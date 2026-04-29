Буруджиева: Асен Василев е лидер от тип "силна ръка", той не търпи други лидери наоколо

29 Април, 2026 13:47 1 294 50

"ПП и ДБ не могат да бъдат заедно, защото имат принципно различен произход и различни базисни схващания", обясни и проф. Антоанета Христова

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ключова лидерска среща между ръководствата на партньорите в коалицията ПП-ДБ ще се проведе днес заради появилото се сериозно вътрешно напрежение.

Търканията между ПП и ДБ са от много време, а причините са повече от основателни, каза политологът проф. Антоанета Христова за Bulgaria ON AIR.

Различията между "Продължаваме промяната" и "Демократична България"

"ПП-ДБ е патологична единица. ПП е типична лява организация, те са социално ориентирани и с либерални идеи. Произлизат от семейства, свързани с властта преди 89-а година. ДБ е историята на развитието на отцепилите се от СДС някога групи. Двете формации не могат да бъдат заедно, защото имат принципно различен произход и различни базисни схващания", обясни тя.

По думите ѝ ДБ се деформира и приема образа на ПП: "Там има влияние на стари авторитети като Иван Костов и не може да очакваме групата да отиде към ляво-либералната група".
Според проф. Христова въпросът е как всяка една партия вижда своята перспектива. Може едната да се отдели, съвсем рационален избор ще бъде това, но той ще е временен, на мнение е тя.

Държи ги ситуацията с първото място, което взе ПП след появяването си, каза на свой ред политологът доц. Татяна Буруджиева.

"Част от тях са тръгнали от "Да, България", логично беше да се обединят. Градската десница в коалицията ДБ видя у ПП партньора, с който може стабилно да стане парламентарно представена партия. Може да ги раздели същото, което ги е събрало. ПП все повече губи електорална тежест и толкова по-малко стават аргументите на ДБ да преглъща различията в политиките", коментира тя в "България сутрин".

Според доц. Буруджиева вторият фактор, който действа деструктивно в коалицията, са самите политики, които трябва да се подкрепят или да бъдат опозиция спрямо тях.
ПП става партия с един лидер?
"Асен Василев е лидер от тип "силна ръка", той не търпи други лидери наоколо. Силно и публично им извива ръцете за някои действия. Проблемът на ПП е, че със същия стил ще тръгнат към новия партньор. Трябва мнозинство за съдебната реформа и затова непрекъснато въпросите са кои ще са министрите и ще ги съгласуват ли", анализира доц. Буруджиева.

Според нея в ПП текат други процеси - там почти се "структурира лидерска партия".

"ДБ не може да не са притеснени от това действия. Приключва възможността да има други лидери. Асен Василев изглежда толерантен, но видяхме, че той като вземе решение, не видяхме да го взима в синхрон с партньорите. Взима решение и започва да го налага", подчерта доц. Татяна Буруджиева.

Дали ще останат заедно, зависи от това как всяка една партия се вижда, отбеляза проф. Христова.

Потенциално сътрудничество между ПП-ДБ и "Прогресивна България"
Тя смята, че за конкретните политики и гласувания е редно Радев да поставя принципно въпроса за подкрепа, но извън това "да показва положително отношение единствено и само ще му навреди".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    25 4 Отговор
    Спорно е да наричаш такъв пдраст лидер,но в ППдофилската секта всяко отклонение от еволюцията е добре дошло.

    13:57 29.04.2026

  • 3 НАБЛЮДАТЕЛ

    19 4 Отговор
    То и г--за му е силен

    13:59 29.04.2026

  • 4 Така се прави

    6 5 Отговор
    Иначе ще му се покатерят на главата като на ББ.

    13:59 29.04.2026

  • 5 асена

    12 3 Отговор
    пак съм в партер пред особения ми управител

    14:00 29.04.2026

  • 6 Както Господин Пеевски

    13 4 Отговор
    му каза - най-добре му е на парапета на кокорчо

    14:02 29.04.2026

  • 7 Симо

    15 2 Отговор
    Силна ръка!!! Смях! Или силна кииитка? Или силни бузки? Ще ме скъсате, бе хора.

    14:05 29.04.2026

  • 8 КОКОРЧО Е ЛИДЕР

    14 2 Отговор
    НА ПРАЙДА !

    14:06 29.04.2026

  • 9 Спецов

    6 1 Отговор
    Наистина ли? Не бе така като бяхме заедно

    14:06 29.04.2026

  • 10 Софийски селянин,Пенсионер

    10 6 Отговор
    Браво на Асенчо, така трябва може да го изкарват какъв ли не но когато той беше финансов министър пенсиите се увеличиха значително.
    А Толупа Борисов ни държа 12 години със замразени пенсии и ни плашеше с гърците...
    На Асен Василев са думите, пари в държавата има но много св Краде!

