Пиян шофьор с БМВ скъса полицейски пагон в Ботевград

Полицаи задържаха 30-годишен неправоспособен шофьор с 1,67 промила алкохол след преследване и физическа саморазправа в Ботевград, съобщават от ОДМВР - София. Водачът на лек автомобил БМВ е оказал съпротива при ареста си, като е нанесъл наранявания на един от униформените и е увредил екипировката му.
Екшънът започва около 06:00 часа в понеделник сутринта на булевард "Цар Освободител". Автопатрул забелязва лек автомобил БМВ, чийто водач губи контрол и поднася колата при опит за десен завой. Униформените незабавно подават звуков и светлинен сигнал за спиране.
Вместо да се подчини на полицейските разпореждания, мъжът зад волана увеличава скоростта си и демонстративно се опитва да избяга. „Водачът не се подчини и увеличи скоростта. Успяхме да го задържим малко по-късно пред блок в един от жилищните квартали на града“, разказа пред NOVA един от патрулиращите полицаи, участвали в преследването.
Гонката приключва в жилищния квартал "Саранск", където патрулката успява да пресече пътя на беглеца. При опит да бъде извършена рутинна проверка, 30-годишният местен жител започва да се държи изключително агресивно и оказва яростна физическа съпротива при задържането си.
По време на сблъсъка шофьорът скъсва пагона на един от полицаите. Вследствие на дърпането, на земята падат светлоотразителната жилетка и служебната бодикамера на униформения служител, който се разминава с охлузвания по ръката.
При последвалия тест с дрегер става ясно, че агресията на водача е провокирана от сериозна употреба на спиртни напитки. „Пробата за алкохол отчете 1,67 промила“, категоричен е младши инспектор Пламен Симеонов от РУ - Ботевград.
Справка в масивите на Министерството на вътрешните работи показва, че мъжът е класически рецидивист на пътя – той никога през живота си не е притежавал шофьорска книжка. За абсолютно същото провинение е бил санкциониран от властите и през 2018 година.
Нарушителят е задържан за срок до 24 часа. По случая вече е образувано бързо полицейско производство, а действията по разследването продължават.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рашко от маалата
08:53 29.04.2026
2 Няма такова нещо
Коментиран от #7, #10, #16
08:56 29.04.2026
3 БялаКраставица
09:00 29.04.2026
4 Хе хе...
А че от родната п0люция хептен нищо не става си е отделна тема.
09:02 29.04.2026
5 оспри
09:03 29.04.2026
6 Всичко правим наобратно
Такива неща трябва да бъдат нетърпими в обществото и да се наказват много строго, демокрация не значи слободия, а ред и закон.
Развитите държави са такива, защото има предимство мнозинството (разумни хора) пред малцинството (кpeтeни), а не обратното.
09:07 29.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 тия със БМВ-тата са за глоба
Коментиран от #38
09:11 29.04.2026
9 със закон
09:13 29.04.2026
10 оня с коня
До коментар #2 от "Няма такова нещо":как ще лягаш да спиш като се напиеш?
ас като се напия вадя бмв-то и отивам да късам пагони
09:14 29.04.2026
11 Наско
09:14 29.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пепи
09:17 29.04.2026
14 ти да видиш ще биеш милиционера а? у сащ
оп па..ама там у краварника е диктатура нали?
09:19 29.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 1488
До коментар #2 от "Няма такова нещо":"Нямам комплекси да се доказвам като мъж."
ти е ясно че си геь
Коментиран от #20
09:24 29.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сталин
Коментиран от #37
09:28 29.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Няма такова нещо
До коментар #16 от "1488":Изглежда ти имаш комплекси да се доказваш като мъж. Да не би теб да са арестували тези полицаи?
09:36 29.04.2026
21 Исторически парк
Коментиран от #23
09:37 29.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 мхм
09:41 29.04.2026
26 Кривоверен алкаш
09:42 29.04.2026
27 Ний ша Ва упрайм
09:43 29.04.2026
28 мхм
дано човека ги осъди
09:43 29.04.2026
29 КОГА
Кога БЪЛГАРСКИТЕ полицаи ще се обозначат като такива на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК !!!
Не ви ли писна в България да виждате предимно "POLICE", а надписите на български, или ги няма,
или са в страничен ракурс !??
Каквъв е този нихилизъм към езика ни !??
Коментиран от #35
09:45 29.04.2026
30 Я пак...
09:49 29.04.2026
31 Един
09:49 29.04.2026
32 Aлфа Вълкът
09:49 29.04.2026
33 Тодор Живков
Недейте така...,ще се обърна в гроба...!
Вместо да е обратното-нарушитекят да се размине само с охлузвания на ръката...?!?!
09:56 29.04.2026
34 Полицаят
Коментиран от #36
09:57 29.04.2026
35 ПРАВ СИ...!
До коментар #29 от "КОГА":Много ме хваща яд,като някой тъпоъгълник,каже умно пред тв... :
,,Нужна е ПРЕВЕНЦИЯ в полицията!"
09:59 29.04.2026
36 При това!
До коментар #34 от "Полицаят":Пиянката е бил сам,а полицаите -няколко...
За какво говорим...?!
Ко праЙм...?!
10:01 29.04.2026
37 Обикновен Гражданин!
До коментар #18 от "Сталин":Вече ще си продам БМВ-то...
Само подигравки,по адрес на собствениците...🙄😨🫢
10:04 29.04.2026
38 Намерил на кой да къса пагони...?!
До коментар #8 от "тия със БМВ-тата са за глоба":При бай-Тошо на тоя щяха да му скъсат g@za от бой в районното...
Коментиран от #39
10:06 29.04.2026
39 оня с коня
До коментар #38 от "Намерил на кой да къса пагони...?!":дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapскиГeн
10:15 29.04.2026