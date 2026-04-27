Цветанов: Радев получи кредит на доверие, ако не го изпълни със съдържание, той ще се върне към други формации

Президентът Радев бе възприет като нещо по-различно и като жертва на статуквото. Той успя да вземе от всички останали парламентарно представени сили 740 000 гласа. Това, че орязаха правомощията на президента им изигра лоша шега. Това, което направиха срещу Радев, сега му делегира повече права. Без да искат тези, които искаха да му навредят, му създадоха комфорт. Това заяви председателят на "Републиканци за България" Цветан Цветанов в предаването „Лице в лице по БТВ.

По думите му хората са били много омерзени и разочаровани.

Той припомни, че навремето в ГЕРБ основен приоритет е бил сектор „Сигурност“. „В управленската програма, която представиха те сега това отсъстваше. Ти сам си поднасяш негативен образ и отблъскваш периферията. Консолидираха само твърдите си ядра и загубиха периферията, която отиде към Радев“, обясни той.

„Никой не се вслушва в експертите, а в конюнктурата. Радев има много тежка задача, а именно съдебната реформа“, заяви Цветанов. Той припомни случаят „Костинброд“. Според него ако не се върнем към генезиса на статуквото няма как да градим бъдещето. По думите му Ваня Стефанова ще помогне за прегрупирането на съдебната система. Единственият, който не вкара политиката в прокуратурата беше Борис Велчев, припомни бившият втори в ГЕРБ.

Цветанов определи първият управленски мандат на ГЕРБ като най-успешен.

„В страната сега има необходимост от нормалност. Трябва да се подкрепи всичко добро. Не бива да има реваншизъм. Трябва да има смиреност и разговори на високо ниво, даде съвет Цветанов.

ГЕРБ не показа политическа воля за решаване на реалните проблеми на хората, посочи той и даде за пример безводието в Плевен.

„В ГЕРБ аз ежедневно разговарях с хора от страната и търсехме колективно решения. Този диалог сега е нарушен. Всеки гледа да се спасява поединично. Периферията се разбяга. В ГЕРБ имаше организационен комфорт, бяхме приятели. Трябва да имаме една цел – държавата да се промени към по-добро“, обясни той.

В първите девет месеца на сглобката те бяха добри партньори, след това те унищожиха всичко и прекратиха диалога, отчете Цветан Цветанов.

Той прогнозира предстоящо обществено напрежение заради цените.

Борисов загуби електорат, който ние много трудно успяхме да спечелим, когато аз бях в ГЕРБ. В момента ГЕРБ няма депутати от Кърджали, Търговище, Разград, Ямбол. Това е едно наслагване върху всички предателства, изтъкна още Цветанов.

Всяка една от партиите не представяше послания, които да се доближават към други партии. В политиката е важно да има сътрудничество. Радев получи един кредит на доверие. Ако той не бъде изпълни със съдържание, той ще се върне към други формации, предупреди председателят на "Републиканци за България".