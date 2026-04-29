"Прогресивна България" с първи стъпки към новия бюджет: Няма да пипа данъците

"Прогресивна България" с първи стъпки към новия бюджет: Няма да пипа данъците

29 Април, 2026 14:50 1 597 52

Едрият бизнес винаги намира начин да избяга от корпоративния данък и страдат малките и средни фирми

"Прогресивна България" с първи стъпки към новия бюджет: Няма да пипа данъците - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-голямата по численост парламентарно представена партия в 52-ото Народно събрание - "Прогресивна България" си постави две амбициозни задачи. Пред журналисти на влизане в Народното събрание избраният за народен представител от ПБ Петър Витанов открои, че първата задача на първите от изборите е свързана с икономиката, с портмонето на хората и антикризисните мерки.

Втората задача - справедливостта, правосъдието и реформата в съдебната система, уточни news.bg.

На въпрос дали възнамеряват да вдигат данъци в новия бюджет на държавата, Витанов каза, че в икономическата програма на "Прогресивна България" не е предвидено промяна на данъчната система.

"Важно е да се види какво е състоянието, в което заварваме тази държава, важно е състоянието на публичните финанси и състоянието на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)", посочи Витанов.

По думите му данъчната система е чудесен инструмент за преразпределение, от което България има нужда, но в световна кризисна ситуация, турбулентни времена, данъци не се пипат. В момента ще опитаме да направим така, че те да бъдат по-ефективно оползотворявани и по-справедливо събирани, посочи той.

Витанов коментира, че едрият бизнес винаги намира начин да избяга от корпоративния данък и страдат малките и средни фирми.

Според Петър Витанов ангажиментите по ПВУ са много изостанали и след две месеца, ако не бъдат приключени последните плащания, няма да може да се възползваме от парите.

Той отбеляза, че каквото има свързано с ПВУ, по спешност трябва да се отреагира.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🎃🥔🐷

    22 4 Отговор
    Конфискация на незаконно придобитите пари и имущество на ОПГ Тиквата и Прасето - бракя Магнитски.

    Коментиран от #32

    14:54 29.04.2026

  • 2 1102

    23 1 Отговор
    Обещанията са хубаво нещо! Изпълнението на обещанията са отвратително нещо!

    14:56 29.04.2026

  • 3 честен ционист

    13 12 Отговор
    Човек трябва да е луд, за да повери данъчната политика на една страна на военен.

    Коментиран от #5, #10

    14:56 29.04.2026

  • 4 Зил 131

    15 6 Отговор
    Прогресивна България разполага със 131 спартанци !
    Готови за битка

    Коментиран от #7

    14:57 29.04.2026

  • 5 ДоДо

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Повечето развити държави използват прогресивно подоходно облагане, при което по-високите доходи се облагат с по-високи ставки. Водещи примери в Европа с най-високи нива (над 50-60%) са Дания, Франция, Австрия, Испания, Белгия и Швеция. Тази система е стандарт за страните от ЕС, с изключение на България, която прилага плосък данък.

    Коментиран от #16, #21, #22, #38

    14:58 29.04.2026

  • 6 Дивчо

    15 3 Отговор
    Тотална ревизия на всичко. Обръчите от фирми. Ремонта на ремонтите. Авансово дадени пари и изчезнали. Чадърите.
    Ще се разсмърди здраво но трябва да бъде почистено.

    Коментиран от #42

    14:59 29.04.2026

  • 7 Трол

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Зил 131":

    Спартанците са били непобедими в битка, защото са изпитвали силни мъжки чувства един към друг.

    14:59 29.04.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    14 4 Отговор
    Комуняги, вие въведохте плоския данък.
    Корпоративния не ви изнася, защото едрите капиталисти в България са с червени партиини книжки !

    Коментиран от #39

    15:00 29.04.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    16 3 Отговор
    Демек народа си получава още от старото ама по ново му :D :D

    15:00 29.04.2026

  • 10 Дивчо

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ние на мутра го дадохме. И видяхме докъде ни докара.

    15:00 29.04.2026

  • 11 Феникс

    15 5 Отговор
    И какво като няма да пипат данъъците то инфлацията удари тавана, цените са тройни а доходите намаляват в аритметична прогресия! Просто Радев е поредната пионка заменнила другата!

    Коментиран от #20, #28

    15:01 29.04.2026

  • 12 Българската Коледа

    8 4 Отговор
    Коледата наближава!

