Цветанов: Радев получи кредит на доверие, ако не го изпълни със съдържание, той ще се върне към други формации

27 Април, 2026 18:28 894 26

Това, което направиха срещу Радев, сега му делегира повече права. Без да искат тези, които искаха да му навредят, му създадоха комфорт

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Радев бе възприет като нещо по-различно и като жертва на статуквото. Той успя да вземе от всички останали парламентарно представени сили 740 000 гласа. Това, че орязаха правомощията на президента им изигра лоша шега. Това, което направиха срещу Радев, сега му делегира повече права. Без да искат тези, които искаха да му навредят, му създадоха комфорт. Това заяви председателят на "Републиканци за България" Цветан Цветанов в предаването „Лице в лице по БТВ.

По думите му хората са били много омерзени и разочаровани.

Той припомни, че навремето в ГЕРБ основен приоритет е бил сектор „Сигурност“. „В управленската програма, която представиха те сега това отсъстваше. Ти сам си поднасяш негативен образ и отблъскваш периферията. Консолидираха само твърдите си ядра и загубиха периферията, която отиде към Радев“, обясни той.

„Никой не се вслушва в експертите, а в конюнктурата. Радев има много тежка задача, а именно съдебната реформа“, заяви Цветанов. Той припомни случаят „Костинброд“. Според него ако не се върнем към генезиса на статуквото няма как да градим бъдещето. По думите му Ваня Стефанова ще помогне за прегрупирането на съдебната система. Единственият, който не вкара политиката в прокуратурата беше Борис Велчев, припомни бившият втори в ГЕРБ.

Цветанов определи първият управленски мандат на ГЕРБ като най-успешен.

„В страната сега има необходимост от нормалност. Трябва да се подкрепи всичко добро. Не бива да има реваншизъм. Трябва да има смиреност и разговори на високо ниво, даде съвет Цветанов.

ГЕРБ не показа политическа воля за решаване на реалните проблеми на хората, посочи той и даде за пример безводието в Плевен.

„В ГЕРБ аз ежедневно разговарях с хора от страната и търсехме колективно решения. Този диалог сега е нарушен. Всеки гледа да се спасява поединично. Периферията се разбяга. В ГЕРБ имаше организационен комфорт, бяхме приятели. Трябва да имаме една цел – държавата да се промени към по-добро“, обясни той.

В първите девет месеца на сглобката те бяха добри партньори, след това те унищожиха всичко и прекратиха диалога, отчете Цветан Цветанов.

Той прогнозира предстоящо обществено напрежение заради цените.

Борисов загуби електорат, който ние много трудно успяхме да спечелим, когато аз бях в ГЕРБ. В момента ГЕРБ няма депутати от Кърджали, Търговище, Разград, Ямбол. Това е едно наслагване върху всички предателства, изтъкна още Цветанов.

Всяка една от партиите не представяше послания, които да се доближават към други партии. В политиката е важно да има сътрудничество. Радев получи един кредит на доверие. Ако той не бъде изпълни със съдържание, той ще се върне към други формации, предупреди председателят на "Републиканци за България".


  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Този го видях в хотел Анел.

    18:30 27.04.2026

  • 2 Гражданин

    5 2 Отговор
    НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕ КЪМ ГЕРБ И ПЕТРОХАНЦИ! Това е истината!

    18:30 27.04.2026

  • 3 обективен

    6 1 Отговор
    Ако имахме държава ,кауня и тиквата трябваше да са в затвора оше преди 12 години !!

    18:30 27.04.2026

  • 4 Читател

    6 4 Отговор
    Ще се окаже, че "Възраждане" са единствено последователни в изказванията си!

    18:31 27.04.2026

  • 5 си дзън

    3 0 Отговор
    Така е в политиката - за един кредит за друг шут.

    18:31 27.04.2026

  • 6 Айше

    0 1 Отговор
    Славното голяма работа.
    Още през 2008, когато му е бил гост, подбутнал Радев към политиката.

    18:33 27.04.2026

  • 7 тъй ли...

    3 0 Отговор
    И царчето направи същата грешка. И кво? Върна ли си имотите? - върна ги.

    18:33 27.04.2026

  • 8 Никой

    4 1 Отговор
    " Russia Tudau " и " Спутник " и групата " Матрьошка " получиха оргазъм когато научиха изборния резултат на Радев . Видно от ласкателните статии публикувани в тях .

    18:34 27.04.2026

  • 9 И един

    3 0 Отговор
    от Шума получи вот на кредит на доверие от наш сънародник , живеещ в чужбина , помак , изключително трудолюбив , прозорлив и успешен , но очаквано за криминалната му същност , не го огря и човекът за нула време го изхвърли .

    18:36 27.04.2026

  • 10 Град Симитли

    2 0 Отговор
    ХХр за Цветан Цървула--дясна ръка на Бою за повече от десет години !

