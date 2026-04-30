Иван Демерджиев: Пеевски и Борисов не се нуждаят от охрана

30 Април, 2026 13:21

  • иван демерджиев-
  • борисов-
  • пеевски-
  • охрана

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако ме питате мен дали Пеевски и Борисов се нуждаят от охрана, не, те не се нуждаят от охрана. Не съм сигурен дали това е техниката да бъде снета тази охрана. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Прогресивна България и бивш министър на вътрепните работи Иван Демерджиев.

Не познавам случая на Теодора Георгиева в детайли, но от това, което знам за нея ме кара да мисля, че се нуждае от охрана, отговори Дерменджиев на въпрос на журналисти.

Имаме проект за правила за ВСС. Кандидати нямаме, без правила няма как да имаме кандидати за ВСС, каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 17 Отговор
    Пеевски не се нуждае от охрана, нали си седнал плътно до него у партийния дом, му пазиш завет.

    Коментиран от #11

    13:24 30.04.2026

  • 2 Кирил

    8 18 Отговор
    Тоз да не го посетят на тиквата хората някоя вечер та говори толкова смело? В парламента спечелиха, но ОПГ-то си движи наркоканалите и реже наред.

    Коментиран от #13

    13:24 30.04.2026

  • 3 Сила

    37 2 Отговор
    Точно , народа ги обича и копнее да се докосне до тях ....няма нищо по хубаво от това да те пази народната любов ....!!!

    Коментиран от #14

    13:24 30.04.2026

  • 4 Тома

    47 2 Отговор
    Бати Бойко тиквата ще го охранява Сретен който каза човека взе парите

    13:24 30.04.2026

  • 5 я кой излиза след зимен сън

    14 1 Отговор
    всички знаем че веднъж стръвница,
    мечката не яде само ябълки

    13:25 30.04.2026

  • 6 Ивеко

    10 14 Отговор
    Продължава ме по старомо ми се вижда. Едни и същи лица и един и същ сценарий

    13:25 30.04.2026

  • 7 Ама те се

    10 1 Отговор
    страхуват...

    13:26 30.04.2026

  • 8 Пловдив

    34 2 Отговор
    В затвора ще имат безплатна охрана.

    13:29 30.04.2026

  • 9 И двете свинки

    43 2 Отговор
    Имат пари. Да си плащат сами гавазите!

    13:30 30.04.2026

  • 10 Господине

    7 15 Отговор
    Май ми се струва, че започвате с Мангасарските номера

    13:31 30.04.2026

  • 11 Ти пък!

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Седнал е до него да го притеснява, а не да го пази.🤭

    Коментиран от #17

    13:31 30.04.2026

  • 12 Ами...

    32 2 Отговор
    Охрана не им трябва. Скоро ще изчезнат и ,, никой няма да знае" къде са. За тях започва един такъв живот, ех, какъв живот!!!

    13:32 30.04.2026

  • 13 Има ни пак

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Ти чул ли си, че съществуват камери и записващи устройства? Пък и човека е с имунитет. Или ще слушаме по цял ден налудничавите ви мечти. Вашата свършва. Колкото и да се опъвате. А шоуто за прасетата тепърва започва.

    13:32 30.04.2026

  • 14 анализатор

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Депутат е, пари дава,
    за наука, за свобода,
    но не свойте пари братя,
    а парите на народа !

    13:32 30.04.2026

  • 15 Последния Софиянец

    8 11 Отговор
    Ма как хубаво седиш до тях в парламента..... Малко като тримата глупаци

    13:33 30.04.2026

  • 16 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Помоооощ пак ме гонят санитарите

    13:34 30.04.2026

  • 17 честен ционист

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Ти пък!":

    Те си седят един до друг като другарчета още от първо отделение у школото.

    13:36 30.04.2026

  • 18 Те си

    25 2 Отговор
    я гласуваха до сега , един бюлюк пазачи ги вардят , шофьори , лимузини , гориво и каквото се сетиш ! Двамата - с над милион годишно с това бъркате джоба на читавите данъкоплатци .

    13:36 30.04.2026

  • 19 мое мнение

    19 0 Отговор
    нуждаят се....от друг вид охрана

    Коментиран от #21

    13:36 30.04.2026

  • 20 Пеевски

    13 0 Отговор
    Да спортува

    13:37 30.04.2026

  • 21 На друго

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "мое мнение":

    място , от където небето се вижда на решетки !

    13:39 30.04.2026

  • 22 оня с коня

    8 4 Отговор
    И както обясняват до болка познати неща някои Анализатори Борисов и Пеевски ще си кротуват в Окопа докато радев започне с НЕпопулярните мерки,предполащи "Затягане на коланите".Това естествено много скоро ще доведе до Протести и Сриване на Рейтинга му,като Балонът на Свръхочакванията от Управлението му ще се пукне показно с гръм и трясък.Тогава вече Пеевски и ББ заедно с много други лидери на Опозиц. Партии ще излязат на Сцената и ще бъдат Безмилостни в Критиките си към "Един чорап с цвят Зелен",с голяма вероатност проправяйки пътека към Нови избори.Колкото до Охраната - И двамата имат финансовата възможност да си наемат БЕЗ ПРОБЛЕМ цели лични Армии за Охрана,много по-надеждни и модерни от Държавната Милиция.

    13:42 30.04.2026

  • 23 Стига с тези ПРАВИЛА

    8 0 Отговор
    Тези правила са създадени от МАФИЯТА. Включително и приемането на Територията в юришиткойна.
    Всичко в Територията е грубо нарушение на Закони, и въвеждането на Диктаторски и Лобистки законодатества.
    Гавра Конституция. Унищожаване на Граници. Унищожаване на Български лЪв. Фалшифициране на данни за инфлация, дефицит, ценова нестабилност. Какво Законодателство, Мафиотско? СИ парно, отменено 2 пъти от ВАС и ЕС. Безобразия с 90 милиарда юро за Укр. Махнете партийни квоти във ВСС, ВАС, Комисии, КЕВР, НСИ, БНБ, тези хора трябва да са с граждански квоти, пряко избирани от българите.
    В Гърция има осъдени хора зафалшификации с дефицит и инфлации за прием в Юрошит.
    В България, кога??

    13:55 30.04.2026

  • 24 Който

    9 2 Отговор
    се страхува от мечки , да не ходи в гората ! От де накъде българските граждани ще им плащат тези прескъпи безумия ? Че ги е страх за мизерните им животи , дай всички сега да се бъркат !

    14:07 30.04.2026

  • 25 Ццц

    5 1 Отговор
    Освен това изграждането само на 1 км магистрала от правилната фирма ще им позволи сами да си плащат на охраната за 20 години напред. А от 15 години обществена поръчка не е печелена от неправилна фирма..

    14:12 30.04.2026

  • 26 Двамата

    9 1 Отговор
    са достатъчно охранени , не им трябва охранване !

    14:15 30.04.2026

  • 27 ДЕБЕЛАЦИТЕ

    7 1 Отговор
    ДА ИЗЛЯЗАТ СРЕД НАС, ХОРАТА,
    А ПЪК НИЕ ЩЕ ГИ "ПАЗИМ" С КАМЪНИ.

    14:18 30.04.2026

  • 28 ами да,

    3 1 Отговор
    Тодорка прави блоуинг ин дъ уинд на Дечев и е наш човек, в голяма опасност е. Трябва й охрана!

    14:26 30.04.2026

  • 29 А бе

    2 1 Отговор
    Никаква охрана с Народна пара щом може да плаща да лети до Дубай магнитският с-и-чуг в Белене - крадеца

    14:40 30.04.2026

