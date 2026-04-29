Иззеха яйца и пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Яйца и пилешко месо с текло над 188 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните на ГКПП „Капитан Андреево“. Това съобщиха от БАБХ. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

В лек автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити пликове с кори с яйца с общо тегло 108 кг и 80,8 кг пилешко месо без документи.

Стоките са конфискувани и ще бъдат унищожени.