Иззеха яйца и пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Иззеха яйца и пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

29 Април, 2026 16:46 484 4

  • бабх-
  • яйца-
  • пилешко месо

Стоките са конфискувани и ще бъдат унищожени

Иззеха яйца и пилешко месо без документи на ГКПП „Капитан Андреево“ - 1
Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Яйца и пилешко месо с текло над 188 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните на ГКПП „Капитан Андреево“. Това съобщиха от БАБХ. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

В лек автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити пликове с кори с яйца с общо тегло 108 кг и 80,8 кг пилешко месо без документи.

Стоките са конфискувани и ще бъдат унищожени.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 2 Отговор
    Христанов закри "Магазин за хората" и отвори "Кооператив от хората".

    16:48 29.04.2026

  • 2 пенчо

    3 0 Отговор
    Както и да го гледаш това си е направо за препродажба.

    Коментиран от #3

    16:53 29.04.2026

  • 3 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "пенчо":

    Може би, но каква би била печалбата? И покрива ли разходите за пътуване? А преди години се говореше тук в Търново че един търговец Митко шоколадчето от село около Полски Тръмбеш слагал нови дати на шоколади с изтекъл срок.

    17:00 29.04.2026

  • 4 Защо са ги иззели?

    1 0 Отговор
    Те са били за "Шишикооп".

    17:07 29.04.2026

