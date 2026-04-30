Асен Василев за раздялата с ДБ: Не е драматична стъпка, а нормална еволюция

„Голямата задача, която беше поставена, а именно еврозоната и Шенген, от една страна, а от друга – Борисов и Пеевски под 80 депутати и възможност за истинска съдебна реформа, е изпълнена“, каза в „Лице в лице“ лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев.

„Сега на дневен ред идва втората голяма задача, която е българските граждани да живеят по-добре и България да стане по-богата държава. Това е икономически-социалният модел, а там с колегите от „Демократична България“ (ДБ) имаме доста различни визии“, обясни Василев.

Той даде пример, че назад в годините по гласуванията за бюджетите е имало много пъти, когато ПП и ДБ са гласували различно.

Асен Василев отново уточни, че на президентските избори ПП и ДБ ще се явят заедно. Остават заедно и в общинските съвети.

„Това не е някаква драматична стъпка, а нормална еволюция“, заяви лидерът на ПП.

По думите му най-добрият път напред за ПП е да се върне обратно към центристката си визия да не се вдигат данъците.

„На Националния съвет имаше един глас против разделението на ПП и ДБ на две парламентарни групи. Никола Минчев е единият глас против“, каза Асен Василев.

На въпрос имало ли е уговорка да не се използват преференции на изборите на 19 април той отговори така: „Ако нещо го има в писмен документ, то е договорено. Ако го няма, не е договорено. Няма го в писмен документ.“

„Днес внесохме 11 законопроекта в парламента. Първите два от тях са свързани с първите два приоритета, които заявихме. Първият е ВСС в текущия си формат да не може да назначава и кадрува, докато не бъде сменен. Вторият е с това да падне охраната на Борисов и Пеевски, за да няма по-равни хора в държавата“, обясни лидерът на ПП.

„Бойко Борисов не е премиер от 2021 г. Пет години по-късно имаме 20 души с не знам колко джипа, които струват безобразни пари на държавата, за да пазим един обикновен депутат“, каза още Василев.

„Не мисля, че нещо свързано с работата на Борисов като министър-председател от 2021 г. е причина да има охрана днес. Той и Пеевски се ползват от охрана, по-голяма от тази на премиера и президента“, допълни той.