Пиян шофьор с БМВ скъса полицейски пагон в Ботевград

Полицаи задържаха 30-годишен неправоспособен шофьор с 1,67 промила алкохол след преследване и физическа саморазправа в Ботевград, съобщават от ОДМВР - София. Водачът на лек автомобил БМВ е оказал съпротива при ареста си, като е нанесъл наранявания на един от униформените и е увредил екипировката му.

Екшънът започва около 06:00 часа в понеделник сутринта на булевард "Цар Освободител". Автопатрул забелязва лек автомобил БМВ, чийто водач губи контрол и поднася колата при опит за десен завой. Униформените незабавно подават звуков и светлинен сигнал за спиране.

Вместо да се подчини на полицейските разпореждания, мъжът зад волана увеличава скоростта си и демонстративно се опитва да избяга. „Водачът не се подчини и увеличи скоростта. Успяхме да го задържим малко по-късно пред блок в един от жилищните квартали на града“, разказа пред NOVA един от патрулиращите полицаи, участвали в преследването.

Гонката приключва в жилищния квартал "Саранск", където патрулката успява да пресече пътя на беглеца. При опит да бъде извършена рутинна проверка, 30-годишният местен жител започва да се държи изключително агресивно и оказва яростна физическа съпротива при задържането си.

По време на сблъсъка шофьорът скъсва пагона на един от полицаите. Вследствие на дърпането, на земята падат светлоотразителната жилетка и служебната бодикамера на униформения служител, който се разминава с охлузвания по ръката.

При последвалия тест с дрегер става ясно, че агресията на водача е провокирана от сериозна употреба на спиртни напитки. „Пробата за алкохол отчете 1,67 промила“, категоричен е младши инспектор Пламен Симеонов от РУ - Ботевград.

Справка в масивите на Министерството на вътрешните работи показва, че мъжът е класически рецидивист на пътя – той никога през живота си не е притежавал шофьорска книжка. За абсолютно същото провинение е бил санкциониран от властите и през 2018 година.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа. По случая вече е образувано бързо полицейско производство, а действията по разследването продължават.