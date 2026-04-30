Асен Василев за раздялата с ДБ: Не е драматична стъпка, а нормална еволюция

„Голямата задача, която беше поставена, а именно еврозоната и Шенген, от една страна, а от друга – Борисов и Пеевски под 80 депутати и възможност за истинска съдебна реформа, е изпълнена“, каза в „Лице в лице“ лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев.
„Сега на дневен ред идва втората голяма задача, която е българските граждани да живеят по-добре и България да стане по-богата държава. Това е икономически-социалният модел, а там с колегите от „Демократична България“ (ДБ) имаме доста различни визии“, обясни Василев.
Той даде пример, че назад в годините по гласуванията за бюджетите е имало много пъти, когато ПП и ДБ са гласували различно.
Асен Василев отново уточни, че на президентските избори ПП и ДБ ще се явят заедно. Остават заедно и в общинските съвети.
„Това не е някаква драматична стъпка, а нормална еволюция“, заяви лидерът на ПП.
По думите му най-добрият път напред за ПП е да се върне обратно към центристката си визия да не се вдигат данъците.
„На Националния съвет имаше един глас против разделението на ПП и ДБ на две парламентарни групи. Никола Минчев е единият глас против“, каза Асен Василев.
На въпрос имало ли е уговорка да не се използват преференции на изборите на 19 април той отговори така: „Ако нещо го има в писмен документ, то е договорено. Ако го няма, не е договорено. Няма го в писмен документ.“
„Днес внесохме 11 законопроекта в парламента. Първите два от тях са свързани с първите два приоритета, които заявихме. Първият е ВСС в текущия си формат да не може да назначава и кадрува, докато не бъде сменен. Вторият е с това да падне охраната на Борисов и Пеевски, за да няма по-равни хора в държавата“, обясни лидерът на ПП.
„Бойко Борисов не е премиер от 2021 г. Пет години по-късно имаме 20 души с не знам колко джипа, които струват безобразни пари на държавата, за да пазим един обикновен депутат“, каза още Василев.
„Не мисля, че нещо свързано с работата на Борисов като министър-председател от 2021 г. е причина да има охрана днес. Той и Пеевски се ползват от охрана, по-голяма от тази на премиера и президента“, допълни той.
2 ШЕФА
18:10 30.04.2026
3 Последния Софиянец
18:11 30.04.2026
4 Крайцер Петрохан
18:14 30.04.2026
5 Сталин
18:15 30.04.2026
6 604
Коментиран от #9
18:15 30.04.2026
7 Сталин
18:15 30.04.2026
8 Аха...
18:16 30.04.2026
9 Щото
До коментар #6 от "604":нямаше да влезнат...
Коментиран от #11, #13
18:17 30.04.2026
10 хмммм
18:20 30.04.2026
11 604
До коментар #9 от "Щото":Демек всичко е за парата и креслата..и тея биле демократи....по мязът на комуняги
18:20 30.04.2026
12 Калин
Гуша на дебил или на преял пеликан!
Добре му се е отразила властта!
18:24 30.04.2026
13 604
До коментар #9 от "Щото":Можеше и да влезнат ...със сигурност едните влизаха...
18:24 30.04.2026
14 Горски
18:25 30.04.2026
15 Тома
18:25 30.04.2026
16 Така де
18:26 30.04.2026
17 Мдаа
Очевидно защо ОПГ-то се разпада!
18:30 30.04.2026
18 Дика
18:32 30.04.2026
19 бай ви кокорчо
и не иска да дели кьор софрата
18:34 30.04.2026
20 Хаха
18:34 30.04.2026
21 Име
18:36 30.04.2026
22 София прайд те очаква вземи и спецов
18:36 30.04.2026
23 киро
18:39 30.04.2026
24 Интересно
18:44 30.04.2026
25 Дада
18:44 30.04.2026
26 Айде
18:44 30.04.2026
27 Леле
18:47 30.04.2026
28 ВКК 531
18:48 30.04.2026
29 SDEЧЕВ
18:51 30.04.2026
30 Нашия
18:56 30.04.2026
31 Браво г-н Василев!
18:56 30.04.2026
32 Здравейте госпожо Ризова или
Ако поканите още две такива огромни и губите медийно пространство пред българските граждани
18:59 30.04.2026
33 Анонимен
19:01 30.04.2026
34 Огризкова
19:03 30.04.2026
35 Различни електорати
19:04 30.04.2026
36 Ха ха
19:09 30.04.2026
37 анонимен
19:34 30.04.2026