Тома Биков с препоръка към "Прогресивна България": Непопулярни реформи с десен профил или провал

30 Април, 2026 11:40 1 068 27

ГЕРБ-СДС ще бъде дясно-консервативна, конструктивна, смислена и силна опозиция, която ще отстоява националния интерес, интереса на совите избиратели и ще оказва системен парламентарен контрол върху мнозинството, каза още от парламентарната трибуна Биков

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Непопулярни реформи с десен профил, препоръча на “Прогресивна България” депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков в декларация от името на група, направена от парламентарната трибуна, съобщават от novini.bg

Другият вариант, по думите му, е провал на партията на Румен Радев.

“Днес, в новите реалности, при пълното мнозинство на г-н Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост. Такъв може да се води единствено при добро желание от страна на управляващите. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до ново разочарование в българското общество. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе съответните конкретни политически действия от страна на управляващите, резултатът ще бъде сходен с резултата от неосъзнатата необходимост от водене на качествен политически диалог през последните 5 години”, допълни той.
"През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, като през последните 5 страната затъна хронично в политическа криза и в невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. Това се случваше, въпреки необходимостта от взимането на трудни решения в нестабилна геополитическа среда и здравна криза, нуждата от реформи в редица износени обществени системи и на фона на фискална политика, която възприе бюджетните дефицити за нормалност. През последните години последователно сме призовавали за вдигането на нивото на политическия дебат и сме предупреждавали, че личните нападки, ниската политическа култура и скандалите не унищожават доверието в една или друга формация, а в цялата политическа система и нейните институции. На отминалите парламентарни избори огромно мнозинство от българските граждани решиха да сложат край на политическия процес в неговата фрагментирана коалиционна форма и да дадат пълно мнозинство на “Прогресивна България”, каза Биков.

Той заяви, че ГЕРБ-СДС ще бъде дясно-консервативна, конструктивна, смислена и силна опозиция, която ще отстоява националния интерес, интереса на совите избиратели и ще оказва системен парламентарен контрол върху мнозинството. "Ще подкрепяме само решения, които плътно отговарят на нашата предизборна програма и отразяват волята и желанията на нашите избиратели", изтъкна народният представител.
"Изборният резултат ясно показва, че българските граждани не просто дават мандат за управление на “Прогресивна България”, а дават широк мандат за дълбоки структурни реформи, чийто обхват не се изчерпва само с реформата на съдебната власт, но и с реформиране на множество институции, системи и обществени отношения. Трябва да подчертаем, че огромно мнозинство от българските граждани гласуваха не за “Прогресивна България”, а персонално за г-н Румен Радев. От днес той ще има всички инструменти в държавата, за да осъществи очакванията на голяма част от българското общество в пълнота, без да му се налага да се съобразява с коалиционни партньори и всякакъв вид странични обстоятелства. Това е огромна отговорност, която изисква бързи и прецизни действия, които от днес нататък зависят единствено от волята на г-н Радев", каза още депутатът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    33 3 Отговор
    Томкка Кравова реве за бик

    Коментиран от #21

    11:41 30.04.2026

  • 2 Я да траеш

    36 4 Отговор
    Гол охлюв

    Сега само ще седиш и ше слушаш

    11:41 30.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А бе

    32 3 Отговор
    карикатурчо марш в зайчарника б-к-ук

    11:45 30.04.2026

  • 5 Тоя па

    28 2 Отговор
    Тоя,как не ги е срам въобще да се исказват?Съсипахте държавата,купихте си пак гласове,нооо ние сме търпеливи и ще ви испратиме при итн.

    11:47 30.04.2026

  • 6 провинциалист

    17 2 Отговор
    ГЕРБ-СДС е била, е и няма как да бъде нищо повече от ОПГ.

    11:49 30.04.2026

  • 7 Боруна Лом

    6 2 Отговор
    ПБ ДАНО ДА СМАЧКАТЕ,, ЛА ПИОВЛЕ,,! АМА Е МНОГО СЛЕДКО ИЗКУШЕНИЕТО ДА СТАНЕТЕ КАТО ТЯХ!

