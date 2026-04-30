Тома Биков с препоръка към "Прогресивна България": Непопулярни реформи с десен профил или провал

Непопулярни реформи с десен профил, препоръча на “Прогресивна България” депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков в декларация от името на група, направена от парламентарната трибуна, съобщават от novini.bg

Другият вариант, по думите му, е провал на партията на Румен Радев.

“Днес, в новите реалности, при пълното мнозинство на г-н Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост. Такъв може да се води единствено при добро желание от страна на управляващите. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до ново разочарование в българското общество. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе съответните конкретни политически действия от страна на управляващите, резултатът ще бъде сходен с резултата от неосъзнатата необходимост от водене на качествен политически диалог през последните 5 години”, допълни той.

"През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, като през последните 5 страната затъна хронично в политическа криза и в невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. Това се случваше, въпреки необходимостта от взимането на трудни решения в нестабилна геополитическа среда и здравна криза, нуждата от реформи в редица износени обществени системи и на фона на фискална политика, която възприе бюджетните дефицити за нормалност. През последните години последователно сме призовавали за вдигането на нивото на политическия дебат и сме предупреждавали, че личните нападки, ниската политическа култура и скандалите не унищожават доверието в една или друга формация, а в цялата политическа система и нейните институции. На отминалите парламентарни избори огромно мнозинство от българските граждани решиха да сложат край на политическия процес в неговата фрагментирана коалиционна форма и да дадат пълно мнозинство на “Прогресивна България”, каза Биков.

Той заяви, че ГЕРБ-СДС ще бъде дясно-консервативна, конструктивна, смислена и силна опозиция, която ще отстоява националния интерес, интереса на совите избиратели и ще оказва системен парламентарен контрол върху мнозинството. "Ще подкрепяме само решения, които плътно отговарят на нашата предизборна програма и отразяват волята и желанията на нашите избиратели", изтъкна народният представител.

"Изборният резултат ясно показва, че българските граждани не просто дават мандат за управление на “Прогресивна България”, а дават широк мандат за дълбоки структурни реформи, чийто обхват не се изчерпва само с реформата на съдебната власт, но и с реформиране на множество институции, системи и обществени отношения. Трябва да подчертаем, че огромно мнозинство от българските граждани гласуваха не за “Прогресивна България”, а персонално за г-н Румен Радев. От днес той ще има всички инструменти в държавата, за да осъществи очакванията на голяма част от българското общество в пълнота, без да му се налага да се съобразява с коалиционни партньори и всякакъв вид странични обстоятелства. Това е огромна отговорност, която изисква бързи и прецизни действия, които от днес нататък зависят единствено от волята на г-н Радев", каза още депутатът.