    Ще има суджуци!

    Но първо ще има голямо пролетно почистване, защото много бандитски, мафиотски, соросоиден , джендърски и еврофашистки боклук се е насъбрал!

    Коментиран от #48

    15:01 29.04.2026

  • 13 Цвете

    8 5 Отговор
    ДА ВИДИМ КАКЪВ " ПРОГРЕС " ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ ? ДАНО, ТЕЗИ КОИТО ВИ СЕ ДОВЕРИХА НЕ ОСТАНАТ ИЗЛЪГАНИ, ЗАЩОТО УЛИЦИТЕ И ПЛОЩАДИТЕ ЩЕ СЕ НАПЪЛНЯТ. ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИИ НАИСТИНА ПОВЕЧЕ НЯМАМЕ ДОВЕРИЕ, ДОКАТО НЕ УСЕТИМ СЪС СЕТИВАТА СИ, ЧЕ НЯКОЙ Е ВЛЕЗЪЛ В ЗАТВОРА, ЗАЩОТО Е ЗАСЛУЖАВАЛ ,А ТАКИВА БОЛ.🕸✈️🥹🤔🇧🇬

    15:01 29.04.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ЛАУРА КЬОВЕШИ САМО ЧАКА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА СЕ ЗАКЪЛНЕ
    ЗА ДА РЕ-ОРГАНИЗИРА ЕВРОПРОГРАМИТЕ :)
    ......
    ЩЕ БЪДЕ СЛАВНО КЛАНЕ :)

    15:02 29.04.2026

  • 15 Миме

    11 2 Отговор
    и значи кво рундьо боташа пак ше остави чорбаджийте на мира за сметка на обикновените трудови хора

    15:02 29.04.2026

  • 16 Анонимен

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДоДо":

    И всички изброени държави са затънали в дългове,а едрия бизнес е избягал .

    15:03 29.04.2026

  • 17 Цвете

    5 2 Отговор
    ДА ВИДИМ КАКЪВ " ПРОГРЕС " ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ ? ДАНО, ТЕЗИ КОИТО ВИ СЕ ДОВЕРИХА НЕ ОСТАНАТ ИЗЛЪГАНИ, ЗАЩОТО УЛИЦИТЕ И ПЛОЩАДИТЕ ЩЕ СЕ НАПЪЛНЯТ. ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИИ НАИСТИНА ПОВЕЧЕ НЯМАМЕ ДОВЕРИЕ, ДОКАТО НЕ УСЕТИМ СЪС СЕТИВАТА СИ, ЧЕ НЯКОЙ Е ВЛЕЗЪЛ В ЗАТВОРА, ЗАЩОТО Е ЗАСЛУЖАВАЛ ,А ТАКИВА БОЛ.🕸✈️🥹🤔🇧🇬

    15:03 29.04.2026

  • 18 Веднага

    3 2 Отговор
    средствата от ПВУ-то в НОИ, веднага !

    15:03 29.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Айде бе

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Феникс":

    За ситуацията в момента може да благодариш на управляващите до момента ГЕРБ и техните компаньонки от ПП, ДБ, ДПС, БСП, ИТН и прочие отпадъци.

    Коментиран от #23, #30

    15:04 29.04.2026

  • 21 Различно е

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "ДоДо":

    Едно е да ти обложат голяма заплата в Германия и друго голяма заплата в България,която е малка за Германия.Ще си изгонил и малкото кадърни младежи ,останали в България.

    15:04 29.04.2026

  • 22 Дивчо

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "ДоДо":

    Да така е но тук ако се въведе ще има рев и вой. Да го направят като в Германия или Франция, да не говорим за скандинавските държави. Но нашите евроатлантици пак няма да са доволни. Искат си десятъка ама реват за демокрация както на Запад.

    15:04 29.04.2026

  • 23 Феникс

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Айде бе":

    Ситуацията се дължи до гояма степен от приемането ни в еврозоната, което напълно устройва Радев, мошето! Само да уточним че Радев също допринесе със зелените сертификати и със тикането ни към еврозоната, все пак имаше негови служебни правителства неодавна!

