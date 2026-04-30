Тома Биков с препоръка към "Прогресивна България": Непопулярни реформи с десен профил или провал

Непопулярни реформи с десен профил, препоръча на “Прогресивна България” депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков в декларация от името на група, направена от парламентарната трибуна, съобщават от novini.bg
Другият вариант, по думите му, е провал на партията на Румен Радев.
“Днес, в новите реалности, при пълното мнозинство на г-н Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост. Такъв може да се води единствено при добро желание от страна на управляващите. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до ново разочарование в българското общество. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе съответните конкретни политически действия от страна на управляващите, резултатът ще бъде сходен с резултата от неосъзнатата необходимост от водене на качествен политически диалог през последните 5 години”, допълни той.
"През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, като през последните 5 страната затъна хронично в политическа криза и в невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. Това се случваше, въпреки необходимостта от взимането на трудни решения в нестабилна геополитическа среда и здравна криза, нуждата от реформи в редица износени обществени системи и на фона на фискална политика, която възприе бюджетните дефицити за нормалност. През последните години последователно сме призовавали за вдигането на нивото на политическия дебат и сме предупреждавали, че личните нападки, ниската политическа култура и скандалите не унищожават доверието в една или друга формация, а в цялата политическа система и нейните институции. На отминалите парламентарни избори огромно мнозинство от българските граждани решиха да сложат край на политическия процес в неговата фрагментирана коалиционна форма и да дадат пълно мнозинство на “Прогресивна България”, каза Биков.
Той заяви, че ГЕРБ-СДС ще бъде дясно-консервативна, конструктивна, смислена и силна опозиция, която ще отстоява националния интерес, интереса на совите избиратели и ще оказва системен парламентарен контрол върху мнозинството. "Ще подкрепяме само решения, които плътно отговарят на нашата предизборна програма и отразяват волята и желанията на нашите избиратели", изтъкна народният представител.
"Изборният резултат ясно показва, че българските граждани не просто дават мандат за управление на “Прогресивна България”, а дават широк мандат за дълбоки структурни реформи, чийто обхват не се изчерпва само с реформата на съдебната власт, но и с реформиране на множество институции, системи и обществени отношения. Трябва да подчертаем, че огромно мнозинство от българските граждани гласуваха не за “Прогресивна България”, а персонално за г-н Румен Радев. От днес той ще има всички инструменти в държавата, за да осъществи очакванията на голяма част от българското общество в пълнота, без да му се налага да се съобразява с коалиционни партньори и всякакъв вид странични обстоятелства. Това е огромна отговорност, която изисква бързи и прецизни действия, които от днес нататък зависят единствено от волята на г-н Радев", каза още депутатът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21
11:41 30.04.2026
2 Я да траеш
Сега само ще седиш и ше слушаш
11:41 30.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А бе
11:45 30.04.2026
5 Тоя па
11:47 30.04.2026
6 провинциалист
11:49 30.04.2026
7 Боруна Лом
11:49 30.04.2026
8 голямо неуважение и лицемерие към
11:49 30.04.2026
9 Истината
11:49 30.04.2026
10 Дали
11:50 30.04.2026
11 Като чуя само за
Знам едно :
Ще ни гърбят за още пари.
11:50 30.04.2026
12 Абе
11:51 30.04.2026
13 Хе-хе
11:54 30.04.2026
14 Хаха
Крайно време е точно обратното - за "популярни" мерки! А и нали уж от 01.01.26 сме в клуба на "богатите" или не е така!
Твоята и на другите сглобкаджии работа в парламента от тук нататък е да стоите на.итани от народа в ъгъла и да подсмърчате...
11:54 30.04.2026
15 ккк
11:54 30.04.2026
16 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Кво стана, защо му полегна?!
11:58 30.04.2026
17 Директора👨✈️
Никой не иска да ви чува. Докарахте Еврото и съсипахте хората. Обедняхме всички с 30-40% за 6 месеца.
Марш!
12:00 30.04.2026
18 Надзирател
12:00 30.04.2026
19 СКРИЙ СЕ БЕ,
12:04 30.04.2026
20 А дано
Ама надали.
12:08 30.04.2026
21 По принцип е прав
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Точно сега му е времето за дисциплиниране на разходите.
Но трябват "топки" за тая работа !
12:11 30.04.2026
22 ттт
12:15 30.04.2026
23 Пепи
12:17 30.04.2026
24 Бегай бе ренегат.
12:17 30.04.2026
25 либерал
12:18 30.04.2026
26 Артистично
12:30 30.04.2026
27 9689
12:36 30.04.2026