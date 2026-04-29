Иззеха яйца и пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Яйца и пилешко месо с текло над 188 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните на ГКПП „Капитан Андреево“. Това съобщиха от БАБХ. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.
В лек автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити пликове с кори с яйца с общо тегло 108 кг и 80,8 кг пилешко месо без документи.
Стоките са конфискувани и ще бъдат унищожени.
3 Търновец
До коментар #2 от "пенчо":Може би, но каква би била печалбата? И покрива ли разходите за пътуване? А преди години се говореше тук в Търново че един търговец Митко шоколадчето от село около Полски Тръмбеш слагал нови дати на шоколади с изтекъл срок.
17:00 29.04.2026
4 Защо са ги иззели?
17:07 29.04.2026