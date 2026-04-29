Буруджиева: Асен Василев е лидер от тип "силна ръка", той не търпи други лидери наоколо

Ключова лидерска среща между ръководствата на партньорите в коалицията ПП-ДБ ще се проведе днес заради появилото се сериозно вътрешно напрежение.
Търканията между ПП и ДБ са от много време, а причините са повече от основателни, каза политологът проф. Антоанета Христова за Bulgaria ON AIR.
Различията между "Продължаваме промяната" и "Демократична България"
"ПП-ДБ е патологична единица. ПП е типична лява организация, те са социално ориентирани и с либерални идеи. Произлизат от семейства, свързани с властта преди 89-а година. ДБ е историята на развитието на отцепилите се от СДС някога групи. Двете формации не могат да бъдат заедно, защото имат принципно различен произход и различни базисни схващания", обясни тя.
По думите ѝ ДБ се деформира и приема образа на ПП: "Там има влияние на стари авторитети като Иван Костов и не може да очакваме групата да отиде към ляво-либералната група".
Според проф. Христова въпросът е как всяка една партия вижда своята перспектива. Може едната да се отдели, съвсем рационален избор ще бъде това, но той ще е временен, на мнение е тя.
Държи ги ситуацията с първото място, което взе ПП след появяването си, каза на свой ред политологът доц. Татяна Буруджиева.
"Част от тях са тръгнали от "Да, България", логично беше да се обединят. Градската десница в коалицията ДБ видя у ПП партньора, с който може стабилно да стане парламентарно представена партия. Може да ги раздели същото, което ги е събрало. ПП все повече губи електорална тежест и толкова по-малко стават аргументите на ДБ да преглъща различията в политиките", коментира тя в "България сутрин".
Според доц. Буруджиева вторият фактор, който действа деструктивно в коалицията, са самите политики, които трябва да се подкрепят или да бъдат опозиция спрямо тях.
ПП става партия с един лидер?
"Асен Василев е лидер от тип "силна ръка", той не търпи други лидери наоколо. Силно и публично им извива ръцете за някои действия. Проблемът на ПП е, че със същия стил ще тръгнат към новия партньор. Трябва мнозинство за съдебната реформа и затова непрекъснато въпросите са кои ще са министрите и ще ги съгласуват ли", анализира доц. Буруджиева.
Според нея в ПП текат други процеси - там почти се "структурира лидерска партия".
"ДБ не може да не са притеснени от това действия. Приключва възможността да има други лидери. Асен Василев изглежда толерантен, но видяхме, че той като вземе решение, не видяхме да го взима в синхрон с партньорите. Взима решение и започва да го налага", подчерта доц. Татяна Буруджиева.
Дали ще останат заедно, зависи от това как всяка една партия се вижда, отбеляза проф. Христова.
Потенциално сътрудничество между ПП-ДБ и "Прогресивна България"
Тя смята, че за конкретните политики и гласувания е редно Радев да поставя принципно въпроса за подкрепа, но извън това "да показва положително отношение единствено и само ще му навреди".
А Толупа Борисов ни държа 12 години със замразени пенсии и ни плашеше с гърците...
На Асен Василев са думите, пари в държавата има но много св Краде!
14 Този
До коментар #10 от "Софийски селянин,Пенсионер":АСЕНЧО Е АБСОЛЮТЕН ФИНАНСОВ ИЛИТЕРАТ,
ТОЙ ЗАВЪРТЯ ИНФЛАЦИОННАТА СПИРАЛА ...
Коментиран от #21, #31
16 Отстрани
Буруджиева, тоя ококореният може ли да го взема вкъщи за домашна прислужница да го видя как е с ръцете, мисля че добре ще се справи. Напиши му препоръка от бившия работодател, чух че добре прислужвал, но ти си с връзки там, а може да споменеш и Харвард за авторитет.
21 Пенсионер ОСВ
До коментар #14 от "Този":Нищо подобно,той не увеличи двойно заплатите на полицаите и другите държавни служители хрантутници.
Защото именно те нищо правещи и непроизвеждащи освен фек@лии предизвикват изкуствено инфлацията.
Техните пари лева евро нямат придадена стойност!
22 Бай Ганя тариката
Искаме европейски живот, но на български цени. Искаме ред, ама да не важи за нас. Искаме държава, ама ако може с връзки, с човек, с “ще го оправим”. Терикатлъкът още минава за качество, далаверата за умение, а корупцията за услуга.
В същото време част от хората още гледат с носталгия към кървава Русия, все едно не знаем какво ни е струвала тази “любов”. Като стане дума за войната с Украйна, играем неутрални, ама някак все в полза на агресора.
Общо взето искаме всичко наведнъж - свободата на Запада, схемите на Изтока, правилата за другите и вратичките за нас. После се чудим защо нищо не се получава.
Изборът на РР е глупав, наивен и лицемерен.
26 Във всеки случай
До коментар #10 от "Софийски селянин,Пенсионер":Аз искам да се харесам на внуците,тегля заеми и раздавам.Какво ме интересува,че после пак внуците ще ги връщат,но с лихви.А..пардон ,то пък Асен Василев няма внуци.Борисов не позволи държавата да фалира.
28 И двамата ще ги бие
До коментар #11 от "Силен,":Единият го мъчат менискусите, другият след 5 мин. спаринг ще е каталясал.😄
31 Кyxи лейки-копейки ! 🤣
До коментар #14 от "Този":Е как е завъртял спирала, като при него дълга спада с 1% ?! 🤣🤣🤣
32 Какво да кажа
До коментар #21 от "Пенсионер ОСВ":Ситуацията е такава в световен план.Да не мислиш,че е голям кеф да се превъоръжаваме.Да не мислиш,че младите мъже в Германия са много щастливи,че не могат да я напускат без предупреждение.Осъзнай го--армията ни имаше т.нар.недоокомплект,т.е няма желаещи,за мижави пари.На теб някой пречи ли ти да кандидатстваш,или търсиш"на хляба мекото и на работата лекото" И все друг ти е виновен.
33 Реалност
От този цитат излиза, че е възможно, голяма част от мъжете, които са гласували за Радеф или Борисов да имат някакви проблеми с мъжествеността.😁
35 Бай Ганьо Тариката
До коментар #22 от "Бай Ганя тариката":Малко vaze lin u няма да те боли толкова
36 Трол
До коментар #33 от "Реалност":Че какво им е агресивното на г-н Радев и г-н Борисов? Те са кротки и добродушни хора, особено г-н Борисов.
14:43 29.04.2026
38 Механик
Когато видя Асенчо на снимка и се сещам за едно стихворение на великия Яворов:
"
Две хубави очи. Душата на дете
в две хубави очи; - музика - лъчи.
Не искат и не обещават те...
Душата ми се моли,
дете,
душата ми се моли!
Страсти и неволи
ще хвърлят утре върху тях
булото на срам и грях.
Булото на срам и грях -
не ще го хвърлят върху тях
страсти и неволи."
39 Силен
До коментар #28 от "И двамата ще ги бие":А, на бас, че в мазните пехливанлъци Д.П. няма равен.
44 Реалист
Останалите ги знаем - постна пица, застой по орбански, фалити, безработица , виденова зима ...
47 604
До коментар #44 от "Реалист":скрий съ ве тролъ , кво пепе ве партия на гейзери и педоуфили, пълни неможачи само могат да плакнат мозъци и до там!!!! тоя петдал имал силна ръкъа да ви бърка по доупките , нещасутна стган не до кле тцъна!!!!
48 Забрави да добавиш
До коментар #34 от "Асен Василев":По нареждане на зеленият потник...
