Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"

30 Април, 2026 18:54 1 107 48

Няма как да търсим подкрепата на Пеевски и Борисов, за да разградим техния модел с протекцията му в правосъдната система

Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов", заяви Иван Демерджиев от "Прогресивна България" в студиото на "Още от деня" по БНТ.

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": "Помощ ще ни трябва, но тя не е помощ за нас. Тя е помощ за каузата да се направят необходимите промени в съдебната система. Всъщност доста политически партии направиха такива заявки. Ние много ясно заявихме в предизборната кампания, потвърждаваме го и сега – една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов". Няма как да търсим подкрепата на Пеевски и Борисов, за да разградим техния модел с протекцията му в правосъдната система."

Демерджиев коментира и евентуалната подкрепа от ГЕРБ и ДПС.

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": "Ние не очакваме подкрепа оттам, но вярваме, че останалите политически сили – ПП и ДБ, и "Възраждане", ако са твърди в позициите си, ще ни подкрепят в стремежа ни да излъчим нови представители във ВСС и нов главен прокурор."

За разделянето на ПП и ДБ Иван Демерджиев коментира:

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": "Появяването на два субекта на мястото на един ще затрудни преговорите и разговорите, но се надявам тези два субекта да следват линията, която обещаха на избирателите си."

В отговор на въпроси за евентуални политически арести Демерджиев заяви:

Иван Демерджиев, "Прогресивна България": "Не очаквайте това от нас, очаквайте много стриктно да бъде приложен законът за всеки. Ако някой трябва да се притеснява от нещо, то е от собствените си действия в годините назад."


  • 1 прогресивна

    16 7 Отговор
    тъпотия

    18:58 30.04.2026

  • 2 пресмехулник

    14 9 Отговор
    Затова ли в парламента седиш до тях , да не се сбиете? Приказки под шипковия храст.

    18:58 30.04.2026

  • 3 гражданин

    10 15 Отговор
    А този депутат започва да ми става най-симпатичен !!

    18:58 30.04.2026

  • 4 Народа

    7 9 Отговор
    Искаме тази да е основната цел, за това ви избрахме

    18:59 30.04.2026

  • 5 Гост

    16 10 Отговор
    Двете прасета по-тихи и по-ниски от тревата. Нямаха нищо против и веднага гласуваха ЗА за председател, а си ги спомняме какви скандали бяха за рая наделян

    Коментиран от #20

    19:00 30.04.2026

  • 6 хгргххх

    19 3 Отговор
    Стига сте занимавали народа с вашите театри , хората няма какво да сложат на масата вече

    19:00 30.04.2026

  • 7 Ти си

    17 2 Отговор
    Невижда с каквое сте по-добри от другите преди вас като повтаряте до впръскване каква ще ви е основната цел ! Още от сега почвате да приличате на поредните въздухари !
    Ставате ми досадни а още не сте почнали да управлявате.. ....

    Коментиран от #8

    19:01 30.04.2026

  • 8 лаладжийството

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ти си":

    е основната дейност на българските политици освен лъгането и крадненето

    Коментиран от #12

    19:03 30.04.2026

  • 9 хляб и зрелища

    11 2 Отговор
    Големи го вадят ами ми се струва , че ще им свият сърмите

    19:03 30.04.2026

  • 10 Българин

    13 3 Отговор
    Нито Бойко, нито Пеевски ще бъдат осъдени. Днес изглеждаха много спокойни в Народното събрание.

    19:04 30.04.2026

  • 11 За Правнуците Ти !

    6 0 Отговор
    За Правнуците Ти !

    Може и Да Стане !

    Но !

    Какво Ти Пука !

    19:04 30.04.2026

  • 12 по график

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "лаладжийството":

    дневната доза празни приказки..