    15:06 29.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Търновец

    8 0 Отговор
    Витанов вече е бил във властта. В Швеция социалдемократите дават на богатите данъци до 60% и това е национална и социална страна и дори в световната фирма SAAB в борда на директорите има трима тайно избрани от трудовия колектив. Не знам ОБ защо се наричат Прогресивна и откъде взеха милионите за предизборна пропаганда - питах в техния офис и ме пратиха на интернет.

    15:07 29.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факти

    6 1 Отговор
    Началник групата в униформата 100% не е българин. Прогресивно загиващата България.

    15:09 29.04.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Феникс":

    Е не може да виним Радев за положението в момента!
    Тая брутална инфлация ни я натресоха Гербавите заедно с ППДБ, които ревяха за еврото - дръж тях отговорни. Истината е, че не Радев ми и свети слам да дойде вече никой не може да оправи нещата - има нужда от съвсем, съвсем други промени!

    Коментиран от #45

    15:09 29.04.2026

  • 29 Феникс

    4 4 Отговор
    Радев няма да пипа данъците, еврото, нато ,ЕС, дигиталното евро и дигиталната самоличност! Също така няма намерение да пипа никакви чужди военни самолети от гражданските ни летища! Поне паметника потрошен от розовите понита да вземе да реставрира!

    15:11 29.04.2026

  • 30 Каква ситуация

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Айде бе":

    ГЕРБ нито фалираха страната,нито ни вкараха във война.Питай майките на украинските момчета за ситуацията.Пък да не говорим,че над 90% от българите имат собствен дом.Други пък имат по няколко.Питай в Германия, като се променя политиката с квартирите,каква е ситуацията.Съсредоточи се в хубавото,което имаш.Другото е ИМАГЕНЕРНО.

    Коментиран от #51

    15:12 29.04.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    АЗ СЪМ ЗА ПОДОХОДНО ПРОГРЕСИВНО ОБЛАГАНЕ
    .....
    А ЗА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС СЕ ДАВАТ В СЪЩОТО
    ВРЕМЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ТАКА НЕ СТРАДА
    .......
    ИМА И ДРУГ НАЧИН :)

    15:12 29.04.2026

  • 32 Баро Киро

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "🎃🥔🐷":

    По-скоро на всички тикви и прасета....колко народ е папал покрай тях и преди тях....

    15:13 29.04.2026

  • 33 Абе

    6 0 Отговор
    Смяната на политиците е като смяна на шофьорите.Движението си е едно и също, защото Правилника за двежение по Пътищата, разбирай системата си е една и съща.

    15:15 29.04.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ФЕРМЕРИТЕ ПРИ НАС СА СЪС СПЕЦИАЛНИ " СЕЛСКИ" НОМЕРА НА КОЛИТЕ
    ..... И ИМАТ ПРАВО ДА КУПУВАТ ОЦВЕТЕНИ ДИЗЕЛ И БЕНЗИН БЕЗ АКЦИЗИ :)
    ......
    А ГЛОБАТА ЗА ВОДАЧА НА МПС КОЙТО НЯМА ПРАВО ДА СИПЕ ТАКОВА ГОРИВО , А ГО ХВАНАТ ЧЕ Е СИПАЛ Е 10 000 ДОЛАРА
    И ДО 6 МЕСЕЦА ЗАТВОР:)

    15:15 29.04.2026

  • 35 Факти

    4 1 Отговор
    Радев ще бори олигархията като запази 10% данък за олигарсите - един от най-ниските в света.

    15:16 29.04.2026

  • 36 и конфискуване на чекмеджетата и затвор

    2 0 Отговор
    свързана с икономиката, с портмонето на хората и антикризисните мерки.

    15:16 29.04.2026

  • 37 И тия са неможачи

    4 1 Отговор
    Приказки много,дела малко!Какво стана с цените?

    15:19 29.04.2026

  • 38 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДоДо":

    Да. По-развитите държави използват прогресивно облагане и БОГАТИТЕ ТАМ ПЛАЩАТ 0 ДАНЪК. Който има над определен праг, примерно 10 милиона, да може да купи имот в Дубай или Кипър, да плаща за счетоводители и офиси в чужбина, преструктурира и на хартия има 0 доход за прогресивния данък или е вече "данъчен резидент" на държавата с 0 данъци.
    А държавите с прогресивния данък загиват. Толкова убива средната класа(за която е правен да я остави без пари), че и дребните бягат или отказват да правят бизнес. От там Германия примерно- 120 000 за 2025 емигрирали НЕМЦИ основно ВИСШИСТИ, икономиката 25% надолу за 5-10г, закриване на предприятия, огромен дълг и все по-малко приходи, та Мерц мисли и как да реже пенсиите и вчера обяви пакет увеличение на данъци. Франция- пред фалит и реве ЕС да й плаща дълговете, планира да спира индексирането на пенсии. УК- и те към фалит и вдигат данъци през ден.