    Коментиран от #14, #26

    14:07 29.04.2026

  • 11 Силен,

    6 1 Отговор
    силен, колко да е силен. Я да го видя на едно мачле с Б.Б. или едно спарингче с Д.П. по свободна борба, сумо или мазни пехливански борби.

    Коментиран от #28

    14:07 29.04.2026

  • 12 Никой

    6 1 Отговор
    Как се става - Доц. Сигурно се ходи някъде и ти дават - "Доц".

    И вече си "Доц".

    Какво каза тази жена - не е ясно.

    14:07 29.04.2026

  • 13 Киро Брейка

    7 2 Отговор
    За туй ли кат думна трибуната го боля китката 2 месеца? Правилно "силна ръка" е в кавички в заглавиету

    14:08 29.04.2026

  • 14 Този

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    АСЕНЧО Е АБСОЛЮТЕН ФИНАНСОВ ИЛИТЕРАТ,

    ТОЙ ЗАВЪРТЯ ИНФЛАЦИОННАТА СПИРАЛА ...

    Коментиран от #21, #31

    14:09 29.04.2026

  • 15 хихи

    11 2 Отговор
    силна ръка с мека китка

    14:10 29.04.2026

  • 16 Отстрани

    7 2 Отговор
    Буруджиева си е намерила явно нов спонсор!

    Буруджиева, тоя ококореният може ли да го взема вкъщи за домашна прислужница да го видя как е с ръцете, мисля че добре ще се справи. Напиши му препоръка от бившия работодател, чух че добре прислужвал, но ти си с връзки там, а може да споменеш и Харвард за авторитет.

    14:11 29.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Линате

    4 2 Отговор
    Те всички китки са такива

    14:19 29.04.2026

  • 21 Пенсионер ОСВ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Този":

    Нищо подобно,той не увеличи двойно заплатите на полицаите и другите държавни служители хрантутници.
    Защото именно те нищо правещи и непроизвеждащи освен фек@лии предизвикват изкуствено инфлацията.
    Техните пари лева евро нямат придадена стойност!

    Коментиран от #32

    14:22 29.04.2026

  • 22 Бай Ганя тариката

    2 5 Отговор
    Искаме да сме в Европа, ама само откъм екстрите. Паспорт, Шенген, пътувания, еврофондове, сигурност, хубав стандарт - всичко това го искаме. Ходим на море в Гърция, гурме уикенд в Италия и ски в Австрия, но после плюем Европа.
    Искаме европейски живот, но на български цени. Искаме ред, ама да не важи за нас. Искаме държава, ама ако може с връзки, с човек, с “ще го оправим”. Терикатлъкът още минава за качество, далаверата за умение, а корупцията за услуга.
    В същото време част от хората още гледат с носталгия към кървава Русия, все едно не знаем какво ни е струвала тази “любов”. Като стане дума за войната с Украйна, играем неутрални, ама някак все в полза на агресора.
    Общо взето искаме всичко наведнъж - свободата на Запада, схемите на Изтока, правилата за другите и вратичките за нас. После се чудим защо нищо не се получава.
    Изборът на РР е глупав, наивен и лицемерен.

    Досвидания

    Коментиран от #35

    14:23 29.04.2026

  • 23 Айше

    1 0 Отговор
    "Няма така да се случат нещата" х 50 за 5 минути :) Да беше казал поне как ще се случат

    14:24 29.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Във всеки случай

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Аз искам да се харесам на внуците,тегля заеми и раздавам.Какво ме интересува,че после пак внуците ще ги връщат,но с лихви.А..пардон ,то пък Асен Василев няма внуци.Борисов не позволи държавата да фалира.

    14:32 29.04.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ХАСКОВСКИЯ МИШОК Е СЪУЧЕНИК ОТ ЕДИН КЛАС
    С ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
    ....
    ДА НАПРАВЯ НЯКОИ ЗАБЕЛЕЖКИ ПО СТАТИЯТА:)

    14:32 29.04.2026

  • 28 И двамата ще ги бие

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Силен,":

    Единият го мъчат менискусите, другият след 5 мин. спаринг ще е каталясал.😄

    Коментиран от #39

    14:32 29.04.2026

  • 29 Р Г В

    2 0 Отговор
    Пробвайте и го изберете за Мин.председател този образ ненагледен минал под цветовете на дъгата. Само да не посещава хотели в КК Албена че може да се превърне във втори Фили....Дим.... който бе заснет от службите по време на неже... сеан ... с масажиста буздуганов че пак ще правим избори.

