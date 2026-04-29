Басейновата дирекция се самосезира за петно от мазут на варненски плаж

29 Април, 2026 11:13 741 14

Екипи ще бъдат изпратени за проверка и вземане на проби от морската вода

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Петно от мазут е било забелязано на варненски плаж от граждани. По техни думи замърсяването се намира между втора и трета буна, като в социалните мрежи е разпространено видео, на което се вижда, че засегнатата площ е значителна.

Притесненията са, че последствия ще има за флората и фауната, както и за качеството на водата.

Сигнал е подаден до Басейновата дирекция, която се е самосезирала след появилите се кадри онлайн. Екипи ще бъдат изпратени за проверка и вземане на проби от морската вода. На този етап няма данни замърсяването да е от брегови източник.

От институцията уточняват, че ако се потвърди мащабът на замърсяването, ще бъде уведомена Морската администрация, тъй като в района в момента на рейд чакат два кораба.


  • 1 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    некой е крал нескопосано! Германки, датчанки и поликини ша добият тен без да са препичат с месни гларуси от Максуда

    11:16 29.04.2026

  • 2 Оня с коня

    6 0 Отговор
    Снимката е от кабакум?

    Коментиран от #12

    11:17 29.04.2026

  • 3 очаквано беше

    10 1 Отговор
    Украинците за трети пореден път удариха рафинерията в Туапсе. Защо да си мислим, че разливът на петрол и мазут няма да дойде до нашето крайбрежие, така както идват морските дронове и снаряди. Добрата новина е, че по брега вече живеят основно украинци, които успяха да изгонят немалка част от българите.

    11:21 29.04.2026

  • 4 Джамбаза

    10 1 Отговор
    Защо не се радвате на украинския тероризъм?

    Коментиран от #6

    11:22 29.04.2026

  • 5 Нека БД-Варна да викне руските спецове

    1 9 Отговор
    Притесненията са, че последствия ще има за флората и фауната, както и за качеството на водата.
    -;-
    нека за дойдат руските спецове- те покрой Туапсе , са много напред с технологиите и почистването на Флората и Фауната!

    Абе Рашистите дават ли си сметка какво ги очаква?!

    11:24 29.04.2026

  • 6 Щеше да се радвам на Киев-3дни

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Джамбаза":

    Джамбаза
    00ОТГОВОР
    Защо не се радвате на украинския тероризъм?
    -;-
    А на 24.02.2022 госдина Четръртия райх се оказа наистина терориста.

    Дано да видя Фюрера Путлер на подсъдимата скавейка в Хага!
    а може и да компромис погребението на Фюрера в Тронната зала на Кремъл!

    11:26 29.04.2026

  • 7 Гост

    2 1 Отговор
    Света трябва да възстане срещу войните на украинците и руснаците - ни за едните ми дреме ни за другите. Важното е войната да спре.

    11:28 29.04.2026

  • 8 До Сега Рвахте !

    2 0 Отговор
    Че Горива Няма !

    Те Ти Сега !

    Вижда се !

    Че Има !

    11:38 29.04.2026

  • 9 С какви пари почистването ?

    4 1 Отговор
    Последното служебно правителство да спре парите дето праща на киевския режим , и да ги пренасочи за почистване на черноморието ни , дето сезона ще страда заради украинския тероризъм !

    Коментиран от #14

    11:38 29.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Правете дронове за Украйна!

    11:39 29.04.2026

  • 11 Абе

    4 0 Отговор
    Това не е ли снимка на Кабакум??

    Коментиран от #13

    11:42 29.04.2026

  • 12 Мдам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с коня":

    Там редовно си има теч, а и в момента сигурно си довършват хотела

    11:43 29.04.2026

  • 13 да бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    ама под снимката си пише, че е илюстративна.

    11:47 29.04.2026

  • 14 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "С какви пари почистването ?":

    Ако не дадем на зеленски всичко, което ни поиска, той с лекота ще унищожи и черноморието, туризма, а ние ще седим въобще без никакви горива! Така че, радев да отива незабавно в Киев и да моли за мир на всякакви условия, защото без това украинците така ще ни дерат, че свят ще ни се завие!

    12:07 29.04.2026