    19:04 30.04.2026

  • 13 Гресирана ватенка

    7 1 Отговор
    Пак ли конформизъм 😁

    19:06 30.04.2026

  • 14 йргнфгбх

    5 0 Отговор
    Голямата борба в Нова тв , БТВ и при Любка с таксито , следващия епизод утре

    19:08 30.04.2026

  • 15 Хубава

    9 2 Отговор
    работа ама муньова

    19:09 30.04.2026

  • 16 Ти гледай

    13 0 Отговор
    да си точен с парите

    19:10 30.04.2026

  • 17 оня с питон.я

    10 0 Отговор
    Айде пак протоколните мантри на ппдб. Има и по-важни неща, но няма да ги свършите. Между другото новата председателка на парламента лющил ли я е нашия спасител дъртия тпкач Плешо?

    19:11 30.04.2026

  • 18 отегчен

    11 0 Отговор
    Този още ли търси скелети в гардероба? Партията му има възможност да пренареди цялата държава и да не работят разните модели. Защо не си насочат усилията в тази посока? Май по-скоро немогат или следващият модел вече ги е хванал за врата.

    19:12 30.04.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Никога не ми е бил проблем - неприятно е, но е като бълха, която хапе... не е лъв да те убие!

    Виж икономиката, че е умряла ми е проблем!
    Виж, европростотиите, които ми бъркат директно в джоба ми е проблем!
    ... а нов проблем като "бълхата", е че великия нов ръководител се крие и бута само стари труженици на древната професия напред...

    19:13 30.04.2026

  • 20 Скандали ли очакваш?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Имало разни риалитита по телевизията - тях гледай. Ще се издигнеш интелектуално.

    19:14 30.04.2026

  • 21 нннн

    7 0 Отговор
    Разградете модела Борисов Пеевски! НО да не го замените със същия модел под друго име - примерно, Петров и Иванов.

    19:14 30.04.2026

  • 22 оня с коня

    4 2 Отговор
    Всяка партия идва на Власт поне с някакво Обещание че ще СЪГРАЖДА,тия откровено заявяват че ще РАЗГРАЖДАТ - това го казвам на хората със Свръхочаквания към "Новата власт".А не им ли щуква в акъла на тия Радеви гласоподаватели че Основната изея е НЕ да се напълнят Канчетата на Гладните,а да се ОКОПАЕ ПБ в Институциите,измествайки досегашните?И тук е момента да погледнем към Геополитическата насоченост на Радев- залъгва ли се Някой че ИС ще седи и ще гледа как някакъв Нов Орбан се е разпищолил и държи ли и в Момента Европа ръка на Кранчето с Евросубсидиите чието врътване ще има много болезнени последствия за БГ?

    Коментиран от #25

    19:14 30.04.2026

  • 23 А какво планувате

    9 1 Отговор
    Да съградите!

    19:16 30.04.2026

  • 24 непротестиращ

    10 2 Отговор
    А, модела Боташ, кой ще разгради?!

    19:17 30.04.2026

  • 25 никакви субсидии

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    за българските крадци и мошеници

    Коментиран от #41

    19:17 30.04.2026

  • 26 гладен северозападнал путинофил

    2 1 Отговор
    По какъв начин фестивалитe „Опера на върховете” и „Сцена на върховете“ край Белоградчик ще набутат кебапчета направо в устата ми?

    19:17 30.04.2026

  • 27 тоз с тая усмивчица

    4 1 Отговор
    добре се е набълбукал.

    19:18 30.04.2026

  • 28 Калин

    7 0 Отговор
    Г-не, Изборите минаха . Избраха Ви . Айде нещо да поработите и стига едно и също . Модела ,та модела . почнахте ли го и говори когато нещо свършите.

    19:21 30.04.2026

  • 29 Точен

    5 1 Отговор
    Много съм точен с парите, вервайте ми.

    19:22 30.04.2026

  • 30 паметлив

    1 0 Отговор
    Спомням си как комунистите се бореха срещу Костов и Божков, и милиардите им, (???) спомнете си какво стана после. Ха ха ха - 131 срещу 2 ?!

    Коментиран от #39

    19:22 30.04.2026

  • 31 Чакай , сега

    6 0 Отговор
    нали беше да се освободи превзетата от олигарси държава ? Сега друга песен !

