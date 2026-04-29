Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пиян шофьор с БМВ скъса полицейски пагон в Ботевград
Пиян шофьор с БМВ скъса полицейски пагон в Ботевград

29 Април, 2026 08:51 1 530 39

При последвалия тест с дрегер става ясно, че агресията на водача е провокирана от сериозна употреба на спиртни напитки

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицаи задържаха 30-годишен неправоспособен шофьор с 1,67 промила алкохол след преследване и физическа саморазправа в Ботевград, съобщават от ОДМВР - София. Водачът на лек автомобил БМВ е оказал съпротива при ареста си, като е нанесъл наранявания на един от униформените и е увредил екипировката му.

Екшънът започва около 06:00 часа в понеделник сутринта на булевард "Цар Освободител". Автопатрул забелязва лек автомобил БМВ, чийто водач губи контрол и поднася колата при опит за десен завой. Униформените незабавно подават звуков и светлинен сигнал за спиране.

Вместо да се подчини на полицейските разпореждания, мъжът зад волана увеличава скоростта си и демонстративно се опитва да избяга. „Водачът не се подчини и увеличи скоростта. Успяхме да го задържим малко по-късно пред блок в един от жилищните квартали на града“, разказа пред NOVA един от патрулиращите полицаи, участвали в преследването.

Гонката приключва в жилищния квартал "Саранск", където патрулката успява да пресече пътя на беглеца. При опит да бъде извършена рутинна проверка, 30-годишният местен жител започва да се държи изключително агресивно и оказва яростна физическа съпротива при задържането си.

По време на сблъсъка шофьорът скъсва пагона на един от полицаите. Вследствие на дърпането, на земята падат светлоотразителната жилетка и служебната бодикамера на униформения служител, който се разминава с охлузвания по ръката.

При последвалия тест с дрегер става ясно, че агресията на водача е провокирана от сериозна употреба на спиртни напитки. „Пробата за алкохол отчете 1,67 промила“, категоричен е младши инспектор Пламен Симеонов от РУ - Ботевград.

Справка в масивите на Министерството на вътрешните работи показва, че мъжът е класически рецидивист на пътя – той никога през живота си не е притежавал шофьорска книжка. За абсолютно същото провинение е бил санкциониран от властите и през 2018 година.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа. По случая вече е образувано бързо полицейско производство, а действията по разследването продължават.


  • 1 Рашко от маалата

    19 1 Отговор
    Казвах му на брачеда да не кара ма той вика па туй бмв за кво е да праим простотии

    08:53 29.04.2026

  • 2 Няма такова нещо

    24 3 Отговор
    Агресията на водача да е провокирана от сериозна употреба на спиртни напитки. Аз, като употребя сериозно, лягам да спя. Нямам комплекси да се доказвам като мъж. Достатъчно се доказвам трезвен.

    Коментиран от #7, #10, #16

    08:56 29.04.2026

  • 3 БялаКраставица

    28 0 Отговор
    Ако, животното проявило агресия не е пребито, то тогава дисциплинарно наказание на служителите на МВР.

    09:00 29.04.2026

  • 4 Хе хе...

    20 2 Отговор
    Споко бе, утре ще го пуснат тоя м@нг@л, той ще утрепе с колата някого на улицата и всички власти в страната ще кажат, че са си свършили работата перфектно!
    А че от родната п0люция хептен нищо не става си е отделна тема.

    09:02 29.04.2026

  • 5 оспри

    11 0 Отговор
    Ако е на Запад,ще го тикнат незабавно у затворо,ама тука е България и сигурно ще му дадат условна крисуда. След доста време. Щото требе некой да го защитава от съдиите.

    09:03 29.04.2026

  • 6 Всичко правим наобратно

    15 2 Отговор
    Вземаме най-лошото от другите и си играем на демокрация.
    Такива неща трябва да бъдат нетърпими в обществото и да се наказват много строго, демокрация не значи слободия, а ред и закон.
    Развитите държави са такива, защото има предимство мнозинството (разумни хора) пред малцинството (кpeтeни), а не обратното.

    09:07 29.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 тия със БМВ-тата са за глоба

    6 1 Отговор
    щом човека кара БМВ има право да къса всичко

    Коментиран от #38

    09:11 29.04.2026

  • 9 със закон

    16 1 Отговор
    Боят над такива трябва да стане задължителен

    09:13 29.04.2026

  • 10 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Няма такова нещо":

    как ще лягаш да спиш като се напиеш?

