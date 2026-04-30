Иван Демерджиев: Пеевски и Борисов не се нуждаят от охрана

Ако ме питате мен дали Пеевски и Борисов се нуждаят от охрана, не, те не се нуждаят от охрана. Не съм сигурен дали това е техниката да бъде снета тази охрана. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Прогресивна България и бивш министър на вътрепните работи Иван Демерджиев.

Не познавам случая на Теодора Георгиева в детайли, но от това, което знам за нея ме кара да мисля, че се нуждае от охрана, отговори Дерменджиев на въпрос на журналисти.

Имаме проект за правила за ВСС. Кандидати нямаме, без правила няма как да имаме кандидати за ВСС, каза още той.