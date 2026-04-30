Асен Василев за раздялата с ДБ: Не е драматична стъпка, а нормална еволюция

30 Април, 2026 18:08 1 169 37

Най-добрият път напред за ПП е да се върне обратно към центристката си визия да не се вдигат данъците

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Голямата задача, която беше поставена, а именно еврозоната и Шенген, от една страна, а от друга – Борисов и Пеевски под 80 депутати и възможност за истинска съдебна реформа, е изпълнена“, каза в „Лице в лице“ лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев.

„Сега на дневен ред идва втората голяма задача, която е българските граждани да живеят по-добре и България да стане по-богата държава. Това е икономически-социалният модел, а там с колегите от „Демократична България“ (ДБ) имаме доста различни визии“, обясни Василев.

Той даде пример, че назад в годините по гласуванията за бюджетите е имало много пъти, когато ПП и ДБ са гласували различно.

Асен Василев отново уточни, че на президентските избори ПП и ДБ ще се явят заедно. Остават заедно и в общинските съвети.

„Това не е някаква драматична стъпка, а нормална еволюция“, заяви лидерът на ПП.

По думите му най-добрият път напред за ПП е да се върне обратно към центристката си визия да не се вдигат данъците.

„На Националния съвет имаше един глас против разделението на ПП и ДБ на две парламентарни групи. Никола Минчев е единият глас против“, каза Асен Василев.

На въпрос имало ли е уговорка да не се използват преференции на изборите на 19 април той отговори така: „Ако нещо го има в писмен документ, то е договорено. Ако го няма, не е договорено. Няма го в писмен документ.“

„Днес внесохме 11 законопроекта в парламента. Първите два от тях са свързани с първите два приоритета, които заявихме. Първият е ВСС в текущия си формат да не може да назначава и кадрува, докато не бъде сменен. Вторият е с това да падне охраната на Борисов и Пеевски, за да няма по-равни хора в държавата“, обясни лидерът на ПП.

„Бойко Борисов не е премиер от 2021 г. Пет години по-късно имаме 20 души с не знам колко джипа, които струват безобразни пари на държавата, за да пазим един обикновен депутат“, каза още Василев.

„Не мисля, че нещо свързано с работата на Борисов като министър-председател от 2021 г. е причина да има охрана днес. Той и Пеевски се ползват от охрана, по-голяма от тази на премиера и президента“, допълни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ШЕФА

    32 12 Отговор
    Нормална еволюция е ти да си булка в затвора където ти е мястото.

    18:10 30.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    30 10 Отговор
    Джендър еволюшън

    18:11 30.04.2026

  • 4 Крайцер Петрохан

    21 5 Отговор
    Корабът потъва, не може всички да се качат на една лодка.

    18:14 30.04.2026

  • 5 Сталин

    28 5 Отговор
    ПП и ДБ сапунка ,коалиция "Негодници"

    18:15 30.04.2026

  • 6 604

    29 4 Отговор
    Е що не преди изборите...що излъгахте хората ве шарлатани долни...

    Коментиран от #9

    18:15 30.04.2026

  • 7 Сталин

    30 3 Отговор
    Парите свършиха и брака по сметка се разпада

    18:15 30.04.2026

  • 8 Аха...

    18 3 Отговор
    Интереса клати феса- нали така! Кой ще ви повярва! ДБ май не искат да имат вече нищо общо с вас или...? Ще се разбере, скоро!

    18:16 30.04.2026

  • 9 Щото

    20 2 Отговор

    До коментар #6 от "604":

    нямаше да влезнат...

    Коментиран от #11, #13

    18:17 30.04.2026

  • 10 хмммм

    9 2 Отговор
    Нормално е да се проведат нови избори за председател след резултата!

    18:20 30.04.2026

  • 11 604

    17 2 Отговор

    До коментар #9 от "Щото":

    Демек всичко е за парата и креслата..и тея биле демократи....по мязът на комуняги

    18:20 30.04.2026

  • 12 Калин

    17 2 Отговор
    Хубавец!

    Гуша на дебил или на преял пеликан!
    Добре му се е отразила властта!

    18:24 30.04.2026

  • 13 604

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Щото":

    Можеше и да влезнат ...със сигурност едните влизаха...

    18:24 30.04.2026

  • 14 Горски

    17 3 Отговор
    Знам че е много болезнено, на планктона дори не му се вярва, но ППДБ се разпада. Следва отделен разпад и на ПП. Наистина разбирам налудните обяснения, които си пишете тук, как всичко било за добро, едва ли не сега ПП ще изригнат и ще пометат другите политически сили. Ами не - разпадат се. Радев помете всичко което беше останало, сега държи здраво юздите, независимо че вие протестирахте. Кой ви излъга, помислете сами. Трябва да си изживеете катарзиса. Никоя политическа сила не е вечна. Някои живеят повечеко, други за няколко години умират. Тази умира. Разпада е показателен. Всичко свърши. И да - Асен Василев може да започне работа при Радев, когато ПП се занулят съвсем. Може и пост да му дадат - бъдещето ще покаже. Но, ПП ДБ вече са история. Тъжна история, защото в началото много хора им повярваха.

    18:25 30.04.2026

  • 15 Тома

    11 1 Отговор
    Старата песен сме е пели развод ми дай

    18:25 30.04.2026

  • 16 Така де

    7 2 Отговор
    Ако бяха приели еднополовите бракове щяха да се вземат! Но дотогава ще се самозадоволяват с подръчни средства!

