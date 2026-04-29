"Прогресивна България" с първи стъпки към новия бюджет: Няма да пипа данъците

Най-голямата по численост парламентарно представена партия в 52-ото Народно събрание - "Прогресивна България" си постави две амбициозни задачи. Пред журналисти на влизане в Народното събрание избраният за народен представител от ПБ Петър Витанов открои, че първата задача на първите от изборите е свързана с икономиката, с портмонето на хората и антикризисните мерки.
Втората задача - справедливостта, правосъдието и реформата в съдебната система, уточни news.bg.
На въпрос дали възнамеряват да вдигат данъци в новия бюджет на държавата, Витанов каза, че в икономическата програма на "Прогресивна България" не е предвидено промяна на данъчната система.
"Важно е да се види какво е състоянието, в което заварваме тази държава, важно е състоянието на публичните финанси и състоянието на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)", посочи Витанов.
По думите му данъчната система е чудесен инструмент за преразпределение, от което България има нужда, но в световна кризисна ситуация, турбулентни времена, данъци не се пипат. В момента ще опитаме да направим така, че те да бъдат по-ефективно оползотворявани и по-справедливо събирани, посочи той.
Витанов коментира, че едрият бизнес винаги намира начин да избяга от корпоративния данък и страдат малките и средни фирми.
Според Петър Витанов ангажиментите по ПВУ са много изостанали и след две месеца, ако не бъдат приключени последните плащания, няма да може да се възползваме от парите.
Той отбеляза, че каквото има свързано с ПВУ, по спешност трябва да се отреагира.
5 ДоДо
До коментар #3 от "честен ционист":Повечето развити държави използват прогресивно подоходно облагане, при което по-високите доходи се облагат с по-високи ставки. Водещи примери в Европа с най-високи нива (над 50-60%) са Дания, Франция, Австрия, Испания, Белгия и Швеция. Тази система е стандарт за страните от ЕС, с изключение на България, която прилага плосък данък.
Коментиран от #16, #21, #22, #38
14:58 29.04.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ДА РЕ-ОРГАНИЗИРА ЕВРОПРОГРАМИТЕ :)
......
ЩЕ БЪДЕ СЛАВНО КЛАНЕ :)
15:02 29.04.2026
16 Анонимен
До коментар #5 от "ДоДо":И всички изброени държави са затънали в дългове,а едрия бизнес е избягал .
15:03 29.04.2026
20 Айде бе
До коментар #11 от "Феникс":За ситуацията в момента може да благодариш на управляващите до момента ГЕРБ и техните компаньонки от ПП, ДБ, ДПС, БСП, ИТН и прочие отпадъци.
Коментиран от #23, #30
15:04 29.04.2026
21 Различно е
До коментар #5 от "ДоДо":Едно е да ти обложат голяма заплата в Германия и друго голяма заплата в България,която е малка за Германия.Ще си изгонил и малкото кадърни младежи ,останали в България.
15:04 29.04.2026
22 Дивчо
До коментар #5 от "ДоДо":Да така е но тук ако се въведе ще има рев и вой. Да го направят като в Германия или Франция, да не говорим за скандинавските държави. Но нашите евроатлантици пак няма да са доволни. Искат си десятъка ама реват за демокрация както на Запад.
15:04 29.04.2026
23 Феникс
До коментар #20 от "Айде бе":Ситуацията се дължи до гояма степен от приемането ни в еврозоната, което напълно устройва Радев, мошето! Само да уточним че Радев също допринесе със зелените сертификати и със тикането ни към еврозоната, все пак имаше негови служебни правителства неодавна!
15:06 29.04.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Феникс":Е не може да виним Радев за положението в момента!
Тая брутална инфлация ни я натресоха Гербавите заедно с ППДБ, които ревяха за еврото - дръж тях отговорни. Истината е, че не Радев ми и свети слам да дойде вече никой не може да оправи нещата - има нужда от съвсем, съвсем други промени!
Коментиран от #45
15:09 29.04.2026
30 Каква ситуация
До коментар #20 от "Айде бе":ГЕРБ нито фалираха страната,нито ни вкараха във война.Питай майките на украинските момчета за ситуацията.Пък да не говорим,че над 90% от българите имат собствен дом.Други пък имат по няколко.Питай в Германия, като се променя политиката с квартирите,каква е ситуацията.Съсредоточи се в хубавото,което имаш.Другото е ИМАГЕНЕРНО.
Коментиран от #51
15:12 29.04.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
А ЗА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС СЕ ДАВАТ В СЪЩОТО
ВРЕМЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ТАКА НЕ СТРАДА
.......
ИМА И ДРУГ НАЧИН :)
15:12 29.04.2026
32 Баро Киро
До коментар #1 от "🎃🥔🐷":По-скоро на всички тикви и прасета....колко народ е папал покрай тях и преди тях....