    14:32 29.04.2026

  • 30 Асена василева

    4 0 Отговор
    Аз съм по скоро тип мека китка хихи 😉😘

    14:39 29.04.2026

  • 31 Кyxи лейки-копейки ! 🤣

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Този":

    Е как е завъртял спирала, като при него дълга спада с 1% ?! 🤣🤣🤣

    14:39 29.04.2026

  • 32 Какво да кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пенсионер ОСВ":

    Ситуацията е такава в световен план.Да не мислиш,че е голям кеф да се превъоръжаваме.Да не мислиш,че младите мъже в Германия са много щастливи,че не могат да я напускат без предупреждение.Осъзнай го--армията ни имаше т.нар.недоокомплект,т.е няма желаещи,за мижави пари.На теб някой пречи ли ти да кандидатстваш,или търсиш"на хляба мекото и на работата лекото" И все друг ти е виновен.

    14:40 29.04.2026

  • 33 Реалност

    3 0 Отговор
    “Научно е доказано, че несигурността в мъжествеността предсказва подкрепа за агресивна политика и подкрепа за политици с военно минало, според изследване, публикувано в списанието Personality and Social Psychology Bulletin. Изследователите предполагат, че несигурността в мъжествеността може да доведе мъжете до възприемане на агресивни политически позиции в опит да утвърдят собствената си мъжественост.”
    От този цитат излиза, че е възможно, голяма част от мъжете, които са гласували за Радеф или Борисов да имат някакви проблеми с мъжествеността.😁

    Коментиран от #36

    14:40 29.04.2026

  • 34 Асен Василев

    6 1 Отговор
    Кокорий е жив пед€раст. Той и гей дружинка Детелинка закопаха България...

    Коментиран от #48

    14:42 29.04.2026

  • 35 Бай Ганьо Тариката

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Ганя тариката":

    Малко vaze lin u няма да те боли толкова

    14:43 29.04.2026

  • 36 Трол

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Реалност":

    Че какво им е агресивното на г-н Радев и г-н Борисов? Те са кротки и добродушни хора, особено г-н Борисов.

    14:43 29.04.2026

  • 37 Ами

    2 0 Отговор
    Силна ръка,мека китка..

    14:43 29.04.2026

  • 38 Механик

    2 1 Отговор
    Да, Асен има силна ръка. Ми то с години да го лъскаш на Спецов не е шега работа. Иска се върда и крепка ръка.
    Когато видя Асенчо на снимка и се сещам за едно стихворение на великия Яворов:
    "

    Две хубави очи. Душата на дете
    в две хубави очи; - музика - лъчи.
    Не искат и не обещават те...
    Душата ми се моли,
    дете,
    душата ми се моли!



    Страсти и неволи
    ще хвърлят утре върху тях
    булото на срам и грях.
    Булото на срам и грях -
    не ще го хвърлят върху тях
    страсти и неволи."

    14:44 29.04.2026

  • 39 Силен

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "И двамата ще ги бие":

    А, на бас, че в мазните пехливанлъци Д.П. няма равен.

    14:45 29.04.2026

  • 40 Феникс

    6 1 Отговор
    Господин Василев най обича да си засажда борче в задното дворче!

    14:45 29.04.2026

  • 41 киро

    4 1 Отговор
    Глупости! Най-обикновена мека китка

    14:46 29.04.2026

  • 42 Не е лидер

    0 1 Отговор
    Тартор е.Обича да командва и държи да му козируват.Иначе отмъщава.Ох,добре,че не успяха с простотиите родител под номер и 36 пола.Липсва ми Кирил Петков, той поне беше готин.

    14:47 29.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Реалист

    0 3 Отговор
    Асен Василев е финансов гений и е единствения, който може да превърне кризата в растеж . Правил го е вече при много по тежки кризи.
    Останалите ги знаем - постна пица, застой по орбански, фалити, безработица , виденова зима ...

    Коментиран от #47

    14:53 29.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 604

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Реалист":

    скрий съ ве тролъ , кво пепе ве партия на гейзери и педоуфили, пълни неможачи само могат да плакнат мозъци и до там!!!! тоя петдал имал силна ръкъа да ви бърка по доупките , нещасутна стган не до кле тцъна!!!!

    14:58 29.04.2026

  • 48 Забрави да добавиш

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Асен Василев":

    По нареждане на зеленият потник...

    14:58 29.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Алито от София

    0 0 Отговор
    То се вижда че Мирчев иска да е начело на ппдб,но няма кой да му пусне аванта,този кукумицин не спира да обвинява и да плямпа глупости,много ще се изкефя ако кокорчо го намаже с грес и го пусне по пързалката,дб да останат сами,Иван Костов е ги убие,Ася Василева няма да и пусне аванта,и мисля че ако философстват,Асенсию,ще ги духне от пп

    15:16 29.04.2026