    ас като се напия вадя бмв-то и отивам да късам пагони

    09:14 29.04.2026

  • 11 Наско

    5 3 Отговор
    Ако са тези двамата от снимката пазванти,то те са за късане!Целият град е пропищял от тях.Рекет!

    09:14 29.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пепи

    8 1 Отговор
    Този изрод и боклук заслужава да отиде в затвора в насипно състояние.Ако това се случи в бяла Държава този нещастник и утайка на обществото ще забрави ,че има слънце навън.

    09:17 29.04.2026

  • 14 ти да видиш ще биеш милиционера а? у сащ

    7 0 Отговор
    ще биеш полицай във америка ? ще го гръмнат тоя
    оп па..ама там у краварника е диктатура нали?

    09:19 29.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 1488

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Няма такова нещо":

    "Нямам комплекси да се доказвам като мъж."

    ти е ясно че си геь

    Коментиран от #20

    09:24 29.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    5 0 Отговор
    БМВ е диагноза

    Коментиран от #37

    09:28 29.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Няма такова нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "1488":

    Изглежда ти имаш комплекси да се доказваш като мъж. Да не би теб да са арестували тези полицаи?

    09:36 29.04.2026

  • 21 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Има си хас да не е бмв🤣😂😂

    Коментиран от #23

    09:37 29.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 мхм

    2 0 Отговор
    камерата сами падат докато го бият.

    09:41 29.04.2026

  • 26 Кривоверен алкаш

    3 1 Отговор
    Чудя се с какъв акъл униформените са го спрели...та човека кара БМВ..имайте уважение...те винаги са с предимство...друго си е да караш......хулигана на пътищата...заразно е..

    09:42 29.04.2026

  • 27 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    такива лекета трее се кастрират на място с две тухли!

    09:43 29.04.2026

  • 28 мхм

    0 0 Отговор
    по скоро полицаите лъжат.
    дано човека ги осъди

    09:43 29.04.2026

  • 29 КОГА

    4 0 Отговор
    ...
    Кога БЪЛГАРСКИТЕ полицаи ще се обозначат като такива на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК !!!

    Не ви ли писна в България да виждате предимно "POLICE", а надписите на български, или ги няма,
    или са в страничен ракурс !??

    Каквъв е този нихилизъм към езика ни !??

    Коментиран от #35

    09:45 29.04.2026

  • 30 Я пак...

    0 0 Отговор
    Абсолютна милиционерска постановка е тоя скъсани пагон! Със сигурност сега ще се окаже, че боди камерити точно при инцидента и скъсването не са работили, защото им свършили батериите, а мильовците лъжат, та се носят!

    09:49 29.04.2026

  • 31 Един

    0 0 Отговор
    В други страни този директно щяха да го гръмнат.

    09:49 29.04.2026

  • 32 Aлфа Вълкът

    3 0 Отговор
    С полицая работят ли психолози, да му се издаде болничен и платен отпуск.

    09:49 29.04.2026

  • 33 Тодор Живков

    1 0 Отговор
    ,,униформения служител, който се разминава с охлузвания по ръката"
    Недейте така...,ще се обърна в гроба...!
    Вместо да е обратното-нарушитекят да се размине само с охлузвания на ръката...?!?!

    09:56 29.04.2026

  • 34 Полицаят

    2 0 Отговор
    без ръце ли е бил , че се е оставил на някакъв си напит да му къса пагона ?

    Коментиран от #36

    09:57 29.04.2026

  • 35 ПРАВ СИ...!

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "КОГА":

    Много ме хваща яд,като някой тъпоъгълник,каже умно пред тв... :
    ,,Нужна е ПРЕВЕНЦИЯ в полицията!"

    09:59 29.04.2026

  • 36 При това!

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Полицаят":

    Пиянката е бил сам,а полицаите -няколко...
    За какво говорим...?!
    Ко праЙм...?!

    10:01 29.04.2026

  • 37 Обикновен Гражданин!

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Вече ще си продам БМВ-то...
    Само подигравки,по адрес на собствениците...🙄😨🫢

    10:04 29.04.2026

  • 38 Намерил на кой да къса пагони...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "тия със БМВ-тата са за глоба":

    При бай-Тошо на тоя щяха да му скъсат g@za от бой в районното...

    Коментиран от #39

    10:06 29.04.2026

  • 39 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Намерил на кой да къса пагони...?!":

    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapскиГeн

    10:15 29.04.2026