    18:36 27.04.2026

  • 11 "ГЕРБ и Петроханци"

    4 0 Отговор
    И на муньовия ще се нарадвате, простотията е безпределна

    18:37 27.04.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    КЕФИ КАРТОФА
    " НЕ ТРЯБВА ДА ИМА РЕВАНШИЗЪМ . ТРЯБВА СМИРЕНОСТ И РАЗГОВОРИ НА ВИСОКО НИВО"
    ....
    ПОЛУДЯХА МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ ЧЕ ДЕМЕРДЖИЕВ И КАНДЕВ МОГАТ ДА ГИ ВОЗЯТ В БАГАЖНИЦИТЕ НА ШКОДИЧКИТЕ :)

    18:40 27.04.2026

  • 13 грешка

    5 0 Отговор
    Напусна обиден ГЕРБ, структурите без джин гиби залиняха и европейското развитие тръгна назад.

    18:42 27.04.2026

  • 14 коко

    9 0 Отговор
    Този физкултурник не разбра с кухата си главица че става само за подлога на Бойко.

    18:46 27.04.2026

  • 15 Полицай коко

    10 0 Отговор
    Търсим тъщата на Цвъчко за да каже откъде са парите дето зетя и е взимал от шкафчето да си купува апартаменти.

    18:50 27.04.2026

  • 16 Горски

    2 1 Отговор
    Ръководсвото на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало в затвора.

    По-сложен е въпроса със симпатизантите и членовета на ПП-ДБ - спешно да се строи ново крило на болницата в Карлуково и всичките да се въдворяват там.

    Клиничните русофоби пък да биват привиквани от Военните Окръжия и да ги пращаме незабавно към украинския фронт като с това изпълняваме договора подписан от Гюров и Нейнски.

    Само след това България може да тръгне да са оправя. Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".

    18:55 27.04.2026

  • 17 Първия

    2 0 Отговор
    Тогава трябва да си в затвора.

    19:16 27.04.2026

  • 18 Тома

    3 0 Отговор
    Много хубава глава.По хубава от пъпеша

    19:17 27.04.2026

  • 19 Лицемерие

    2 0 Отговор
    Бабите в кв. "Надежда", още си спомнят Цветанов. Но той вече не живее сред простолюдието в някакъв си беден квартал...

    19:18 27.04.2026

  • 20 А сега де

    1 0 Отговор
    Тоя изплува с мнение . В забвение . Ами ако му разровят апартаментите , дали ще е спокойна сова или ще вие на умряло

    19:22 27.04.2026

  • 21 ТОЗИ Е НА СВОБОДА

    2 0 Отговор
    Милиардер крадец престъпник

    19:29 27.04.2026

  • 22 Диана

    0 0 Отговор
    Радев направи предизборна кампания за 6млн....Това беше последното изстъпление на Задкулисието!.. Като прибавим "странното" за служебен министър поведение на служебния ни министър, който открито отрече изискванията да се занимава само с подготовката на изборите ами се е "ровичкал" из решенията на предишните правителства, създавал предложения за закони и кой знае какви още самооправдава си е позволявал...Като добавим активирането на МВР за платени вотове - стана ясно, че МВР е имало тази информация от дълги години, но явно не е имало позволение да действа от Задкулисието...Забелязвате ли цялата агресивност на поведението на Прогресивна България също - тези новоизлюпени пиленца се държат като много знаещи и компетентни - разбира се и БКП/БСП бяха винаги много знаещи и компетентни - затова и с голяма увереност ни донесоха националната катастрофа на прехода им, затова и за тях минало не съществува - те гледат напред, игнорирайки всички сериозни сигнали за грешки...Колко е страшно тези разглезени БСПарчета да видят истината...Ами...тя е много проста - вие не сте това, което си мислите че сте, вие сте прости хорица, подкарани в стадо за заколение...Осъзнайте се, значи...Нищо не може да излезе от една ялова крава....Не разбрахте ли колко сте смешни и глупави като се правите на много важни, като правите глупости след глупости...Аз не знам какво е това задкулисие у нас, но съм сигурна че това са едни озлобени и непочтени хора, които гледат да съсипят България

    19:30 27.04.2026

  • 23 Българин

    1 0 Отговор
    Това коронпирано чинге как го не е срам да взима отношение,но такива срам нямат,пожелавам му да няма време да си харчи крадените пари.

    19:30 27.04.2026

  • 24 И ти открадна при бат Бойко

    1 0 Отговор
    Много парички и сега ревеш да ти дадът от другадее.
    Преди десет години и ти открадна много парички от пътя батак Доспат .Този път така се разрошил ,че има ями

    19:37 27.04.2026

  • 25 Мюмю

    1 0 Отговор
    да не искаш 8-ми апартамент?

    19:38 27.04.2026

  • 26 Мексо

    0 0 Отговор
    Важното е че ти не можеш да се върнеш. Пъпеш такъв. С коя наглост си излязъл да философстваш?

    19:41 27.04.2026