    19:23 30.04.2026

  • 32 Верно ли

    0 0 Отговор
    Без съд и присъди, как ще стане

    19:29 30.04.2026

  • 33 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 2 Отговор
    По-голяма глупост от това да свържеш ген. Б. Борисов с Дилянчо не можа ли да измислиш? Това Решетников ли те инструктира да бръщолевиш, а? ...

    Коментиран от #36

    19:29 30.04.2026

  • 34 ооооффф

    2 0 Отговор
    И тоя ще разгражда,имаше едни които надграждаха Няма ли вече да напълните затворите с крадливи политици вее????
    Закво гласувахме да вас тиквениции

    19:29 30.04.2026

  • 35 Дрън, дрън съветски чугун

    2 0 Отговор
    Това са само думи, празни думи.
    Днес подкрепихте предложението на ГЕРБ НН да отпадне изречението от правилника, с което можеше пеевски да няма заместник председател .
    Същите празнодумци като копеката сте

    19:30 30.04.2026

  • 36 Пpocт, по-npocт, гербер ...

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    "Познавам Пеевски от 20 г. и когато ме помоли нещо, аз го изпълнявам"

    "Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Ty-тyy, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин

    19:32 30.04.2026

  • 37 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    1 1 Отговор
    ЩЕ ВИДИМ
    ЛОШОТО Е ЧЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕТО HAИСTИHA ИСКА ДА ВИДИ ПPACEТО И ШИMПAH3ЕТO B KAУШA, HO OTHOBO ЩЕ БЪДЕ ПУСНАТO ПО ПЪP3AЛКАTA. 😩

    19:32 30.04.2026

  • 39 Евро Пейка

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "паметлив":

    Комунисти няма от 3.4.1990 , незнам какви комунисти си виждал да се борят срещу Костов?

    19:35 30.04.2026

  • 40 Комунис .

    3 0 Отговор
    Комунистите се напериха у параламента .

    19:35 30.04.2026

  • 41 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "никакви субсидии":

    Май не разбираш че ако Субсидиите за "Българските Крадци и мошеници" секнат,вие . гладните Русофили ПЪРВИ ще изпукате от глад?И ви питам Ас Вас- КОЙ тогава ще меси погачи за дядо Иван ааа?

    19:36 30.04.2026

  • 42 Земеделец

    1 0 Отговор
    Който нож вади ножа си забива. сам.

    19:36 30.04.2026

  • 43 Хмм

    3 0 Отговор
    в НС Демерджиев седи до Пеевски

    19:37 30.04.2026

  • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ДЕМЕРДЖИЕВ : "ДА РАZГРАДИМ МОДЕЛА , БОРИСОВ - ПЕЕВСКИ , И ДА ..................... ZAПОЧНЕМ НАШИЯ МОДЕЛ (ПАРИТЕ СА ТОЧНИ) И МОДЕЛА "МИСТЪР БОТАШ" ................... ФАКТ !

    19:37 30.04.2026

  • 45 Един

    3 1 Отговор
    Ясна работата, догодина на избори пак. Щели нещо да разграждат, да се борят срещу някакви невидими и неназовани олигарси...ала бала чик чирик. Нищо градивно от тези службаджии не очаквайте.

    19:39 30.04.2026

  • 46 бла ла

    2 0 Отговор
    Настаняват щерки и синове в управлението и им завещават да обещават многословно да разграждат модела на моделите, докато се устройват и приказките им ловаят дикиш.

    19:42 30.04.2026

  • 47 Ами

    3 0 Отговор
    Виза Недялкова каза, че сега в парламента ще стане скучно, днес тихо, никой не крещи, за председателката гласуваха всички, с изключение на Възраждане, само те предложиха собствен председдател( с 12 души?) няма подвикване, реплики, Борисов през цялото време си рисуваше нещо, Рашидов нали азаче е художник, искашеизложба да му прави, а при Радев са само от БСП, на председателката бащаѝ кмет от БСП, Витанов от БСП, Кутев от БСП, нонова ги гонеше, сега тя е вън, а те са с мнозинство

    19:43 30.04.2026

  • 48 Драго

    0 0 Отговор
    Неприята ми е физиономията, а приказките още повече.

    19:46 30.04.2026