    18:26 30.04.2026

  • 17 Мдаа

    11 2 Отговор
    Прелъстенини изоставени от техните ортаци Борисов и Пеевски, жигосани завинаги и ненужни вече никому отпадъци. Няма кафенце вече, няма коалиция и сглобка, няма нищо. Няма и хранилка!

    Очевидно защо ОПГ-то се разпада!

    18:30 30.04.2026

  • 18 Дика

    8 3 Отговор
    Асенка е готов за председател на бсп. Другари, дайте да дадем е неговия лозунг. Ама откъде, няма значение. Важно е днес да се наядем, а утре я камилата, я камиларя. Не го знам къде и какво е учил, но изпреварващо инфлацията вдигане на доходи води до нова инфлация. Т.е. трябва доходите и то ако е възможно (и то не с кредити) да догонват инфлацията.

    18:32 30.04.2026

  • 19 бай ви кокорчо

    6 1 Отговор
    а нормална еволюция когато всеки дърпа чергата към него
    и не иска да дели кьор софрата

    18:34 30.04.2026

  • 20 Хаха

    9 3 Отговор
    Целта ви беше да изтеглите колкото може повече кредити и за обедняването ни да обвините Русия. Изпълнихте задачата, сега чао

    18:34 30.04.2026

  • 21 Име

    9 1 Отговор
    Не е трагедия, че обратните се разделят..

    18:36 30.04.2026

  • 22 София прайд те очаква вземи и спецов

    8 4 Отговор
    Този кога ще ражда

    18:36 30.04.2026

  • 23 киро

    7 2 Отговор
    тая още е напълняла. ще има да плаче за спеца

    18:39 30.04.2026

  • 24 Интересно

    5 1 Отговор
    А защо не еволюирахте нормално преди седмица, преди да ви гласуват местата в ложите?

    18:44 30.04.2026

  • 25 Дада

    8 1 Отговор
    Най накрая се отърва от тези котви ДБ и ДСБ ....Мартино Димитров и генерал гном да се хващат на истинска работа някъде шлосери или общаци на някой строителен обект

    18:44 30.04.2026

  • 26 Айде

    5 2 Отговор
    Политически мошеник!

    18:44 30.04.2026

  • 27 Леле

    7 2 Отговор
    Тоя все повече заприличва на хипопотам. По принцип не обрам внимание, но той изгради цялата си политическа кариера върху външния вид на опонентите си, а напоследък е качил поне 60-80кг.

    18:47 30.04.2026

  • 28 ВКК 531

    0 5 Отговор
    Без ДБ надали щяхте да сте в НС! Десните хора гласуват за ДБ,!

    18:48 30.04.2026

  • 29 SDEЧЕВ

    2 1 Отговор
    това са шарлатански номера. Шарлатаните знаят коко е скъпо ефирнотто време и с тази измислена новина го превземат . После с другата новина ,че се съюзяват отново ще го превземат. Добри са шарлатаните в ПР но само дотолкова. Оригиналните шарлатани едно време са първите маркетолози- snake oil salesmen in USA,Cone artists-- и всички лапнишарани много ги харесват. Да сте чули измамник някога да е сложил камък върху камък.Ето чрез медийни промивки изкараха лапнишараните на улицата и резултатът е ребрандиране БСП на власт Хак да ви еПротестърчетаслабоумни.

    18:51 30.04.2026

  • 30 Нашия

    4 1 Отговор
    Паак реклама на гейове

    18:56 30.04.2026

  • 31 Браво г-н Василев!

    2 1 Отговор
    Няма смисъл да се коалирате с която и да е червена шайка в българската политика!

    18:56 30.04.2026

  • 32 Здравейте госпожо Ризова или

    2 1 Отговор
    Мис четири очи.
    Ако поканите още две такива огромни и губите медийно пространство пред българските граждани

    18:59 30.04.2026

  • 33 Анонимен

    2 0 Отговор
    У село Горно-нанадолнище Пена се развела. На никой не му пука. Стига с тая драма.

    19:01 30.04.2026

  • 34 Огризкова

    3 0 Отговор
    се притеснила, че чак Радев се бил "подразнил" от раздялата. Какъв ужас. Ами да му леят куршум. Това си е тяхна работа и не би трябвало да газира мисирството

    19:03 30.04.2026

  • 35 Различни електорати

    3 1 Отговор
    ДБ защитава интересите на работодателите и самонаетите, т.е. на хората с по-високи доход - горната средна класа, а ПП се цели в по-широка електорална база - долната средна класа и работници, т.е. хората на наемния труд, които сега гласуваха за ПБ. Асет Василев е прав, че в следващите години голямата цел пред българската политика е да направи европейски доходите и стандарта на живот и та долната средна класа и на работническтата класа, т.е. хората на наемния труд или бачкаторите, които са и голямото мнозинство от обществото. Доходите и стандартът на живот на висшата класа и на горната средна класа вече са европейските, поради което политиците ще се фокусират към подобрението в живота на наемните работници, които в момента не са доволни от своя стандарт.

    19:04 30.04.2026

  • 36 Ха ха

    2 0 Отговор
    Няма значение. Важното е заплатата и бонусите да вървят

    19:09 30.04.2026

  • 37 анонимен

    0 0 Отговор
    Никаква еволюция не е , а чиста пресметливост. За повече пари които дават на председатели на комисии х2, за облаги като зам.председатели на Народното събрание х2 . Чувам, че за президенстките избори пак ще сте заедно за повече гласове. Значи когато е за гласове заедно, когато е за пари по отделно. Отврат!

    19:34 30.04.2026

