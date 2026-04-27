Николай Денков: С ДБ ще работим заедно, като всеки развива силните си страни

„Всички партии трябва да си говорят в парламента и да търсят начини за общи решения по важните въпроси“, каза зам.-председателят на „Продължаваме Промяната“ акад. Николай Денков в студиото на „Здравей, България” по Нова телевизия.

По повод очакванията „Прогресивна България” да направи правителство със своето мнозинство, той очерта ролята на ПП като коректив с добронамерен, но и критичен подход. Като основно притеснение той открои риска пълното мнозинство да създаде изкушения за овладяване на всички структури, което вече се е случвало със служебните правителства на Румен Радев.

„Едва на базата на реалните заявки на „Прогресивна България” - какъв ще бъде съставът на кабинета, кой ще бъде председател на парламента, как ще бъдат разпределени комисиите, ще преценим какъв ще бъде нашият подход”, отбеляза акад. Денков.

Той беше категоричен, че темата за връщането на справедливостта трябва да бъде сложена отново на масата - чрез решения както на проблемите в правосъдната система, така и на разследването на имущественото състояние Пеевски и корупцията. „През последните години се направи всичко възможно, за да бъдат приземени възможните разследвания, разкриването на информацията и най-вече възможността някой да бъде разследван в рамките на Наказателния кодекс“, даде като пример Денков.

Според него приоритет е „въпросът за смяната на състава на Висшия съдебен съвет, както и какви ще бъдат правилата за новия главен прокурор”. Това трябва да се задвижи без забавяния, но и при висок професионализъм и достатъчно прозрачност, публичност, така че да се гарантира премахването на политическото парцелиране на съдебната система. „Не можем да ги бавим с месеци”, изтъкна Денков.

По думите му се прави опит да се създаде изкуствена драма между „Продължаваме Промяната” и „Демократична България”. С "Демократична България" имаме много общи инициативи, които сме движили, движим и ще продължим да движим. Очевидно е, че имаме едни и същи цели, но също и че имаме различия в начина, по който да ги постигнем”, заяви Денков.

Той отхвърли и двете най-широко коментирани алтернативи като неприемливи. Едната е предложението на „Да, България“ ПП и ДБ да се обединят в една партия – „защото общ политически субект означава обща партия”. А другата е да се разделят и да не си говорят повече.

Според Денков ПП и ДБ са много далеч от това да бъдат една партия и това е ясно за всички. „Самият факт, че се предлага да бъдем общ субект в дясното политическо пространство, означава, че рискуваме да се затворим в рамките, в които дясната демократична общност често е била ограничавана през годините - основно до 6-7% подкрепа, концентрирана в центровете на големите градове”.

Денков подчерта, че „Продължаваме Промяната“ е центристка партия, която достига до широк кръг от граждани извън традиционните градски ядра и иска да покрие цялата държава със своите политики.

„Можем да работим заедно, но всеки да развива своите силни страни. Това е начинът да разгърнем спектъра от хора, към които се обръщаме - хора, които искаме да убедим, че можем да управляваме, без да се опитваме да бъдем еднакви, защото не сме, и без да се опитваме да се превръщаме едни в други, защото това води до катастрофа", заяви той.

Дали ПП и ДБ ще сформират отделни парламентарни групи ще бъде решение на народните представители, защото именно те могат най-добре да преценят тежестта на плюсовете и минусите от такова решение.

При всички положения съвместната работа ще продължи по редица ключови теми и инициативи в парламента, включително и при издигането на единна кандидатура за президент на България, за което е подписано общо споразумение с „Да, България“ и ДСБ.