    11:49 30.04.2026

  • 8 голямо неуважение и лицемерие към

    17 2 Отговор
    народа е един вмирисан на далавери ,корупция и доказал безброй години своята безполезност индивид да дава препоръки на който и да е , какво остава за други управляващи държава

    11:49 30.04.2026

  • 9 Истината

    21 2 Отговор
    Биков, мазен лакей от теб не се иска нищо повече...само да изчезнеш с 200 и да лижеш подметките на цар Тиквуний...

    11:49 30.04.2026

  • 10 Дали

    14 2 Отговор
    Май беше мъжка секретарка на един от старото ДПС

    11:50 30.04.2026

  • 11 Като чуя само за

    5 6 Отговор
    "Непопулярни реформи с десен профил или провал" ,
    Знам едно :
    Ще ни гърбят за още пари.

    11:50 30.04.2026

  • 12 Абе

    9 1 Отговор
    На тоа дедо му се е казвал БикО.

    11:51 30.04.2026

  • 13 Хе-хе

    1 2 Отговор
    Поради заетост, гледам без звук старта на 52 парламент! И по едно време на мястото на най възрастния се появи Рая Назарян! Никаква разлика! А за Възраждане какво да ви кажа!? Дванадесетте апостоли! На всеки километър имаше такъв епизод с някакви пастори шпиони на капитализма!

    11:54 30.04.2026

  • 14 Хаха

    14 1 Отговор
    Томчо, на хората ни писна все от "непопулярни" мерки вече 36 години, които доказано до нищо не водят, освен разруха и обезлюдяване на нацията!
    Крайно време е точно обратното - за "популярни" мерки! А и нали уж от 01.01.26 сме в клуба на "богатите" или не е така!
    Твоята и на другите сглобкаджии работа в парламента от тук нататък е да стоите на.итани от народа в ъгъла и да подсмърчате...

    11:54 30.04.2026

  • 15 ккк

    11 1 Отговор
    двамата със Сачева са като настъпани мушката в този парламент

    11:54 30.04.2026

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    7 1 Отговор
    Щеше да вкарваш тиквата в затвора?!
    Кво стана, защо му полегна?!

    11:58 30.04.2026

  • 17 Директора👨‍✈️

    14 1 Отговор
    Марш бе, омръзнахте на народа. Опозиция. Каква опозиция ще сте вие?
    Никой не иска да ви чува. Докарахте Еврото и съсипахте хората. Обедняхме всички с 30-40% за 6 месеца.
    Марш!

    12:00 30.04.2026

  • 18 Надзирател

    9 2 Отговор
    Млъкни Биков. Вие крадливите и нагли гербери сте минало. Отивате в затвора всички !!!

    12:00 30.04.2026

  • 19 СКРИЙ СЕ БЕ,

    7 2 Отговор
    АРОГАНТЕН ПРОСТАК.

    12:04 30.04.2026

  • 20 А дано

    2 5 Отговор
    "зависят единствено от волята на г-н Радев"

    Ама надали.

    12:08 30.04.2026

  • 21 По принцип е прав

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Точно сега му е времето за дисциплиниране на разходите.
    Но трябват "топки" за тая работа !

    12:11 30.04.2026

  • 22 ттт

    12 1 Отговор
    А бре, Тома, а бре, Биков, когато бяхте на власт да беше давал идеи.

    12:15 30.04.2026

  • 23 Пепи

    7 1 Отговор
    Я за първи май, на трудещите се по един безценен подарък от Радев? Тиквун, Шиши, Бичето, Делянчо Добрев и още няколко в ПАНДЕЛАТА! Другите може да изчакат и до Гергиовден! Тогава ще настъпи такъв живот, че бг. рай ще стане!

    12:17 30.04.2026

  • 24 Бегай бе ренегат.

    9 1 Отговор
    Вкупом в панделата.

    12:17 30.04.2026

  • 25 либерал

    7 1 Отговор
    Томка Бикова е "най-умната" от групата на Боко Ти.....та!

    12:18 30.04.2026

  • 26 Артистично

    2 1 Отговор
    прочете писанията си , които винаги са почти еднакви и мазни , та кой капе !

    12:30 30.04.2026

  • 27 9689

    5 0 Отговор
    Мутренски лизачо,не и твоето мнение.

    12:36 30.04.2026