15:13 29.04.2026
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... И ИМАТ ПРАВО ДА КУПУВАТ ОЦВЕТЕНИ ДИЗЕЛ И БЕНЗИН БЕЗ АКЦИЗИ :)
......
А ГЛОБАТА ЗА ВОДАЧА НА МПС КОЙТО НЯМА ПРАВО ДА СИПЕ ТАКОВА ГОРИВО , А ГО ХВАНАТ ЧЕ Е СИПАЛ Е 10 000 ДОЛАРА
И ДО 6 МЕСЕЦА ЗАТВОР:)
15:15 29.04.2026
38 хаха
До коментар #5 от "ДоДо":Да. По-развитите държави използват прогресивно облагане и БОГАТИТЕ ТАМ ПЛАЩАТ 0 ДАНЪК. Който има над определен праг, примерно 10 милиона, да може да купи имот в Дубай или Кипър, да плаща за счетоводители и офиси в чужбина, преструктурира и на хартия има 0 доход за прогресивния данък или е вече "данъчен резидент" на държавата с 0 данъци.
А държавите с прогресивния данък загиват. Толкова убива средната класа(за която е правен да я остави без пари), че и дребните бягат или отказват да правят бизнес. От там Германия примерно- 120 000 за 2025 емигрирали НЕМЦИ основно ВИСШИСТИ, икономиката 25% надолу за 5-10г, закриване на предприятия, огромен дълг и все по-малко приходи, та Мерц мисли и как да реже пенсиите и вчера обяви пакет увеличение на данъци. Франция- пред фалит и реве ЕС да й плаща дълговете, планира да спира индексирането на пенсии. УК- и те към фалит и вдигат данъци през ден.
Коментиран от #49
15:19 29.04.2026
39 Комуняги, вие въведохте плоския данък
До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":смешко на плямпай фишеци
нали бсп настояваха много пъти за прогресивно облагане а не плоския данък
все за някакви несъществуващи отдавна комуняги спрягате
Коментиран от #50
15:19 29.04.2026
40 1102
Каза: Има давност за някои престъпления но аз ще изнеса всички факти от приватизацията до това време! Нека хората да знаят кой колко ги ограби!
Е, направи ли го? Защо не го направи?
15:21 29.04.2026
42 Ти вярваш ли си?
До коментар #6 от "Дивчо":Нищо от споменатото няма да се случи,защото зад ПБ стоят същите олигарси,който стояха за Бойко.Сега други ще взимат комисионните!
Коментиран от #43
15:24 29.04.2026
43 Дивчо
До коментар #42 от "Ти вярваш ли си?":Не вярвам но и така не може да продължава.
15:25 29.04.2026
45 Мунчо предизборно беше
До коментар #28 от "ДрайвингПлежър":против еврото,кой спря референдума на"Възраждане"?
15:27 29.04.2026
48 И кой
До коментар #12 от "Българската Коледа":ще го направи това пролетно прочистване? на мунчо не се надай! И той си е от същите.
15:33 29.04.2026
49 Миме
До коментар #38 от "хаха":значи кво излиза ,след Великата Октомврийска Социалистическа Революция гнусните капиталисти на запад бързат да въведат пенсий помощи за безработни, отпуски, само и само да останат на власт,а сега кат го няма Съюза даже и данъците си не щат да плащат
15:33 29.04.2026
50 Да, ама
До коментар #39 от "Комуняги, вие въведохте плоския данък":точно БСП вкараха плоския данък. Бяха на власт с Орешака И СерЖейко, но НЕ ГО ПРОМЕНИХА!
15:35 29.04.2026
51 Факти
До коментар #30 от "Каква ситуация":Фалитите са запазена марка на БКП. Те от икономика и финанси не разбират. Радев е от същото котило. Само с един договор с Боташ успя да фалира Булгаргаз. Остава Боташ да си поиска в съда просрочените вземания от няколкостотин милиона евро и фалитът от технически става реален. С това автоматично ще загубим договора на Булгаргаз за евтин газ от Азербайджан, който е основният ни доставчик. С един куршум, два заека. А какво ще поиска Ердоган от нас, че Боташ да не съди Булгаргаз и да не го подпечата фалита му? Не знаем и сигурно няма да разберем. Най-вероятно вече се отплащаме по тази линия. БКП = фалит. Три по комунизма и още един по демокрацията. Тоя на Луканов го броим по комунизма, защото ние реално бяхме фалирали в средата на 80-те, но го отлагахме 5-6 години. Радев е от същото котило. Още няколко договора като този с Боташ и сме готови.
15:36 29.04.2026
52 1102
Предложете вариант при който всички да са доволни!
15:37 29.04.2026