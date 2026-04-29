Буруджиева: Асен Василев е лидер от тип "силна ръка", той не търпи други лидери наоколо

Ключова лидерска среща между ръководствата на партньорите в коалицията ПП-ДБ ще се проведе днес заради появилото се сериозно вътрешно напрежение.

Търканията между ПП и ДБ са от много време, а причините са повече от основателни, каза политологът проф. Антоанета Христова за Bulgaria ON AIR.

Различията между "Продължаваме промяната" и "Демократична България"

"ПП-ДБ е патологична единица. ПП е типична лява организация, те са социално ориентирани и с либерални идеи. Произлизат от семейства, свързани с властта преди 89-а година. ДБ е историята на развитието на отцепилите се от СДС някога групи. Двете формации не могат да бъдат заедно, защото имат принципно различен произход и различни базисни схващания", обясни тя.

По думите ѝ ДБ се деформира и приема образа на ПП: "Там има влияние на стари авторитети като Иван Костов и не може да очакваме групата да отиде към ляво-либералната група".

Според проф. Христова въпросът е как всяка една партия вижда своята перспектива. Може едната да се отдели, съвсем рационален избор ще бъде това, но той ще е временен, на мнение е тя.

Държи ги ситуацията с първото място, което взе ПП след появяването си, каза на свой ред политологът доц. Татяна Буруджиева.

"Част от тях са тръгнали от "Да, България", логично беше да се обединят. Градската десница в коалицията ДБ видя у ПП партньора, с който може стабилно да стане парламентарно представена партия. Може да ги раздели същото, което ги е събрало. ПП все повече губи електорална тежест и толкова по-малко стават аргументите на ДБ да преглъща различията в политиките", коментира тя в "България сутрин".

Според доц. Буруджиева вторият фактор, който действа деструктивно в коалицията, са самите политики, които трябва да се подкрепят или да бъдат опозиция спрямо тях.

ПП става партия с един лидер?

"Асен Василев е лидер от тип "силна ръка", той не търпи други лидери наоколо. Силно и публично им извива ръцете за някои действия. Проблемът на ПП е, че със същия стил ще тръгнат към новия партньор. Трябва мнозинство за съдебната реформа и затова непрекъснато въпросите са кои ще са министрите и ще ги съгласуват ли", анализира доц. Буруджиева.

Според нея в ПП текат други процеси - там почти се "структурира лидерска партия".

"ДБ не може да не са притеснени от това действия. Приключва възможността да има други лидери. Асен Василев изглежда толерантен, но видяхме, че той като вземе решение, не видяхме да го взима в синхрон с партньорите. Взима решение и започва да го налага", подчерта доц. Татяна Буруджиева.

Дали ще останат заедно, зависи от това как всяка една партия се вижда, отбеляза проф. Христова.

Потенциално сътрудничество между ПП-ДБ и "Прогресивна България"

Тя смята, че за конкретните политики и гласувания е редно Радев да поставя принципно въпроса за подкрепа, но извън това "да показва положително отношение единствено и само ще му навреди".