да си говорят в парламента и да търсят начини за общи решения по важните въпроси“, каза зам.-председателят на „Продължаваме Промяната“ акад. Николай Денков в студиото на „Здравей, България” по Нова телевизия.

По повод очакванията „Прогресивна България” да направи правителство със своето мнозинство, той очерта ролята на ПП като коректив с добронамерен, но и критичен подход. Като основно притеснение той открои риска пълното мнозинство да създаде изкушения за овладяване на всички структури, което вече се е случвало със служебните правителства на Румен Радев.

„Едва на базата на реалните заявки на „Прогресивна България” - какъв ще бъде съставът на кабинета, кой ще бъде председател на парламента, как ще бъдат разпределени комисиите, ще преценим какъв ще бъде нашият подход”, отбеляза акад. Денков.

Той беше категоричен, че темата за връщането на справедливостта трябва да бъде сложена отново на масата - чрез решения както на проблемите в правосъдната система, така и на разследването на имущественото състояние Пеевски и корупцията. „През последните години се направи всичко възможно, за да бъдат приземени възможните разследвания, разкриването на информацията и най-вече възможността някой да бъде разследван в рамките на Наказателния кодекс“, даде като пример Денков.

Според него приоритет е „въпросът за смяната на състава на Висшия съдебен съвет, както и какви ще бъдат правилата за новия главен прокурор”. Това трябва да се задвижи без забавяния, но и при висок професионализъм и достатъчно прозрачност, публичност, така че да се гарантира премахването на политическото парцелиране на съдебната система. „Не можем да ги бавим с месеци”, изтъкна Денков.

По думите му се прави опит да се създаде изкуствена драма между „Продължаваме Промяната” и „Демократична България”. С "Демократична България" имаме много общи инициативи, които сме движили, движим и ще продължим да движим. Очевидно е, че имаме едни и същи цели, но също и че имаме различия в начина, по който да ги постигнем”, заяви Денков.

Той отхвърли и двете най-широко коментирани алтернативи като неприемливи. Едната е предложението на „Да, България“ ПП и ДБ да се обединят в една партия – „защото общ политически субект означава обща партия”. А другата е да се разделят и да не си говорят повече.

Според Денков ПП и ДБ са много далеч от това да бъдат една партия и това е ясно за всички. „Самият факт, че се предлага да бъдем общ субект в дясното политическо пространство, означава, че рискуваме да се затворим в рамките, в които дясната демократична общност често е била ограничавана през годините - основно до 6-7% подкрепа, концентрирана в центровете на големите градове”.

Денков подчерта, че „Продължаваме Промяната“ е центристка партия, която достига до широк кръг от граждани извън традиционните градски ядра и иска да покрие цялата държава със своите политики.

„Можем да работим заедно, но всеки да развива своите силни страни. Това е начинът да разгърнем спектъра от хора, към които се обръщаме - хора, които искаме да убедим, че можем да управляваме, без да се опитваме да бъдем еднакви, защото не сме, и без да се опитваме да се превръщаме едни в други, защото това води до катастрофа", заяви той.

Дали ПП и ДБ ще сформират отделни парламентарни групи ще бъде решение на народните представители, защото именно те могат най-добре да преценят тежестта на плюсовете и минусите от такова решение.

При всички положения съвместната работа ще продължи по редица ключови теми и инициативи в парламента, включително и при издигането на единна кандидатура за президент на България, за което е подписано общо споразумение с „Да, България“ и ДСБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 0 Отговор
    На г-н Денков силната страна му е в пътуването, трябва да влезе в комисията по транспорт и съобщения.

    Коментиран от #5, #10

    14:17 27.04.2026

  • 2 Значи да очакваме

    5 1 Отговор
    Сериозно лобиране
    За хижаството и лама ученията
    Близките години

    14:18 27.04.2026

  • 3 честен ционист

    2 2 Отговор
    Ще работите за Льотчика.

    14:19 27.04.2026

  • 4 Мдааааа

    5 0 Отговор
    Умеете ги сглобките, хитреци. Изпрахте простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски и сега ще продължите с врътките си.

    14:19 27.04.2026

  • 5 Ще те допълня

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Може и да пътува за свиждане към затвора, където ще лежат двамата му коалиционни партньора, Пеевски и Борисов.

    14:20 27.04.2026

  • 6 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Смехурковци!
    Щели да трампят Гюров -Президент за квалифицирано мнозинство....
    Тия с Мирчев не са добре и ще им трябва центровка в Карлуково

    14:21 27.04.2026

  • 7 лама Иво Петрохаски

    4 1 Отговор
    Силните страни и на двете формации са от левия бряг

    14:24 27.04.2026

  • 8 Андрей Гюров съм

    3 0 Отговор
    Аз искам да съм председател на мешерето, щото съм ЛГБТ+ ром

    14:26 27.04.2026

  • 9 Зеленски

    1 0 Отговор
    5-та статия за деня за ППДБ, няма страшно има още много до края на 27-ми април давайте в същия дух...

    14:27 27.04.2026

  • 10 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Настоящето народно събрание е противоконституционно, ерго незаконно.
    Конституцията на РБ мперативно/ заповедно, задължителено, безусловено, категориченО/забранява
    привилегироването на всеки български гражданин!
    Но всички водачи на партийни листи са избрани
    с привилегироване с гласовете на неотбелязалите преференции, в нарушение на ал.2 от чл.6 от Конституцията.

    14:34 27.04.2026

  • 11 Господи

    0 0 Отговор
    ако те има, моля те убий всички крадци.

    14:35 27.04.2026

  • 12 така така

    1 0 Отговор
    Ако ще предлагате сиганин Гюро за перзидент спукана ви е работата от сега!

    14:38 27.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове