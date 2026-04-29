Басейновата дирекция се самосезира за петно от мазут на варненски плаж

Петно от мазут е било забелязано на варненски плаж от граждани. По техни думи замърсяването се намира между втора и трета буна, като в социалните мрежи е разпространено видео, на което се вижда, че засегнатата площ е значителна.
Притесненията са, че последствия ще има за флората и фауната, както и за качеството на водата.
Сигнал е подаден до Басейновата дирекция, която се е самосезирала след появилите се кадри онлайн. Екипи ще бъдат изпратени за проверка и вземане на проби от морската вода. На този етап няма данни замърсяването да е от брегови източник.
От институцията уточняват, че ако се потвърди мащабът на замърсяването, ще бъде уведомена Морската администрация, тъй като в района в момента на рейд чакат два кораба.
