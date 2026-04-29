"Прогресивна България" с първи стъпки към новия бюджет: Няма да пипа данъците

Най-голямата по численост парламентарно представена партия в 52-ото Народно събрание - "Прогресивна България" си постави две амбициозни задачи. Пред журналисти на влизане в Народното събрание избраният за народен представител от ПБ Петър Витанов открои, че първата задача на първите от изборите е свързана с икономиката, с портмонето на хората и антикризисните мерки.

Втората задача - справедливостта, правосъдието и реформата в съдебната система, уточни news.bg.

На въпрос дали възнамеряват да вдигат данъци в новия бюджет на държавата, Витанов каза, че в икономическата програма на "Прогресивна България" не е предвидено промяна на данъчната система.

"Важно е да се види какво е състоянието, в което заварваме тази държава, важно е състоянието на публичните финанси и състоянието на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)", посочи Витанов.

По думите му данъчната система е чудесен инструмент за преразпределение, от което България има нужда, но в световна кризисна ситуация, турбулентни времена, данъци не се пипат. В момента ще опитаме да направим така, че те да бъдат по-ефективно оползотворявани и по-справедливо събирани, посочи той.

Витанов коментира, че едрият бизнес винаги намира начин да избяга от корпоративния данък и страдат малките и средни фирми.

Според Петър Витанов ангажиментите по ПВУ са много изостанали и след две месеца, ако не бъдат приключени последните плащания, няма да може да се възползваме от парите.

Той отбеляза, че каквото има свързано с ПВУ, по спешност трябва да се отреагира.