    Коментиран от #49

    15:19 29.04.2026

  • 39 Комуняги, вие въведохте плоския данък

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    смешко на плямпай фишеци

    нали бсп настояваха много пъти за прогресивно облагане а не плоския данък
    все за някакви несъществуващи отдавна комуняги спрягате

    Коментиран от #50

    15:19 29.04.2026

  • 40 1102

    9 0 Отговор
    Помните ли какво каза Гешев когато го назначиха за главен прокурор?
    Каза: Има давност за някои престъпления но аз ще изнеса всички факти от приватизацията до това време! Нека хората да знаят кой колко ги ограби!
    Е, направи ли го? Защо не го направи?

    15:21 29.04.2026

  • 41 хмммм

    3 2 Отговор
    Какви стъпки?? Те още не са формирали кабинет.

    15:22 29.04.2026

  • 42 Ти вярваш ли си?

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дивчо":

    Нищо от споменатото няма да се случи,защото зад ПБ стоят същите олигарси,който стояха за Бойко.Сега други ще взимат комисионните!

    Коментиран от #43

    15:24 29.04.2026

  • 43 Дивчо

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ти вярваш ли си?":

    Не вярвам но и така не може да продължава.

    15:25 29.04.2026

  • 44 И правилно

    4 0 Отговор
    Няма моите деца,които са учили,работят за частни фирми и получават достойни заплати,да ги обложат с високи данъци,за да има за братята роми и за кибиците.

    15:27 29.04.2026

  • 45 Мунчо предизборно беше

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "ДрайвингПлежър":

    против еврото,кой спря референдума на"Възраждане"?

    15:27 29.04.2026

  • 46 иди ми дойди ми

    0 2 Отговор
    Тия данъци да не са жена,та да ги пипа?

    15:29 29.04.2026

  • 47 Феникс

    1 2 Отговор
    Мда, "Критично" - Архивите на WikiLeaks: Радев от „ангажиращ контакт на посолството“ до президент и управляващ!

    15:29 29.04.2026

  • 48 И кой

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Българската Коледа":

    ще го направи това пролетно прочистване? на мунчо не се надай! И той си е от същите.

    15:33 29.04.2026

  • 49 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    значи кво излиза ,след Великата Октомврийска Социалистическа Революция гнусните капиталисти на запад бързат да въведат пенсий помощи за безработни, отпуски, само и само да останат на власт,а сега кат го няма Съюза даже и данъците си не щат да плащат

    15:33 29.04.2026

  • 50 Да, ама

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Комуняги, вие въведохте плоския данък":

    точно БСП вкараха плоския данък. Бяха на власт с Орешака И СерЖейко, но НЕ ГО ПРОМЕНИХА!

    15:35 29.04.2026

  • 51 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Каква ситуация":

    Фалитите са запазена марка на БКП. Те от икономика и финанси не разбират. Радев е от същото котило. Само с един договор с Боташ успя да фалира Булгаргаз. Остава Боташ да си поиска в съда просрочените вземания от няколкостотин милиона евро и фалитът от технически става реален. С това автоматично ще загубим договора на Булгаргаз за евтин газ от Азербайджан, който е основният ни доставчик. С един куршум, два заека. А какво ще поиска Ердоган от нас, че Боташ да не съди Булгаргаз и да не го подпечата фалита му? Не знаем и сигурно няма да разберем. Най-вероятно вече се отплащаме по тази линия. БКП = фалит. Три по комунизма и още един по демокрацията. Тоя на Луканов го броим по комунизма, защото ние реално бяхме фалирали в средата на 80-те, но го отлагахме 5-6 години. Радев е от същото котило. Още няколко договора като този с Боташ и сме готови.

    15:36 29.04.2026

  • 52 1102

    0 0 Отговор
    Няма угодия! Едни реват, че няма подоходно облагане, други реват, че трябва да си остане десятъка! И за всички е виновен Радев!
    Предложете вариант при който всички да са доволни!

    15:37 29.04.2026

